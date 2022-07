100 miliard vytáhli navíc. A nemluví se o tom. Hrnčíř z SPD pátrá kolem plynu

„Šílená sebezničující ideologie takzvaného Green Dealu, chamtivost energetických firem, které se nestydí šroubovat zisky o tisíce procent, a zejména neochota české vlády s tím cokoli dělat,“ vypočítává poslanec za SPD Jan Hrnčíř, kde vidí příčinu nárůstu cen energií. Vysvětlil, jak je to s naší závislostí na ruském plynu, a zmínil ekonomickou sebevraždu. Řekl také, jak to vidí s takzvanou energetickou solidaritou, i jak se „stalo“, že nakupujeme ruský plyn přes Německo. Na závěr se dostal i k ČT.

„Žádné racionální zdůvodnění pro šílený nárůst cen energií neexistuje. Za okrádání českých občanů může vláda Petra Fialy a EU,“ sdílel jste na svůj Facebook. Můžete prosím rozvést, kde tedy vidíte hlavní důvod v neustálém zvyšování cen energií?

Stojí za tím několik faktorů. Šílená sebezničující ideologie tzv. Green Dealu, chamtivost energetických firem, které se nestydí šroubovat zisky o tisíce procent, což je skutečně nemravné, a zejména neochota české vlády s tím cokoli dělat. Přitom účinné nástroje má. Nicméně pro vládu je lepší předstírat bezmocnost, vybírat vysoké daně a poté lidem, kteří jsou doslova sedření z kůže, přislíbit jakousi pomoc, která ale v případě naší vlády zpravidla přijde pozdě, a ještě lidem v podstatě nijak nepomůže.

A co říkáte na takzvaný úsporný energetický tarif?

Velice rád bych se k němu vyjádřil, bohužel ani sama vláda zatím neupřesnila, co přesně znamená a jak bude konkrétněji vypadat. Sice před pár dny prošel Senátem, ale i samotní senátoři uznali, že vlastně vládě schválili tzv. bianko šek, jehož podrobnosti zatím neznají. Je to tak další z kroků vlády, kterým se sice vláda sama ráda chlubí, ale jnž zatím žádnou konkrétní pomoc nepřinesl. Pomoc živnostníkům a firmám vůbec neřeší.

Přestože po znovuobnovení dodávek ruského plynu jeho cena rychle poklesla, pořád je plyn násobně dražší, než tomu bylo před vypuknutím současné krize. Kromě domácností na to doplácí také průmysl a řada významných českých zaměstnavatelů. Nehrozí podle vás, že firmy ztratí konkurenceschopnost a budou ve velkém propouštět?

Samozřejmě už se tak i děje. Proto je tak důležité, aby vláda přestala pomoc pouze slibovat a začala konat. Pokud nic neudělá, zažijeme koncem roku lavinu bankrotů. Česká republika je plně závislá na ruském plynu, žádná alternativa bohužel zatím neexistuje, proto považuji za nebezpečně hloupé výroky některých kolegů z vládní koalice, kteří hovoří o potřebě ruský plyn odmítnout. Dokud neexistuje alternativa, a ta zatím není, jsou tyto výroky a snahy v podstatě ekonomickou sebevraždou.

Co by pro nás ztráta ruského plynu, ale i dalších surovin v tuto chvíli konkrétně znamenala?

Jak už jsem uvedl, Česká republika je na ruském plynu plně závislá, což se ale netýká všech států Evropy. Takže zatímco jiné státy, například Francie nebo Švédsko, v podstatě mají na výběr a odstřihnutí se od ruské ropy by je tolik nebolelo, Česká republika nemá jinou variantu. Je nutné se uvědomit, že by ztráta plynu zasáhla nejen domácnosti, ale také průmysl, u kterého je nenahraditelná. Zhroucení průmyslu by vedlo k obří nezaměstnanosti, ekonomické krizi a dalšímu nesmírně drastickému poklesu životní úrovně. Pokud budeme chtít, může k nám plyn ve zvýšené míře proudit plynovodem Sojuz z východu. Nejsme tak závislí na německém Nordstreamu 1, jak se nám mnozí snaží namluvit.

