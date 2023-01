A tohle taky zakážete? Holec zavařil Fialově cenzuře. Ale zle

reklama

Tohle je první Kontext v novém roce. Co v něm v české politice považujete za nejdůležitější?

Po pěti letech nás znovu čeká volba prezidenta, jenže ta hned v lednu skončí. Co ale naopak teprve začne a co je mnohem důležitější, to bude boj za demokracii, kterou poprvé po pádu totality v roce 1989 vážně ohrožuje Fialova vláda. Ta už nás nějaký čas zle straší honem na všechny možné „dezinformátory“, jímž se podobně jako za komunismu může snadno stát každý, kdo vyznává nevládní názor, což bývá jedním ze znaků demokracie. Sice pořád ještě nemáme právní definici dezinformace, na té vláda stále usilovně maká. A jen doufejme, že se jí nakonec nestane památný výrok místopředsedy a europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského, že je to opak informace, protože pak bychom nestačili stavět vězení. Za to jsme se ale koncem roku dozvěděli, jak si vláda představuje hon na dezinfo v médiích: Podporu 100 milionů korun mají dostat ta média, která je nebudou šířit. A na to, kdo dezinfo šíří a co to vlastně je, budou dohlížet vybrané neziskovky, které na to od vlády dostanou 50 milionů korun. No a celému tomuhle „ministerstvu“ cenzury a strachu, které nápadně připomíná totalitní mediální policii, by mohl šéfovat vládní cenzor Michal Klíma. Celé to samozřejmě připomíná Putinovo Rusko tak nebezpečně, že se toho nejspíš lekl i mluvčí vlády Václav Smolka. U vánočních pohádek nás proto svou profesionální lyrikou zkusil uklidnit tím, že prý jde jen o návrh. Problém je, že na podobných návrzích vláda maká už rok a jak vidíme, myslí svůj hon na demokracii a svobodu slova sakra vážně, jak potvrdily i policejní pokusy o trestní stíhání za úplné nesmysly.

Stačí si totiž vzpomenout – anebo radši ne – na reakci vládních politiků na dopad ukrajinských raket do Polska. Většina z nich nadšeně šířila dezinfo o tom, že jde o ruské rakety. Jak by se pak řešila taková bizarní situace, kdy vládou placená média šíří vládní dezinfo? Dostanou za to bonus? A co všechno vlastně bude dezinfo? Ve vládě totiž sedí i lidovci, kteří rádi šíří svůj vlastní nevládní pohled nejen na vznik světa. Stanou se i z nich dezinformátoři bez přístupu do vládou uplácených médií? A co třeba slavný americký ekonom Jeffrey Sachs? Nebo Tim Marshall, autor skvělé knihy V zajetí geografie? Nejen Sachs spoluviní za situaci na Ukrajině i Západ vedený USA, protože se tam politicky i vojensky vehementně angažuje. A Marshall v podstatě předpověděl ruskou invazi na Ukrajinu už v roce 2016, když napsal, že Západ svým angažmá na Ukrajině včetně protivládního puče v roce 2014 zapomněl na staré zákony geografie, které Rusku už od jeho vzniku velí agresivně chránit svou západní obrannou zónu. Ani jeden určitě nehájí válku, současně ale říkají to, co u nás někteří lidi z neziskovek považují za proruské dezinfo. Zakážeme tedy v Česku Sachse s Marshallem i další včetně univerzitních profesorů, kteří podobné názory publikují nejen v britském Economistu?

Bez svobody slova a svobodných médií není demokracie. Koho ale může útok na obojí překvapit od vlády, jejíž premiér říká, že máme „právo na korigované informace“? Co to proboha je? Jakože cenzura není cenzura, ale ochrana lidí před informacemi, které ve své hlouposti neuneseme? A patří do toho i nedávné vyjádření šéfa Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše, že byl jen „pasivně informován“, což jistě vstoupí do dějin? Fialova vláda nám pořád dokola opakuje velkou lež, že jsme kvůli ruské invazi na Ukrajinu ve válce. Nejsme. Teď ale díky vládě do „války“ přece jen vstupujeme, jen je to válka za demokracii a bude se bojovat doma v Česku.

