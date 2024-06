„Vystrčil nás ohrožuje. Hoďte na toho blázna síť, zuří Štěpánek. Výrok o Ukrajině

„Superdebata? Ne, superprasárna ČT!“ napsal jste na svůj facebookový profil. Co vás tak rozčílilo?

Napsal jsem ostrou reakci nejen na Facebook, ale poslal jsem také stížnosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize. V tomto znění:

Dne 6. 6. 2024 odvysílala Česká televize předvolební Superdebatu. Uspořádat v předvečer voleb debatu ve složení, kdy za jeden z kandidujících subjektů, koalici SPOLU, hovoří hned tři lidi, je dramaturgický i politický zločin. Česká televize opět prokázala, že je šestým členem vládní pětikoalice. To vše v době, kdy Fialova vláda navrhuje zvýšení televizních poplatků. Nelze se pak vyhnout podezření, že se jedná o obyčejnou korupci ve stylu "vládo, my, Česká televize, ti dáme ke tvé propagandě k dispozici svoji obrazovku a ty nám za to přihraješ více peněz". Každopádně se jedná o evidentní porušení zákonů o vysílání a o České televizi, které veřejnoprávní televizi explicitně předepisují objektivitu, vyváženost a všestrannost.

Celkově, jak hodnotit úlohu médií v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu?

Pokud se omezím na televize, tak zdaleka nejlepší a nejobsáhlejší předvolební servis poskytla divákům Prima a zdaleka nejhorší byla tradičně Česká televize. Ten její finální exces přímo volá po podobné akci, jaká běží právě na Slovensku okolo RTVS. U tiskovin je to tak, že co si zaplatíte, to tam máte. Samostatnou kapitolou jsou sociální sítě a na prvním místě Facebook. Ten se přeměnil na zločineckou organizaci, která destruuje demokratičnost a svobodu voleb. Proč? Protože podstatná část politického provozu a politické soutěže dnes probíhá na sociálních sítích a Facebook zločinným způsobem omezuje dosah vybraných nepohodlných politiků a politických stran. Je to forma novodobé cenzury. Pište si, co chcete, my to k širšímu okruhu lidí stejně nepustíme. Kdeže jsou nějaké rovné podmínky, stejné pro všechny. Státní organy, jež jsou pod správou vládních stran, namísto aby zasáhly, neboť je to v rozporu s naším ústavním pořádkem, zaručujícím svobodu projevu, tuhle praxi nejen tolerují, ale přímo podporují, neb jim politicky vyhovuje.

Co vše by se podle Vás mělo v Evropské unii změnit?

Všechno. V současnosti se nacházíme v úplně jiné Evropské unii, než do které jsme v roce 2004 vstoupili. EU se přeměnila na softtotalitní moloch, který deficit demokracie nahrazuje zvýšenou byrokracií. Krásná myšlenka bezbariérové ekonomické spolupráce byla nahrazena úpornou snahou o federalizaci a politické, právní a měnové zglajchšaltování pod taktovkou nikým nevolených bruselských struktur a nejrůznějších nadnárodních korporací.

Domníváte se, že jsou tyto volby i referendem o naší vládě? A pokud, tak v jakém směru?

Měly by být, ale vzhledem k tradiční nízké volební účasti nebudou. Naprostá většina problémů, se kterými se lidé v současnosti potýkají a vláda vykřikuje, jak je řeší, by neexistovala, kdyby je právě Fialova vláda sama z politických a ideologických důvodů nezpůsobila. Dám jeden příklad za všechny. Plyn. My i Rakušané nakupujeme ruský plyn. Rakušané napřímo z Ruska, my přes nejrůznější překupníky, Čínu, Indii, USA a kdovíkoho ještě. Jenže my několikanásobně dráž. Proč? Protože vláda z ideologických důvodů vyhlásila, že ruský plyn je fuj, protože Rusko je fuj a Putin je fuj. Kdo tuhle politickou idiocii platí? My občané a naše firmy. Úplně všechno se kvůli téhle vládní politice prodražuje. Ale lokaj Fiala si jede pro Bidenovu pochvalu do Bílého domu.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Jak vidíte vývoj situace na Ukrajině? Domníváte se, že po volbách do Evropského parlamentu dojde v tomto směru k nějakému zásadnějšímu „posunu“?

