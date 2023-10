„Zrůdy!“ Zmasakrovaní Izraelci, unášené ženy. Volání Allahu Akbar. Reportér ČT se neudržel

"Zrůdy!" tak na tyto záznamy na sociální síti X reaguje reportér České televize Jakub Szántó, který v minulosti dlouhodobě působil jako zahraniční zpravodaj v Izraeli a na Blízkém východě, na rozsáhlý útok ozbrojenců palestinského hnutí Hamás na území Izraele. Szántó odsoudil i fotky a videa zabitých civilistů, zajímaných žen i dětí odvážených do Gazy, které zveřejňují útočníci.

Szántó také sdílel video z Jeruzaléma, kde se z mešit ozývá burcování k bojům proti Izraelcům. "Imámové, duchovní náboženství míru, vyzývají z tlampačů gazánských mešit k válce proti Židům," dopsal reportér ČT.

Imámové, duchovní náboženství míru, vyzývají z tlampačů gazánských mešit k válce proti Židům. https://t.co/sS7wcYX755 — Jakub Szántó (@JakubSzanto) October 7, 2023

Na záběrech, které na sociální síti X zveřejnila například zpravodajská agentura Nexta, jsou zachycena nabouraná auta na dálnici a jejich posádky jsou mrtvé, pravděpodobně v důsledku výbuchu. Na dalším videu zas palestinští útočníci pošlapávají mrtvé tělo člověka za hlasitého provolávání "Allahu Akbar". Otřesný snímek zachycuje mrtvou ženu v automobilu s průstřelem boku.

Do Gazy jsou násilně odváženy ženy i děti. Například matka se dvěma malými dětmi v náručí. Nebo izraelská vojačka, kterou bez bot, jen v kalhotách a triku nakládají ozbrojenci do auta. Za proražené hranice Izraele směr Gaza proudí i vojenské bojové i dopravní prostředky izraelské armády.

Israeli mother and her children kidnapped into the Gaza Strip by Hamas terrorists today.



Don’t look away. pic.twitter.com/8WesrCdiRY — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023

An Israeli woman is abducted by Hamas and taken hostage. This is unprecedented. You don’t see this happening anywhere else. pic.twitter.com/T7yijAzE5E — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 7, 2023

Drastické záběry ukazují tělo mrtvé polonahé ženy, kterou palestinští ozbrojenci odvážejí v pick-upu.

Palestinians strip the corpse of an Israeli woman, put it on display and desecrate it while shouting "Allah Akbar".pic.twitter.com/w4XpUnJcPV — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 7, 2023

Tohle je z hlediska selhání zpravodajských služeb izraelské 11. září. pic.twitter.com/gOnVwotIG6 — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) October 7, 2023

