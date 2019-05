Alena Vitásková: Demonstranti? Jdou se podívat na herce, sportovce, dostanou pětistovku a mávátko. To, co dnes slyšíme, není Hlas lidu

ROZHOVOR Justice ve stávající podobě vyžaduje nápravu, a to nejen v odborných znalostech některých státních zástupců a soudců, ale i jejich morálních hodnotách. Je o tom přesvědčena Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, která má sama s justicí neblahé zkušenosti. Proto nechápe, za koho demonstruje spolek Milion chvilek pro demokracii, který požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové, protože tím de facto požaduje zakonzervování stávajícího nefunkčního stavu, který je pro demokratickou společnost zcela nevyhovující. Vypadá to, že demonstrace vyhovují určitým strukturám, aby mohl být zločin navždy zameten pod koberec.

Dnes budou na různých místech Česka – s výjimkou Prahy – pokračovat demonstrace organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a proti premiéru Andreji Babišovi. Co si o těch protestech, které rozpoutala obava z ohrožení nezávislosti justice, myslíte?

Především se nejedná o protesty z obavy o ohrožení nezávislosti justice! Justice ve stávající podobě vyžaduje nápravu, a to nejen v odborných znalostech některých státních zástupců a soudců, ale i jejich morálních hodnotách. Pokud spolek „Milion chvilek pro demokracii“ demonstruje a požaduje demisi ministryně Benešové, zůstává otázkou, za koho demonstrují, že požadují zakonzervování stávajícího nefunkčního stavu, který je pro demokratickou společnost zcela nevyhovující. Anebo naopak určitým strukturám vyhovuje, aby zločin mohl být navždy zameten pod koberec?

Proč tento aktivní spolek nepožadoval demisi například ministra spravedlnosti Pelikána, když zjevně porušil zákon při vydání Nikulina do USA. Pokud je spolek „Milion chvilek pro demokracii“ opravdu spolkem, kterému jde o demokracii v naší vlasti, tak by se projevovali úplně jinak. V tom vidím čertovo kopýtko.

Přece není možné, aby ponechali bez povšimnutí útoky významného člena a funkcionáře ODS na prezidenta republiky Miloše Zemana, který vyzývá dokonce k rituální vraždě prezidenta. Zde vidím ohrožení demokracie dokonce ze strany ODS, která se výroky svého člena a funkcionáře přehoupla do stran s extremistickým smýšlením. Zde vidím plíživé napadání demokracie a zastánci demokratických hodnot by se měli zabývat tím, zda tato strana má své místo v demokratické zemi, či by ji mělo Ministerstvo vnitra zakázat.

Takže já demonstrace schvaluji jako krajní řešení, ale téma vidím úplně jinde, než jak je na těchto demonstracích deklarováno.

Před týdnem na Václavském náměstí v Praze vyzval v úvodu demonstrace předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář premiéra Babiše, aby se mu postavil v televizní debatě a obhájil své kroky. Po televizi Nova, TV Prima a České televizi chce, aby je pozvali do duelu. Pokud se premiér veřejně neobhájí v televizním duelu, tak za týden se na Václavském náměstí bude konat další demonstrace. A když nesplní vyřčené požadavky, budou demonstranti žádat demisi nejen ministryně Benešové, ale i jeho. Měl by předseda vlády do televizní debaty s vůdcem tohoto spolku jít?

Každopádně je to věc premiéra, s kým a proč do debaty jít. Vydírat by se neměl nikdo, ani premiér. Jestli se potřebuje pan Mikuláš Minář zviditelnit a potřebuje k tomu premiéra, tak je slaboch. A slaboši by neměli být vůdcové ničeho, ani spolku.

Minulé úterý promluvil na Václavském náměstí před padesáti tisíci lidmi i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Podle něj nás trápí obava o demokracii, ale i to, že v čele vlády stojí trestně stíhaný člověk a především bývalý agent StB, člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblovi, aby z toho měl osobní prospěch. Při kritice hlavy státu dal zase do souvislosti slova prezidenta Miloše Zemana při oficiálně návštěvě v Rusku o tom, že je třeba novináře likvidovat, a vraždu slovenského novináře Kuciaka pár měsíců poté. Dodá vystoupení muže, na jehož adresu skandovali lidé na Staroměstském náměstí v roce 98 po Naganu „Hašek na Hrad“, protestům ještě větší váhu a další impuls?

