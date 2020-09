Aktivista Šinágl: Že většina lidí podporuje roušky, jak nám sdělila ČT? Nevěřím! Takže se nabízí tato otázka...

reklama

Opatření kvůli koronaviru v České republice stále přitvrzují. Roušky platí v uzavřených prostorách, ruší se koncerty a velké akce. Počet nakažených už přesáhl i tři tisíce za den. Jak vývoj hodnotíte?

Převažuje iracionalita v chování a jednání odpovědných. Počet nakažených zjišťovaný a vyhodnocovaný stále více zpochybňovanými metodami jen nahání lidem strach a vytváří pocit nebezpečí, které neodpovídá reálnému stavu.

Překvapila vás rezignace ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO)? Jak si podle vás v koronavirové krizi vedl?

Nepřekvapila, bylo to jen otázkou času. Za chaos a zmatečnost opatření musel někdo převzít odpovědnost za ty, kteří je svojí neschopností způsobili. Dělal, co mohl. Za dané situace a poměrů ve státní správě by to jiný ministr těžko mohl dělat lépe.

Jakou důvěru máte v nového ministra zdravotnictví, profesora Romana Prymulu, který převezme funkci po Vojtěchovi?

Nový ministr zdravotnictví nemá moji důvěru. Nezískal bezpečnostní prověrku. Byl odvolán bývalým ministrem Němečkem za podezření z mnohamilionových obchodů jako ředitel nemocnice se svou dcerou, kdy dnes zcela vážně tvrdí, že kdyby na tom něco bylo, tak by se to dávno vyšetřilo. Navíc byl členem KSČ a Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti, což jen dokresluje jeho morální profil. Cituji slova jednoho respektovaného lékaře: „Ministrem zdraví a nemoci bude usvědčený podvodník a zloděj V. I. Prymula. Univerzitní profesor, který svůj obor nikdy prakticky nevykonával. Zdravotnický manažer a organizátor zdravotnictví, který vůbec nemá šajnu o praktické medicíně. A o akademické medicíně ani nemluvě.

Fotogalerie: - Živá kultura ve sněmovně

Zatímco Česká republika po první vlně opatření rozvolnila, různé státy v Evropě ponechaly povinnost nosit roušku. Bylo z vašeho pohledu rozvolnění příliš rychlé?

Bylo v pořádku. Lidé mohli vydechnout a začít opět normálně žít. Roušky v létě by napáchaly ještě větší škody, nejen zdravotní, ale především psychické.

Jan Farský (STAN) označil premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho spolupracovníky za „zmatkující papaláše“. Miroslav Kalousek (TOP 09) za lháře. Co by se dalo vládě vytknout a co naopak?

Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 2810 lidí

Chaos. Slovo, které je s kroky vlády v rámci pandemie hojně používáno. Oprávněně?

Státní správa je přebujelá – příliš úředníků, zákonů, předpisů, pravomocí a žádná osobní odpovědnost. Z toho plynou nutně chaotická, ukvapená, nepromyšlená rozhodnutí v rozporu se zdravým rozumem.

Premiér také čelí kritice, že se spíše rozhoduje podle voličů než doporučení odborníků, což se na celé situaci projevuje. Může na tom něco být?

Premiér nese největší odpovědnost, bohužel je odkázán na schopnosti druhých, jejichž neschopnost pak padá na jeho hlavu. Voliči samozřejmě hrají také roli, jinak by politika nebyla politikou. Povšimněme si, jak jsou bez váhání vydávány a měněny předpisy na školách a jak opatrně vláda doslova kličkuje ohledně předpisů v restauracích a hospodách. Kdysi se říkalo: Vláda, která zdraží pivo, padne.

Koronavirus stál Čechy 500 miliard korun. Jak nakládání s veřejnými financemi v této obtížné době vidíte? A využije vláda peníze smysluplně?

Obávám se, že z těchto peněz byla využita efektivně pouze menší část. Hovoří se neustále o velkém ohrožení zdraví, kterému ale faktická situace vůbec neodpovídá. Zato hospodářské škody jsou už nyní enormní. Nelze vyloučit, že následné škody ohrozí zdraví obyvatelstva mnohem více než samotný virus.

Senioři dostali do schránek respirátory a roušky. Jak hodnotíte tento krok?

Zcela zbytečné. Roušky už mají jistě všichni důchodci v dostatečném počtu. Můžeme jen doufat, že nebyly distribuovány výrobky podvodných firem, kdy se stát zbavil nekvalitního zboží?

