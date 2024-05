70 let nakladatelství Olympia. To chystá hokej, turistiku i historické publikace

Pražské nakladatelství Olympia se díky své dlouhé historii řadí k nejstarším, stále fungujícím vydavatelstvím v České republice. Od svého prvopočátku v polovině padesátých let minulého století je Olympia známá především svými publikacemi z oblasti sportu a turistiky, rovněž pak kvalitní beletrií z celé palety žánrů pro děti, mládež i dospělé. Na to, jaké oslaví výročí, a na ediční plán roku 2024, jsme se zeptali šéfredaktora nakladatelství Tomáše Hejny.

Čas takříkajíc hrozně letí. Nedávno slavila Olympia pětašedesáté výročí svého založení. Jak budou vypadat blížící se oslavy?

„V letošním roce už budeme mít na dortu svíček celkem 70. A protože Olympia funguje už od roku 1954 bez přestávky, patříme mezi čtyři, možná pět nejstarších, dlouhodobě fungujících nakladatelství v ČR. Samozřejmě je s tím spojeno i několik akcí, na kterých se budeme letos prezentovat, a také některé vybrané publikace, které věnujeme právě tomuto výročí.

Jako první bychom chtěli naše výročí připomenout čtenářům na květnovém Knižním veletrhu Svět knihy Praha, kde chystáme zcela nové pojetí stánku. Historii Olympie tu připomenou hned dvě publikace. První se věnuje historii Olympie celkově, bude vyprávět její příběh od vzniku v roce 1954 až po současnost, čtenáři v ní najdou několik vzpomínek bývalých zaměstnanců, zejména bývalých generálních ředitelů Karla Zelníčka a Ladislava Malého, současného ředitele Karla Hejny nebo bývalé šéfredaktorky Slávky Poberové. Také přiblíží čtenářům krátkými medailonky významné autory, grafiky a výtvarníky, se kterými Olympia spolupracovala a spolupracuje i dnes. Samozřejmostí bude bohatá obrazová příloha, kde se objeví i dávno zapomenuté dobové materiály, obálky knih, historické fotografie a mnoho dalšího. V této knize budou připomenuti i nejvýznamnější autoři z olympijské minulosti, jako například Jaroslav Foglar, Dick Francis, Jaroslava Moserová nebo Zdeněk Šmíd.

Druhá kniha, i když bude o něco tenčí co do počtu stran, bude snad ještě zajímavější. Napsal ji Standa Sigmund, náš dlouholetý kolega a přítel, a mapuje v ní historii fotbalové jedenáctky Olympie, která ve své době hrála úspěšně nejen doma, ale dokonce i v zahraničí. Po pěti letech se na veletrhu také objeví nové série sběratelských kartiček, věnovaných tentokrát produkci Olympie – doplníme tak edici k 65. výročí, kde jsme se soustředili na naše autory.

V edičním plánu máme i několik sportovních a turistických publikací a rozhodli jsme se v letošním roce i pro několik historických reedic. Podrobnosti o edičním plánu naleznou zájemci na našem webu (www.iolympia.cz) – myslím, že budou v mnohém překvapeni, hlavně čtenáři starších ročníků.

Ve druhé polovině roku potom chystáme slavnostní setkání dosud žijících zaměstnanců v Divadle Bez zábran, ze kterého vznikne i krátký dokument. A pro širokou veřejnost plánujeme velkou výstavu o historii Olympie ve Velkých Přílepech a zároveň s ní i hromadné setkání s našimi současnými autory, kde nejen připomeneme již vydané tituly, ale také pokřtíme některé aktuální novinky. Přesný termín teprve upřesníme, ale mohu prozradit, že tu budou vystaveny i některé skutečně pozoruhodné unikáty z historické produkce Olympie i z jejího skutečně bohatého archivu. Například historické odznáčky, vlajky, dres olympijské fotbalové jedenáctky, několik literárních a fotbalových cen, ale také historické plakáty, záložky, pohlednice, sběratelské karty a zejména mnoho unikátních historických fotografií.“

