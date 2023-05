„To není jen Řehka.“ Rajchl u Černochové odhalil, co ho děsí

reklama

Strana PRO avizovala setkání s odboráři, dopravci, zemědělci a dalšími profesemi. Podle vašich slov na sociální síti jste měl tento týden „jednat o tom, kdy se půjdeme potřetí postavit mravní bídě Fialovy vlády“. S jakým výsledkem jste z jednání odcházel? Mezitím jsme se dozvěděli, že ČMKOS sestavuje stávkové výbory.

Stejně tak potvrdili, což je odpověď na druhou otázku, že od pana Středuly vůbec nic neočekávají a příliš mu nevěří. Budou rádi, když se pokusíme zkoordinovat případné protestní akce přes jednotlivé kraje a odborové organizace v jednotlivých místech naší republiky. Byla ustanovena koordinační skupina, která vše teď organizuje dohromady, a myslím si, že se práce povede. Celkově jsem ze schůzky velmi, velmi spokojen. Byla perfektní. Podle mého názoru se nám narodí velké věci.

Můžete přidat konkrétnější informace?

Zatím ne. Budu je zveřejňovat v průběhu času. Musíme vše zkoordinovat časově a pak teprve vyhlásit.

Pojďme ke zprávám posledních dnů. Šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka varuje, že se Rusko bude snažit využít všech prostředků včetně působení páté kolony u nás, aby zabránilo schválení česko-americké obranné smlouvy v obou komorách českého Parlamentu. Váš komentář?

Považuji to za nehorázné. Naprosto neuvěřitelný výrok, který není podle mého názoru vůbec ničím podložený. Šéf BIS se zapojil do politiky, což nikdy nedělal. Obvinit někoho, že působí jako pátá kolona, nota bene ještě mezi politiky, je něco neuvěřitelného. Prostě existuje obrovská masa lidí, osobně bych řekl převážná většina, která prostě smlouvu nechce, která ji odmítá, která v žádném případě nechce mít na území České republiky vojáky cizí země, a nechce proto ani vytvářet žádné předpoklady v rámci česko-americké obranné smlouvy.

Pan Koudelka nám v podstatě vnutil narativ, že každý, kdo je proti smlouvě, je příslušníkem páté kolony. Opravdu nehoráznost. Musím říct, že mě tím neuvěřitelným způsobem zklamal, a myslím si, že tento člověk prostě už dávno neměl zůstat ve své funkci. Pan prezident Zeman měl trošku pravdu, když ho kdysi hodnotil. Nelze onálepkovat demokratickou diskusi, která je naprosto běžná.

Jsem přesvědčen, že většina lidí tuto smlouvu nechce. Není to o žádné páté koloně, je to o normálních lidech, co už si něco zažili. Pamatují si ruské jednotky a byli rádi, když jednotky Sovětského svazu odešly. V tuhle chvíli v žádném případě tady nechtějí vojáky jiného státu. Zásadní, přirozená věc. Pan Koudelka se zachoval velmi nedůstojně.

Pane předsedo, vy jste se stal výraznou osobností české politiky. Kolik lidí se denně ptá, jestli jste právě vy zástupcem páté kolony u nás?

(Smích). Vůbec nikdo. Moc dobře vědí, že to tak není. Lidé, kteří se vyjadřují na sítích prorusky, mě mají za protiruského. Dobře vědí, že budu vždycky hájit zájmy občanů České republiky a žádné jiné země. Situace, kdy jedna část koalice mává ukrajinskou vlajkou a druhá by nás nejraději odstěhovala do Bruselu… Tvrdit lidem, kteří hájí zájmy obyčejných občanů České republiky, že jsou zástupci nějakého cizího státu, není nic jiného než drzost.

Média informovala, že ministryně obrany je ve sporu s vedoucím představitelem armády. Karel Řehka měl zvažovat rezignaci, ačkoliv politička popřela, že by Řehka nabízel svou funkci k dispozici. Zpravodajské služby ji měly informovat o případném korupčním problému. O čem to svědčí?

Svědčí to o tom, že se s paní ministryní nedá vyjít. Není to jen pan Karel Řehka, ale mnoho dalších lidí, kteří už odešli nebo odchod zvažují. Smutné je, že kvůli naprosto nekompetentní ministryni obrany, která nemá emocionální stabilitu k výkonu funkce, nám odcházejí z armády z čelných postů odborníci, kteří rozumějí své práci, kteří v armádě působí celý svůj profesní život. Je nabíledni, že paní Černochová na tuto funkci absolutně nemá, neměla na ni ani minutu a je historický omyl, že se na ni dostala.

Děsí mě ještě více zprávy, že se údajně paní ministryně snaží zbavit pana ředitele Ústřední vojenské nemocnice Zavorala, protože je to nesmírně respektovaný lékař, který patří mezi obrovské odborníky. Nemocnici řídí naprosto perfektně. S paní ministryní nejde vydržet. Toto jsou věci, které potvrzují, že lže paní Černochová. Ne že by měla podat demisi, nikdy neměla na funkci být.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka poslance upozornil na nebezpečí konfliktu Ruska se Severoatlantickou aliancí. Jak jste varování vzal? Česká republika by byla přímým účastníkem konfliktu. To jsou slova Řehky z bezpečnostní konference v Poslanecké sněmovně.

