„Snaží se vyrobit kauzu.“ Podnikatel řekl vše. Zapletena policie, NCOZ i jiní

Podnikatel Pavel Buráň nemá právě na růžích ustláno. Přestože jeho někdejší hazardní firma patřila k nejúspěšnějším firmám v naší zemi, a poté, co podnikání v hazardu opustil, stal se jedním z lídrů v prodeji automobilů na Moravě, již řadu let „bojuje“ s českou justicí. Nejdříve se mu nepodařilo prokázat, že byl unesen svým bývalým společníkem. Poté se dostal do hledáčku detektivů kvůli zneužívání peněz z hazardu určených na podporu veřejně prospěšných účelů. Jiskřičkou naděje pro něj měla být „nabídka“ korunního svědka, který poté, co opustil brány vězení, chtěl údajně změnit svoji výpověď. A nejen to. Chtěl přiznat, že ke všemu byl prý donucen policejními orgány. Jak oba případy spolu souvisí a proč se Pavel Buráň nevzdává své snahy dosáhnout spravedlnosti a porazit, jak sám říká, „justiční mafii“? „Víte, nehledám někoho, kdo by se přiklonil na tu či druhou stranu, ta věc je jasná. Hledám jen soud, jež stávající důkazy posoudí. To stačí,“ říká Pavel Buráň v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Tvrdíte, že za vaším trestním stíháním souvisejícím s tunelováním peněz na veřejně prospěšné účely, stojí váš bývalý společník Jaroslav Novotný, který vás měl údajně unést a donutit podepsat dokumenty, na základě kterých mu máte vyplatit stovky milionů korun. Nicméně soud jej pravomocně zprostil viny. Proč by to tedy dělal?

Nicméně nemůžete popřít to, že soud Jaroslava Novotného zprostil viny…

Soud to udělal skandálním způsobem. Když to shrnu, senát vrchního soudu Vladislava Šlapáka ignoroval všechny důkazy, převzal argumenty obhajoby Novotných a o ty se opřel a přitakal jim. Mé argumenty, jimiž jsem vše znovu obsáhle vysvětlil a dodal nové důkazy, páni soudci odmítli s tím, že dokazování bylo obšírné, a vůbec se jimi nezabývali. Oni sami přitom nenavrhli ani neprovedli jeden jediný důkaz. Schovali se za hloupé a lživé argumenty Novotných. U tohoto soudu jsem se nemohl ani bránit, prostě mě nepustili ke slovu... Ono to ani nešlo, aby mě tam pustili, protože předložené argumenty obhajoby Novotných byly hloupé a daly se přesvědčivě vysvětlit levou zadní i bez nových znaleckých posudků. Stačil by k tomu selský rozum.

Smutnou roli v té kauze sehrálo Vrchní státní zastupitelství Olomouc, které jen trpně sekundovalo obhajobě Novotných. Státní zástupce, krom toho, že nic neudělal, dokonce ani nenavrhl nic z mých podání nebo třeba můj výslech jako svědka, přestože jsem o to žádal.

A proč to olomoucký soud a vrchní státní zastupitelství udělalo? No, psal jsem panu prezidentovi o tom, že naše justice je nemocná a léčit by se měla z kamarádšoftů, z protekcionismu a z přímé korupce mezi soudci, státními zástupci a advokáty. Některá z těchto možností je zřejmě důvodem, proč senát soudce Šlapáka tak skandálně tu kauzu otočil a rozhodl. V jiných případech je praxe soudů zcela odlišná, to si může každý dohledat. Nejhorší je vědět, že systém jim to dovolil. Rozhodli nesmyslně proti vůli vyšetřovatelů z Policie ČR Zlín a proti vůli Krajského soudu ve Zlíně, zastoupeným panem soudcem Koudelou, a já se tomu nemohl ani bránit. To vše bylo hotovo za dvě hodiny.

Váš popis případu budí dojem, že za vším vidíte spiknutí olomouckých detektivů z Národní centrály organizovaného zločinu (NCOZ) a tamního vrchního státního zastupitelství vás za každou cenu „dostat do tepláků“, a to dokonce za cenu manipulace s důkazy nebo vytváření či přinejmenším přehlížení křivého svědectví a důkazů. Proč by to tito lidé dělali a riskovali tak svoji kariéru?

