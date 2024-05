„Sklízí, co zaseli.“ Konečná k nenávistné kavárně. Vzpomněla, čemu málem tleskali

Co říká na náladu ve společnosti? A v čem vidí největší problém ohledně nálepkování politických a názorových oponentů? I o tom mluví v rozhovoru europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Prozradila také, jak reagují lidé, se kterými se po republice potkává, na to, co se stalo na Slovensku. „Jsem ráda, že se Petr Fiala a ODS může opírat o takové lidi jako je ‚pan‘ Novotný. Absolutně to demaskuje jejich divadelní roli slušných a hodnotových politiků,“ reaguje pak na nedávný výrok řeporyjského starosty.

Paní poslankyně, ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste se zamyslela nad náladou ve společnosti ať už tady, nebo na Slovensku, a zmínila jste nálepkování politických a názorových konkurentů nebo odpůrců. V čem vidíte největší problém v tomto směru?

Hlavně v pokrytectví. My komunisté nálepkování a systematickou šikanu zažíváme 35 let. Když nám před naší centrálou stavěli šibenici, vybraní politici a novináři tomu div netleskali. A teď tito lidé sklízí ve společnosti to, co sami zaseli.

Každý den se teď setkáváte s lidmi v řadě měst ČR. Mluvíte i na toto téma? Co oni v této souvislosti zmiňují?

Jsou zděšení z toho, že první, co chtěli někteří udělat, bylo z atentátu nepřímo obvinit Rusko. A to tím, že měl být atentátník napojený na nějakou ruskou skupinu. Nakonec se to ukázalo jako úplná blbost, ale připomnělo mi to chování paní Černochové a spol. Určitě si vzpomenete na střelu, která dopadla v listopadu roku 2022 na polské území. Politici pětikoalice měli okamžitě jasno o vině i trestu – mohou za to Rusové. A později se ukázalo, že střela byla ukrajinská. Tato posedlost některých politiků a médií je velice nebezpečná.

Když jsme u té nálady ve společnosti, velmi negativní odezvu vyvolal člen ODS a starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který na sociální sítě, k fotce, na které je Felix Slováček s vámi a s dalšími kandidátkami STAČILO!, napsal toto: „Felix byl vždycky debil“. A dodal: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“ Příspěvek po bouřlivé reakci smazal a následně se i omluvil. Ale i tak, co na takový přístup člena ODS říci?

Jsem ráda, že se Petr Fiala a ODS může opírat o takové lidi jako je „pan“ Novotný. Absolutně to demaskuje jejich divadelní roli slušných a hodnotových politiků. Mimochodem je zajímavé, že „panu“ Novotnému léta procházejí výroky, kdy nazývá jeden národ opicemi, Čechy posílá do války a názorové odpůrce – zejména komunisty – by nejraději viděl rovnou na popravišti, ale jedno prohlášení L. X. Veselého bleskurychle zmobilizuje celou pětikoalici. Když už ne v případě Novotného, tak je velká škoda, že podobně rychle nereagovali třeba na extrémní ceny energií, které v přepočtu na kupní sílu máme stále nejdražší v EU.

Na výjezdu v rámci Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě prezident Petr Pavel prohlásil, že by se nebránil snížení věku, aby mohli volit už šestnáctiletí. Je to správné?

To se prezident zase jednou odvázal, a já nestačila zírat. Je zajímavé, že to říká člověk, který o svém vstupu do KSČ hovořil jako o mladické nerozvážnosti. A hádejte, kolik mu bylo let! Nebylo mu ani 16, ba dokonce ani 18, což je dnešní hranice, ale rovných 24 let. Takže člověk, který se ještě ve 24 považoval za naivního, dnes bojuje za právo volit od 16 let. To ale není až tak nic nového z jeho úst. Co mě ale zarazilo, byla jiná slova! „Řekněme si upřímně, že by někteří asi volební právo ani mít neměli.“ To prohlásil prezident republiky. Mimochodem, tím plivl na Ústavu ČR, která říká, že volby jsou všeobecné a rovné! Ale hlavně, začal opět živit militantní nálady některých jedinců, kteří jednou volají po tom, aby důchodcům bylo odejmuto volební právo. Jiní by volit zase nechali jen ty bohaté, a podobné nesmysly. Hnus, co generál Pavel dokáže vypustit ze svých nevymáchaných úst!

Tento týden se měla v Praze konat demonstrace odborářů. Nakonec ale, v souvislosti s tím, co se odehrálo na Slovensku, akci zrušili. Chtějí tím prý přispět ke zklidnění situace i ohledně atmosféry v ČR, právě po středeční tragédii. Premiéra vyzvali k jednání o záměrech vlády. Týká se to hlavně změn v zákoníku práce a důchodů. Je to ze strany odborů dobré rozhodnutí?

Naprosto to nechápu a nerozumím tomu. Za fér bych považovala, kdyby premiér s celou pětikoalicí oznámili, že ruší svůj záměr dělat změny v zákoníku práce, které nás vracejí do feudalismu. Ale oni odborářům v ničem nevyšli vstříc, a odboráři zrušili svou demonstraci. Mimochodem, několik z nich mi psalo, že to pro ně byla poslední kapka k tomu, aby z odborů vystoupili, což rozhodně není dobrá zpráva. Potřebujeme silné a dobře organizované odbory s vedením, které se dokáže tvrdě postavit za zájmy pracujících.

Na závěr ještě odbočíme. Velkou diskusi přinesl návrh lidoveckého poslance Šimona Hellera. Navrhl udělit šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi medaili Za zásluhy ke sblížení Čechů a sudetských Němců. Vy jste s tím v komentáři na svém facebooku nesouhlasila. Proč by tedy neměl být oceněn?

Myslela jsem, že ocenění se dávají za něco. Za nějaký skutečný přínos. Nevšimla jsem si, že by Sudetoněmecký landsmanšaft měl nějaký přínos pro naši zemi a její občany. Možná pro ty jedince, kteří defilují na srazech tohoto spolku – ať už byli z KDU-ČSL, ANO nebo SOCDEM. A že sudetští Němci tvořili Hitlerovu pátou kolonu, o tom snad nikdo ani v době všudypřítomného přepisování dějin nepochybuje.