Vystoupení gólmana Dominika Haška nedá ničemu větší váhu. Mnozí lidé si uvědomí jeho sportovní zásluhy, ale také to, jak emotivně mlátil hokejkou protihráče při utkání v in-line hokeji, že pro napadeného volali rychlou záchrannou službu a následně musel být hospitalizován. Jestli svým vystoupením ohromil „dav“, tak mě rozhodně ne! Já vidím demokratické prvky ve společnosti v něčem jiném. Mohli bychom se ptát, proč oligarcha plundrující zemi nesmyslnými dotacemi je premiérem, proč velké polistopadové zlodějny byly zahlazeny a nebyly nikdy vyšetřovány. Uvedu například podivnou privatizaci Mototechny, ukradené domovy – byty – obyčejným lidem a dnes již folklór – OKD. Synonymem vykradeného Ostravska se stal pan Bakala. Ale pan Bakala je pouze osoba s určitými morálními vlastnostmi, která si vzala to, co mu politici na zlatém podnose vnucovali, vlády se tetelily radostí, že jejich „dar“ přijal, státní úřednicí se báli a justice tolerovala, nebo lépe řečeno byla a je slepá, vstřícná. Nikdo z těch, kteří panu Bakalovi umožnili tento „lup“, nebyl potrestán a navíc nyní chodí demonstrovat za nezávislost justice, sedí ve vládách, či se cpou do jiných politických funkcí, Evropský parlament nevyjímaje. Obyčejné lidi trápí obava o demokracii již desítky let a nemusí přitom plivat na prezidenta.

Projev Dominika Haška okomentoval na sociálních sítích expremiér Mirek Topolánek, jemuž se evidentně stýská po politice, takto: „Hnilda (Milan Hnilička), Džegr (Jaromír Jágr) a Hašan (Dominik Hašek). Minimálně druzí dva – hokejové ikony. Kolaborant s estébákem, politický mimoň a obránce svobody a demokracie. Tři hokejové hvězdy a tři občanské postoje. Jsem na Tebe pyšný, Hašane!“ Co říkáte tomu rozkastování slavných hokejistů a měli bychom být stejně jako Mirek Topolánek z nich pyšní právě jen na Dominika Haška?

Jsem odpůrce rozdělování společnosti, bez ohledu na to, jaké metody se používají. K tomuto kroku se uchylují politici, kteří jsou neschopni občany sjednotit svými činy a politikou, kterou hlásají. Politici, kteří nedokáží svým charisma a idejemi strhnout národ, se uchylují k známému „rozděl a panuj“. A mnohdy k tomu použijí i laciné věci, jako je obliba sportovců a herců.

Způsob žoviálního vyjádření expremiéra Mirka Topolánka mi víc připomíná banánovou republiku, než výrok expolitika demokratické země, mezi které se snažíme celých třicet let dostat. Rozhádat národ je to nejsmutnější, co nás v posledních létech potkává. Já jsem pyšná na všechny sportovce, kteří nás reprezentovali a dokonce dosáhli světového uznání, a to bez ohledu na jejich politický názor. Považuji u politiků přinejmenším za ubohé a hloupé zneužívat popularity sportovců a herců ke svým politickým cílům. Ikona v hokeji je pro mě Jaromír Jágr.

Té zatím největší demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii se zúčastnil také písničkář Tomáš Klus. Lidem poděkoval za důslednost, se kterou přistupují k prezentaci svých názorů a k vyjádření svých pevných postojů v momentě, kdy je třeba říct ne všem těm lžím a manipulacím s pravdou. Uvedl, že pro něj je Andrej Babiš takový krysař, který hraje líbivé melodie a jdou za ním davy. Vyzval, abychom nespokojenost s tím podivným potulným hudebníkem směřovali k němu samotnému a nikoliv k lidem, kteří mají jen jiný hudební vkus a nevidí, že jdou přece v hladové řece, kde se můžeme utopit všichni. Jak trefné to písničkářovo hodnocení je a nedalo by se označení za krysaře, který hraje líbivé melodie, vztáhnout i na jiné politiky?

Hodnocení písničkáře Tomáše Klusa je trefné. Těch „krysařů“ je nepřeberné množství. Každý politik se snaží získat voliče. Velká část z nich lže, manipuluje s pravdou a voliče nakonec po volbách podvede. Jinak bychom nebyli tam, kde jsme. V tomto kontextu může v ději pokračovat stejně trefná píseň od Tomáše Ortela „Defenestrace“: Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj a plivni jim do tváře!...



Poté na Václavském náměstí spustila herečka Anna Geislerová: „Z úst jednoho člověka, o kterém se tady tak nenápadně bavíme celou dobu, jsem slyšela, že prý je vedena kampaň. A já bych to tady chtěla potvrdit. Ano, my vedeme kampaň. Vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc, Andy, ta kampaň bude úspěšná. Bude! A proto jsme tady“. Mohou to být od herečky Geislerové prorocká slova? Jinými slovy, čekáte, že Andrej Babiš tomuto tlaku podlehne?