Ano, v mojí daňové kauze to je podobné soudnímu líčení, které jsem vám teď popsal. Je hromada důkazů o tom, že se Novotní s kumpány z policie, státními zástupci a dalšími snaží vyrobit kauzu, jež by mě znevěrohodnila.

Tak ve věci, jež se několikrát šetřila, mě nakonec olomoucká NCOZ zatkne tak, že si pro mě domů dojde zásahová jednotka, policisté rozbijí dveře a vtrhnou do mého domu, kde byla ještě moje žena a dítě. Proč takhle? Následuje snaha o mé vazební stíhání, které jim tedy nevyšlo. Poté mě a kolegu Roberta Juřičku obviní z toho, že jsem měl ve firmě, v níž byl ale Novotný předseda představenstva, a právě on podepisoval účetní uzávěrky a jednal za tu firmu, což je samozřejmě veřejně známo a věděl o každé koruně, já v této firmě byl jen členem představenstva a jak se zjistilo až u vazebního zasedání, Robert Juřička, který měl se mnou ovládat podsvětí, v tu dobu vůbec nebyl v té firmě, působil u jiného zaměstnavatele.

To jim ale nebránilo v tom, aby ho v brzkých ranních hodinách také zatkla zásahová jednotka u něj doma, před jeho ženou a malými dětmi. To vše díky udání Novotného, který ale jakožto předseda představenstva této firmy obviněn nebyl. Dokáže mi tohle někdo vysvětlit? To vše na základě výpovědi profesionálního svědka, v tu dobu uvězněného, pana Klanici, kterého měli již v minulosti k podobné výpovědi lidé od Novotného za finanční odměnu navádět. A znovu jsou o tom v kauze únos důkazy. Hned poté dojde usnesení z Vrchního soudu Olomouc, aby ho Krajský soud zprostil. Poté následuje únik ze spisu a důkladná medializace toho, že jsme s Juřičkou krátili daně. To vše za dozoru státních zástupců z Olomouce, kteří v té kauze figurovali.

Nejlepší na tom je, že taktika NCOZ je stejná jako soudu, tedy Buráně se na nic neptat. Od toho obvinění 8. prosince 2021 po mně nikdo nic nechtěl, cokoli vysvětlit nebo doložit. Tak řekněte sám, přijde vám to načasování a postup NCOZ v pořádku? Nejlepší na tom je, že v odposleších z let 2014 až 2018 si to Novotný přesně takto přeje a mluví o tom, co a jak potřebuje a do detailů mu to ta olomoucká NCOZ splnila. Jeho velké přání bylo, aby se ta věc dostala do Olomouce.

Zeptám se ještě trochu jinak. Není přece správně, když policie a státní zástupci hledají všechny možné cesty, jak dokázat páchání trestné činnosti? Tedy třeba i vytvářet nejrůznější policejní provokace?

No to ne, policie má vyšetřovat padni komu padni, a ne proti někomu. Přece nesmí vyrábět některé důkazy, nebo naopak některé upozaďovat. A to v mém případě dělají. Snaží se prokázat moji vinu a důkazy teprve vyrábějí za pomoci například trestně stíhaných, jež mají proti mé osobě vypovídat. Odměnou jim je přislíben třeba lepší kriminál nebo zkrácení trestu. A to pánové z NCOZ a Vrchního státního zastupitelství Olomouc dělají, ignorují Novotného, ignorují důkazy v můj prospěch a mě se snaží co nejvíc znepříjemnit život. Je mi z nich na blití… Víte, kdyby mi někdo tohle tvrdil, že je něco podobného u nás možné před dvěma lety, nevěřil bych mu. Toto vše jsem schopen doložit. Velkou část těch důkazů každý najde na mých stránkách.

