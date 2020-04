,,Ta rozežranost! Umělci, ČT. Důchodci vychcípat? Pitomci." Pavel Černocký k situaci: Jmenoval konkrétně, hodně

reklama

Vy jste na svém facebooku poslal velmi rázný vzkaz umělcům. Napsal jste: Milí „umělci“… každý občan by si měl vyskakovat jenom do výše svého zaručeného platu a úspor v bance. Položil jste také otázku: Jak naložili se statisíci, které vydělali před krizí. Pokud to správně chápu, vaše vzkazy se týkají vyjádření některých umělců v souvislosti s opatřeními kolem epidemie koronaviru. Co, nebo lépe řečeno, kdo z umělců a čím vás nejvíc naštval?

Nechci nikoho jmenovat, ale naštvalo mě to bolestínství a sebelitování lidí s nekonečně většími příjmy, než má většina našich spoluobčanů.

Pokusím se to vysvětlit pomocí mého článečku na FB, který vzbudil velký „rozruch“, spoustu lajků a je hojně sdílen:

Já „neštvu“ proti umělcům, hercům a zpěvákům v globálu. Jenom vyjadřuji svůj, soukromý odpor vůči rychlokvaškám typu Mádla, nevzdělané Geislerové anebo třeba proti lidem jako Brzobohatý anebo Hrušínský, kteří vděčí své slávě a penězům díky jménům svých otců.... a ještě brečí a běží kritizovat „obyčejné“ občany na shromáždění „Milionu chlívků proti demokracii“. Mně se z nich dělá špatně, a říkám to nahlas.

A naopak. Velmi si vážím lidí, kteří si vybojovali věhlas tím, že napsali skvělé skladby, výborné texty a zaujali posluchače mimořádným talentem, daným od Boha. Všem jim přeji úspěch a bohatství. (Gott, David, Štaidl, Nárožný, Abrhám, Janžurová apod.) Ti totiž mají rozum a do politiky nekafrají. (úsměv)

Bohatství a úspěch naopak nepřeji všem těm „hvězdičkám“, které se umístily na třetím, pátém místě v soutěžích typu „Česko má talent“, lidem bez talentu, ale s drzými lokty. Do dneška vydělávali horentní peníze díky tomu, že bylo třeba vyplnit komparzní roličky v podřadných muzikálech. Nefandím aktivistům z Dejvického divadla, lidi jako Krobot anebo Babčáková opravdu nesnáším. Stejně tak Polívku, jeho dcerku, nadutého Donutila a spoustu dalších. Jistě, mají právo na svůj názor – ale já taky, a brát si ho nenechám.

Měl jsem rád Kryla a další umělce, obdařené kritickým myšlením, a ne tupým přitakáváním názorům, které jsou momentálně v módě.

V Česku žije mnoho lidí, kteří nedosáhli vyššího vzdělání, neovládají gramatiku – ale mají zdravý rozum. Jsou mi milejší než nafoukaní pseudointelektuálové. (úsměv)

Také jste napsal, že je zajímavé, že v roce 1989 národ herce miloval, a dnes, po třiceti letech, je 80 procent lidí nenávidí. Co vás k tomuto názoru vede, a pokud by to tak opravdu bylo, tak jak si to podle vás vysvětlit?

V roce 1989 jsme chtěli demokracii bez přívlastků a měli jsme společného nepřítele. Řada kvalitních umělců, jako třeba Petr Čepek, stáli v čele procesu a my jsme je obdivovali a fandili jsme jim.

Dnes je doba jiná. Doba rozmazlených fracků, bez historické zkušenosti, kteří chtějí národ poučovat a vnucovat jim své liberálně-globalistické názory. Samozřejmě, ne všichni, ale ti „progresivisté“ jsou nejvíc vidět a pak nutně celá tahle komunita herců splývá mnoha lidem do jedné, nepříjemné masy.

Opřel jste se i do ředitele ČT. V souvislosti s jeho osobou jste na svém facebooku položil otázku hudebníkovi Petru Štěpánkovi. Opět cituji: „Otázka pro přítele Petra Štěpánka... ty to budeš, Petře, vědět. Kdo vlastně prosadil toho komunistického šmejda Dvořáka do ČT?“ Čím vás ČT, nebo konkrétně ředitel Dvořák, tak rozčílili?

