„Tragické nepochopení role BIS ve státě.“ Radek Vondráček dal slovo. Po volbách zákrok

Začal poslední rok vlády Petra Fialy, jehož kabinetu zbývá okolo tři čtvrtě roku. Jakkoli je vaše hnutí ANO dlouhodobě favorizováno, je z vašeho pohledu už vyhráno? Jinými slovy, dovedete si představit, za jakých okolností by mohla současná vládní garnitura v této či přeskupené podobě sestavit vládu i po volbách v příštím roce?

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18427 lidí

Premiér Fiala svým v podstatě předvolebním a nikoli vánočním projevem odstartoval volební kampaň. Je jasné, že není schopen se utkat standardním způsobem se svými politickými protivníky a řešit reálná témata a potřeby občanů. Proto se objevují hesla typu prodavači strachu nebo rumunizace voleb. Je to pro něj a jeho koalici jediná naděje, že by takto nějak dokázal manipulovat veřejné mínění a parlamentní volby. Já věřím, že už to nestačí a lidé mají prázdných frází a politických hesel dost a budeme mít lepší vládu. Mít něco takového další čtyři roky si Češi, Moravané a Slezané nezaslouží. Průzkumy hnutí ANO přejí a je za tím spousta opoziční práce, ale ty opravdové výsledky se budou počítat až v říjnu a my pro výhru uděláme maximum.

Dle nedávného průzkumu CVVM vládě „rozhodně důvěřují“ pouze dvě procenta populace. „Spíše důvěřuje“ 21 procent. Jde o dlouhodobý trend. O čem nejvýrazněji to vypovídá?

O obsahu, resp. o tom, že politika vládního slepence nemá žádný obsah. Kromě vymezení vůči Andreji Babišovi je nic nespojuje. A s tím nejde vydržet tři roky. Lakování na růžovo a prázdné fráze nejsou program. Zajímavé je, že v Rakousku si to po pár měsících uvědomili, zatáhli za ruční brzdu a něco takového u nich asi nevznikne. My v tom bohužel žijeme už tři roky a výsledkem je stagnace a v podstatě ve všem.

Jste předsedou sněmovního ústavně-právního výboru. Na Ústavu ČR se vláda často odvolává s tím, že jedná dle její litery i ducha. Náš ústavní pořádek ale obsahuje i zásadní pasáže garantující všem obyvatelům státu bez rozdílu svobodu projevu a další občanská práva, která jsou dle mnoha kritiků právě touto vládou postupnými kroky nabourávána. Vnímáte to rovněž? V čem ty problémy spočívají?

Omezování svobody projevu považuji za zásadní téma tohoto roku a nadcházejících voleb. Bilance současné vlády je opravdu tristní. Vezměte si jen, co řešíme právě v tuto chvíli v parlamentu. Senát má rozhodnout o novém trestném činu Neoprávněná činnost pro cizí moc, ve druhém čtení máme ve Sněmovně zákon přinášející do českého práva unijní nařízení DSA a její omezování provozovatelů sociálních sítí, certifikované udavače a strážce jediného správného názoru a stejně tak ve druhém čtení máme zákon, který úředníkům umožní zasahovat do kampaní politických stran, které budou podle nich nepravdivé nebo urážlivé, a to pod hrozbou vysokých pokut. To je na jeden měsíc docela dost, ne? A to nemluvím o takových útvarech státní propagandy a ideologie jako KRIT nebo Stratkom.

Fotogalerie: - Podpisovka

Fotogalerie: - Telefon Rakušanovi

Bude-li hnutí ANO i Vy součástí příští vlády, do jaké míry bude narovnání důvěry ve stát a důrazné utnutí veškerých cenzorských zásahů či praktik vaší prioritou?

Bude to naprostá priorita. Cenzorům dávám čas maximálně do voleb. Svobody slova a pluralita názorů se musí vrátit na první místo. A jsem rád, že i na mezinárodním poli cítím změnu přístupu. Hnacím motorem bude nová administrativa Donalda Trumpa, která je velmi citlivá na útoky na svobodu slova. Elon Musk je velmi razantní a teď dostali aktivističtí byrokrati z Bruselu další ránu, když nezvládnutou cenzuru a omezování svobodného vyjadřování názorů na sociálních sítích naplno odhalil i zakladatel Facebooku Zuckerberg.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mezi bezpečnostními experty, ale nejen mezi nimi vyvolal ostrou vlnu nevole podivný krok koalice zavést nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“, což prošlo jako přílepek k tzv. Lex Ukrajina. Nový paragraf jste označil za tečku za polistopadovou demokracií. Proč?

Kontroverzní novela trestního zákoníku byla „přilepena“ skupinou poslanců do zákona, který řeší dočasný pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice. Je takovým veřejným tajemstvím, že ji nepsali podepsaní poslanci, ale vznikla údajně na ministerstvu vnitra na objednávku tajných služeb. Nevím tedy, které konkrétně a za jakých okolností. Legislativně technicky je konstruovaná úplně jinak než celý zbytek trestního zákoníku a z toho poznáte, že je nejspíš odněkud opsaná. Podstatné je, že je to tak obecně napsané ustanovení, že se dá velice snadno zneužít a při extenzivním výkladu začít stíhat téměř kohokoli s odlišnými názory. Něco takového tady už bylo a speciálně v naší zemi musíme být obzvlášť na pozoru.

Bude se hnutí ANO pokoušet tuto legislativní normu napadnout u Ústavního soudu? I s ohledem na to, že vláda provedla novelizaci trestního zákoníku přílepkem?

Počkejme si, jak se zachová Senát. Jestli bude chtít pokračovat v už pomalu odpískaném honu na dezinformace nebo předvedou, že k něčemu jsou. Pak je tu ještě možnost nový paragraf vyškrtnout nebo alespoň upravit v rámci projednávané rozsáhlé novely trestního zákoníku, kterou máme otevřenou v Poslanecké sněmovně. Když nic z toho nevyjde a nám se podaří uspět ve volbách, dávám své slovo, že to bude jeden z prvních našich návrhů zákona v novém volebním období a ustanovení zrušíme. Možnost obrátit se na Ústavní soud je, řekněme, zatím v záloze.

Zákulisní zdroje tvrdí, že onen nový paragraf je výsledkem lobbingu BIS mezi politiky, kteří jí na míru protlačili takto gumovou změnu zákona s drakonickými tresty. Do jaké míry lze hovořit o tom, že je BIS stále ještě pod kontrolou politiků, jak to ukládá zákon?

Stále platí, že za činnost zpravodajských služeb odpovídá a koordinuje ji vláda. Parlament má roli kontrolní. Zákony platí. Jak se ale zdá, tak někomu takový stav nevyhovuje a rád by roli tajných služeb posílil a případně využil i v oblasti trestního práva. To je ale až tragické nepochopení jejich role ve státě. Mají jiné úkoly a jiné využití pro stát. Dokonce se podobným způsobem v minulosti vyjádřil i Ústavní soud. Zkrátka musíme být všichni neustále ve střehu. Ještě před pár lety by mě ani nenapadlo, že něco takového budeme řešit.