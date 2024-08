„Takovým je radost podvracet stát.“ Vidlák má vzkaz pro Koláře mladšího

Ukrajinu zkropil dosud největší ruský letecký útok. Cíleně mířený na energetickou infrastrukturu, přesněji řečeno na transformátory. Jak na podobné akce reagují vaši příbuzní na Ukrajině? Mě by to utvrdilo v nechuti k Rusům.



Všímáte si, že v poslední době je každý ruský útok ten největší od začátku války? Já tomu nějak nerozumím. Rusům už přece rakety došly, a pokud chtějí nějaké vyrobit, potřebují k tomu sehnat ukrajinské pračky. Naši největší vojenští odborníci tvrdí, že Rusové takové útoky nemohou opakovat, a zrovna včera dostala Ukrajina ještě čočku z druhé vlny.



Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 6% Nechci 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10561 lidí



Z České televize vyletěl ředitel sekretariátu generálního ředitele Součka, někdejší pražský primátor Igor Němec. Média ho proprala za to, že šel na Vlastenecké setkání v Příčovech, a Souček ho vyrazil pro „názorové neshody“. Jak to ovlivňuje vaši akci „Nekrm hydru“?



Nemáte na Igora Němce telefon? Mám chuť ho požádat, jestli by našemu projektu nedělal mluvčího. On teď má čerstvé zkušenosti s tím, jak snadné je přijít v dnešní liberální demokracii o práci, tak by se třeba chtěl trochu pomstít...



Nejhorší na dnešní době je, že vlastně ani nevíte, co se nesmí. Teoreticky se smí všechno, ale v praxi je to jinak, a tahle nejasnost způsobuje, že je lepší rychle podepisovat nové anticharty na podporu Foltýna, než riskovat vyhazov. Já jsem například od Igora Němce neslyšel nikdy jediné dezolátské slovo. Co slovo, já vůbec nevěděl, že je dezolát, a vlastně jsem ani nevěděl, že ještě existuje. Nemám ho zafixovaného, že by někde hlásal podobně závadné věci jako já. A vidíte, dneska stačí, že vás někde zahlédne Milion chlívek a jste nezaměstnaný.

Psali jsme: Trapné. Ale hlavně to nesedí. Žantovský k hnusným útokům na Nohavicu Do radosti chvilkařů nad Igorem Němcem vstoupil docent: Udáví se vztekem Další klacek na ředitele Součka: Úředník viděn „na mejdanu ruské páté kolony“. Známá jména zuří Ivan Hoffman: Jak dnes přežít? Rozhodně nedržet krok s dobou



Jinak, Václav Moravec pozval k diskusi s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem europoslance Filipa Turka. Za to ČT asi pochválíte, protože to byla pozoruhodná debata?



Chvílemi jsem měl pocit, že se tam v ČT lekli, že by jim lidé fakt mohli přestat platit koncesionářské poplatky, protože Moravec byl jako vyměněný. Normálně je na straně vlády proti opozici, ale tentokrát byl na straně Turka proti Hladíkovi. A dokonce byl na Turkově straně tak moc, že tam Turek ani nemusel být a vypadalo by to stejně.



Je tedy fakt, že Hladík nedal moc práce. Můžeme si ho zařadit do stejného šuplíku jako Jozefa „závětrné elektrárny“ Síkelu nebo Danuši „opatrně otevíráme víčko“ Nerudovou. Já věděl, že Hladík není žádný lumen a doteď jsem si myslel, že se jen otepluje dvakrát rychleji než zbytek KDU-ČSL, ale on duní jak prázdný barel od duhové barvy.



Bezděky jsem začal přemýšlet, kdo je tu blbější. Jestli on, nebo náš národ, když jsme něco takového mohli zvolit.

