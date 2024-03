„Slovensko před volbami a Fiala do nich opět zasahuje.“ Konečná má jasno

Jak to bylo s hlasováním ohledně dalšího zasílání peněz a zbraní pro Ukrajinu? A jak hodnotí rok Petra Pavla na Hradě? I o tom mluví v rozhovoru pro PL europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Nejsme v žádné válce a naši občané mají právo žít v míru a být ušetřeni válečných choutek!“ vzkazuje vládě a zmiňuje i Slovensko. Nevynechala francouzského prezidenta ani summit V4 v Praze. Přečtěte si také, co řekla k protestům zemědělců a ke Green Dealu.

Paní předsedkyně, pan předseda SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro PL uvedl, že i díky Vám prošlo další zaslání peněz a zbraní na Ukrajinu. To vážně? Jak to bylo?

Víte, já jsem panu Okamurovi vzkázala, že nechci bojovat ani s ním, ani s nikým z opozice. Soustředím se na to, abych řekla STAČILO! pětidemoliční vládě P. Fialy. Pan Okamura, stejně jako před posledními eurovolbami, rozjíždí špinavou kampaň – naposled byl nucen se mi soudně omluvit za to, jak lživě tvrdil, že jsem hlasovala pro přijímání migrantů. Bohužel dodnes jsem tento jeho lživý nesmysl nucena vyvracet.

Teď si demagogicky vybral jedno ze stovek hlasování týkající se Ukrajiny, kde jsem byla řádně omluvena, a proto jsem nehlasovala, neboť jsem nebyla přítomna. Vzhledem k tomu, že pro návrh ale hlasovalo více než 450 europoslanců, můj hlas by hlasování samozřejmě nezvrátil – kdyby to totiž záviselo jen na něm, tak bych se na hlasování nechala dovést klidně na nemocničním lůžku.

Mě by ani nenapadlo vyzobávat si hlasování, na nichž chyběli jeho europoslanci a obviňovat je z toho, že kvůli nim něco prošlo. A bylo by toho nespočet, protože ani pan David, ani pan Blaško, který už tedy v SPD není, protože jej prý vyštvali, vzornou docházkou neoplývají. V letech 2022 a 2023 skončili vždy v rozmezí 18. až 20. místa z 21 v účasti na hlasováních a chyběli v průměru téměř na každém třetím hlasování…

Můj postoj k událostem na Ukrajině je od začátku naprosto konzistentní – odmítám řešit konflikt neustálým posíláním zbraní a prosazuji zahájení mírových jednání. Ostatně tak jsem několikrát i vystoupila veřejně na plénu Evropského parlamentu a nevšimla jsem si, že by někdo z jiných poslanců z ČR takto veřejně v Bruselu vystupoval.

Pojďme dál. Prezident Pavel je na Hradě už rok. Jak jeho působení ve funkci hodnotíte?

Z mého pohledu se pan prezident snaží každým svým vystoupením dokázat občanům ČR, že i když byl zvolen většinou v přímé volbě, nehodlá se zabývat problémy, které lidé mají. Raději se bude věnovat shánění peněz pro zajištění dodávek zbraní na Ukrajinu. To jistě ocení jeho přátelé v NATO nebo v USA, ale těžko to pochopí důchodci, když i prezidentem nově navržení ústavní soudci rozhodli o zamítnutí návrhu na zrušení novely o zákoně o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů. Což připravilo seniory o tisíce korun ročně.

A mohla bych pokračovat dál. Ale bylo by to zbytečné. Slibované zakopávání hlubokých příkopů je ta tam. Naopak je společnost rozdělena stále víc. A lidí, kteří nesouhlasí se směrem, který reprezentuje prezident, stále přibývá.

A co tedy říci konkrétně k tomu, že prezident nedávno podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády?

To je další příklad toho, co společnost rozděluje. K tomu, aby stát věděl, kdo je administrativně schopen vstupu do armády, stačí sledovat demografické údaje Statistického úřadu. Vláda si již dávno nechala parlamentem schválit možnosti sběru dat o potenciálních brancích. Díky odvodu si tak na člověka může armáda „sáhnout“ mnohem efektivněji.

Proč by to prezident dělal, pokud by se nějakým způsobem v nějakých plánech nepočítalo se zatažením ČR do válečného konfliktu? Nebo by si někdo přál, aby k němu došlo? Prezident má za sebou vojenskou kariéru. Tak máme čekat, že si chce „zaválčit“ i jako vrchní velitel ozbrojených sil? A ty, co má k dispozici, jsou mu málo? To jsou otázky, které logicky člověku vyvstanou na mysli…

Každopádně chci jasně vzkázat – Nejsme v žádné válce a naši občané mají právo žít v míru a být ušetřeni válečných choutek! To chci, aby si Fialova vláda zapamatovala!

Vláda premiéra Petra Fialy rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica. Vysvětlila to postojem Ficovy vlády směrem k Rusku. Co na to říkáte? A co říkáte na to, že premiér Fiala poté přijal v Praze šéfa slovenské opozice?

Na Slovensku je pár dní před prezidentskými volbami. Není to od premiéra Fialy nic nového, že se chce angažovat a ovlivnit výsledky na Slovensku, kde už jedenkrát dostala politika, kterou reprezentuje u nás Fialova vláda, těžký políček. Tak teď dělají naši politici všechno pro to – za mohutné podpory médií, aby vhodily klacky pod nohy vítěznému tažení Ficovy koalice.