Nejspíš ano. Otázkou ovšem je, kterým směrem. Zdravý rozum velí vyhlásit příměří, aby už dál neumírali další a další lidé, a zasednout k jednacímu stolu, prestiž a chorobná ega západních politiků, kteří v minulých letech podělali úplně všechno, na co sáhli, může naopak vést k ještě větší eskalaci. V té úplně nejhorší variantě k třetí světové válce. To vše za situace, kdy ruská vojska mají navrch a ukrajinská vyjednávací pozice se den ode dne zhoršuje. Obrovskou nadějí pro celý svět by v tomto směru bylo znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Můžeme k němu mít různé výhrady, ale ten člověk války nerozpoutává, nýbrž ukončuje.

Proboha, hoďte už na toho blázna síť,“ tak jste reagoval na titulek na iDnes.cz, který zněl: „Má právo vstoupit pod náš štít, podpořil Vystrčil vstup Ukrajiny do NATO“. Co by podle Vás vstup Ukrajiny do NATO znamenal?

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8295 lidí

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě udělil nedávno státní vyznamenání – Řád TGM III. třídy Jensi Stoltenbergovi, generálnímu tajemníkovi NATO. Co k tomu říci?

Neuvěřitelná šaškárna! Svůj ke svému, vrána k vráně, dva ukrajinští válečníci v akci, někdejší bolševický rozvědčík a předseda ZO KSČ, coby vyznamenávající, a někdejší ultralevičák a člen norské marxisticko-leninské skupiny Rudá mládež, coby vyznamenávaný. Nyní oba ve službách NATO, USA a vojenskoprůmyslového komplexu. Sečteno, podtrženo: další devalvace a devastace hradního majestátu. Masaryk se v hrobě neotáčí, ale přímo rotuje.

Podívejme se na Slovensko. Premiér Fico měl první vystoupení po atentátu, který byl na něj v nedávno době spáchán. Jak jeho slova hodnotíte? A co říci na hodnocení některých médií a slovenské opozice, že se na premiérově politice nic nezměnilo, padla slova o nenávisti, křivém obvinění…

Je to obráceně. Nic se nezměnilo na politice slovenské progresivistické opozice a na médiích, která ji dlouhodobě podporují. Z Fica roste státník evropských rozměrů.

Když jsme začali médii, pojďme médii také končit. Zhodnotil jste je v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Jak jste ale jak slovenská, tak i naše, média vnímal v souvislosti s informacemi kolem atentátu na slovenského premiéra Fica?

Už jsem to naznačil v předchozí odpovědi. Vše je při starém. Na tom, že je společnost názorově rozdělená, není nic špatného. Tak to vždy bylo, je a bude. Špatné je, že téměř vymizely platformy, kde by se protichůdné názory úplně normálně střetávaly a soutěžily spolu o přízeň veřejnosti. Namísto toho tu máme dva vzájemně téměř nekomunikující světy. Jakýsi pomyslný hlavní proud, který obsluhuje „lepšolidi“ z řad progresivistů a pseudoliberálních pseudodemokratů na straně jedné a na druhé straně alternativní média, povětšinou internetová, která sledují lidé, kteří odmítají jeden jediný „správný“ názor, ať už jde o cokoli, covid, brexit, Trumpa, Putina, migrační pakt či Green Deal. Žádná větší interakce mezi těmito dvěma světy neexistuje. Naopak, ten první svět nevynechá žádnou příležitost, jak tomu druhému uškodit, jak lidem z opačného břehu znesnadnit existenci a zavřít ústa. Dokud se tohle nezmění a nebudou tu rovné podmínky pro všechny, nemá tragické směřování naší společnosti řešení.