Fotogalerie: - Šťastný proti vládě



Jiný europoslanec, Ondřej Kolář z TOP 09, byl pro změnu pozván k diskusi o „strategické komunikaci“ a „dezinformacích“. Jednu větu jsem si musel poslechnout pětkrát. Že prý někdo, kdo „podvrací státní zřízení“, má být omezen na svobodě slova jako ten, kdo omezuje osobní svobodu druhého. „Podvracení státního zřízení,“ považte!



Mně se líbí ta jeho bezelstnost. Když má někdo jiný názor než on, je třeba ho omezit na svobodě slova. Jasně, že jeho státní zřízení podvracíme. A není to vůbec těžké. To jejich státní zřízení je poněkud prohnilé a lživé tak moc, že už si toho všimli i v Junge Front Heute. Jo, kdyby mluvili pravdu a zvyšovali životní úroveň. Kdyby vítězili ve válce proti Rusku... kdyby dostali státní rozpočet do plusu, kdyby zvedli všeobecnou znalost matematiky a otevřeli by naší zemi nové trhy, to by se blbě podvracelo. S tím by se těžko dalo něco udělat. Ale místo toho zvednou daně, zpackají digitalizaci, zdraží energie, zavedou korespondenční volbu, nechají strategického exkomunikátora, aby lidem nadával do sviní a zombíků... a diví se, že se pod nimi houpe židle. Je radost podvracet státní zřízení takových pitomců.

Tak tedy, uděláme takový test. Naše státní zřízení stojí na demokracii, kapitalismu a ochraně soukromého vlastnictví a konečně na vládě práva. Tak to chápu já. Máte s něčím z toho problém?



Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 82% Scholz (Německo) 4% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 24686 lidí



Co jste to ještě říkal, že na něčem stojíme? Jo, ta demokracie. Té jsem si už užil přímo od Saši Vondry. Byl jsem u toho, když přinesl do televize kompro na Jandejska a ani se nezačervenal. Ale samozřejmě musíme bojovat proti dezinformacím. Nejlépe tím, že omezíme svobodu slova. Komu? No těm, které určí mladý Kolář.



Premiér Fiala má samé dobré zprávy, soudě dle jeho mediálních výstupů. Ceny potravin klesají, daří se nám čím dál lépe, tvrdí. Jeho příznivci se smějí, že „Fialová bída“ znamená rekordní obrat prodeje zájezdů do exotiky. Tak co, je už všechno skvělé?



Já se před pár dny vrátil z Chorvatska... Ano, lidí tam jezdí pořád hodně, ale když jsem večer chodil po přístavních tavernách, tak měly poloprázdno. Ale když jsem byl nakupovat v místním supermarketu, tak tam zněla čeština úplně všude. Lidé ještě pořád jedou na svou oblíbenou pláž. Ale už neutrácejí. Nemají na to. Vracejí se k tomu, co dělali kdysi – vaří si v apartmánech sami a na restaurace jen koukají.



Jestli tohle jsou ty rekordní prodeje zájezdů, tak dobře, ale ať to Fiala neprodává jako úspěch, protože není nad čím se radovat. Řekl bych, že Chorvaté z letošní sezóny moc nadšení nebudou.



Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích bylo také plno, dokonce přišel prezident Pavel. Bez pronesení projevu. A grilovaná klobása stála 145 Kč. Jinak, přinesl „zemědělský agrosalon“ něco podstatného?



Jen obvyklé zemědělské problémy... Úroda menší, výkupní ceny klesají, hnojiva jsou drahá, agrochemie také, kompenzace mizerné, ale zato byrokracie narostla. Požadavky na farmáře jsou zase přísnější a tresty drakoničtější. Ministr Výborný je stále blbější, sady se kácejí a místo nich se pěstuje kukuřice. Sliby jsou chyby, skutek utek a Agrární komora je zbytečný orgán.



Začínají telefonovat zemědělci z loňska a zkoumají, jestli bychom zase neuspořádali nějaký ten protest. Jsou zase o něco poučenější a dopálenější.