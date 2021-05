Absolutně nepřípustné! Covid pas a očkování dětí. Odporuje to ústavě, varuje advokát Rajchl

„Já tohle odmítám a na tuhle hru prostě nebudu přistupovat,“ říká rázně advokát Jindřich Rajchl (Trikolóra) ke covidovým pasům, nucenému očkování i prokazování negativního testu. Žádná pokuta za to, že člověk na pivu nemá potvrzení, nemůže u soudu podle něj obstát, protože je založena na nezákonném opatření. V rozhovoru také varoval před novelou zákona, která by zavedla nebezpečný precedens povinného očkování a testování natrvalo. Než dělat cimrmanovské úkroky, je lepší se systému postavit. Zároveň varoval, že lidé se dnes nenechávají očkovat kvůli zdraví, ale kvůli normálnímu životu, v němž by mohli například volně cestovat.

Jak se vám líbila podoba novely Zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou měla projednávat ve zrychleném procesu Poslanecká sněmovna? V ní se hovoří o nutnosti mít potvrzení o očkování, prodělaném covidu nebo negativním testu jako povinnosti pro návštěvu různých akcí, prostor veřejných i soukromých, a to i mimo nouzový či pandemický stav.

Za mě je to legislativní paskvil a předloha, která v našem právním řádu nemá vůbec co dělat. Covid pas je věc, která je absolutně nepřípustná v jakékoliv normální, slušné lidské společnosti, a jde jednoznačně o prolomení toho, co bylo tvrzeno, tedy že očkování bude čistě dobrovolné. Samozřejmě vidím, jak se všichni soustředí na covid pas, ale já za daleko závažnější považuji, že se v novele zakládá prostor pro očkování dětí. To mi vadí úplně nejvíce ze všeho.

Novelu jsem pečlivě četla a k očkování dětí se za chvíli dostaneme. Co z novely vám dále vadí? Je to nucení povinnosti očkovat se?

V podstatě se vytvářejí podmínky, za kterých bude mít neočkovaný člověk výrazně ztížen přístup k věcem, které byly ještě do loňska součástí normálního, běžného života. Ať už je to návštěva restaurací nebo sportovišť a dalších kulturních akcí, kdy akce nejsou ani konkrétně definované, a ani se to netýká pouze covidu, lze to obecně vztáhnout na všechny další infekční nemoci. Zavádí se tady naprosto šílený precedens do budoucna, kdy budeme stále testovat, očkovat nebo něco podobného. Přičemž jsou to všechno věci, které jsou v rozporu s nejnovějšími vědeckými poznatky, takže za mě není možné, aby byla návštěva restaurace nebo návštěva divadla podmíněna čímkoliv. Je to v tu chvíli jednoznačně v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Než se dostaneme zpátky k oné novele, tak to, co jste právě zmínil, Češi právě zažívají. Na pivo nebo ke kadeřnici musejí potvrzení o očkování, testu či prodělaném covidu mít…

Je to samozřejmě nezákonné a zavedené opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je samo o osobě nezákonné, a ještě ke všemu je vydáno na základě pandemického zákona, který je také v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Takže nejenom opatření Ministerstva zdravotnictví, ale i zákon samotný je z mého pohledu protiústavní, a i kdyby to lidé nedodržovali, tak jakákoli sankce, která bude uložena, by byla zrušena soudem, protože to opatření samostatné vždy bylo a bude zrušeno soudem. V podstatě jde jen o to, že se lidé bojí a odmítají se vzepřít tomu režimu, který si diktuje nesmyslné podmínky, ale realita je taková, že kdyby se přestali bát, tak jim žádné sankce nemohou hrozit.

Možná už to trochu začíná, protože server iDnes.cz přinesl informaci, že spousta zákazníků se odmítá s hygieniky a policisty při kontrole bavit s odkazem na paragraf, který říká, že můžete odepřít výpověď, protože byste sobě nebo osobě blízké mohli způsobit stíhání pro správní delikt. Je tohle použitelný právní argument z vašeho pohledu?

