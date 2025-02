„Vláda se v Německu nedohodne, budou předčasné volby.“ Lužickosrbský politik i o migraci či AfD

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 53% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 45% hlasovalo: 3342 lidí

Parlamentní spolupráce s Alternativou pro Německo (AfD) vyvolala v Německu pozdvižení, v řadě měst se demonstrovalo. Jsou takové obavy oprávněné?

AfD má ve svých řadách spoustu lidí, které lze označit za fašisty či nacisty. Z toho důvodu se proti jejímu běžnému fungování v Bundestagu někteří lidé bouří. Společnost je v Německu nyní ještě více rozpolcená na část, která podporuje AfD a skupinu, která ji chce zcela odstavit od vlivu na politická rozhodnutí a moci. A toto prostředí se stále radikalizuje.

Ty bouře nicméně vyvolaly také snahy o prosazení zákona, který by omezil migraci, z dílny Křesťanskodemokratické unie (CDU). Nevolá ale velká část Němců právě po tom?

V tomto má CDU a AfD společné zájmy. Ohledně migrace nejde však jen o uprchlíky, ale i o pracovní migraci. Mnoho lidí si uvědomuje, že tato problematika, co se týče politicky zásadních témat, vytlačuje do pozadí problémy jako infrastruktura, školství a tak dále. Na tom se ale nic nezmění, kdybychom naráz odsunuli všechny cizince. To je blbost. Naopak bychom to silně pocítili na nedostatku lidí. Například ředitelé nemocnic v Sasku a Braniborsku se toho děsí, protože by třeba naráz odešlo nezanedbatelné množství lékařů původem ze Sýrie a zdravotnictví by mělo velké problémy s fungováním.

Na druhé straně je jasné, že když cizinec spáchá trestný čin či je členem nějaké skupiny ze struktur organizovaného zločinu, tak by měl být potrestán. Taková osoba zneužívá možnosti pobytu v Německu a jde o jednu z možností právního státu, proč tohoto člověka vrátit domů. Debata je dost bouřlivá i kvůli těmto záležitostem. Bohužel nikdo přesně neanalizuje, v jakých oblastech je zapotřebí tvrdé migrační politiky, a kde ne.

Obáváte se lepšího volebního výsledku AfD než předpokládají průzkumy?

Základem mé odpovědi je otázka, jestli můžeme říct, že AfD je stranou, která chce nacistickou diktaturu anebo krajně konzervativním a pravicovým subjektem, který akceptuje demokratická pravidla. Zatím jsem si na to jednoznačně neodpověděl. Z toho důvodu se jejího úspěchu obávám. Následně by se totiž k moci mohly dostat síly jednoznačně nacistického rázu a bude zle.

Jste levicově zaměřeným intelektuálem s vazbami na Alianci Sahry Wagenknechtové - Rozum a spravedlnost…

Lze to tak říct. Nicméně potřebuji vědět, jak se tato nová strana bude chovat. V některých politických oblastech je to pro mě momentálně jediná strana, kterou mohu eventuálně volit. Nicméně mi ještě chybí hluboká analýza jejich volebního programu, protože ho zcela kompletní ještě nemá.

Jak u vás došlo ke zklamání z Die Linke, ze které odešla právě Wagenknechtová a další?

Jde o mnoho důvodů, které bych mohl koncentrovat do tří hlavních. Jde o otázku války a míru. V tom konfliktu zahynulo spousta lidí a na Ukrajině i v Rusku mám mnoho přátel. To, co se tam dnes děje, nemohu akceptovat. Je třeba válku ukončit, co nejdříve. A byl jsem zklamán z toho, jak se k tomu postavila většina politiků působících v Die Linke. Nedokázali se shodnout na jednoznačné protiválečné politice.

Zadruhé mě zklamalo, jak se tato strana postupně stavěla k zájmům obyčejných pracujících lidí. Dlouhá léta jsem vedl bezplatnou právnickou poradnu pro lidi se sociálními problémy. Vedl jsem ji v Německu, ale i na české straně v Ústí, Děčíně a Liberci. Tehdy jsem pochopil, že Die Linke už nemá o tyto lidi tak jednoznačný zájem a podpora slábne. Zatřetí měla tato strana pochopení pro národnostní menšiny. My Lužičtí Srbové máme vlastní organizaci uvnitř strany. Ale vedení strany ne vždy realizovalo své předvolební sliby z programů. Když jsme to řešili před sedmi lety u stranického soudu, tak se dosud nic nestalo. Loni jsem na videokonferenci z nového vedení cítil navíc dost velký nezájem. Mé zklamání bylo opravdu velké.

