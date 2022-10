„Smažky, nemakačenka.“ Foldyna jde vládnout Děčínu. S ANO. Už začal, a je zle

Sázka na Foldynu vyšla. Poslanec Jaroslav Foldyna ve svém rodném Děčíně dovedl SPD k volebnímu úspěchu, který vynesl hnutí do vedení radnice. Foldyna se stane náměstkem primátora pro vyloučené lokality. Bude mu tak svěřeno citlivé téma, které po celou politickou kariéru patří do jeho repertoáru. Foldyna pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, na co se chce na radnici zaměřit a jaké řešení podle něho spočívá v otázce vyloučených lokalit a tzv. nepřizpůsobivých.

reklama

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 19% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 81% hlasovalo: 2515 lidí

Hnutí ANO, které v severočeském Děčíně drtivě vyhrálo komunální volby se ziskem 33,93 %, bude vládnout s „druhým na pásce“, hnutím SPD, jehož lídr Jaroslav Foldyna ve svém rodném městě vybojoval 15,2 %.

Primátorem bezmála padesátitisícového Děčína zůstane Jiří Anděl z hnutí ANO. Dlouholetý poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) se stane náměstkem primátora pro vyloučené lokality. Koalice ANO a SPD bude mít pohodlnou většinu 16 zastupitelů v 27členném zastupitelstvu.

Pro SPD jde nepochybně o historický úspěch. Podíl na vládě v Děčíně s jeho téměř 50 tisíci obyvateli se může pro hnutí Tomia Okamury stát symbolem úspěchu v letošních komunálních volbách, kde zaznamenalo ze všech stran nejvýraznější navýšení počtu místních zastupitelů v celé republice. Děčín se stane největším městem v republice, na jehož řízení se SPD po volbách bude podílet.

„Nepochybně je to obrovský úspěch. Děčín je jediné statutární město, kde budeme ve vedení. SPD mělo dosud v Děčíně jediný mandát, teď jich po volbách máme pět. V průběhu přípravy voleb jsem na kandidátku přivedl celou řadu schopných lidí a kolegů, kteří se mnou v minulosti kandidovali za ČSSD. Kvalitní kandidáti, bývalí manažeři, podnikatelé, policisté. Úspěch je to nepochybný. SPD je obecně na vzestupném trendu a my jsme to v Děčíně umocnili osobními postoji a příběhy,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Foldyna.

Fotogalerie: - Pět minut po dvanácté

Uznává, že jméno samo o sobě také zafungovalo. „Vždy jsem tu měl poměrně dobré výsledky, i dříve za sociální demokracii. Navíc teď pro nás byla dobrá vyjednávací pozice, protože politiky za hnutí ANO velmi dobře znám. Vedle toho jsme pro ně zárukou stability, SPD je v komunální politice pevným bodem. Neneseme za sebou různé tužby dalších podnikatelských a zájmových skupin. I tohle jistě hrálo roli a hnutí ANO bralo v potaz, že v nás má pevného partnera, kde podání ruky platí. Vážím si od hnutí ANO, že nedbalo na mainstreamové výkřiky, které se nás snažily špinit a pomlouvat,” říká Foldyna.

Nadávky a ostrá kritika se objevily i veřejně. Sám Foldyna na sociálních sítích zveřejnil příspěvek Pavly Vackové z Děčína, která voliče označila za lůzu. „A platí můj názor, za kterým si stojím: Lůza zvolila politické zlojedy!“ napsala Vacková v internetovém fóru „Děčín bez cenzury“. Vacková ovšem sama kandidovala jako lídr za hnutí Severočeši Děčín, a neuspěla. Její hnutí získalo pouze 2,32 % a zůstalo tak hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou ke vstupu do městského zastupitelstva. Foldyna si ale podle svých slov z nadávek nic nedělá.

„Nejsem v politice žádný nováček a tyhle křiklouny nevnímám. Zvlášť pokud se takhle vzteká věčná neúspěšná kandidátka. Naši zarytí nepřátelé a různí aktivisté jsou vůči nám arogantní a sprostí, nesmyslně nás osočují. Vůbec nic si z toho ale nedělám. Víte jak to je: komu nenadávají, ten nic neznamená. Čím víc na mě řvou a posílají mě bůhví kam, tím víc vidím, že dělám svou práci správně. Takovým výkřikům se jen směju. Jako politik mám v řadě věcí a témat pevně dané a vyhraněné názory. Mám tedy mnoho fanoušků a logicky i odpůrce,” pokračuje Foldyna.

Fotogalerie: - Emír v Praze

Stane se náměstkem primátora pro vyloučené lokality. Zajímalo nás, co přesně to znamená a jak si svou práci představuje. „Vyloučené lokality jsou dlouhodobý problém a způsob řešení toho problému je pouze v legislativě, kterou teď žádnou v ruce nemáme. Ústavní soud zrušil vyhlášku o bezdoplatkových zónách. Musíme dát zastupitelům do rukou nástroj, aby mohli ochránit drtivou většinu slušných lidí. Takže budu pracovat na návratu této vyhlášky. Dál je nutná novela zákona o dávkách v hmotné nouzi, aby se zpřísnila pravidla k jejich vyplácení,” plánuje poslanec a budoucí náměstek primátora Děčína za SPD.

„Největším problém nejsou ti lidé samotní, ti nepřizpůsobiví, ty s prominutím různé smažky a nemakačenka – ale nejhůř se chovají majitelé těch domů. Že máme v centru města 30 % nepřizpůsobivých, to není problém těch nepřizpůsobivých, ale těch, kteří jim za nehorázné peníze byty pronajímají. Chci se zaměřit na to, abychom tento problém vytlačili z centra města a otevřeli ho malým a středním podnikatelům, jak by to mělo být. Jen tak se sem vrátí život a turistický ruch. Dřív tu na náměstí stály desítky aut s drážďanskými poznávacími značkami. Dnes sem nikdo nejezdí, vyhýbají se nám. To chceme změnit. Uděláme maximum pro to, abychom Děčínu vrátili tvář města přívětivého pro turisty a aby lidé tady rádi žili. Chceme zkrátka Děčínu opět vrátit život a důstojnost,” dodává Jaroslav Foldyna pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Výbušné. Foldyna varuje: Mimořádně odporné osoby! Pátrají po jménech demonstrantů. Chtějí škodit v rodině, v práci... „Dejte jim znát, že je nechcete“. Foldyna si přečetl, jak dnes žijí hendikepovaní, a naštval se „Víla Amálka“ Fiala se snaží vypadat jako tvrdej chlápek... Ale završení naší kolonizace cvičením rukou nezamaskuje, vzkazuje Foldyna Na Kavčích horách asi někomu praskne žilka. Foldyna „kuje pikle“. S jejich známou tváří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.