Patrně Fialovi uniklo, že po rozdělení společného státu v roce 1993 jsme ve světě unikátní tím, že u nás nedošlo k násilí na jedné či druhé straně. Asi má dojem, že jsou naše vztahy se Slovenskem ještě pořád nadstandardní a je třeba rozvrtat i je. Asi už cítí, že se díky katastrofickým krokům jeho vlády jeho kariéra blíží ke konci, tak se chytá i stébla setkání ministrů zahraničí dvou suverénních států. Od tohoto jeho rozhodnutí jsem nezaznamenala od lidí, se kterými se denně setkávám, ani jednu reakci, která by toto jeho rozhodnutí považovala za správné. Asi proto, že ho už nikdo vážně brát nechce. Uvedu jeden konkrétní příklad: Na oslavu MDŽ v Ostravě přijel autobus Slovenek a Slováků s folklorním vystoupením. Byli úžasní. Aplaudoval jim do posledního místa zaplněný sál. A to, co si o tomto vyjádření premiéra myslí jak naši občané, tak Slováci, by si Fiala za rámeček nedal. I když on asi jo, jemu už je asi už všechno jedno…

Vraťme se ještě k tomu, co se nedávno odehrálo ve Francii. U příležitosti pařížských jednání o pomoci Ukrajině francouzský prezident Macron prý prohlásil, že nemůže vyloučit vyslání pozemních sil zemí NATO na Ukrajinu. Zaznělo ale také, že státy v této otázce nejsou jednotné. Co si o tom myslíte?

Je symbolické, že více jak dvě třetiny občanů Francie s těmito výroky Macrona nesouhlasí. Jen to dokumentuje lačnost tohoto typu politiků pro udržení si své pozice za každou cenu. I když se jedná o tak závažnou otázku. Macron to zopakoval i při otevření olympijské vesnice. A porovnejme to s výrokem papeže, který uvedl, že: „Ukrajina by měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky…“ Snad papež František ujde zařazení na seznam nepřátel Ukrajiny, na němž jsem mimochodem i já. Upřímně tedy nevím proč, protože já nejsem nepřítel Ukrajiny, ale nepřítel války, a to nejen té na Ukrajině.

A co říci k následné návštěvě francouzského prezidenta v ČR?

Ve společném vystoupení obou prezidentů po jejich jednání byly více než tři čtvrtiny jejich vyjádření věnovány Ukrajině? To opravdu dva státníci po takovém dvoustranném jednání neprobírají záležitosti svých států, ale věnují čas tomu, jak to vypadá ve třetím? No když by to nebylo k pláči, vypadali jako dva hospodští flákači, kteří se domlouvají, jak to nandají třetímu. Ale ten, když se ukáže, že je ve formě víc jak oni dva dohromady, tak ti dva raději zůstanou jen u svých řečí. No a samozřejmě to, co stihli asi ještě probrat, je zadání jaderné francouzské lobby, která se snaží, co to dá, aby získala zakázku na dostavbu dalších bloků našich jaderných elektráren. Po odstavení elektráren využívajících uhlí nám na výstavbu dalších ekologických energetických zdrojů mnoho času nezbývá.

Zeptám se i na summit V4, který se v Praze také před pár dny uskutečnil. Jaký jste z něj měla pocit?

V první řadě jsem toho názoru, že spolupráce V4 má stále hluboký smysl a je důležitá pro prosazování zájmů zemí střední Evropy v EP. Například v oblasti energetiky, zemědělství a migrační politiky. A tady vidím, že je pro všechny práce více než dost. Ale jestli chce premiér Fiala jako malé děcko poslat k ledu i tento formát, tak je na nejlepší cestě. Jestli neumí zkousnout suverénní stanoviska demokraticky zvolených vlád a představitelů, pak je potřeba mu říct co nejrychleji STAČILO!, než stihne zničit další dlouhodobě budované vztahy.

Podívejme se i na zemědělské protesty, které v minulých dnech o něco přitvrdily. Myslím tím fůru hnoje před Strakovkou. Co na protesty říkáte a co říci na reakci vlády? Především premiéra Fialy a ministra Výborného?

Pokud to porovnám s protesty zemědělců přímo v Bruselu, tak tam kromě hnoje na ulicích blízko parlamentu hořely i pneumatiky a zemědělci byli mnohem razantnější. Už jim z mého pohledu nic jiného nezbývá, když jsou tlačeni do dodržování náročné legislativy a z druhé strany se tady hrne pochybná zemědělská produkce z Ukrajiny. Ta původně měla Evropou jen tranzitovat do cílových zemí. Ale není to jen obilí, je to kuřecí maso, vejce, cukr… A produkce evropských zemědělců zůstává bez užitku v silech a další sezona se blíží.

Domníváte se, že to nakonec budou právě zemědělci, kteří jak u nás, tak i v dalších zemích EU, dokáží některé věci změnit, konkrétně třeba tolik diskutovaný Green Deal?

Tady je jistě dobré připomenout, že vedení našeho Ministerstva zemědělství si nárokuje KDU–ČSL, jehož představitelé jsou opakovaně v jeho čele. Takže mají zásadní podíl na tom, jak na tom dneska zemědělci v naší zemi jsou.

Protesty zemědělců za mě mohou aktivovat i další skupiny ve společnosti, které rovněž se stávajícím směřováním Fialovy vlády nesouhlasí. A to bude jistě odrážet i další negativní nálady společnosti spojené s přílišným tlakem EU na dodržení harmonogramu Green Dealu i jeho nesmyslných ustanovení. U nás to má další široké dopady na průmysl a na obyvatele zejména v oblasti stále drahých energií. A pokud se u nás odstaví další tepelné zdroje, bude to znamenat jen další zdražování, které již občané nebudou schopni akceptovat. Jen zmíním postřeh z debaty na setkání v Ostravě, kde nikdo neřeší dopady vysokých cen energií na život dětí v sociálně slabých lokalitách. A tomu by se vláda měla věnovat více než posíláním financí na zbraně na Ukrajinu.