Starší generace mají v paměti nejenom vaše úžasné černobílé paperbackové turistické publikace z edice Globus, vynikající turistické rukověti na cesty a výlety po domově i v zahraničí, ale třeba i řady detektivek od světoznámého a oblíbeného Dicka Francise. Sběratelé dodnes shánějí po antikvariátech sportovní magazín Stadion, který též Olympia vydávala. Autoři stále vzpomínají na vydavatelský dům v pražské Klimentské ulici, kde se v řadě redakcí rodily s předními jmény naší literatury skvělé tituly. Pak ale přišel listopad roku devětaosmdesát a ani Olympia neunikla transformacím. Co pro nakladatelství znamenaly?

„Rok 1989 se dotkl Olympie stejně jako všech do té doby fungujících vydavatelských domů, které byly součástí „centralizovaného trhu“. A znamenalo to samozřejmě zmatky, obavy o pozici na trhu, nutnost hledat nové moderní přístupy a cesty, bojovat o zaslouženou pozici na trhu, tradici, a tak dále. Na rozdíl od jiných měla Olympia své know-how ve zcela specifických odvětvích literatury, tedy ve sportu a turistice, a měla na tyto produkty speciální odborné autory a redaktory. Ono vydat kvalitní sportovní nebo turistickou publikaci je totiž těžší než vydat detektivku nebo literaturu faktu. I tak tehdy Olympia bojovala s nově se rodící konkurencí. Někteří autoři přešli s vidinou vyšších zisků jinam – nově vzniklá nakladatelství jim s vidinou velkých zisků nabízela „hory a doly i s černými lesy kolem Kostelce“. Dokonce se našli zaměstnanci, kteří se „udělali pro sebe“ a přetahovali nám autory nebo kradli autorská práva. Většina z nich ale stejně rychle skončila, jako začala. Obrovským problémem se pro Olympii stal krach Knižního velkoobchodu, kde měla Olympia vysoké pohledávky, a jen díky tehdejšímu vedení a kvalitním právníkům získala jako jedna z mála alespoň nějaké odškodnění. Z Olympie se po roce 1989 stala akciová společnost a hlavním akcionářem se stalo ČSTV (dnes ČUS), což pro Olympii znamenalo v té době silného partnera. Velmi rychle se obměnil náš ediční plán, objevily se tituly ze západu i noví autoři, také nové žánry. Bohužel to znamenalo i snížení počtu zaměstnanců, zrušení některých redakcí a později i prodej sportovních časopisů. Hodně věcí dnes člověka zpětně zamrzí, ale na druhou stranu jsme stále zde, což spousta jiných říct nemůže.“

Naznačil jste, že se vysoké výročí Olympie oslaví takříkajíc prací. A jsme tedy u edičního plánu na nynější rok.

„V rámci výročí už vyšly publikace Putování po Horní Lužici od Vratislava Košťála a kniha Budeme se milovat Vladislava Kučíka. Kromě už zmíněných knih připravujeme také velkou obrazovou publikaci o vítězných mistrovstvích našich hokejistů pod názvem Tucet pozlacených puků. Kniha vyjde u příležitosti letošního mistrovství světa v ledním hokeji. Jde o další knihu z pera známého spisovatele a sportovního historika Miloslava Jenšíka. Vedle toho chystáme také dětskou hokejovou knížku s Janem Žáčkem, knihu pro mládež o základních pravidlech basketbalu, paměti významného sportovního novináře Petra Feldsteina, na konci roku také knihy Retro sport, s připomínkou významných českých sportovních mezníků, a Střípky českého sportu o zajímavých sportovních kuriozitách z domova i zahraničí. K 70. výročí chystáme i několik turistických průvodců z edičních řad Navštivte a Toulky, dětskou knihu pohádek od Jaroslava Jelena, první díl unikátní publikace pro studenty i zájemce o historii Malá kronika česká a další. Na trhu se objeví nové knihy našich už stálých autorů Ivana Černého, Martina Mahdala, Zdeňka Kalkuse, Václava Soldáta i Václava Junka. Doufáme také, že se nám podaří připravit pro vánoční trh vydání knihy o slavném československém hokejistovi Jozefu Golonkovi.“

Proslýchá se, že Olympia změní své žižkovské sídlo a stěhuje se kamsi na Strahov...