Petr mi odpověděl: „On to hlavně před těmi více než osmi lety byl poněkud jiný Dvořák. Přicházel se zkušeností ředitele velké komerční televize. Vypadalo to, že je s to s tím veřejnoprávním molochem trochu pohnout. Nestalo se. Opět zvítězila zbabělost a pokrytectví. Moloch nakonec pohnul s Dvořákem a přizpůsobil si ho.“

To je přesné. Já mám ČT rád a hodně ji sleduji. Přináší kvalitní programy a filmy (tedy ty nové české moc nemusím). Vadí mi „rozežranost“ jejího vedení, vadí mi Dvořák a hlavně pak vedení a velká většina redakce zpravodajství. I když i tady najdeme redaktory kvalitní, nepředpojaté, objektivní, jako třeba David Borek. Těším se na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wolner a Rosí. „Demagogia non est argumentum“ (úsměv). Tak snad po příštích volbách...

Na druhou stranu ale i premiér Babiš nyní chválí ČT za přístup v boji proti koronaviru. Dá se tedy říci, že nemoc covid-19 vlastně ukázala potřebnost veřejnoprávní televize?

Jistě, to je něco jiného. To musí být pro veřejnoprávní televizi povinnost.

Televize má informovat, přinášet všechny zprávy, a ne je selektovat podle osobní politické orientace vedení. Pořady jako Newsroom ČT24 anebo 168 hodin, to není zpravodajství, ale ideologická masírka a odporná manipulace.

Podle ředitele Dvořáka České televizi docházejí peníze. Co s tím? Zvýšit koncesionářské poplatky? Nebo najít jinou, třeba i vhodnější cestu, jak financovat ČT? Případně, co vy sám byste televizi doporučoval?

ČT by měla především výrazně „zeštíhlit“! Pak by peníze bohatě stačily. Ona se ovšem v posledních letech stala jakýmsi rodinným, nepotickým podnikem. Viz: Fridrich/Fridrichová, Šámal/Šamalová, Mathé/Mathé, Lutonský/Lutonský a tak dále. Šikovný šolich. Smrádek, ale teploučko. Situace je nepřijatelná. „Kartágo musí být zničeno“. (smích)

Ale není to žádná legrace. Je třeba si uvědomit, že ten, kdo ovládá zpravodajství největší televize v zemi, manipuluje i s myšlením značné části národa. A vedení zpravodajství je viditelně spojené se stranami jako TOP 09, STAN a s tiskovinami jako třeba Respekt, odporné Forum24.

Andrej Babiš udělal velkou chybu, když znemožnil neschválení zprávy o hospodaření ČT.

Vaši kritice v posledních dnech neunikl ani ministr školství Plaga. O tom jste napsal, že je zoufalec, který není schopen napsat školám osnovy. Můžete to trochu rozvést?

Tady je něco hodně špatně. Školy, základní i střední, nemají vlastně žádné osnovy. Jenom jakési mlhavé pokyny, jak by se mělo vyučovat. A tak si každý učí podle svého. Dětem učitel tluče do hlavy to, co on pokládá za zajímavé a důležité. Nutí středoškoláky studovat zcela zapomenuté filozofy a desetiletým dětem psát referáty o roce 1848. To je absurdní. V dějepise se preferuje starý Egypt, Řím, Přemyslovci a středověk. Na dějiny po roce 1945 nezbývá čas, anebo se učitelé bojí, aby snad „nenarazili“.

Mohu porovnávat úroveň gymnaziálního školství v šedesátých letech a gymnázia dnes. Tehdy jsme měli jako volitelné předměty třeba i náboženství anebo latinu, a to jsme žili v období drtivého socialismu. Učitelé nás učili podstatné a užitečné věci do života. Na hodinách „občanské výchovy“ jsme usínali a materiálu nevěřili ani přednášející učitelé. Dnešní škola zahlcuje dítka neužitečnými nesmysly, které během pár měsíců uplně pustí z hlavy.

