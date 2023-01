„Voliči rozhodli“? Musím potlačovat smích, přiznal nám Ivan David. Pavel sehraje roli a podepíše

reklama

Petr Pavel je především marketingový produkt stejně jako Zuzana Čaputová na Slovensku. Není za ním žádný čitelný politický subjekt s programem. Nemá tedy vlastní sílu, ale je převodní pákou cizích zájmů. Netají se, že za ním stojí bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář, který je lobbistou. Projekt „Pavel“ bude velmi úspěšný měřeno ziskem. Investice do jeho instalace byly v řádu desítek milionů, ale nákup zbraní a vojenského materiálu bude v řádu desítek až stovek miliard, které samozřejmě v rozpočtu nejsou, dluhopisy schvaluje Poslanecká sněmovna a podepisuje prezident. Pro cizí zájem bude užitečné naše nesplatitelné zadlužení. Rozšíření a prodloužení války poškodí ČR i kdyby neprobíhala na našem území. Náčelník generálního štábu, generál Řehka přece před volbami netakticky vyzradil, že se máme připravit na velkou válku s vyspělým nepřítelem (s kým asi?) a předseda vojenského výboru NATO Rob Bauer krom toho vyzval evropské země k přechodu na válečné hospodářství. Petr Pavel tedy sehraje roli, podepíše.



Tím, že pětikoalice ovládla i úřad prezidenta republiky, nese dnes definitivně veškerou odpovědnost za všechny „úspěchy“. Připomíná mi to některé vlády v sedmdesátých letech, kdy vše v ČSSR ovládla KSČ už bez formální účasti Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Ovládala všechno, ale nakonec to nebylo nic platné. Formálně nebyl Petr Pavel nominován z pětikoalice, ale ta mu předem jasně vyjádřila podporu, protože si nemohla dovolit nominovat nikoho ze svého středu. (Europoslanec Tomáš Zdechovský v TV Prima prozradil, že se v pětikoalici uvažovalo o Miloši Vystrčilovi, Miroslavě Němcová a Petru Fialovi…)



Co znamená pro nového prezidenta Petra Pavla a co pro poraženého Andreje Babiše?



Co znamená pro Petra Pavla je každému zřejmé. Pokud je dost chytrý a zkušený, bude se chovat velmi zdrženlivě, přestřihávat pásky, usmívat se. Pokud má opravdu IQ 107, jak je uvedeno v záznamu z psychologického vyšetření a nezvládnou ho poradci, pak se bude chovat velmi aktivisticky, na což není připraven. Jeho předčasný důrazný výrok o auditu hospodaření Hradu vede k pochybnostem.

Uvidíme, jak se rozhodne Andrej Babiš. Hnutí ANO nedrží pohromadě silnými idejemi. O to víc ho budou rozdělovat neuspokojené ambice členů, jak je to zřejmé už teď. Hnutí ANO má mnohem blíže k pětikoalici než SPD. V opozici jiný parlamentní subjekt není. Andrej Babiš opakovaně deklaroval, že s SPD spolupracovat nechce, a proto to není možné, ani kdyby hnutí SPD chtělo. Pětikoalice mu šla, jde a půjde po krku. Nemá tedy žádný koaliční potenciál. Zatím. KSČM a ČSSD jsou na ústupu. Bude se chtít Andrej Babiš v 72 letech v příštích volbách vrhat do boje? Nebude si chtít konečně bez vyčerpávajících bojů užít miliard?



Jak se vám jevil průběh kampaně? Na předvolební akce Andreje Babiše chodili i jeho odpůrci, kteří se považují za součást té lepší části společnosti, a někteří z nich se tam chovali jako ta nejhorší část společnosti...