Použitelný právní argument to je a argumentů je celá řada, ať už argumenty formální, nebo věcné, ale realita je taková, že se jedná o vymáhání povinnosti, která je nezákonná sama o sobě. Vždy, když potkám někoho z těchto orgánů, které se povinnost snaží vynutit, říkám jim úplně jednoduše: „Klidně mi tu pokutu dejte, protože ji stejně zruší soud.“ Ano, chápu, že si lidé nechtějí přidělávat zbytečné starosti, rozumím tomu, ale v realitě jsou orgány nuceny k vymáhání naprostých nesmyslů. A za sebe říkám, že většina policistů, které jsem potkal, si velmi dobře uvědomuje, že jde o nesmysly a jsou do toho nuceni, ačkoliv s tím sami nesouhlasí.

Co tedy radíte návštěvníkům restaurace, kteří jsou například na zahrádce konfrontováni hygienou s tím, že mají předložit potvrzení, a nemají ho?

Pokud si chci ulehčit svůj život a nebavit se dlouho, tak buď tedy odkaz na paragraf, který jste zmiňovala, tedy odepření výpovědi, nebo ať si s sebou nosí jeden test, protože stejně nikdo nemá šanci zjistit, jak, kdy a komu byl udělán. To jsou takové klasické české, cimrmanovské úkroky stranou, kdy se dokážete zbavit orgánu díky lehké malé lži anebo nějakému poukazu na využití svého práva. Ale já osobně volím situaci, kdy říkám, ať mi klidně pokutu dají, já to dodržovat nebudu. Mně jde o principiální věc. Já si myslím, že není správné systému uhýbat, že není správné hledat cestu kolem. Správné je se systému postavit a říci: Já tohle odmítám a na tuhle hru prostě nebudu přistupovat.

Zmínil jste očkování dětí. Je pravda, že v novele se píše, že očkování proti covidu by mělo být zapsáno v očkovacím průkazu dětí. Jak se to tam podle vás dostalo? Znamená to, že by se mělo počítat s očkováním proti covidu u dětí stejně jako například s očkováním proti tetanu?

Samozřejmě. To je přeci cíl celé téhle kampaně. Všichni si snad už museli uvědomit, že jediné, o co v celé téhle hře jde, je naočkovat co největší počet lidí, přičemž zdůvodnění očkování postrádají jakoukoliv racionalitu. Všichni přeci víme, a je to opakovaně a všemi deklarováno, že očkování vás nechrání před tím, abyste nebyli infekční. Očkování vás chrání před těžkým průběhem nemoci, případně před smrtí. Otázka je, jak moc vás chrání a jak dlouho vás chrání, protože v Izraeli v současné době prováděli první testy osob, které byly očkovány jako úplně první, a po třech měsících od prvních dávky měly v těle stejný počet protilátek jako lidé neočkovaní. To znamená, po třech měsících už očkování nemělo absolutně žádný efekt.

Navíc je jakékoliv očkování prostě rizikem, které může být problematické u citlivých skupin a může přinést více škody než užitku. Pokud se tady zdůvodňuje očkování u dětí, aby nedocházelo k přenosu nákazy, tak je to přeci popření sama sebe. I výrobci vakcín, i všechny lékařské kapacity říkají, že ani očkovaný člověk není zárukou, že nepřenáší nemoc. Očkování vás pouze mělo chránit proti těžkému průběhu nemoci. Takže nač očkovat děti, když tenhle těžký průběh nemoci mít nemohou a ta pravděpodobnost incidence je limitně blízká nule? Stejně ve chvíli, pokud by byli nakažení, mohou nemoc přenášet dál. Očkování u dětí postrádá jakýkoliv smysl, to nemá absolutně žádnou racionalitu a jde pouze o to, aby se vyšlo vstříc nějakým zájmům vakcinačních lobby big farma firem. A to je za mě naprosto nepřípustný hazard se zdravím našich dětí a já proti tomu budu bojovat, co to půjde a ze všech sil.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová upozornila, že hlavní úskalí v novele spočívá v tom, že by opatření měla platit bez ohledu na pandemickou situaci, a klidně napořád. Čtete to tedy stejně?

Už jsem to trochu zmínil v jedné své odpovědi. Novela není vztahována pouze na covid jako takový, je vztahována obecně na nakažlivé nemoci, a může to platit i po skončení účinnosti pandemického zákona, prostě napořád. Reálně se z toho stává setrvalý stav, nikoliv přechodný. Tahle novela uzákoňuje testování a očkování jako naprosto setrvalý stav.

Vytváří tato novela něčím takzvaného Velkého bratra ve smyslu, že údaje by musely být zaznamenány v registru a přístup do registrů by měli policisté i hygienici?

