,,Zkraťte Zemana. Už ho můžeme měřit s Husákem." Veterán politiky k sesazení prezidenta

Jak jako dlouholetý politik vnímáte, co se stalo kolem kauzy ve Vrběticích, tedy, že podle českých zpravodajců mají tamní výbuchy v muničních skladech na svědomí ruští agenti? Jak hodnotíte postoj vlády a českých politiků, jak tuto situaci zvládli?

Více než chování Rusů se mě dotklo… u putinovského režimu mě to nepřekvapuje, abych nenadával na Rusy jako lidi, ale u Putina mě to nepřekvapuje. Je prostě vládcem, který neváhá vraždit vlastní oponenty, nechává je záhadně mizet, lékaře padat z oken a podobně, to hodně smrdí.

Co mě nemile zaskočilo, kam až je schopen zajít prezident Zeman a jeho banda ať už ministrů, kteří jsou ve vládě, nebo pochlebníků okolo. To je opravdu otřes a po roce 1989 určitě nemá obdoby, ale obávám se, že bychom to mohli začít měřit s nějakým koncem vlády Gustáva Husáka. Ten také hájil cizí zájmy, seděl v okupované zemi, líbal se s Brežněvem… k tomu už to daleko nemá.

Podle vás český prezident Miloš Zeman hájí cizí zájmy?

Já jsem o tom přesvědčen. Ta fakta jsou jasná.

Souhlasíte tedy s názory, že by měl být Zeman souzen za velezradu? Konala se i demonstrace v tomto smyslu.

Nevím, zda je zdravotně v takovém stavu, že není schopen domyslet důsledky svého vystupování. On vždy postupoval metodou provokace vůči lidem. Otázka je, zda to myslí vážně, nebo jen provokuje. Já tohle nevím a byl jsem vždy opatrný házet velezradami a odvoláváním prezidenta, ale v tomto případě bych prosazoval, aby se Ústavní soud a také poslanci a senátoři shodli a funkční období prezidenta Zemana zkrátili. Jakou to udělají metodou, jestli podají žalobu a Ústavní soud to posvětí, nebo pro neschopnost vykonávat úřad. Hlavně aby co nejrychleji zmizel; každý den, který odejde z úřadu dříve, bude jen dobře.

Dopustil se podle vás vlastizrady vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tím, že podle serveru SeznamZpravy.cz chtěl vyměnit milion ruských vakcín Sputnik V a summit prezidentů Ruska a USA v Praze za mlčení kolem Vrbětic? Nakolik v tomto případě věříte novinářům a zjištěným informacím, a nakolik vicepremiérovi vlády?

Spíše bych věřil novinářům. Otázka je, co bude bráno jako tvrdý důkaz nebo fakta, a co jsou povídačky. Nicméně si nemyslím, že Hamáček je velezrádce, ale naprostý chaot, který se nechal zatáhnout do Zemanova vlivu a prostě se zbláznil. Jde o tak fatální dětské chyby, ale podle mne je udělal z blbosti než úmyslně, cíleně a promyšleně, protože je to chaotické a jemu to neprospělo. Jemu to zničilo kariéru, dnes už ho nikdo nebude brát vážně, ať už bude sedět kdekoli a kdykoliv. Ale nedomnívám se, že došlo k velezradě. Hamáčka znám, a tohle si o něm nemyslím, navíc mám pocit, že pochází z rodiny válečného letce. Není velezrádce, ale je to zmatkař, chaot, a teď se úplně zbláznil. I lidé, jakými si obklopuje... Jestli si myslí, že s touto strategií uspěje, je to jeho názor, já si to nemyslím. Dlouhodobě to stejně zničí sociální demokracii. Pokud se nezničí už na podzim, do budoucna nemá s takovou partou šanci.

Podle vás se sociální demokracie po podzimních parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny už nepodívá?

V téhle konstelaci a podle toho, jak budou vypadat kandidátky, bych byl rád, aby tam nebyla. Vždy jsem ji, podotýkám, v minulosti hájil jako naprosto legitimní a základní součást politického spektra.

Je ještě nějaká další politická strana, kterou byste po příštích volbách rád neviděl v Parlamentu?