Bude podle vás v případě nedostatku plynu fungovat v EU takzvaná energetická solidarita, jak se o tom v poslední době hodně mluví? Věříte, že se státy navzájem opravdu podpoří i na úkor vlastních lidí?

Vím, že o solidaritě mluví zejména premiér Petr Fiala. Je to samozřejmě naprostý blud. Už několik států EU, mezi nimi např. Španělsko, Portugalsko, Polsko nebo třeba Maďarsko, jasně deklarovalo, že zásoby plynu použijí výhradně pro potřeby svého státu a svých občanů. Německý kancléř Olaf Scholz ve svém projevu řekl, že Německo bude solidární pouze v případě, že to neovlivní německou ekonomiku a Němci budou mít vše potřebné. Je tedy jasné, že energetická solidarita je spíše přáním a spoléhat na ni je naivní a velmi nebezpečné.

Fotogalerie: - SPD, Trikolora, Moravané

Zeptám se vyloženě jako laik… Jak se vlastně „stalo“, že nakupujeme ruský plyn přes Německo? Proč se i předchozí vlády nedomluvily na přímém odkupu od Ruska?

Zásadní ránou byl prodej plynárenské společnosti Transgas, která patřila mezi takzvané strategické společnosti, a proto neměla být nikdy privatizována. V roce 2002 tento podnik, který provozoval tranzitní plynovod v ČR, stát (tedy vláda ČSSD s podporou ODS) prodal německé RWE. Nicméně pokud by vláda chtěla, mohla prostřednictvím torza Transgasu nebo i jiné státní firmy nakupovat plyn od Gazpromu v přímých dlouhodobých kontraktech. O tom se moc nemluví, ale i polostátní ČEZ do letošního roku takto plyn nakupoval, ale prodával jej spotřebitelům za burzovní ceny s obrovskou marží. Tímto způsobem se vytáhlo z kapes českých spotřebitelů více než 100 miliard korun navíc oproti jiným srovnatelným státům. Tyto peníze někde skončily, a to je zároveň odpověď na otázku proč…

Ceny nejen energií, ale vlastně všeho stále rostou. Jak to podle vás domácnosti ustojí? A očekáváte na podzim v této souvislosti protivládní demonstrace?

Pokud se vláda okamžitě nevzpamatuje a nezačne přijímat účinná opatření, dojde k sociálnímu výbuchu a lavině bankrotů. Dochází ke stále většímu rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, podle odborníků již více než třetina domácností řeší existenční problémy a tento nepříznivý trend se pochopitelně každým dnem zhoršuje. Na podzim budou komunální a senátní volby, které budou svým způsobem i takovým referendem o spokojenosti občanů s vládou a její (ne)činností. Očekávám, že občané si nenechají ujít tuto možnost vyjádřit vládě svůj názor i touto formou.

Podle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vládě dál klesá důvěra a v současnosti jí věří pouze 28 procent občanů. Co na to říct? A jak by se k tomu měla vláda postavit?

Mě především překvapuje, že se ještě vůbec najdou nějací lidé, kteří vládě věří. Pokud se tedy nejedná o jejich rodinné příslušníky. A i v tom případě bych byl opatrný.

Jednoduše řečeno, Česká republika se nachází ve stavu hluboké krize, je zasažena pádivou inflací, která brzy dosáhne 20 %, zmítá jí energetická krize, která se týká bez výjimky každého, mnoho domácností i podniků jsou na pokraji kolapsu, nyní potřebujeme silnou vládu, která se o své občany postará a postaví se za ně. Pokud však občané vidí, že vládu více zajímají problémy jiných států a vnitřní záležitosti dlouhodobě bagatelizuje a neřeší, je výsledkem pochopitelně klesající důvěra občanů. Proč by měli věřit vládě, která se o ně vůbec nezajímá a nestará? Proto, jak říkám – i těch 28 % je ještě moc.

Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že chce v EU zrušit právo veta členských států především v zahraniční politice. Co by to pro menší státy, a tedy i pro nás, znamenalo?

