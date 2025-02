220 Kč za dvě nožičky párků. A další cenové pohromy pro lyžaře na Lipně

Velké parkoviště u lyžařského areálu bylo od rána dost plné. Kolem poledne už zbývalo jen několik parkovacích míst. Na svahu to ale znát ani tak moc nebylo. Lyžaři si nepřekáželi, dlouhé fronty na vlek nebyly.

Letošní sezonu si zatím pochvaluje slečna Marie, která pracuje v cukrárně na hlavní třídě.

„Letos je to fajn, lidi chodí. Je to jiné, než to bylo minulou zimu. Mně přijde, že chodí jiná generace. Jsou to mladší lidé. Nevím… Přijde mi, jako kdyby dorostla nějaká nová generace lidí, kteří našetřili peníze, které teď mohou utrácet a ne si jenom stěžovat na to, že je všechno drahé. Jsou to lidi tak 25 až 30 let,“ zamýšlí se.

„Je tu hodně Holanďanů. Teď jsou tady ty bez dětí, od 15. února pak mají prázdniny děti. To je potom vždycky nápor,“ říká slečna Marie. Dodává, že ani Holanďané si prý na ceny nestěžují. „Tak pro ně je to tady furt třikrát levnější než u nich. Chodí hlavně na zmrzlinky, a to i v zimě,“ usmívá se s tím, že ostatní hosté preferují především větrníky.

Na sezonu si prý nestěžují ani provozovatelé ubytování. „Co vím od kamarádky, tak na svátky tady nebyl ani jeden volný apartmán. To bylo plno. Začalo to 25., 26. prosince a trvalo to tak do 3. až 7. ledna. Pak to byly spíš víkendy. A od toho 15. února si myslím, že bude zase plno,“ uzavřela usměvavá obsluha cukrárny.

Dvě nožičky párků za 220 korun. Valentýnské menu za 2390 korun…

Protože jsme do turisty hojně navštěvovaného městečka přijeli brzy ráno, vypravili jsme se na snídani. Zamířili jsme do jednoho z podniků, jen kousek od lipenského jezera, který nabízí „Autentické chutě z lokálních surovin“. Ze snídaňové nabídky se tady na nás „usmívaly“ například dvě nožičky párků s křenem, míchanou hořčicí, chlebem a máslem za 220 korun. Na protější straně jídelního lístku jsme pak zahlédli 3 kusy míchaných vajec, na másle, s cibulkou, také s chlebem a máslem za 170 korun. Pro milovníky sladkého tady byly například lívanečky s borůvkami a další zajímavou „oblohou“, za 180 korun.

Při odchodu jsme si na ceduli venku prostudovali i „denní“ nabídku. Objevili jsme například „hovězí loupanou plec, koprovou omáčku, vejce, domácí houskový knedlík“ za 365 korun.

Kousek odtud, u luxusní restaurace, která je označována jako „zážitková“, ve které jsme si v létě dali květákový steak za téměř 600 korun, nás zaujala na „vývěsce“ nabídka Valentýnského menu. Cena? 2390 korun.

Řízek mezi chleby s sebou… Křídla za 265? Prokristapána…

Zašli jsme i do dalších restaurací, o něco blíž lyžařskému areálu. Ceny zde byly přece jen trochu „lidovější“, některým turistům ale i tak doslova „zvedly mandle“. Objevili jsme například smažený sýr s hranolkami a domácí tatarkou za 259 korun, v další restauraci pak například svíčkovou na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami za 295 korun, nebo telecí řízek s mačkanými bramborami za 315 korun. Hovězí tatarák s topinkami byl za 295 korun, pečená kuřecí křídla s česnekovým dipem a bylinkovou bagetou za 265 korun.

„Minulý rok nás poučil. Pěkně řízek mezi chleby s sebou a je to. Fakt nejsem žádný rentiér. Za tyhle ceny, ať si to nechají,“ durdil se turista, který vyrazil s manželkou na jednodenní lyžování z Třeboně.

„Pro hodně lidí je to opravdu drahé. Říkáte smažák za 259 korun? Křidýlka za 265? Z čeho jsou? Prokristapána!“ podivila se starší paní, která vyrazila s přítelem prý jen tak na „kukandu“. Představila se jako Lenka Soukupová. „Nelyžujeme, ale chtěli jsme se podívat, jak to tady dnes vypadá. Před lety jsem sem jezdila k příbuzným. Je to tady moderní, pěkné… Ale tu atmosféru, co si pamatuji, ještě i pár let po revoluci, to tedy už pro mě nemá,“ pokývala docela smutně.

„Dynamické“ ceny skipasů a co do Čech láká lyžaře z Vídně…

Podívali jsme se i na webové stránky skiareálu na ceny skipasů. Dozvěděli jsme se, že novinkou letošní sezony jsou „dynamické“ ceny skipasů. Lyžaři prý nejvíc ušetří, pokud zakoupí skipas včas a on-line.

„Ti, kteří si zakoupí skipasy on-line v předstihu, získají ty nejvýhodnější ceny. Cena se postupně zvyšuje s blížícím se termínem lyžování nebo s rostoucí poptávkou na daný den. Zákazníci, kteří nakoupí s předstihem, tak ušetří ve srovnání s těmi, kteří kupují skipasy až v den lyžování, ať už on-line nebo na pokladně v areálu,“ je uvedeno na webových stránkách skiareálu.

V neděli večer jsme se tedy na webových stránkách podívali namátkou na úterý 11. února. Zajímalo nás, za kolik je možné v tu chvíli objednat jednodenní skipas pro dospělého, na celý areál. Vykoukla na nás cena 1170 korun s informací, že cena běžná by byla 1290 korun. Cena stejného skipasu na sobotu? 990 korun, o 390 méně než běžná cena. Například v březnu jsme objevili i několik dní s cenou 690 korun.

Jak jsme se také dozvěděli, ke každému dospělému nebo seniorskému skipasu lze dokoupit dětský skipas za 50 % ceny.

Velmi oblíbená mezi návštěvníky je například i večerní osvětlená stezka korunami stromů. Informace na webových stránkách uvádí, že při registraci zaplatíte 445 korun, o 40 méně, než je běžná cena.

„Jezdíme sem hlavně kvůli dětem. Pro ty je to tady super. Ale když si chceme s manželkou víc zajezdit, volíme raději Rakousko,“ krčil rameny muž, zhruba středního věku, který před sebou postrkoval asi pětiletého chlapečka. Oslovili jsme ho přímo pod sjezdovkou. „Ceny? Skipasů, myslím cajk, ale v restauraci se mi vždycky zvýší tlak. Když jdete celá rodina, tak je to opravdu randál,“ pokýval.

Narazili jsme i na turisty z Vídně. A ti nám prozradili, proč jezdí raději lyžovat sem, než do Rakouska.

„V Rakousku je to strašně drahé, ačkoliv velmi pěkné. Jezdím sem do Čech s rodiči odmalička,“ usmívala se Anna Roblesová. Co „Vídeňáky“ láká na lyžování v Čechách, vysvětlila i její maminka, původem Slovenka. „Finančně je to výhodnější. A česká kuchyně je lepší. Nahoře na nás čekají buchtičky anebo vepřo-knedlo-zelo. To na druhé straně nemáme,“ smála se.

Prozradila, jak se vlastně ze Slovenska dostala do Vídně, kde prý žije od roku 1995. „Bylo nás 300 studentů, co vzali v Bratislavě na univerzitu, ale neměli místo, tak nás ty, co maturovali v němčině, poslali do Vídně na univerzitu,“ zavzpomínala.