Psali jsme: Prymulovi se postavila Aňa Geislerová. A nejen ona Pošarová (SPD): Hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů v Plzeňském kraji? Kalousek chce kvůli Prymulovi posílat do vězení Výstava Pražské priority ukazuje 25 výrazných projektů, které zásadně změní tvář Prahy

A co takzvané rouškovné, které mají důchodci dostat? Opozice požaduje, aby senioři s nadprůměrným důchodem peníze nedostali. Kritizují rovněž, že seniorům na rozdíl od ostatních náklady nestouply. Co si o tom myslíte?

Není férové přidávat všem důchodcům stejně – je to diskriminace těch, co žijí na hranici životního minima. Měla by být stanovena hranice finanční pomoci. Důchodci s vyššími důchody žádnou pomoc v nouzi nepotřebují. Bohužel ta hranice je politický problém, kterého se vláda zbavuje plošným řešením. To už by ale bylo na jiné téma – o charakteru občana, vyspělosti občanské společnosti, ochotě obětovat a dávat. Mimochodem nařídit dětem nošení roušek je čirým zločinem na dětské duši, stejně tak jako zavírání základních škol.

Jak se díváte na současnou situaci ve světě?

Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 9101 lidí

Zachráníme se snad tím, že přestaneme pracovat? Aktuálním průzkumům, že většina obyvatelstva roušky podporuje, jak nám sdělila Česká televize, nevěřím. Nepotkal jsem dosud nikoho, kdo by nošení roušek podporoval, naopak stěžuje si a nadává kdekdo. Připomínám výrok Winstona Churchilla: Nejvíce věřím statistikám, které si zfalšuji sám.

Zdravý rozum nemá prostor. Nabízí se otázka, proč tomu tak je? Pokouší se snad někdo zmanipulovat lidstvo napojené na různé krabičky, aby šlo jiným směrem? Lidé přestali mezi sebou přirozeně, lidsky komunikovat. Jsou o to náchylnější k manipulaci, k postupnému přeprogramování svého myšlení a chování aniž tuší. Zde je třeba začít, máme-li přežít a začít se chovat a žít opět normálně.

Jaké navrhujete řešení?

O budoucnosti světa rozhodne voda, energie a nakonec příroda, nebude-li lidstvo schopno radikální změny ve způsobu svého myšlení, chování, tedy života – jejím posledním řešením byla často i válka. Není třeba vyhlašovat výjimečný či nouzový stav – už v něm dávno žijeme. Sebevražedně ničíme klima, zdroje, flóru, faunu a nezřízeně plýtváme energiemi. Neustále hovoříme o její velké potřebě a spotřebě a neuvědomujeme si, že nejvíce energie bychom vyrobili jejím šetřením, kdy s ní stále neuvěřitelně plýtváme. Ve skutečnosti nás neohrožuje žádný virus, ale naše myšlení, které díky cíleně šířenému strachu virus zcela změnil a vypnul přirozený pud sebezáchovy. V tom je jeho hlavní nebezpečí, ne ve virusu samém. Patří k jedněm z mnoha. Uměle vyvolaným strachem jsme mu přiřkli vlastnosti, které zdaleka nemá.

Je třeba opustit sebezničující cestu maximálního zisku, nezřízeného blahobytu a konzumu, který nás šťastnými nedělá a nemůže. Začněme spolu ve svém okolí přirozeně, lidsky komunikovat, budujme soběstačné, silné a nezávislé regiony, investujme do školství a vzdělání, posilujme střední podnikatelský stav jako základ skutečně silného hospodářství na bázi udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí. Omezme velmi rizikový vývoz manuální práce, maximálně podporujme cestu, která povede k vývozu především práce našich hlav, tedy s velkou přidanou hodnotou a menší závislosti na druhých zemích.

Že to lze, nám už před téměř sto lety ukázala firma Baťa. Není divu, že systém její práce a výchova spolupracovníků se opět začíná vyučovat na vysokých školách ve světě. Dokázal vytvořit pospolitost a občanskou společnost, která byla základem úspěchu firmy a celého kraje. Recept na řešení tady máme. Je třeba obnovit osvědčené tradice, které vynesou i potřebné osobnosti na místa, kde budou sloužit zemi ku prospěchu nás všech. Je jen na nás, zda dnešní příležitosti využijeme a vyjdeme jako vítězové z nadcházející hospodářské krize. Bez tvrdé práce a uskrovnění to nepůjde. Tomáš Baťa řekl: Nenapodobovat. Být v čele!

Psali jsme: Peklo Jakuba Železného: Vrací se mu další konflikt v ČT KDU-ČSL: Představili jsme svůj Recept pro zdravou Vysočinu Pirát Bartoš: Vládo, lidi ti nevěří. Chceme info o covidu-19 Antikomunista Šinágl pro PL: Jsme ve válce. Virus nemusí pocházet z přírody. Pohrobci komunistů dnes zneužívají demokratický systém



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.