Mimochodem, co říkáte na současné „domácí vyučování“ a především na stížnosti mnohých rodičů, podle kterých jsou nároky učitelů nejen na děti, ale právě i na rodiče příliš velké, domácí přípravu zvládají jen stěží a to samozřejmě i proto, že mnozí pracují, i kdyby třeba jen na home office? Někteří ale pracují např. v nemocnicích, v obchodech, a večer pak musí ještě dělat domácího učitele…

Nejsem z toho nadšený. Je to zátěž pro rodiče i pro učitele. A navíc, na rodiče jsou kladeny nároky, aby doučovali své děti o věcech, na které už dávno zapomněli.

Školství od doby šílené ministryně Valachové a její debilních nápadů o inkluzi trvale upadá. No, a Plaga to určitě nezachraňuje. Nevýrazný, bezzubý... Soudím, že třeba Klaus junior by byl asi lepším, kompetentnějším ministrem.

Nápady, že by měli žáci sedět na dva metry od sebe, jsou směšné... Ale žáci by se mohli klidně učit a po škole pohybovat s rouškami, a ty které by onemocněly, by prostě zůstaly doma. Chřipkovou epidemii máme každý rok.

Zavřené školy, restaurace, obchody, hranice, omezení volného pohybu… To všechno jsou opatření, která v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlásila naše vláda. Někteří lidé těmto opatřením fandí, považují je za potřebná, jiní jdou tvrdě proti nim. Jak to vidíte vy?

To je diskutabilní... Nošení roušek je určitě krok správným směrem. Může si je i každý vyrobit sám. Já si udělal dvě za 10 minut. Správné je asi i omezení masových akcí. Bez kin a koncertů se určitě můžeme na pár týdnů obejít.

Ovšem zavírání většiny obchodů je podle mě nesmysl. Ještě větším nesmyslem je třeba uzavření tenisových kurtů – kdy jsou hráči dokonce odděleni sítí! A což golfová hřiště? Tam se hráči prakticky nepotkávají vůbec! Nic se prostě nemá přehánět. K tomu máme hlavu. Před použitím prosím zatřepat.

Jak už jsme řekli, současný stav, který vláda vyhlásila, se nelíbí řadě lidí. Například stomatolog a politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. Jde podle vás o návrh, kterým bychom se měli vážně zabývat? Nebo mu lze vytknout určitá sobeckost například vzhledem k seniorům, kteří patří do nejohroženější skupiny v souvislosti s koronavirem?

Mirek má určitě částečně pravdu. Roušky, akce určitě ano. Senioři a nemocní by se měli držet převážně doma a vycházet jenom s rouškou. Zbytek populace by měl být ostražitý, v případě problémů konzultovat s lékařem, ale s onemocněním covid-19 by se mělo zacházet podobně jako s běžnou chřipkou, jenom s větší opatrností. Hlavně rozvážně a bez hysterie.

Šíří se názor, že kdyby byly role obrácené a nemoc covid-19 hůře by postihovala mladší ročníky, tak jejich rodiče a prarodiče by udělali vše pro záchranu svých potomků. Domníváte se, že ona obětavost je u mladší generace jaksi slabší? A pokud ano, co je toho příčinou?

No, nevím. I to je diskutabilní. Ovšem naprosto zrůdné jsou výkřiky mladých liberálů, že by měli důchodci vychcípat, aby nemohli k volbám a tak by umožnili mládeži, aby si zvolila do vedení států mladistvé liberály, piráty, topkaře a stanaře... Je mi líto, ale z každého mladého pitomce časem vyroste pitomec starý.

Vláda vyhlašuje různé formy pomoci OSVČ, zaměstnavatelům... Jsou, podle vás, dostatečné? A jsou pro lidi srozumitelné?

Nejenom, že jsou málo srozumitelné, ale jsou i špatně cílené. Nedávno jsem poslouchal Tomia Okamuru a ten to pojmenoval zcela přesně. Pomoc se nedostává k malým podnikatelům, tedy tam, kam by se dostat měla. Já bych Okamuru nepodceňoval. Myslím si, že ekonomice rozumí velmi dobře.