Řekl v podstatě to samé, co zhruba před třemi měsíci. Říkal jsem: počkejte, za tři měsíce vám to zopakují. V podstatě je to metoda vaření žáby. Jednou za tři měsíce se nějaká informace objeví ve veřejném prostoru, a kdokoli by protestoval proti, bude označen, že straší, že konspiruje atd. Lidé, co protestovali, musejí vědět, že pan Řehka prohlašoval tyto věci už před půl rokem nebo před devíti měsíci.

Podle mého názoru nemá informace ze své hlavy, jen opakuje instrukce z NATO nebo ze Spojených států. Věc, ve které bych byl velmi obezřetný.

Prakticky bych upozornil, že NATO do žádné války vstoupit nemůže, jen jednotlivé členské státy. Jsem si zcela jist, že státy jako Maďarsko nebo Turecko do žádné války s Ruskem vstupovat nebudou, a je absolutní nesmysl, že by do ní mohlo vstupovat celé NATO. Bude záležet na České republice, jakým způsobem by se k případnému konfliktu postavila. My za sebe v PRO říkáme jednoznačně: zůstat stranou, konfliktu se neúčastnit. V kontextu slov pana Řehky, že by naše vojska byla vyslána v souladu s aliančními plány někam na Ukrajinu, bych chtěl upozornit, že našim vojskům nešéfuje NATO ani Spojené státy americké. O vyslání našich vojsk do zahraničí musí zaplať pánbůh stále ještě rozhodnout Parlament České republiky. Nevím, kde bere přesvědčení, že by naše vojska byla vyslána v souladu s aliančními plány do zahraničí. Bez toho, aniž by rozhodl Parlament, je do zahraničí nikdo vyslat nemůže. Znovu říkám, že udělám všechno pro to, aby žádná vojska do zahraničí vyslána nebyla. Doufám, že si naši občané uvědomí, že je nezbytné Parlament dotlačit co nejrychleji k předčasným volbám. Chystají se na nás korespondenční volby, ratifikace smlouvy s USA a právě i případné vyslání našich vojáků do zahraničí, což je něco, co kategoricky odmítáme.

Ministryně obrany podepsala smlouvu s USA a také zakázku za 60 miliard na nákup bojových vozidel pěchoty. Narazila. Nebrání se možnosti, že za oponenturou stojí ruské zájmy. Mám citovat?

Ani ne. Samozřejmě směšná výmluva. Vidíte, že kdokoli nesouhlasí, ať už udělají sebevětší hloupost, všechno hodí na ruské zájmy. Jak výmluva pětiletého dítěte, co předvádějí. Nechápu, jak může být v zemi jeden jediný občan, který jim hloupé, naivní a dětinské výmluvy může věřit. Smlouva je postavená špatně. Má v ní být inflační doložka.

Česká republika nic takového nepotřebuje. Správně popsali stav poradci z NERV, když situaci přirovnali k rodině, která nemá ani na zaplacení nájmu. Šetříme na lidech, bereme peníze z kapes všech lidí, zvyšujeme daně a v tu samou chvíli si jdeme koupit rolls royce. Nic takového nepotřebujeme, v ničem nám to nepomůže. V době velké ekonomické krize, která se bude ještě prohlubovat, je nesmysl nakupovat novou vojenskou techniku. Musíme investovat do lidí, a ne do železa.

Jedna z posledních otázek. Po prosazení úsporného balíčku a důchodové reformy se vláda soustředí na urychlení a realizaci velkých strategických projektů, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu dalšího desetiletí. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS). Součástí plánu je i zřízení výboru pro strategické investice. Zachrání nás nový výbor?

Myslím si, že tomu už nevěří ani oni sami. Fantasmagorické plány. Mají obrovský problém v současnosti. Veškeré statistiky jasně hovoří o tom, že jsme nejhorší ekonomikou v Evropě. Podívejte se na můj facebook. Zveřejňoval jsem porovnání poměru HDP vůči kvartálu čtyři 2019 do kvartálu jedna 2023. Polsko narostlo přes deset procent a my jsme v minusu. Ještě nejsme v HDP ani na úrovni kvartálu čtyři 2019. Jsme s přehledem v nejhlubším minusu v celé Evropské unii. Mohl bych pokračovat dalšími statistikami.

Ekonomiku dostala vláda do pozice nejhorší ekonomiky v Evropě s naprostým přehledem. Tato vláda teď slibuje, že za deset let něco postaví? Za prvé už tady dávno nebude, za druhé jejich plány nemají vůbec nic společného s realitou. Konstrukce Petra Fialy jsou úplně mimo reálné dění. Nerozumí tomu, nikdy nerozumněl. Je politolog, co se nikdy nesetkal s byznysem, a jeho poradci jsou z jiné planety? Současná vláda musí skončit čím dřív, tím líp. Jestli ještě někdo věří, že něco pozitivního přinese, je bezbřehý optimista a nenapravitelný snílek. Vláda už ukázala, že vůbec nic pozitivního naší zemi přinést neumí.

Závěr patří vám…

Dovolil bych si říct, že pevně doufám, že se lidé konečně postaví za tuto zemi. Je čas, aby byl každý patriot připraven „bránit zemi před svojí vládou“. Tahle vláda ničí republiku. Pokud ji necháme u moci ještě několik měsíců, situace začne být velmi kritická a velmi složitě se z ní budeme vracet. Pevně doufám, že si lidé toto uvědomí, nezůstanou lhostejně sedět na svých gaučích a jen kritizovat, zvednou se a přijdou se za svou zemi postavit.

