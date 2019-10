Abolice? Prezident Zeman tím vyslal hned několik vzkazů, odhaduje expremiér Paroubek

ROZHOVOR „Samozřejmě že jsou politickými spojenci. Upřímně, jde o něco, co českou politiku spíše stabilizuje, než by ji bouralo. Protože kdyby tihle dva spolu, řekněme, nevycházeli, pak už by tu nebylo stabilní nic,“ tvrdí bývalý předseda sociální demokracie Jiří Paroubek o politickém spojení premiéra Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. Pravicovou opozici označil za impotentní se schopností pouze kritizovat a rozbíjet. Současné vedení ČSSD nazval generály bez vojska, které se zbytečně vehnalo do konfliktu s premiérem i prezidentem.

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Diskutuje se o zdůvodnění rozhodnutí, délce vyšetřování, komunikaci s veřejností… jaký je váš pohled na věc?

Já věci beru tak, jak jsou. Státní zástupci, pražské státní zastupitelství rozhodlo a beru to jako fakt. Nejvyšší státní zastupitelství může rozhodnutí ještě změnit, ale bylo by to trochu nestandardní. Bylo by dobře, kdyby celá věc byla uzavřena tak, nebo tak.

Jak vnímáte obavy, které zaznívají, že lidé mají pocit dvojího metru, že je narušená důvěra v justici a spravedlnost? Může to mít takový dopad?

Já si myslím, že jde o politický pohled. Ten, kdo si přeje, aby Andrej Babiš pokračoval, má svůj pohled, a ten, kdo už ho považoval za odsouzeného, i když nebyl ještě obžalován, má zase jiný. Beru věci, jak jsou, a předpokládám, že máme nezávislou justici včetně státního zastupitelství. Já jsem měl, přiznám se, jiný názor. Myslel jsem, že to proběhne jinak, ale respektuji, co se stalo.

To byla i moje další otázka, máte tedy důvěru v nezávislost české justice, policie a státního zastupitelství?

Bylo by špatné, kdybych neměl. To hlavní, co bych justici, policii a státnímu zastupitelství vytkl, je, že to trvalo moc dlouho. Když trvají věci dlouho, zvyšuje to množství spekulací kolem.

Prezident Miloš Zeman začal mluvit o abolici. Je na zmiňovaném politickém spojenectví Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana něco pravdy?

Samozřejmě, že jsou politickými spojenci. Upřímně, jde o něco, co českou politiku spíše stabilizuje, než by ji bouralo. Protože kdyby tihle dva spolu, řekněme, nevycházeli, pak už by tu nebylo stabilní nic. Pravicová opozice je úplně impotentní, je schopna jen kritizovat a rozbíjet a já zde mnoho konstruktivních sil nevidím. Při všech výhradách, které mohu vůči Zemanovi a Babišovi mít, se domnívám, že vše je potřeba vidět v souvislostech a rozumně.

S Milošem Zemanem se znáte už léta. Spekuluje se, jaký vzkaz vyjádřením o milosti vlastně vyslal a komu? Zda premiérovi, zda nejvyššímu státnímu zástupci a podobně. Po vašich zkušenostech v politice – co mělo jeho prohlášení znamenat?

Myslím, že tím Miloš Zeman vyslal několik vzkazů, ale ty nejsou tak důležité. Vzkaz, že kdyby někdo chtěl hrát politickou kartu přes vrchní státní zastupitelství a nejvyššího státního zastupitele, tak on ji prostě nepřipustí. To nejpodstatnější je, že tím celou záležitost uzavřel. Pokud by Nejvyšší státní zastupitelství došlo k jinému názoru než pražské, on říká: já to uzavřu a premiér a vláda budou pokračovat.

Minule jste v situaci kolem ministra kultury a tehdejšího kandidáta Michala Šmardy správně předpověděl, že pokud se Šmarda vzdá kandidatury, ta věc se rychleji vyřeší. To se následně stalo. Jak vnímáte konečné řešení a celou roli sociální demokracie?

Především si myslím, že sociální demokracie – respektive skupina, která straně vládne nyní čím dál více, a jsou takovými generály bez vojska – se naprosto zbytečně nechali zahnat do situace konfliktu s prezidentem a premiérem. Mohli předpokládat, že nevhodný kandidát nebude akceptován ani prezidentem, ani premiérem. To se nakonec stalo. Sociální demokracie z toho vycouvávala úplně zbytečně se ztrátou nějakých bodů.

