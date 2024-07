„Vláda Slovenska o tom ví.” Rajchl dohnal Matáska ještě dál než k soudu za „pic ho”

Podal jste trestní oznámení na herce Davida Matáska, který těsně po atentátu na slovenského premiéra Fica na sociální síti napsal „pic ho!“. Policie se tím na rozdíl od případů schvalování ruské invaze na Ukrajinu dosud sama nezabývala. Očekáváte, že trestní oznámení něco rozjede?

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6078 lidí

Důležité je, že na Slovensku došlo k překvalifikaci tohoto trestného činu z pokusu o úkladnou vraždu na teroristický útok. Tím je jasné, že schvalovací prohlášení, ať už verbální či písemné, se u nás pohnula do jiného paragrafu. Už to není schvalování trestného činu, ale schvalování terorismu, kde je trestní sazba 5 až 15 let. Tím pádem by k tomu policie měla přistupovat s daleko větší intenzitou a razancí, protože schvalovací výroky, kterých jsme byli svědky, se nacházely za hranicí nejen dobrého vkusu a morálky, ale i trestního práva.

Dlouhodobě říkám, že u nás neexistuje rovnost před zákonem. Pokud pronesete výroky, které jsou namířené proti současné vládě, policie vám druhý den klepe na dveře. Zatímco když říkáte názory, které jsou v souladu s pětikoaliční vládou a mainstreamovými médii, nestane se vám vůbec nic. I v případě, že jsou ty výroky zcela za hranou.

Příslušné orgány to podle vás neřešily dosud jen proto, že tento výrok svým způsobem konvenuje české vládě?

Slovenská vládní strana Smer na tiskové konferenci mé trestní oznámení a odpověď policie citovala a byli zaraženi prohlášením policie, podle které se jedná o právo na svobodu slova, které je zaručené ústavou. Tam ale já už dva roky argumentuji stejně ohledně výroků, které se týkají ukrajinského konfliktu a soudy tvrdily, že to je za hranou svobody slova. Chci, aby se všem měřilo stejným metrem, což se v současné době neděje. Pokud se všem stejným metrem měřilo, je výrok Davida Matáska ve stejné právní kvalifikaci jako trestný čin Tomáše Čermáka, za který byl odsouzen na 5,5 roku do vězení.

Maďarsko se ujalo předsednictví EU a premiér Viktor Orbán se pustil do snahy vyjednat mezi válčícími stranami rusko-ukrajinské války příměří. Zamířil do Kyjeva a Moskvy, ale též do Pekingu, kde podpořil čínský mírový plán. Na Orbánovu adresu za to z Evropy a Česka nevyjímaje znějí tvrdé odsudky, že tam neměl jezdit, že setkávat se s Putinem je šílenost, že nemá k vyjednávání mandát EU a jedná pouze za Maďary atd. Mají tyto hlasy pravdu? Jaký je váš pohled?

Viktor Orbán předvedl husarský kousek a vypálil rybník úplně všem. V dané situaci se chopil iniciativy velmi krátce poté, co Maďarsko převzalo předsednictví v EU, a chytře jako první navštívil Kyjev. Těžko mu někdo může říct, že straní jedné straně. Orbán se jako rovný s rovnými baví se všemi zainteresovanými stranami s jedinou snahou, kterou je uzavření příměří. To bychom snad měli chtít všichni. Dnes a denně na Ukrajině dochází k útokům a nehodám, že část něčí rakety dopadne na nějaké obydlené území nebo na pláž a umírají lidé a malé děti.

Každý normální člověk musí mít zájem na tom, aby mír byl uzavřen co nejdříve. Viktor Orbán se toho chopil velmi nebojácně. Kritika ho podle mého názoru nijak nepálí a netíží, on si dál bude prosazovat to, co považuje za správné, a za to mu tleskám. Mrzí mě, že se v České republice nenajde nikdo z relevantních parlamentních politiků, kteří by řekli to samé co Fico, že by s Orbánem jeli také. Naše země by se k Orbánově iniciativě měla přidat a za sebe říkám, že pokud bych dnes seděl v Parlamentu a měl mandát, byl bych na mírové misi s Orbánem také.

Fotogalerie: - Za odstoupení ministra vnitra

Známý německý fotbalista Toni Kroos oznámil, že po konci kariéry zůstane žít ve Španělsku, protože Německo nepovažuje za bezpečnou zemi. Uvedl, že by svou čtrnáctiletou dceru rozhodně večer nebo v noci nepustil ven do ulic německých měst. Jde o nahodilý případ, anebo to podle vás něco skutečně vypovídá o stavu sousedního Německa?

Především jsem rád, že to konečně někdo řekl nahlas. Známá osobnost, nijak politicky angažovaná, vystoupila s naprosto přesným popisem situace. Migrace zásadním způsobem snížila bezpečnost v Německu a zvýšení kriminality a normální rodiče se bojí zejména svoje dcery pouštět po setmění ven.

Je dobře, že to Toni Kroos řekl, protože doteď se stále nálepkovalo, že takové výroky mají jen populistické a extremistické strany, a teď už to snad nikdo nebude zpochybňovat. Toni Kroos není žádný populista ani extremista, jen řekl nahlas to, co je v Německu veřejným tajemstvím a všichni to tam vědí. Jen se to lidé bojí říkat a tamní mainstreamová média se to snaží zametat pod koberec. Toni Kroos téma otevřel a já doufám, že se o tom už nyní budeme seriózně bavit bez nálepkování lidí.

Potvrzuje se, že nešlo o smyšlenky jakýchsi populistů nebo extremistů, ale je to reálný problém, který pálí obyčejné Němce, a pokud přijmeme migrační pakt, velmi brzy to může pálit i nás. Jestliže se staneme součástí přerozdělovacího mechanismu, dočkáme se toho samého, co se děje v Německu. Věty Toniho Kroose by pro nás měly být obrovským varováním, abychom migrační pakt v žádném případě nepřijímali a uvědomili si, že to není extremismus, ale prostá snaha o zachování bezpečné České republiky.