Právo veta je v podstatě poslední pojistka a záruka jakési záchranné brzdy, která umožňuje každému ze států projevit vůli ve chvíli, kdy je většinová shoda v přímém rozporu s politikou dané země. Je to nesmírně důležitý nástroj, bez nějž by se stal z menších států včetně České republiky jen trapný a bezvýznamný komparz, který by bezmocně přihlížel rozhodování Německa a Francie. Zrušit právo veta je dalším ústupkem směrem od demokracie k diktatuře. Samozřejmě chápu, proč po něm někteří mocní funkcionáři EU tak baží.

Liberální europoslanec Verhofstadt po Fialově proslovu, kde zmínil i Václava Havla, našeho premiéra vyzval, aby Havla nejen citoval, ale i se tak choval. Právě v souvislosti se zmíněným zrušením práva veta. Podpořil by něco takového Havel?

Žádný dobrý nebo aspoň příčetný prezident suverénního státu by dobrovolně neomezil jeho pravomoci a možnost prosadit svá práva v rámci EU, to je prostě absurdní. Guy Verhofstadt se jako správný liberál demokracií moc nezdržuje, chápu proto, že ho tento nástroj, kterým se mohou jednotlivé státy alespoň trochu bránit šílené ideologii EU, značně dráždí. Ostatně Verhofstadt ve svém projevu dal velmi nevybíravě najevo, jak si takovou „progresivně evropskou liberálně-demokratickou spolupráci“ nadále představuje. Nepřemýšlet, nevzdorovat a poslouchat, to je, řekl bych, jeho představa optimálního chování státu.

Na závěr ještě odbočíme. Vláda v červenci schválila snížení plateb zdravotním pojišťovnám ve výši čtrnáct miliard korun. Co to bude znamenat pro pacienty i pro zdravotníky?

Bude to znamenat jednoduše další zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty. Zdravotní pojišťovny budou muset přikročit k dalšímu omezení dosud proplácených úkonů, které budou nadále zařazeny jako tzv. nadstandard. Postupně tak ve všech lékařských odvětvích dojde k tomu, že bezplatná, tedy pojišťovnami hrazená, péče bude zahrnovat úplné minimum úkonů a prakticky vše bude za příplatek. Tak jak je tomu teď například v případě dentistů nebo péče o nastávající maminky. Je to samozřejmě špatně, na což jsme vládu velmi intenzivně a bohužel také marně upozorňovali.

Na svém Facebooku jste také zmínil, že SPD navrhuje změnu financování ČT, konkrétně zrušení koncesionářských poplatků. Navrhujete financování ČT přímo z kapitoly rozpočtu ČR pod dohledem Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jak je to i u jiných institucí, hospodařících s penězi občanů. Věříte, že má tento návrh šanci na realizaci? A proč podle vás, jak jste uvedl, ČT nevěří 58 procent obyvatel?

Česká televize se dlouhodobě vyznačuje naprostou netransparentností svého hospodaření, začerněné smlouvy nebo odmítnutí zveřejnění platů významných moderátorů jsou toho důkazem. Ředitel ČT Petr Dvořák dokonce uvedl, že čeští občané nejsou na zveřejnění platů špičkových moderátorů připraveni, to je úplný vrchol arogance. Hlavně že jsou čeští občané připraveni platit koncesionářské poplatky, zde pana ředitele žádné pochybnosti netíží. Nedávný skandál, kdy šéf Reportérů ČT Marek Wollner měl několik let krýt úplatkářskou aféru hnutí STAN, už jen dokresluje, jak to s nestranností a vyvážeností této veřejnoprávní televize vlastně je. Samozřejmě je taková situace dlouhodobě neudržitelná, lidé nejsou slepí ani hluší, takže mě trvale klesající důvěryhodnost České televize vůbec nepřekvapila. A tak se nacházíme v situaci, kdy jsou lidé zákonem nuceni financovat televizi, kterou nejen že nesledují, ale hlavně jí nevěří, což je samozřejmě úplně špatně. Změna financování je tak nejen prospěšná, ale naprosto nutná.

