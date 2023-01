„Uráží spoluobčany.“ Nadávky „vidlákům“ od menšiny tvrdě odsouzeny

„Je to nestoudnost velmi malého počtu lidí, kteří nereprezentují nikoho, než sami sebe a touto cestou urážejí své spoluobčany. Každý máme stejné hlasovací právo,“ říká na adresu těch, kteří nadávají do „vidláků“ voličům Andreje Babiše firemní sociolog, odborník na komunikaci Vojtěch Bednář. Sám poukazuje na to, že lidé na venkově preferují populistické politiky a jejich agendu, protože mají pocit, že se o ně centrální vláda nezajímá. Generál Petr Pavel má podle něj zkušenosti, pozitivní reference i osobní charisma: „Není poznamenán negativními šrámy, ty předlistopadové jsou spíše součástí koloritu, než skutečným problémem.“

Tak je to tu zase. Venkov proti městu v 2. kole volby prezidenta. Volební mapa prakticky odpovídá prezidentským volbám z roku 2018, možná i 2013. O čem to svědčí?

Fialova vláda vyhrála v podstatě už třetí volby po sobě. Kavárna je ve výborné pozici a hospoda je rozhádaná. Jak je to možné?

Nemyslím, že by volby vyhrála vláda, a upřímně, jsem přesvědčen, že naděje, které vkládá třeba část intelektuálů do Petra Pavla se mohou velmi snadno ukázat jako liché. Do druhého kola postoupili ale dva kandidáti, kteří představují dva zcela diametrálně odlišné pohledy na politiku a důležité je říct, že oba do něj postoupili s velmi silným mandátem. Na co to doopravdy ukazuje je nasnadě; většina voličů si umí „vybrat stranu“.



Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. Lze si představit, že by v případě zvolení prezidentem alespoň částečně přispěl k řešení situace?

Neumím posoudit jeho kompetenci v tomto směru, ale rád bych věřil, že ať už bude prezidentem kdokoli, bude usilovat o čestnou a transparentní politiku dovnitř i navenek. Bohužel, mír se nedá „zařídit“, musí se vyjednat a k tomu nestačí mediátor, ale je potřeba mít také obě strany ochotné k jednání.

Co volby rozhodne? Mezinárodní otázky, nebo ekonomické a sociální?

Po mém soudu dva faktory. Za prvé, kolik voličů z I. kola přijde i ve II. Sociologové dnes hovoří o tom, že naše společnost je silně mobilizovaná a účast ve II. kole prezidentských voleb (66, respektive 59 %) naznačuje, že to bude hodně, ale k propadu může dojít a navíc voliči neúspěšných kandidátů mohou snadno nabýt dojmu, že ani jeden z finalistů není pro ně. Druhým faktorem pak bude, kolik se oběma kandidátům povede mobilizovat těch, kteří v prvním kole nevolili vůbec a jejichž názor tedy neznáme. Co se týče doporučení ostatních kandidátů, příliš bych nevěřil v jejich účinnost.



Co čekat od médií v následujících 14 dnech?

Rád bych doufal v objektivní prostor pro obě strany, ale obávám se, že mnoho autorů se nezdrží aktivismu. Minulé; a zejména předminulé prezidentské volby ukázaly, že účinky tohoto aktivismu mohou být přesně opačné, než jaké autoři zamýšleli.

Myslíte si, že Babiš dál povede důstojnou kampaň, nepřijde s nějakým tvrdě protiválečnickým nebo protimigračním proslovem a definitivně prohraje?

Nejsem odborník na kampaně a nedovedu proto posoudit...



Je něco, co by mohlo dostat k volebním urnám další Babišovy voliče?

Určitě, přesvědčení, že Andrej Babiš v roli prezidenta podstatným způsobem přispěje třeba k vyřešení jejich sociální situace, nebo – a to se v Praze dost podceňuje – že bude „protiváhou“ stávající vlády.



Je něco, co by mohlo zastavit hvězdný nástup generála Petra Pavla?

Pokud se kampani jeho protikandidáta podaří přesvědčit dostatečný počet voličů, účastníků I. kola, že podruhé už k volbám nemusí.



Čím si Petr Pavel získal podle vás tolik příznivců? Čím byl pro ně tak zajímavý?

Je to velmi silně konsenzuální kandidát. Má zkušenosti, pozitivní reference, osobní charisma. Není poznamenán negativními šrámy, ty předlistopadové jsou spíše součástí koloritu, než skutečným problémem. Buduje si velmi silné image sjednotitele; zatímco protikandidát se spíše vymezuje. To jsou důležité věci.



Co nás čeká za vlády prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy?



Nemám tušení.



Na adresu „buranů“ z venkova, kteří volili Babiše se snesla spousta urážek. Generál Pavel prý ještě teď bude mlčet, ale pak si to s venkovem vyřídí. Především ti pražští voliči si stěžují na „vidláky“, kteří jim pokazili Pavlovo vítězství v prvním kole. Co vy na to?

Je to nestoudnost velmi malého počtu lidí, kteří nereprezentují nikoho, než sami sebe a touto cestou urážejí své spoluobčany. Každý máme stejné hlasovací právo.