Kratší by byl výběr toho, koho bych tam rád viděl, a to jsou v podstatě strany koalice SPOLU (předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pozn. red.). Ostatní bych tam rád postrádal všechny, s velkým důrazem, že bylo by dobré, kdyby zmizeli komunisté, ale oni už stejně přešli k jiným stranám. Piráti nejsou můj šálek kávy a to, co nabízejí, je podle mne špatně, ale to je na delší diskusi. Pro mě je zklamání STAN, velké zklamání, že se dali dohromady s Piráty. Znám u nich spoustu slušných lidí, a nevím, proč tohle předvádějí. Co se týká Okamury (SPD, pozn. red.), toho bych tam nerad viděl. A nepředpokládám a nechtěl bych, aby se tam ocitli takoví exoti, jako je hnutí Trikolóra nebo hnutí Přísaha.

Piráti společně se Starosty a nezávislými momentálně vedou v předvolebních průzkumech… Proč to, co nabízejí Piráti, je špatně?

Češi jsou nepoučitelní, pořád hledají někoho nového a nového, a výsledek je čím dál horší a horší. Oni nemají ekonomii. Řešení, která nabízejí… jak jsem slyšel ve čtvrtek Jana Farského, jejich výčet, kde vezmou stovky miliard, je srandovní. Takhle ekonomika nefunguje, jejich recepty na ozdravnou kúru nejsou vzdálená řešením, která nabízí ODS, ale nevypadá to příliš atraktivně, když nehází konkrétními částkami. Ale to je ta cesta, zrušit zbytečné zákony, zjednodušit zákony, zrušit byrokracii, nikdo nemluví o tom, že by měly být potlačeny nebo rozmetány distribuční koalice (spolupráce subjektů, které například ovlivňují vývoj státu ke svému prospěchu na úkor menších a konkurence, pozn. red.). Mimochodem, ty nás stojí minimálně tři procenta růstu každý rok.

Mezi pirátské způsoby, jak vylepšit státní rozpočet a nastartovat českou ekonomiku, patří například omezení financí, které unikají skrze firmy do zahraničí…

…to je směšné, soukromým firmám nemůžete nařizovat, co budu dělat se svými zisky. Máme dokonce smlouvy o dvojím zdanění. Jan Farský řekl, že to chtějí dělat motivačně, jenže na to musíte mít ten státní aparát. Tak, jak ho chtějí přestavět Piráti, se naopak může stát, že investoři budou ještě více odcházet z České republiky. Je zde úprk investorů z renomovaných zemí, Irsko, Kanada… jsou firmy, které by se měly zkultivovat podle zemí, kde platí právo, morálka a etika ve větší míře než u nás a ve většině světa. Jestliže někdo začne vymýšlet větší daně na majetky a podobně, jedná se o přesný a spolehlivý návod na to, aby zmizeli nebo sem nechodili.

Souhlasíte s kritikou směrem k Pirátům v tom smyslu, že jsou příliš mladí a nezkušení na to, aby mohli stát ve vedení státu?

Občas jsou mladí lidé velmi schopní a dělají razantní kroky, ale mně se nelíbí celá ideologie Pirátů. Nevěřím tomu, a co nabízejí… já vím, odkud tahají své myšlenky a přístup ke světu. A ten přístup, který zde chtějí ordinovat, nyní naráží ve světě do zdi.

Odkud je podle vás tahají?

Jsou to různé studie, populární knížky, které vycházejí velmi hojně ve Spojených státech, kde se skuteční politologové, nikoliv čeští žvanilové, kteří si říkají politologové, zamýšlejí, kam vůbec ten svět spěje a proč naráží. Teď končí benefity osvícenství, proč společnosti začínají narážet do zdi? Proč lidé, i když jsou bohatí, nejsou spokojení a hledají silné lídry? A podobně. Samozřejmě jedním z východisek je levicová větev, která zpochybňuje majetkové vlastnictví, a myslím, že k tomu budou trochu tíhnout Piráti. Ne všichni, ale někteří by ani nebyli schopni domyslet dopředu důsledky svého jednání. Docela rád bych uvítal, kdyby si o světě přečetli. Chtějí pomoci České republice tím, že se změť zákonů a chaosů digitalizuje. Nejdříve je však třeba zjednodušovat zákony, a potom přidávat digitalizaci. Ale digitalizovaný bordel neznamená prosperitu, a navíc každá digitalizace je brutální vlamování se do soukromí, které odmítám. Z toho v českém prostředí nevzejde nic dobrého.

