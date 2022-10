A chvilkařů se někdo ptal na prachy? Ivan Vyskočil to spolku spočítal. Důkladně

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Kde jste byli, vážení michprdi, když zablokovali některé weby tzv. dezinformační, přestože nikdo nikdy nevymezil, co to vlastně ta ‚dezinformace‘ je?“ reaguje na chystanou akci Milionu chvilek pro demokracii Ivan Vyskočil a pozastavuje se nad přístupem k Babišovi a k Rakušanovi. Vzpomenul i Mikuláše Mináře. Zazněla také slova: „Nejlepší vláda a nejlepší premiér, kterého kdy Ukrajina měla a která nějakým omylem sedí u nás ve Strakovce.“ Dostal se i ke svazákům padesátých let a porovnal je s dneškem. Mluví o zdražení benzínu těsně po volbách, ruském plynu z Německa i gaučových válečnících.

Kde jste byli, vážení michprdi?

„Lidé projevili svoji nespokojenost na zářijových demonstracích a nepochybně věděli proč. Nebudu tady vypočítávat všechny hříchy té ‚nejlepší vlády a nejlepšího premiéra‘, kterého kdy Ukrajina měla a která nějakým omylem a nedopatřením sedí u nás ve Strakovce. Lidé, když to shrnu, tak demonstrují právě z důvodů tohoto rozporu. Co je to za českou vládu, která koná hlavně pro blaho občanů cizího státu a na nás, vlastní občany, doslova sere,“ nebere si Ivan Vyskočil servítky a pokračuje. „A v této chvíli se oni podivní chvilkaři rozhodují uspořádat demonstraci proti demonstraci. A já se musím ptát: ‚Kde jste byli, vážení michprdi, když zablokovali některé weby tzv. dezinformační, přestože nikdo nikdy nevymezil, co to vlastně ta ‚dezinformace‘ je? Takže je to porušení svobody slova, a tedy jednoznačně také ústavy jako prase. Čekal jsem tenkrát, jak chvilkaři vystartují jako vzteklí psi. Vždyť mají tu ochranu demokracie v názvu. Kupodivu se nic nestalo,“ podivuje se herec a dodává. „Pamatuji si, co vyváděli okolo jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která tenkrát ani nestačila začít ministrovat. Měli plnou hlavu starostí se střetem zájmů premiéra Babiše, a najednou je tu pan Rakušan a skandály jeho rodné strany. Ale to chvilkařům vůbec nevadí. Kauza dozimetr, kterou by mělo vyšetřovat Ministerstvo vnitra, ovšem vedené jejich kámošem ze stejné strany? Sakra, to je střet zájmů opět jako prase! Ale zdá se, že toto chvilkařům vůbec nevadí. Konečně vždyť pan Rakušan řekl, že o tom nevěděl! To by přece mělo stačit! On je takový chudák a neví snad vůbec nic. Zkrátka pravý muž na pravém místě,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a na adresu Milionu chvilek pokračuje.

Jedna demokracie pro nás, blbečky, a druhá pro elitu a lepší lidi… A co Minář?

„A tak se nedivte, že jim nutím do názvu to „NAŠI DEMOKRACII“! Ony jsou totiž dvě demokracie. Jedna pro nás, blbečky, a druhá pro elitu a lepší lidi. Také jsem zaznamenal, jak jistá redaktorka téměř natahovala pana Vrábela na skřipec, aby stále vysvětloval peněžní otázky kolem demonstrací Česko na prvním místě. Ale vůbec si nevzpomínám, že by se stejně dožadovala stejných informací od chvilkařů. Ani nevíme, kam zmizely peníze, které dostal Mikuláš Minář na založení nové strany – kterou nezaložil?“ zamýšlí se herec a podotýká. „Myslím, že činnost tohoto spolku je čím dál průhlednější a je asi každému nad slunce jasnější, že všechno toto nedělají michprdi pouze a jen z čisté lásky k premiérovi signalistovi. A může mne klidně ta hokynářka Filipová také žalovat,“ vzkazuje ženě, která podala žalobu na Andreje Babiše za výroky o tom, že byli demonstranti na protestech z roku 2018 proti jeho vládě zaplacení.

Svazáci padesátých let? Je to rozdíl…

„Tito chvilkoví a občasní bojovníci za demokracii a jejich příznivci jsou často srovnáváni se svazáky padesátých let. Já si ale myslím, že je mezi nimi velký rozdíl,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil. „Jakkoliv mi byla protivná jejich svazácká stádnost a jejich studentské výbory, schopné někomu i zničit život, tak jako to popisuje Ludvík Kundera v románě Žert, pohlížím na ně rozhodně jinak než na ty trapné aktivisty z Milionu chvil a podobných spolků,“ vysvětluje a vzpomíná.