Když slyším, že voliči rozhodli, musím potlačovat smích. Kampaň byla především ovlivněna mediální manipulací, tedy propagandou, chcete-li public relations, otevřeně řečeno „dosahováním souhlasu“. Jinak by nebylo možné, aby mimořádně nepopulární vláda s podporou kolem 25 % dostala na Hrad „svého“ prezidenta se ziskem 58 %. Radim Fiala působení mediální manipulace hezky ilustroval na rozdílu volební podpory pro dva bývalé rektory. Profesor Tomáš Zima z nejznámější české univerzity získal půl procenta, zatímco Prof. Danuše Nerudová čtrnáct procent, a údajně měla preference až 30 %, které by si možná i udržela, pokud by neprezentovala v televizních vystoupeních svůj bystrý úsudek.

Jestliže má „dosahování souhlasu“ prostřednictvím mediálních manipulací takovou moc, pak vůbec nelze hovořit o rovné soutěži politických subjektů, což je podstata zastupitelské demokracie. Přímá demokracie je krásná, ale všichni jsme poněkud manipulovatelní, a mnozí velmi značně. Média dávno před začátkem kampaně oznámila, že pouze tři kandidáti mají naději postoupit do druhého kola voleb. Samozřejmě je to sebenaplňující věštba, protože se za dlouhé měsíce podařilo tuto „jistotu“ vtlouci sugestibilním občanům do hlavy. Ostatní pak „věděli“, že tuto sdílenou víru neovlivní. Současně bylo oznámeno, že ať už to bude Petr nebo Danuše, Andrej bude poražen. Vycházelo se prý ze seriózních průzkumů veřejného mínění. Jenže nejen jejich metodika, ale i sběr a zpracování dat byly nepřezkoumatelné. A objednatelé průzkumu – české televize, jak ukázaly, zdaleka nejsou nezaujaté. „Průzkumy“ byly provedeny dávno před tím, než bylo známo, kdo bude ve skutečnosti kandidovat. Média samozřejmě průzkumům věřila podle bonmotu připisovaného Winstonu Churchillovi, že věří jen těm statistikám, které sám zfalšoval. O sprostotě a podpásovkách ani nemá smysl hovořit.

A peníze bývají na prvním místě. Ale evidentně velký význam mělo „nefinanční plnění“, neboť se do „příjmů“ kandidátů nepočítá hanobení protikandidátů v médiích a „nenápadná“ reklama pro jejich favority včetně zmíněných „průzkumů“ veřejného mínění. Nemyslím, že počítání hlasů bylo významně podvodné. Zatím to nebylo potřeba.



Vaše hnutí SPD ve druhém kole Andreje Babiše nepodpořilo. Proč?



Vyzvali jsme občany, aby využili svého občanského práva volit v přímých volbách. Současně jsme jasně deklarovali, že žádáme, aby volili proti Petru Pavlovi. Říká se „chytrému napověz…“ Andrej Babiš má mnohem blíž k pětikoalici než k SPD, soudě podle toho, jak ANO hlasuje. A nejen to, opakovaně výslovně konstatoval, že by se s SPD nikdy nespojil, a to někdy i dost urážlivě. Nebudeme si plivat do vlastní tváře. Preference SPD se pohybují mezi 10–13 %. Náš kandidát Jaroslav Bašta ale získal v prvním kole 4,5 %. To znamená, že naši voliči volili někoho jiného, ne proto, že by náš kandidát byl špatný. Má hodně co říci, jenže smysl obsahu sdělení vnímají jen bystří posluchači. Před prvním kolem proběhla v sociálních sítích velká kampaň, aby voliči SPD podpořili Babiše, aby se dostal do druhého kola. Argumentoval jsem, že postoupí tak jako tak. Ale většina našich voličů v prvním kole podpořila Babiše, jinak by nezískal ani 30 %. Aritmetika z obecné školy stačí, aby podle výsledků v prvním kole, a doporučení kandidátů, kteří nepostoupili, bylo naprosto jasné, že Babiš vyhrát nemůže. Kdyby ho nepodpořili voliči SPD, prohrál by ještě vyšším rozdílem. Takže tvrdit, že SPD zavinila vítězství Petra Pavla může jenom idiot.





