Afghánský podnikatel důrazně varuje: Nestahovat zahraniční vojáky z Afghánistánu! Nelze ty „teroristické sráč*“ nechat na pokoji! Jinak...

ROZHOVOR Cizí vojáci by tam měli zůstat jako garant bezpečnosti. Když se to nestane, Tálibán dobije další území, popraví vládu a šup, už tam bude Islámský stát. Vždyť to jsou stroje na zabíjení, u nich žádné náboženství nehledejte. To říká viceprezident Česko-slovensko-afghánské obchodní komory, inženýr a podnikatel Fawad Nadri, který do Afghánistánu zhruba za měsíc odlétá s českou delegací.

reklama

Válka proti terorismu v Afghánistánu trvá už dvacátý rok, ale jakoby se nic nestalo. Tálibán prý ovládá ještě větší území, než v minulosti...

Ono se toho stalo docela dost. V Afghánistánu je demokratická vláda, jeho bezpečnostní složky jsou silnější než kdy jindy, Kábul a některé další regiony jsou takřka bezpečné, mladí vidí naději a země se začíná zvedat z popela. Jen Tálibán má jako kočka sedm životů. To lze říct nicméně i o dalších arciteroristických organizacích jako jsou Daeš či Al-Káida. Dvacet let se proti nim bojuje a pořád je to špatné.

Co nejdůležitějšího se tam stalo v minulém roce?

Afghánská vláda propustila všechny vězně, ale Tálibán nic nezaručil. Na svobodu se tak dostalo přes 4700 bojovníků, z nichž bylo přes pět set cizinců. Tálibové byli tedy posíleni o vězně a cizí státní příslušníky si rozbraly jejich státy. Hlavně tedy Velká Británie, Francie, Německo a tak dále. Teroristický šmejdy si tedy Evropa potichu rozebrala. Alespoň to jsem se po celý koronarok dozvídal z afghánských novin. Samozřejmě, že to byla chyba. Prostě mírová jednání byla dosti jednostranná, přičemž Tálibánci nepřestali střílet. Ostatně v současnosti na územích ovládaných Tálibánem umírá hodně novinářů.

Nicméně Tálibové asi nikdy nepřestanou vyznávat něco jiného než právo šaría nebo ano?

Anketa Kdo si podle Vás nezaslouží státní kompenzace? Hospody a restaurace 20% Kina, divadla 1% Lyžařské areály 2% Kadeřnice, pedikérky... 3% Hotely 3% Umělci, pracovníci v kultuře 71% hlasovalo: 1497 lidí

Zemi by měli do půl roku opustit, alespoň podle nařízení končícího prezidenta Donalda Trumpa, všichni američtí vojáci. Je to dobré rozhodnutí?

Není. V tom případě by zemi mohli začít opouštět i další vojáci, tedy evropští spojenci z NATO. Pakliže to nový prezident Joe Biden nezmění, tak těch dvacet let boje bylo k ničemu. Oběti těch, co tam zahynuli, by byly zbytečné. Práce různých charit a neziskových organizací také. Tálibán se ještě víc rozroste a produkce drog se zvýší. Křehká demokracie se rozpadne. Vždyť máme sousedy, z jedné strany Írán, z druhé Pákistán, kteří ke klidu v oblasti rozhodně nepřispívají. Spíše naopak.

Cizí vojáci by tam měli zůstat jako garant bezpečnosti. Když se to nestane, Tálibán dobije další území, popraví vládu a šup, už tam bude Islámský stát. Vždyť to jsou stroje na zabíjení, u nich žádné náboženství nehledejte. Takže se tam zase budou všichni vracet bojovat proti IS? Vždyť to je blbost!

Jak vlastně v Afghánistánu vypadá boj proti pandemii Covidu-19?

Moc se to tam neřeší. Mnoho lidí ví, co se děje, ale běžný život probíhá jako vždy. Rodiny se scházejí, autobusy jsou plné pasažérů a tak dále. Vždyť v Kábulu se dokonce konalo setkání dvou tisíc představitelů vlády, parlamentu a místních samospráv téměř pod jedním stanem. Někteří občané ale nosí roušku, to ano.

A v takové nejasné situaci jste dal s kolegy dohromady Česko-slovensko-afghánskou obchodní komoru (CSAOK). Nejde o snahu s dost nejistými výsledky?