Byl Lubomír Zaorálek nakonec dobrou volbou, která to vyřešila?

Já bych věci řešil jinak. Být předsedou sociální demokracie, navrhl bych někoho jiného, například Slávka Jandáka. Figura s celostátní popularitou a straně v situaci, kdy se pohybuje na hranici volitelnosti, mohla pomoci. Mohl by se v dobrém slova smyslu stát hercem sociální demokratické části vlády, který by přitahoval přirozenou pozornost, ale Luboš Zaorálek je určité řešení. Je to rutinér, co přinese, uvidíme. Mohu se samozřejmě mýlit, ale nemyslím si, že by šlo o člověka, který by ČSSD ještě přinesl nějaké body.

Minule jste prohlásil, že funkcionáři sociální demokracie musejí slézt z hrušky dolů a brát věci tak, jak jsou. Změnilo se v tom něco od té doby?

Na případu Michala Šmardy pochopili, že se nemohou chovat v situaci se čtyřmi pěti procenty stejně, jako když má strana hlasů kolem třetiny. Strana dnes není nejsilnější stranou v zemi a v politickém komparzu z toho musí vycházet.

Andrej Babiš podle průzkumů přitahuje spíše starší voliče. Lze to podle vás brát tak, že částečně ukradl levicový elektorát ČSSD a KSČM?

Myslím, že jde o ukázku naprosté politické neschopnosti Bohuslava Sobotky a bývalé mistryně práce Marksové Tominové, že mu v podstatě vydali elektorát důchodců, sociálně slabých, kteří v Babišovi vidí silnou figuru garantující jejich důchody, jejich životní úroveň. V poslední době se s tím setkávám u řady bývalých voličů sociální demokracie. Na otázku, koho volí dnes, odpovídají, že buď zůstávají doma, nebo volí hnutí ANO.

Debatu veřejnosti rozpoutalo přemístění pomníku maršála Ivana Koněva v Praze 6, na jehož místo by měl přijit památník věnovaný všem osvoboditelům. Je to správné rozhodnutí?

Je to trapné rozhodnutí. Chlapci na pražské radnici – zejména na radnici v tomto případě Prahy 6 – trošku chtějí přehodnocovat dějiny v rozporu s fakty. A tak došli k názoru, že nás osvobodili s vlasovci, že se Praha osvobodila sama. Pomíjejí význam Rudé armády, která se řítila na Prahu v květnových dnech, i na mechanizované součásti, před kterými prchali Němci hlavně do amerického zajetí. Nechtěli skončit někde na Sibiři.

Takže samozřejmě je také možné hrát si takto s antikomunismem, antirusismem a vyvolávat v lidech negativní věci. V Paříži stojí na bulváru Saint Germain socha Georgese Dantona, což byl jeden z velkých francouzských revolucionářů. Zcela nepochybně měl na svých rukách krev, protože žil ve vypjatém období a v době francouzské revoluce byl ministrem spravedlnosti: když docházelo k vraždění takzvaných kontrarevolucionářů a nepřátel republiky a evoluce v té době v pařížských vězeních. Socha tam stojí, nikdo se nad tím nepozastavuje a nikdo nechce jeho sochu odstraňovat. Je to zbytečné obrazoborectví.

Na klimatickém summitu v New Yorku hovořila Greta Thunbergová, která se ostře pustila do světových politiků. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla kromě mnoha dalších ostrých frází. Co říkáte na zapojování tak mladé aktivistky na půdě klimatického summitu, ale i obsah jejích slov?

Mě to nějak nerozrušilo. Nemyslím si, že je nervově chorá, jak někteří lidé říkají. Je mladá idealistka, která vystoupila na světovém fóru a na takovém fóru nikdy předtím nemluvila, byla nervózní, exaltovaná a nevidím to jako nic tragického. A jestli něco řekla na adresu světových politiků, pokud jde o ochranu životního prostředí, tak si myslím, že si to tak trochu zasloužili. Nevidím v tom nic špatného a nic takového, že bych ji posílal do blázince a její rodinu víceméně také. Takové reakce jsou podle mého názoru přehnané.