Postupná digitalizace je celosvětová, zastavit se asi nedá.

Nejsem zpátečník, ale pak vymýšlíte systémy a pouštíte digitalizaci tam, kde to ohrožuje jednotlivce a bere mu to svobodu. Jen podotýkám, že to, co svého času říkali a ukazovali nejenom politici typu Dominika Feriho, jak jsou pobaltské země krásně digitalizované... Ano, naprostý souhlas, ale oni mají jinou mentalitu. Stejně jako ve Finsku vám každý dopravní policista vylustruje při přestupku vaše daňové přiznání, a z toho se odvíjí procento pokuty. Když jsem se poslanců ptal, jak je možné, že tam není žádný skandál, nebo jestli nemají problémy s únikem dat, protože každý policista se může podívat na daňové přiznání svého souseda, tak se divil a říkal, že to se nestane, že to není možné a to tady nikdo neudělal a nikdy neudělá. V České republice, kde unikají tajné zprávy a informace, věci z trestních spisů pro novináře, co tady chcete tajit? My nejsme Estonci, Finové, nejsme Švédové, a tohle by si tady všichni měli uvědomit. Musí se tomu přizpůsobit míra toho, jak budou digitální technologie vstupovat do soukromí lidí a ovlivňovat jejich život.

Andrej Babiš směrem k Pirátům, jak začíná ostrá předvolební kampaň, řekl, že jejich vláda by znamenala zvýšenou nelegální migraci nejen v České republice, ale i v Evropě. Spojoval to i s tím, že v Evropském parlamentu spolupracují se Zelenými a tak dále. Máme brát premiérova slova vážně a sdílíte stejné obavy?

Já ty obavy nemám, nicméně si myslím, že Piráti nebudou mít padesát procent, aby si prosazovali všechno. Takže nebude žádná další síla, která by chtěla otevřít hranice. Já jsem nezaznamenal, že by otevřeně řekli, že umožní migraci komukoliv.

Čím si vy sám vysvětlujete propad hnutí ANO a propad důvěry Andreje Babiše u voličů?

Už některým lidem dochází, že jeho vládnutí není dobré. Nyní zejména s nástupem pandemie, ale už to začínalo dříve. Pandemie to přikryla a doběhlo ho, že jsou rozvrácená ministerstva, že se mu nedaří získat na důležité posty skutečně odborníky, některé jeho parta vyházela, takže ho dobíhá destrukce státu. To se dalo čekat. Akorát jsem si nemyslel, že to bude trvat tak dlouho. Totální fiasko s pandemií, kdy jsme nejhorší ve smrtnosti na světě, takže co chce komu vykládat? Je to tak. A těch slibů, které nám navykládal, dálnice, jak to tady řídí babráci, ale dnes jsou jejich skandály v podstatě každý den… Tak zcela jasnou záležitost, jako Vrbětice, i to zkazil, když po prvním razantním a dobrém prohlášení přišel s tím, že šlo jen o zboží ve Vrběticích a podobně. I on to zbabral.

Je to možná dané rovněž tím, že dostal příliš moci, nikomu nevěří, všechno chce řídit sám, a pak to takhle dopadá. Na druhou stranu nepřinesl žádnou přidanou hodnotu, naopak některé hodnoty destruoval a lidé už to cítí. A ty vyděšené pohledy důchodců v prodejnách potravin. Já také žiji na hospodské stravě, z potravinových samoobsluh a supermarketů, takže já tam vidím vyděšené pohledy, jak jogurty stávaly osm korun, a dnes stojí někde už i dvacet korun. Nebo za stejné peníze, ale poloviční množství, a to už požralo všechny benefity, co jim narozdával, a inflace k tomu. Chtěli blahobyt, zejména ta starší generace, neříkám, že všichni, a výsledkem je, že budou chudší a chudší. Nelze rozdávat peníze, které neplynou z přirozeného výkonu ekonomiky.