Jste signatářem výzvy k míru mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou sepsali osobnosti nejmenšího slovanského národa, tedy Lužických Srbů. Nicméně podobné iniciativy budí v Německu podezření ne-li přímá osočení, že jsou od podporovatelů ruského prezidenta Putina. Jak se s tím vyrovnáváte?

Slyšel jsem, že se to některým lidem, co vyvíjeli podobné iniciativy, stalo. Co se týče naší lužickosrbské iniciativy, tak nám zatím nikdo nenadával. Spíše šlo o ignoraci. Na naši tiskovou informaci nikdo nereagoval, jen naše lužickosrbské noviny. Před týdnem vyšel v německém tisku první článek o této iniciativě, šlo o Berliner Zeitung. A ten byl pozitivní. Možná jsou pro hlavní média aktivity Lužických Srbů nepodstatné.

Zařídí Donald Trump mír na Ukrajině?

Lidí toužících po míru je hodně. Zatím to vypadá tak, že půjde o jednání mezi Trumpem, Putinem a bude tam někdo z Ukrajiny. Evropská unie a Německo ne. Když jsem ale slyšel Putina a Zelenského, tak lužickosrbský návrh, o kterém jste ostatně i v Parlamentních listech psali, by byl možným kompromisem.

V jak těžké hospodářské situaci se Německo nachází?

Ve velmi těžké. Ceny energií rostou, podniky řeší, co s tím. Na základě nízkých cen energií byl vybudován celkem úspěšný německý hospodářský model. Základní předpoklad ale přestal existovat, takže se to hroutí. Nicméně bych se obával i druhého extrému, tedy absolutní ignorace ekologických otázek. Současná vláda totiž vůbec nevyhodnotila sociální dopady Green Dealu vzhledem ke striktnímu dodržování jeho pravidel. Ekologické změny bez sociálního souhlasu budou vždy budit emoce a povedou k protestům.

Ostatně i Trump v tom má dilema, vždyť Elon Musk produkuje nejznámější elektromobily na světě. A to je jedna z částí Green Dealu (GD). Vykašlat se na ekologii a klima by bylo prostě hloupé.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, tvrdý zastánce GD je z líhně Křesťansko demokratické unie Německa (CDU). Byla nejdéle sloužící ministryní ve vládách Angely Merkelové. Nejdříve byla federální ministryní pro rodinu, seniory, ženy a mládež, pak práce a sociálních věcí a nakonec obrany. Jak na ní dnes nahlíží řadoví Němci?

Už při jejím přesunu do struktur Evropské unie ji spousta Němců vnímala kriticky. Šéfovala různým ministerstvům, ale neměla na to odborné vzdělání. Pak šla do EU také bez odbornosti. No, a samozřejmě různé skandály a konkrétní politika jí na oblíbenosti nepřidaly. Prostě souhlas s politikou von der Leyenové je v Německu příliš malý.

Za vítěze voleb je v průzkumech považován Friedrich Merz z CDU, byť nesloží vládu bez koalice s jinými stranami. Bude mít silnější pozici než současný vládní kabinet?

Těžko říct. Dost záleží na tom, kdo bude jeho koaličním partnerem. Momentálně jsou v průzkumech na dobrých a podobných pozicích Sociálnědemokratická strana (SPD) a Zelení. Když budou v koalici Zelení, bude to ohledně míru na Ukrajině katastrofa. Když SPD, tak to bude trochu lepší. U obou je otázkou, jak dlouho může taková koalice trvat. Já u nich totiž nevidím moc společných témat a možností kompromisů. Prostě nevím, jestli budou schopni kolektivně pracovat.

Jste tedy ohledně vývoje v Německu tedy skeptický?

Jsem. Myslím si, že nás zanedlouho čekají další předčasné volby. Nová vláda se nedohodne a situace se bude opakovat do chvíle, než nečekaně zasáhnou nějak radikálněji voliči.

