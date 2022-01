„To až Fiala zjistí...“ Keller už ví. A má příběh s covid testy

Premiér Fiala chce snižovat daně, zvyšovat výdaje a zároveň snižovat státní dluh, všiml si profesor sociologie Jan Keller. Až Fiala zjistí, že to nejde, hodí to na Babiše, dodává. Vládě Keller ,,děkuje” za zážitek s covid testováním. ,,Od pondělí 17. ledna bych se měl jezdit autobusem otestovat kvůli tomu, abych mohl následujícího dne zajet stejným autobusem na vlastní riziko zkoušet studenty, kteří na žádné testy chodit nemusejí,” sdělil profesor ParlamentnímListům.cz.

Poslanec Jan Farský, jeden z nejznámějších členů hnutí STAN, odletěl na půl roku na stáž do Spojených států, poslanecký mandát si ponechá. O čem to svědčí, pane profesore?

Trochu se bojím toho, že si z něj vezmou příklad další členové jeho strany, ale také koaliční Piráti a nakonec celá ta pětikoalice. Představte si, že všichni odletí někam se dovzdělat. Neříkám, že to nepotřebují jako sůl, ale co si tu bez nich počneme?



Podle prezidenta Miloše Zemana jde o „hloupý podvod na voličích.“ Souhlasíte s ním?

Myslím, že pan prezident byl příliš laskav. Nejde přece jen o podvod hloupý, ale také o podvod hodně drahý. Vždyť peníze půjdou celou tu dobu také na poslaneckou kancelář pana Farského, na jeho asistenty a na jeho poradce. To je částka, která převyšuje jeho plat a kterou daňovým poplatníkům nikdo neodpustí, i když jim bude telefonovat až z Oregonu. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 11079 lidí

Myslíte si, že si na tuto kauzu vzpomene nějaký volič v dalších parlamentních volbách?

To nemohu vědět. Třeba si někteří z voličů STAN naopak řeknou, že to je člověk, který se vyzná, a podpoří Starosty a nezávislé s o to větší chutí. Ale pořád ještě tak trochu doufám, že více bude těch zklamaných.

Farský se vzdal platu, na klíčová jednání do Sněmovny prý přiletí. Farský řekl, že po dobu stáže předá svou agendu prvního místopředsedy strany dalšímu členu předsednictva a ministrovi školství Petru Gazdíkovi. Váš komentář?

Můžeme se jenom modlit, aby někam neodletěl i pan Gazdík. To by byla teprve pohroma. Dovedete si představit, co by si bez něj naše školství počalo? Vědu a výzkum jistí paní Langšádlová, tam je to spolehlivě ošetřené. Ale školství bez podobné autority v čele, to by naše země nemusela unést. Nelze než doufat, že pokud by Petr Gazdík taky někam odletěl, jeho kolega Farský bezodkladně přiletí, takže vzdělanost i demokracie budou stále spolehlivě jištěny.



V přestávce mezi hlasováním o důvěře došlo na mimořádnou schůzi, kde mělo hnutí STAN vysvětlovat své financování. Objevily se totiž pochybnosti a slova o penězích napojených na Kypr. Program nebyl schválen. Myslíte si, že se dočkáme časem nějakého vysvětlení? STAN zřejmě peníze vrátí…

Předseda STAN a současně ministr vnitra v jedné osobě tvrdil jen před několika málo dny, že financování jeho strany přes Kypr bylo naprosto v pořádku. Nyní říká, že ty miliony vrátí. Jsem z toho trochu zmaten. Proč chce Vít Rakušan vracet peníze, o kterých je přesvědčen, že není důvod je vracet? Nevím, jestli je dobře, že máme v čele Ministerstva vnitra tak průhlednou osobu.

Premiér Petr Fiala chce stát, který nežije na dluh. Myslíte si, že nakonec přistoupí na zvyšování daní?

Myšlenkovým pochodům pana premiéra nerozumím. Chce zvyšovat výdaje státu, zároveň snižovat příjmy státu, a domnívá se, že výsledkem bude redukce státního dluhu. Nemám dostatek fantazie na to, abych uhodl, jak lze tyto tři cíle splnit současně. Ale naprosto přesně vím, co řekne Petr Fiala, až také on zjistí, že tahle úloha nemá řešení. S originalitou sobě vlastní prozradí, že za to může Babiš.

Jak hodnotíte proslov premiéra Petra Fialy při jednání o důvěře?

Nezlobte se, ale jeho proslov jsem neposlouchal. Můj čas je na to příliš drahý. Absolvoval jsem jenom hodně stručný výtah. Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23044 lidí



Bývalý premiér Andrej Babiš si myslí, jak řekl ve Sněmovně, že ministerský předseda trpí, když mluví na tiskovce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Sdílíte takový pocit nebo je to jen dojem bývalého premiéra?

Já myslím, že ministerský předseda na tiskovkách ministra zdravotnictví nijak netrpí, protože oba jedou na stejné vlně. Slibovali, že přijdou s něčím novým. Já osobně jsem na tom díky jejich chytrosti tak, že od pondělka 17. ledna bych se měl jezdit autobusem otestovat kvůli tomu, abych mohl následujícího dne zajet stejným autobusem na vlastní riziko zkoušet studenty, kteří na žádné testy chodit nemusí. Je však třeba objektivně uznat, že když vláda slibovala přijít s něčím novým, vůbec netvrdila, že to, s čím přijde, bude chytřejší, než bylo to staré. Mnoha voličům to tak stačilo.

Slovo nenažranost rezonovalo projevem prezidenta Miloše Zemana při jmenování soudců obecných soudů. Sice jej nepoužil, pouze jej zmínil, ale i tak se někteří ozývají a vrací mu stejnou mincí. Myslíte si, že proslov a připomenutí statisícových platů soudců bylo na místě?

Já jsem, na rozdíl od pana prezidenta, optimista. Pokud se inflace rozjede tím tempem, kterým nastartovala, budeme brát časem stotisícové platy všichni. Pak už nějaká ta nula na konci navíc nebude hrát žádnou roli. Pro jistotu upozorňuji, že když mluvím o nulách, rozhodně tím nemám na mysli naše soudce.



Dýchají čeští soudci „ne-li se svým národem, tedy alespoň se státním rozpočtem“?

K této otázce se raději nebudu vyjadřovat. Ostatně se domnívám, že práce mnoha našich soudců je k nezaplacení.

Vraťme se na závěr ještě k jednání o důvěře. I premiérovi už ruply při dlouhém jednání ve Sněmovně nervy a prohlásil, že ho to „sere“. Výrok adresovaný kolegům zachytily mikrofony. Později se omlouval. Co o tom soudíte? Je to rána vystupování Petra Fialy, který chce nastavit kultivovanější linku politické komunikace nebo zkrátka opravdu jen důkaz, že je taky člověk?

Já oceňuji, že na rozdíl od toho, co pan premiér říkal ve svém oficiálním projevu ve Sněmovně, na rozdíl od toho, co říkal po celý čas své předvolební kampaně, a na rozdíl od toho, co nám bude říkat až do předčasných voleb, se aspoň v tomto případě nepřetvařoval.



