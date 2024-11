„Voliči si zaslouží pravdu.“ Fiala to přehnal. Tvrdě narazil i ve vlastní ODS

Na sociální síti X jste v minulých dnech napsal: „Z voličů bychom si neměli dělat srandu. Víc k tomu nemám.“ Předpokládám, že jste měl na mysli slova premiéra Fialy, že ještě pár let jeho vlády a budeme mít platy jako v Německu. Vám to vyjádření nekonvenuje?

Ano, měl jsem na mysli, že vyjádření premiéra Petra Fialy o přiblížení platů k Německu během pár let bylo nešťastné. Lidé očekávají konkrétní činy, ne jen sliby. Zvlášť ve chvíli, kdy reálná situace v ekonomice a v investicích ukazuje, že jsme na tom pořád velmi vzdáleně. Neměli bychom vytvářet nereálná očekávání – voliči si zaslouží pravdu, i když není populární.

Co ODS mohla za poslední roky prosadit, abychom se přiblížili k německým platům, ale nezvládla to?

Základní problém je neefektivní byrokracie a složité podnikatelské prostředí. Mohli jsme se více zasadit o reformy, které podporují investice do inovací, výzkumu, vývoje a přináší udržitelný růst. To zahrnuje snížení daňové zátěže pro firmy a zaměstnance, zjednodušení povolovacích procesů a lepší propojení školství s trhem práce. Pokud nedokážeme podporovat podnikavost a konkurenceschopnost českých firem, nemůžeme se bavit o německých platech.

Psali jsme: Duševní stav Fialy: Asociální porucha osobnosti. Hovoří psychiatr Ivan David Šílený Fiala, mám o něj strach. Babiš zvedl koalici mandle, Pekarová i Pavel Novotný nadskočili „Vy si snad ze mě děláte legraci!“ Okamura u mikrofonu. Pak se otočil na Fialu a bylo zle „Nesebevědomí pochybovači.“ Fiala sekl ekonomy. Za německými platy pro Čechy si stojí

Říká se, že při jednání ústředních orgánů ODS přichází na přetřes i ČESKO.plus a vaše osoba. Některým funkcionářům prý vadíte. Cítíte v ODS podporu pro „modernizační“ program, který razíte?

Je pravda, že moje názory nejsou vždy populární a že modernizační směr, který prosazuji v rámci ČESKO.plus, může být pro některé kolegy nepohodlný. Ale cítím podporu od lidí, kteří rozumějí, že změna je nutná. Naší vizí je modernizace státu, která zahrnuje efektivní řízení, méně byrokracie a větší důraz na výsledky. To není populismus, ale nutnost.

Posledně jsme řešili bod po bodu program vaší platformy ČESKO.plus. Bylo to hodně o odstraňování regulací. Jak se vám líbí program DOGE, kterým zvolený americký prezident Trump pověřil Elona Muska a Viveka Ramashwamyho? Ti se s tím asi párat nebudou.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 3% hlasovalo: 1512 lidí

Které úřady, organizace, instituce a výdaje státu byste prostě zrušil v České republice? Jako že „nazdar, do půl roku končíte“?

V první řadě je třeba přehodnotit smysl některých agentur a úřadů, které pouze duplikují práci ostatních institucí. Například centralizované řízení školství – máme příliš mnoho orgánů, které plánují a řídí. Potřebujeme méně institucí, které se zaměřují ne na to podstatné, ale jen na udržování své existence. Stejně tak bych se podíval na dotace, které neslouží ke skutečnému rozvoji, ale jen podporují závislost na státu.

V minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že musíme myslet ve velkém jako Baťa a dostávat naše výrobky na globální trh. Jaké firmy a v jakých oborech, vlastněné českým kapitálem, mají takovou šanci? A kam? Na Západě je obsazeno, Rusko máme zavřené, Čínu také raději nechceme.

Máme obrovský potenciál v oborech jako IT, nanotechnologie, biotechnologie nebo energetika. Například firmy jako Avast nebo Linet už ukázaly, že dokážeme uspět i na globálním trhu. Potřebujeme víc takových příběhů. Klíčem je podpora výzkumu a vývoje, investice do vzdělávání a snížení regulatorních překážek.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Jakožto ostravský komunální politik naříkáte na to, že Poláci za poslední roky rozjeli obrovské množství investic do infrastruktury, zatímco my ostudně zaostáváme, pokud jde třeba o dálnice. Jenže tohle se tady vykládá už minimálně pět let. Asi to tím pádem nikomu nevadí?

Ano, Poláci investovali obrovské prostředky do infrastruktury, zatímco my stále zaostáváme. Ale problém je nejen v penězích. U nás trvá výstavba dálnice 13 let kvůli složitým povolovacím procesům a legislativním překážkám. Tady bychom měli začít.

K tomu Polsku padla poznámka, že Poláci tu výstavbu rozjeli na dluh. Prostě rozjeli deficit, aby mohli investovat. My deficit máme, ale většinou na mandatorní výdaje. A ODS má ministra financí. Tak co s tím?

Pokud jde o dluh – deficit by měl být investicí do budoucnosti, ne jen pokrytím mandatorních výdajů. Naše současná vláda musí udělat mnohem více pro to, aby takové investice umožnila. Ve stavebnictví se nacházíme ve stavu, kdy by bylo nejlepší vyhlásit nouzový stav, zrušit územní plány a na přechodnou dobu dát kompetenci lokálnímu šéfovi hasičů, aby stavby schválil do 30 dní.

Když už jsme mluvili o Elonu Muskovi, nejbohatším člověku světa. Co si z jeho byznysové kariéry lze odnést za poučení?

Elon Musk nám ukazuje, že odvaha riskovat, dlouhodobá vize a neústupnost mohou vést k obrovskému úspěchu. Ale je to i o schopnosti motivovat tým a jít proti proudu, když je to potřeba. Pro Českou republiku je to inspirace – potřebujeme lídry, kteří se nebojí změn a kteří myslí globálně.

Muskova filozofie – „dělej to rychle a efektivně, nebo to nedělej vůbec“ – to je něco, co bychom měli aplikovat i u nás, od státní správy až po podnikání.

Psali jsme: Vytáhněme si už hlavy z p*dele, uvedl politik ODS Známý člen ODS se omluvil voličům Je toto možné? Během Kongresu ODS se za Fialovými zády děly věci Fialo, vezměte Nerudovou do ODS... Někteří „modří ptáci“ to vůbec nevidí jako špatný nápad