Zahájila činnost loňského prosince a je to dobře. Mírová jednání afghánské vlády s Tálibánem jsou v chodu a dopadnout mohou všelijak. Věřím v dohodu a určitý posun. Zatím to, pravda, moc dobře nevypadá, ale boj pokračuje. Vidím naději hlavně v tom, že se afghánská armáda a policie stává silnější a silnější, vždyť je tam trénují odborníci z celého světa. Mírový proces pokračuje. Možná Afghánistán bude v mezičase vypadat jako určitá forma autonomie Spojených arabských emirátů, kde budou na různých územích různé formy vládnutí.

Na druhou stranu šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley konstatoval: "Ocitli jsme se ve strategickém patu, kdy afghánská vláda nikdy nedokáže Tálibán vojensky porazit a kdy Tálibán nedokáže vojensky porazit námi podporovanou afghánskou vládu." Co k tomu říct?

Situace v Afghánistánu je velmi pohyblivá. Přesuny různých islamistických skupin střídají přesuny vládních vojáků. Každý boží den se bojuje. Afghánská armáda ukazuje svou sílu. Tálibán je navíc hodně nejednotný a často se za něj schovávají i jiné, ještě násilnější, skupiny. Jak už jsem řekl, jde o Daeš, Al-Káidu a další.

Nicméně na mnoha územích jsou různé projekty v běhu a jiné se chystají. Opravdu to není tak, že země je úplně celá v rozkladu. Mnohá území jsou bezpečná, televize vysílá, noviny vycházejí a tak dále.

Příští měsíc by tam měla odletět delegace českých politiků a podnikatelů. Jaké projekty budete dohadovat?

Prostor pro hospodářský rozvoj už je připraven. Zejména se bude jednat o účasti českých firem na rozvoji městské dopravy v Kábulu. Ostatně tomu dal zelenou i afghánský prezident Ašraf Ghaní. Bude třeba udělat studie, kde by byly dobré autobusy či trolejbusy a tak dále. Důležité je pokračovat ve výcviku našich policistů a vojáků, ale i začít s průzkumem nerostného bohatství. Afghánistán je sice válkou dost zničený, ale má obrovské nerostné bohatství. Navíc mu pomáhají různé rozvojové programy.

Z české strany se o dobré československo-afghánské vztahy zasloužil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, který je čestným prezidentem CSAOK. On se v tom opravdu hodně angažoval.

Nicméně jste hovořil i o rozšiřování vztahů, co se týče sportu a kultury...

Budou se třeba pořádat mezistátní turnaje v bojových sportech a tak dále. Ostatně jsem i zástupce Olympijského výboru Afghánistánu pro Česko a Slovensko. Známý textař Jan Krůta sepsal nádherný text písně vzájemného přátelství. Je to o rodině, národu, předcích. Teď se překládá do dvou hlavních afghánských jazyků. Za Čechy by ho měli zpívat Lucie Vondráčková, Petr Kolář a Sámer Issa.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunistická strana Čech a Moravy nicméně požaduje stažení českých vojáků z Afghánistánu. Nemyslíte si, že by to tento vývoj zastavilo?

Asi nezastavilo, ale nebylo by to prozíravé. Prostě všechno špatně. Vždyť by se těm všem mrtvým a raněným Čechům v uniformě, co v Afghánistánu bojovali, vysmáli do tváře. Naopak. Je třeba podpory rozvoje, jejíž zárukou budou i vojáci, co tam budou pořád pomáhat.

Opravdu se země za prezidenta Ašrafa Ghaního může rozvíjet, anebo to je jen vaše zbožné přání?

Pevně tomu věřím. Vždyť tam za posledních pět let padlo 45 000 vládních vojáků a policistů. Přece neumírali zbytečně. Nelze ty "teroristické sráče" nechat na pokoji.

Psali jsme: Elfové a podobná lidská verbež, neudržel se Vyoral. Kážou vodu a chlastají nejdražší víno. Prymula, Hamáček, Kalousek Na policisty a bezpečnost peníze nejsou, ale na festival „Všichni jsme Afričani“ magistrát má, rozčílil se Okamura Pirát Ferjenčík: Němci chtěli pomoct, vláda to nepovolila. Nechápu Armáda ČR: Češi v Kábulu uctili památku padlých kolegů a kamarádů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.