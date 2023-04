„Vlezli by USA do zadku i s botama.“ Konečná si kopla kvůli Macronovi

„Zase dojde k propouštění těch, kteří si to odmakali. Zato ti, jež jsou spoluzodpovědní za to, v jaké je pošta kondici, se o svá teplá místečka bát nemusejí,“ říká k rušení některých poboček České pošty europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Vyjádřila se ke zvyšování daní, i k tomu, co si myslí o „sjednocení“ levice. Poslala také vzkaz České spořitelně. Ohledně nesouhlasných reakcí na slova E. Macrona po jeho návratu z Číny pak zmínila „české novináře a politické maňásky, kteří by USA nejraději vlezli do zadku i s botama“.

Rušení některých poboček České pošty i některých poboček finančního úřadu. To jsou „novinky“, které se od té doby, co jsme spolu nemluvili, staly. Paní poslankyně, co na ně říkáte? Je to dobré rozhodnutí?

Ale zpět k poště. Věnovala jsem jí velkou část mého posledního Bez obalu, takže bych byla moc ráda, kdyby si jej vaši čtenáři pustili na mém YouTubu. Ale nejvíce mi na tom všem vadí, že zase dojde k propouštění těch, kteří si to odmakali. Zato ti, jež jsou spoluzodpovědní za to, v jaké je pošta kondici – tedy vrcholoví manažeři – se o svá teplá místečka bát nemusejí.



Velkou diskusi vyvolala informace, že chce vláda údajně na vodné a stočné, ale třeba i na ubytování, pivo nebo kadeřnictví uvalit DPH 21 procent. Premiér poté uvedl, že jde jen o pracovní materiál, který se dostal na veřejnost. Co na to říci?

Před časem jsem mluvila o salámové metodě, kterou vláda praktikuje, a toto je konkrétní ukázka. Trapný úskok premiéra, že to byl/je pracovní materiál, je ubohá snaha zakrýt fakt, že s tím takto vláda skutečně počítala. A jestli ne vláda, tak nejsilnější vládní strana – ODS – určitě. Vždyť to dokonce sám ministr Stanjura aktivně komunikoval.



„Blíží se doba, kdy o tom, kdo bude ve funkci, budou rozhodovat banky?“ napsala jste na svém fb. Jedná se o reakci na to, co uvedla Česká spořitelna v souvislosti s děkanem VŠE Ševčíkem s tím, že pokud bude Ševčík odvolán, bude spořitelna v podpoře studijních programů a studentů VŠE pokračovat. Co byste zástupcům spořitelny vzkázala?

Je naprosto odporné, že vůbec Česká (ve skutečnosti rakouská) spořitelna takto uvažuje. Mohla by si uvědomit, že sponzoring jí nedává žádné právo mluvit do vnitřních záležitostí školy a už vůbec ne někoho podobným způsobem vydírat. Chápu, že se jim daří dobře, zisky rostou nevídaným tempem, miliardy se sypou, ale všechno má svoje hranice. A to prosím chci, aby zaznělo, že rozhodně nepatřím do fanklubu pana Ševčíka.

Když odbočíme, bývalý premiér Paroubek navrhuje vytvoření předvolební aliance ze všech levicových stran, tedy i z KSČM. Líbí se vám takový plán? A vidíte sjednocení levice v tuto chvíli jako reálné?

Každá spolupráce levicových sil je v současné době potřebná. Pravice to pochopila před sněmovními volbami s blokem SPOLU a byla bych ráda, kdyby i levice spolu uměla hovořit. Ukazuje se totiž, jak moc zejména v Poslanecké sněmovně teď autentická levice chybí.



Chystají se další demonstrace. Nyní v neděli pořádá jednu právník Rajchl, tuším 6. května další L. Vrábel, o dalších akcích mluví i T. Okamura… Je dobře, že bude více demonstrací? Nebylo by lepší, aby organizátoři spojili síly třeba v jednu velkou, dejme tomu na Letné?

To souvisí s předchozí otázkou. Jistěže by bylo lepší, pokud by se dokázala celá protivládní scéna domluvit alespoň na tom, že se spojí na demonstraci. Ale ega jednotlivých organizátorů, kteří si chtějí nahněvané občany uzurpovat pro sebe, to nedovolují. Za KSČM mohu říct, že my se účastníme všech demonstrací, které jsou namířeny proti pětidemolici.

Jinak jako KSČM se neomezujeme pouze na Prahu, ale jedeme za lidmi i do regionů. Proto třeba už v úterý 25. dubna proběhne demonstrace v Plzni, nebo 17. května v Klatovech či 18. května v Kroměříži.



Podívejme se i do zahraničí. Vlna kritiky se snesla na francouzského prezidenta Macrona. Ten se z návštěvy Číny vrátil s tím, že se Evropa nesmí nechat zatáhnout do sporu o Tchaj-wan a nemá být jen ve vleku USA. Překvapují vás jeho slova?

Pan Macron je politik vyznávající neoliberalismus, což se v jeho domácí – zejména sociální – politice jasně ukazuje. V rámci zahraničních otázek ale často zastává velmi racionální pozice. Evropa by samozřejmě měla být co nejvíce samostatná, vystupující jako suverénní společenství v zájmu svých občanů. Nechápu, co na tom českým novinářům a politickým maňáskům, kteří by USA nejraději vlezli do zadku i s botama, vadí. Ne, prostě zájmy obou kontinentů nejsou stejné, i když se to do nás snaží vtloukat od rána do večera.



A co říci na to, jakým způsobem prý Čína „přijala“ šéfku Evropské komise von der Leyenovou?

Pravidla platí, pardon – opravuji se – měla by platit, pro všechny stejná. Jak pro turistu, tak pro šéfku Evropské komise.