„Já byl v té době kluk, ale nějak jsem cítil, že přidávat se ke stádu není úplně moje gusto, a tak jsem nebyl, ač proletářské dítě, ani v pionýru. Ale rozdíl od těch dnešních aktivistů a chodičů za školu v rámci nějaké ochrany planety vidím zcela jasně. Tehdejší svazáci měli pro své konání jakési ospravedlnění. Především v padesátých letech stále přetrvávala radost z osvobození Rudou armádou od německé okupace. Nástup komunistické diktatury ještě nebyl tak zjevný. Oni skutečně věřili všem těm heslům a mnozí ještě měli v paměti chudobu z první republiky. My si tu ‚první répu‘ často dnes idealizujeme. Byly tady filmy s Vlastou Burianem a i ze salónního prostředí. Mimo salóny ovšem byla také velká chudoba. Vždyť i já pamatuju dělnickou kolonku Na Krejcárku ze starých vyřazených železničních vagonů. Ještě za mého dětství se tam částečně bydlelo. Dnes už po ní není ani památky. Byl jsem v bytě babičky mé první ženy Na bateriích. Moje tehdejší tchyně vyprávěla, jak na dvou postelích a ve dvou maličkých místnostech bydlela šestičlenná rodina. Elektřina tam byla zavedena až koncem padesátých let. Také s černým humorem vyprávěla o tom, jaký přepych byl, když jim táta koupil buřta. Nedávno nějaká paní vyprávěla, jak s rodinou bydleli ve skalách, snad Na Proseku. Prostě byly velké sociální rozdíly a zdaleka ne všem se dařilo dobře. A tak samozřejmě původní komunistické myšlenky dokázaly mnoho lidí oslovit,“ krčí rameny a pokračuje.

„Jenomže se toho chopili lidé a vykukové a jako vždy vše zkazili ku svému prospěchu. Vždyť i Kristovo učení dokázali zkurvit! Za pár let, s Kristem na rtech, upalovali, mučili, zabíjeli a hlavně zabavovali majetek. Ale čertovo kopýtko skrývající se v líbivých heslech tenkrát možná prohlédli jen někteří. A pak tu byl ještě jeden velký rozdíl mezi svazáky a aktivisty! Oni neviděli svoji činnost ve vynechávání pátečního vyučování. Nenastavovali ruce o státní příspěvky a činnost politických neziskovek, nečerpali prostředky z podivných zahraničních zdrojů. Tehdy chodili na brigády, na tzv. stavby mládeže, a zůstávala za nimi práce a vybudované celky. Samozřejmě jistě že ne všichni. Zase byli ti, co se jen vezli a měli z toho prospěch. Ale rozhodně to nebyl flákačský styl dnešních aktivistů. Že například dnešní aktivisté polijí obraz van Gogha kečupem a potom se v galerii přilepí ke zdi, to je tedy opravdu přínosné pro dnešní společnost. Takové pitomosti snad tehdejší svazáci nedělali. Proto mi jsou ty akce a la Milion chvilek s dvojím metrem a plnou hubou demokracie zvláště odporné!“ uzavřel Ivan Vyskočil velmi rázně.

PS Ivana Vyskočila – zdražení benzínu rafinovaně po volbách. A gaučoví válečníci

„Všimli jste si, jak hned po volbách nám opět zdražili benzín? Jak rafinovaně a průhledně čekali až po volbách. A přitom by ty pohonné hmoty vůbec nemusely být tak drahé. Ropy je evidentně dost. Ale proč nás nepřipravit o peníze, že?“ říká naštvaně Ivan Vyskočil a pokračuje. „A prý nebereme ruskou ropu? Prý je to tak, že tanker s ruskou ropou přijede například do Maroka. Tam se to přerazítkuje a pak to teprve jede pro nás jako ropa marocká. Ovšem dvakrát tak drahá. Je-li to pravda, a já věřím, že je, neb stejně je to s ruským plynem z Německa, tak musím uznat, že naše vláda jsou opravdu ‚báječní hospodáři‘, kterým neleží na srdci nic jiného než blaho českých občanů,“ pokyvuje s pořádnou dávkou sarkasmu a podotýká. „Inu, vždyť Češi to všechno zaplatí. Hlavně že si paní ministryně na sebe vezme tričko se sprostým nápisem. Ano, to je skutečně hodno ministerského postu. Bohužel mám oprávněné obavy, že nás tito gaučoví válečníci zatáhnou do válečného konfliktu. Ale jim se nestane nic. Ti jako první zalezou do svých vládních krytů. A my, kteří vůbec o žádný konflikt s žádným státem nestojíme – my to odsereme a s námi bohužel naše děti,“ říká na závěr dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a čtenářům ParlamentníchListů.cz vzkazuje. „Promiňte, moji čtenáři. Nějak mi není veselo.“