„Je to pravda jen z části. Po několika letech na Žižkově se Olympia znovu stěhuje, a to na dvě místa. Provoz výrobny, tedy tiskárna a knihárna Olympia print a distribuční linka na časopisy, se stěhuje do Velkých Přílep nedaleko za Prahou. Důvodem jsou nižší náklady, ale také bychom rádi rozšířili výrobu, zapojili v budoucnu víc strojů, což vyžaduje větší prostor. V současnosti u nás vyrábíme od tisku po vazbu asi 60 % naší současné produkce a my bychom rádi toto číslo dostali na 75 %. Díky tomu jsme totiž schopni zajistit našim čtenářům nižší prodejní ceny než ostatní. V Praze by tak měla zůstat redakce a vedení. Tato kancelář ovšem nebude na Strahově, ale mnohem níž – na Smíchově, v bývalém Ringhofferově paláci, na adrese Kartouzská 4, kde se budou také vydávat objednávky. Podrobnosti naleznou zákazníci a čtenáři na našich stránkách a na facebooku.“

Závěrem: Ve funkci šéfredaktora působíte již řadu let a sám jste plodný autor. Ve vašich třiceti letech vám vyšly téměř tři desítky knih. Začínal jste poezií, po básnických sbírkách jste se zaměřil na literaturu faktu. Na čem pracujete nyní?

„Už před několika lety mne napadlo spojit dohromady moje záliby v historii, turistice a psaní, a tak se v posledních letech hodně věnuji hlavně psaní turistických průvodců a regionální literatury. Žiju totiž už přes deset let ve Velkých Přílepech, v centru přemyslovských středních Čech, a okolí je neuvěřitelně inspirativní. Takže v tomto směru pokračuji i teď. Mám rozepsaný další díl pro edici Toulky Středním Polabím ke Kutné Hoře, dokončuji dvoudílnou „encyklopedii“ 100 osobností Kralupska, Slánska a Kladenska, připravuji se na malý bedekr Technické památky přemyslovských středních Čech, s Václavem Soldátem připravujeme novou knihu Velká poprvé českého filmu a právě jsem dokončil knihu pro mládež Zatvrzelí Lučané, která má zejména mladším čtenářům přiblížit bitvu u Turska a její protagonisty. Dál raději neplánuju, mám spoustu nápadů a extrémně málo času, tak nechci nic slibovat.“

Curriculum vitae redaktora a spisovatele T. Hejny

Narodil se v roce 1991 na Žižkově a i přes velkou lásku k matičce Praze se považuje za Žižkováka – je ale zastánce samostatnosti Republiky Žižkov. S psaním začínal na základní škole, později vystudoval Střední školu knižní kultury. S knihami pracuje už od střední školy, začínal ve skladu v odbytu, pracoval v tiskárně a knihárně, v roce 2012 získal v Olympii pozici manažera propagace, později se stal redaktorem a od roku 2019 šéfredaktorem. První sbírky poezie vyšly jeho vlastním nákladem, později zkoušel drobnou beletrii a nakonec se vydal cestou literatury faktu. Jeho největším koníčkem jsou knihy o historii, potom turistika a psaní. Své záliby spojuje při své tvorbě a zaměřuje se zejména na psaní turisticko-historických průvodců a lokální literatury faktu. Několik let spolupracuje s Uměleckým sdružením Artes, kde dělá šéfredaktora časopisu Forbína, webových stránek zabava-artes.cz a produkčního doprovodných akcí. Působí řadu let jako organizátor kulturních akcí pro děti i dospělé, zejména seniory, pravidelně přednáší v knihovnách o českých dějinách, literatuře, pověstech a osobnostech. Je také redaktorem a editorem česko-slovenské encyklopedie Dějiny sebevědomí. Na svém „literárním kontě“ má do dnešního dne celkem 33 knih a na dalších se podílel jako spoluautor.