To je další z problémů. Já vidím největší problém jednak v očkování dětí, což je hazard s jejich zdravím, a RNA vakcíny, což vám potvrdí každý lékař, mají v současné době pouze výjimku, nejsou trvale povolené, protože nikdo neví, co s lidským tělem udělají ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. A to je prostě největší riziko. Druhý největší problém je omezování svobod a základních práv, protože já nechci žít v orwellovské společnosti, kdy přístup do určitých podniků a na určité akce je umožněn jen některým a těm, kdo poslouchají systém. Samotný přístup do registrů a absolutní rezignace na GDPR a podobnou intimitu osobních údajů, to je pochopitelně také problém, ale za mě až ten třetí v řadě.

Podáváte různé žaloby a činíte kroky proti těmto nařízením vlády, která považujete za nezákonná. O jaké konkrétně se nyní jedná a čeho se týkají?

My v rámci Trikolóry spolupracujeme osobně jak s doktorem Tomášem Nielsenem ze Zdravého fóra, tak v rámci Trikolóry je za nás Zdeněk Koudelka podavatelem žalob, které se týkají předpisů jako takových. Byl úspěšný se svojí žalobou proti opatření Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí soudu nerespektovalo, vydalo opatření znovu, de facto úplně totožné, a proti tomu je podána nová žaloba, takže samozřejmě bojujeme proti téhle akci. Já sám jsem zpracoval návrh na stav pandemické pohotovosti, avšak to nezískalo dostatečnou podporu ve Sněmovně, na to potřebujete čtyřicet poslanců.

A připravil jsem i ústavní žalobu na neplatnost pandemického zákona, ale i tam potřebujete kvalifikované množství poslanců, a bohužel naše Poslanecká sněmovna je v současné době složená z politiků, kteří se obávají, nemají odvahu tyto kroky dělat a případné žaloby vůbec nepodepisují. To, že se vláda snaží s opozicí hrát hru, že jedni jsou pro, a druzí jsou proti... Ve skutečnosti jsou všichni vlastně pro covidovou totalitu, a i kdyby na podzim vyhráli Piráti nebo vyhrála koalice SPOLU, tak tenhle stav bude nezměněn a bude pokračovat.

Řekl jste na začátku, že covid pasy nejsou přijatelné pro společnost celkově, ale jak se ukazuje, kdo bude chtít v létě vycestovat do zahraničí, covid pas bude muset mít. Znamená to, že se v tomto smyslu musíme podřídit, nebo bude nutné hnát nějaký spor až k Evropskému soudu a tam se proti tomu bránit?

Víte, mně to opravdu připomíná dobu, kdy tu bylo RVHP a Varšavská smlouva, a kdo hrál podle notiček, chodil na demonstrace a mával vlaječkami, tak měl možnost vycestovat do Jugoslávie. Kdo ne, tak toho nikam nepustili. A ta situace je velmi podobná současné době, kdy nám stát říká, a nejenom stát, ale de facto dnes už i Evropská unie, která zavádí evropské covid pasy: Buďto budete hrát tak, jak my chceme, a pak můžete cestovat a užívat si, nebo nebudete hrát, jak chceme, a tím pádem nebudete moci nic. Mě v tomto mrzí, že společnost na tuhle hru přistupuje a drtivá většina lidí nad 65 let, které se zeptáte na to, proč se nechávají očkovat, neřekne, že ze zdravotních důvodů.

Odpoví, že chce cestovat, že chce chodit do kina, že chce chodit do divadla a tak dále. To je přeci úplně směšná situace, kdy člověk zasahuje do svého těla a nechává se očkovat nikoliv z obavy kvůli tomu, abyste se nenakazil tou nemocí, ale jenom proto, abyste dál mohl pokračovat v normálním způsobu života. A to tu prosím nikdy nebylo. Když se lidé nechávali očkovat proti tetanu, proti černému kašli a záškrtu, tak byla obava, že bych tu nemoc mohl dostat. Ale u covidu se už dnes valná většina nechává očkovat jenom proto, aby mohla pokračovat v normálním způsobu života, což je ta nejhorší záležitost. Já za sebe říkám, že se tomuhle nepodřídím, a do země, kde covid pas bude, raději nevycestuji. Opravdu jsem člověk principiální a proti tomuhle musíme bojovat, protože jakmile se tomu většina podřídí, tak se to prosadí a bude to tu s námi napořád.