Pokud bychom teoreticky připustili, že za vašim trestním stíháním je váš bývalý společník Jaroslav Novotný, tak mi přece nechcete tvrdit, že by kdokoliv z běžných občanů dokázal tak zásadním způsobem ovlivnit práci detektivní a státních zástupců, že by se dokázali hnát za odsouzením člověka pro něco, co ani náznakem nespáchal? Není to přece jen trochu přitažené za vlasy?

Kdokoliv z občanů ne, ale několikrát stíhaný Novotný za pomoci svých kumpánů z řad policie a státních zástupců očividně ano. Víte, když skončilo vyšetřování mého únosu a policisté mi tvrdili, že je to kauza důkazně silná a jasná a že v tomto případě má soud navrhnout vyšetřování taky těch lumpáren policistů atd. Nic z toho se nestalo. O propojení těchto lumpů soudce Koudela ve svých rozsudcích sice mluví, ale nikdy neinicializoval vyšetřování této trestné činnosti. A to byla chyba. Ti lidé vlastně dokončili to, co plánovali, a o čem jsou důkazy ve spisu ohledně únosu. Je to smutné, ale je to tak, bohužel…

Když policie zadržela Jiřího Klanicu jen den před tím, než se měl v televizi přiznat ke křivé výpovědi, uvést vše na pravou míru a navíc obvinit policii a státní zástupce z nátlaku, jaké emoce to ve vás vyvolalo?

Byla to hrozná bezmoc a vztek. Na základě jeho svědectví si pro nás NCOZ v prosinci 2021 přišla a obvinila nás. Když ho letos propustili z vězení, chtěl samozřejmě, za úplatu říct „pravdu,“ což je ovšem v souvislosti s jeho osobou relativní pojem. Z tohoto jeho jednání ovšem vznikl koncept notářského zápisu a poté také samotný notářský zápis. Věci, které tam popisoval byly hrozné. Popisoval tam vlastně mafiánské praktiky NCOZ a VSZ z Olomouce. A oni to podle mého názoru schválně zarazili a snaží se zahladit stopy. A je dost dobře možné, že se jim to opět povede. V tom případu jde o to, že Klanica obvinil státní zástupce a policisty z nátlaku na jeho osobu, dokonce z toho, že mu vyhrožoval policista smrtí, když nebude vypovídat tak, jak ho to naučil ve vězení. Vše jen proto, aby vypovídal proti mé osobě. Jasně, za svou ochotu toto říct chtěl 20 milionů Kč. Všechny důkazy jsem NCOZ předal. A opět díky systému to vyšetřovalo to samé státní zastupitelství a ta samá složka policie, jež Klanica obviňoval z nátlaku na něj. Jak je vůbec něco takového možné? Ty věci, o kterých Klanica psal, jsou vážné, nepřímo popisují selhání systému a to, že naše justice je opravdu nemocná. Praktiky a postup olomouckých žalobců a NCOZ připomíná fungování mafie, a to doslova.

Několikrát jste uvedl, že svůj boj za spravedlnost nevzdáte. Nezměnil jste názor poté, co jste měl údajně zvrat ve vašem případu doslova nadosah, ale zatknutí Jiřího Klanici vše opět vrátilo do „starých kolejí“?

Nevzdám se nikdy! Novotní za své skutky patří za mříže a udělám vše proto, aby ty věci kolem té hlavní kauzy mého únosu byly prošetřeny. Postup olomouckého vrchního soudu, policistů z NCOZ, stejně jako státních zástupců z vrchního zastupitelství je skandální a musí být prošetřen. Udělám vše, co bude v mých silách, aby to tak bylo. Víte, nehledám někoho, kdo by se přiklonil na tu či druhou stranu, ta věc je jasná. Hledám jen soud, jež stávající důkazy posoudí. To stačí.

Když vidíte postup policie, státního zastupitelství a soudů, neztratil jste naději ve spravedlnost?

Víte, tohle je selhání systému. Mělo by se něco stát, aby se něco podobného nemohlo opakovat. Já ale pořád věřím tomu, že drtivá většina soudců a státních zástupců ctí spravedlnost a ta je pro ně víc než vlastní prospěch. Jen ten systém nahrává i darebákům, co jsou nepostižitelní a mají v rukou bohužel neskutečnou moc.

