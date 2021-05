Aby Pekarová nebyla spokojena, že se volba odkládá. Skandál kolem Lipovské. Co se děje ve sněmovně kolem Rady ČT?

„Nastala doba korektnosti, kdy jste za odlišný názor od těch, co jsou u moci, trestán,“ říká poslankyně SPD Karla Maříková. Příkladem může být lustrování současných kandidátů do Rady České televize v čele s Pavlem Černockým.

Často jste se jako poslankyně věnovala tématu České televize. Okolo veřejnoprávní televize je v posledních dnech opět živo, navíc poslanci mají v dohledné budoucnosti volit členy Rady ČT. Pořádají se demonstrace proti některým kandidátům a celkově kolem toho panuje velmi vypjatá atmosféra. Pociťujete tlak i na svou osobu?

Ač neskrývám dlouhodobě kritiku k vedení ČT, tak nepociťuji nyní před volbami členů Rady ČT žádný tlak.

Finální volba ve sněmovním plénu byla už několikrát odložena. Když se tak stalo kvůli vystoupení zástupců tajných služeb ke kauze Vrbětice, říkali někteří poslanci (třeba Markéta Pekarová Adamová) zcela otevřeně, že je dobře, že volba byla odložena. Sledujeme tu pokus obstruovat a blokovat volbu nových radních třeba až do voleb, s výhledem na jinou konstelaci hlasů v příští Sněmovně?

Většina společnosti vidí komu nebo jakému politickému názoru ČT slouží, tak se nedivme, že paní Pekarová je spokojena, že volba byla odložena. ČT pod vedením ředitele Dvořáka se nechová jako veřejnoprávní médium, i přesto, že je živa z peněz českých občanů; chová se jako kdyby ji platily některé politické strany.

Co vy osobně říkáte na kritiku některých výborem vybraných kandidátů v čele s Pavlem Černockým, která zaznívá?

Pavel Černocký má svůj otevřený názor, který jsme tu před deseti lety měli všichni a nikdo se nad tím nepozastavoval. Nastala doba korektnosti, kdy jste za odlišný názor od těch, co jsou u moci, trestán. Stačí se podívat, kdo kritizuje Pavla Černockého, a obrázek si uděláte sami.

Co vůbec říkáte na to, co se v současnosti děje v Radě ČT, zejména kolem radní Hany Lipovské, na kterou generální ředitel ČT podává trestní oznámení. Byla podle vás s časovým odstupem loňská volba radních, která začala zcela novou éru Rady, volbou šťastnou?

To, co se děje okolo Hany Lipovské, je skandální. Sama dobře vím, jaké to je čelit na FCB urážkám a výhrůžkám od fiktivních profilů, za kterými nevíte, kdo se skrývá. Co je horší, že měla obavy přímo z ředitele ČT Dvořáka a hlavně – proč ty obavy měla? Musíme si počkat na vyšetřování, zda podezření Hany Lipovské ohledně spojitosti ředitele Dvořáka a firmy Gopas jsou odůvodněná.

Klíčovými politickými otázkami posledních dní jsou vládní opatření proti pandemii a jejich rozvolňování. SPD prosazuje rychlejší rozvolňování už několik týdnů. Nemáte vy, jako původní profesí zdravotnice, z takto rychlého rozvolňování obavy?

K rozvolňování mohlo dojít mnohem dříve. Například děti se mohly vrátit dávno do škol, rozvolňování mohlo být dříve a postupné a nemuselo dojít k tomu, že se vše najednou otevřelo a dojde k obavám, že se nákaza ve velké míře vrátí. Ve velké míře se zmiňuji záměrně, jelikož vir tu s námi bude stále a my se s ním musíme naučit žít. Tento nesystémový postup otvírání a zavírání povede k tomu, že jakmile se zavře, čísla nám klesnou a po rozvolnění stoupnou.

Nelze tedy společnost neustále izolovat, nedává to smysl. Ač se o to pokoušeli někteří ministři, nemáme jasný epidemický plán, neznáme ani čísla, tj. počet nemocných na 100 tisíc obyvatel, od kterých by měl pandemický plán platit a jak by se mělo postupovat. Každá jednotlivá opatření, která porušují ústavní práva občanů, by měla být řádně odůvodněna. Opatření nelze vydávat jak se zrovna někdo vyspí. Podívejme se do světa, kde lidé normálně fungují a nikdo na ulici neumírá.

Máte pocit, že vláda vychází ve svých rozhodnutích z názorů odborníků? Někteří to zpochybňují, i poradní skupina MeSES, která byla několik týdnů oficiálním poradním orgánem ministerstva, často vyjadřovala s konečnou podobou ustanovení nesouhlas…

Bohužel žijeme v době, kdy se neposlouchají názory všech odborníků, ale jen ty, co říkají to, co systém chce slyšet. Protože kdyby zde vládla opravdu názorová pluralita a šlo by především o ochranu zdraví občanů, nemohli bychom být tam, kde jsme dnes, ale když o věci rozhoduje epidemiolog, který nemá atestaci z epidemiologie a názor odborníka epidemiologa není brán v potaz, je nutné přemýšlet o tom, proč to tak je. Opatření, která vláda chaoticky vydávala, byla nesystémová a omezovala a stále omezují lidská práva.

Nelze se vymlouvat na nějakou skupinou, obzvláště když za jejím výběrem a všemi rozhodnutím stojí vláda a je za ně také zodpovědná. Chaos vznikl též díky stále měnícím se ministrům zdravotnictví, což vneslo do všeho ještě více nedůvěry a chaosu. To, že mnohá opatření byla vydána chybně, potvrdil také Nejvyšší správní soud a předpokládám, že to nebudou poslední rozhodnutí soudu.

Co říkáte na působení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera? Je správné, že po odhalení problémů se svým majetkem odstoupil?

To, že ministr zatajil do majetkového přiznání svůj majetek, je neomluvitelné. Chápu, že díky stále měnícím se ministrům zdravotnictví dochází také možnost z koho vybírat, ale není možné tolerovat, že vládní představitel takto pochybí. Ač je tedy pár měsíců před volbami, tak je dobře, že ministr Arenberger odstoupil. Nástup staronového ministra Adama Vojtěcha vnímám jako nešťastný.

Je poslední dění pro vás důvod k demisi celé vlády? Ve Sněmovně se projednává návrh několika opozičních stran na vyslovení nedůvěry…

Současná vláda neměla nikdy naši důvěru. Vláda by měla díky stále měnícím se ministrům sama požádat Sněmovnu o důvěru, aby bylo jasno, zda má vůbec většinu.