Od herečky Anny Geislerové neočekávám hloubku myšlenky, ani proroctví. Mám ji ráda jako herečku a ve svém vystoupení podala „obdivuhodný“ herecký výkon.

Andrej Babiš nepodlehne tomuto tlaku, ale úplně něčemu jinému.

Nemohla chybět ani herečka Martha Issová: „Před pár dny jsem se koukala na rozhovor s hokejistou Jakubem Voráčkem, který na otázku, co si myslí o současné české vládě a prezidentovi, odpověděl: No, já si myslím, že si z nás dělaj... a pak řekl jedno sprostý slovo, který teď nechci opakovat, ale myslím si to samý. Jediná cesta z toho je aktivní občanská společnost, která bude politikům připomínat, že oni jsou tady kvůli nám. A nepřestaneme s tím, dokud se věci nezačnou měnit nějak k lepšímu,“ slíbila davu na Václavském náměstí herečka, která před devíti lety v klipu „Přemluv bábu“ apelovala na mladé, aby svým starším příbuzným rozmluvili volbu levice. Co byste si pod změnou věcí k lepšímu představovala vy?

S paní Issovou se názorově částečně lišíme. Ona ve svém klipu „Přemluv bábu“ vyjadřuje svůj postoj ke starší generaci. Já jsem byla vychována zcela opačně. V úctě k předkům, starším lidem, k hodnotám, které vytvořili, uznávám autority. Vzájemná úcta, tolerance, slušnost, empatie a uznávání morálních hodnot jsou prvním krůčkem ke změně k lepšímu ve společnosti.

Tím druhým je náprava justice, která se zcela vymkla morálním hodnotám, odborným znalostem a spravedlnosti. Mnozí státní zástupci i soudci se nejen chovají nespravedlivě, ale ani nevědí, co to spravedlnost je. Spravedlnost je totiž základní stabilizační společenskou hodnotou, která vytváří pocit společenské jistoty a harmonie. To je jeden ze základních prvků demokracie.

Naše společnost je těžce nemocná. Formalizace práva, odmravnění jeho výkladu a právní nihilismus jsou základní příčinou dnešní krize. Jedinou jistotou v tomto státě se tak stala právní nejistota, která prosákla celou společností. Je to úpadek společnosti, který se bude prohlubovat, pokud s nápravou nezačneme.

Z pozice matky apelova před padesáti tisíci přítomnými herečka Lenka Krobotová: „Nejsem tu jen jako občan, který se spolu s vámi stydí strašně za svýho premiéra a spolu s vámi požaduje demisi, ale jsem tu hlavně jako máma dvou dětí a nepřeju si, aby pak celá jejich generace musela celej život napravovat škody, který tahleta vláda spáchá a páchá“. Jaké největší škody Babišova vláda napáchala a jak si podle vás vede ve srovnání s předchozími vládami?

Babišova vláda se zásadně neliší od předchozí vlády. Páchá na občanech stejné škody, v některých oblastech ještě větší, protože by naopak mohla být poučena z chyb, které se dříve staly. Jako příklad uvedu dotace do obnovitelných zdrojů. To, že se „solární tunel“ do veřejných financí vymkl před cca deseti léty kontrole a ještě další desítky let to budeme hradit, ví každý, a ví to i Andrej Babiš. Místo poučení z minulosti, dosadí na ERÚ osoby, které se na nezvládnutí této situace podílely a nastavovaly „velkorysé“ výkupní ceny. A vláda Andreje Babiše tiše připravuje to, co bylo před cca sedmi lety zastaveno – biometan. Další miliardy dotací z veřejných financí na obohacení několika jedinců s katastrofálním dopadem na životní prostředí. A tak bych mohla pokračovat výčtem „šíleností“ vlády Andreje Babiše dál. Pan Babiš mě neopije rohlíkem, ani nekoupí za koblihu.



Jako poslední k demonstrujícím promluvil herec a zpěvák Jiří Macháček, jenž se jim snažil vlichotit tvrzením, že na něj dělají dojem uvědomělé občanské, sílící společnosti, které jde především o to, aby ve své zemi měla respektovány demokratické principy. Na porušování jakých demokratických principů si za vlády Andreje Babiše především můžeme stěžovat?

Vláda Andreje Babiše není rozhodně první, která principy demokracie porušuje. Justice a policie musí splňovat nejen nezávislost, ale i další aspekty, které tvoří pilíř demokracie. Tak zvaná nezávislost justice nemůže znamenat „ring volný“ pro likvidaci lidských životů pod rouškou právního názoru a beztrestnost za justiční zlovůli. Za celou dobu, co je hnutí ANO ve vládě a má politickou moc, tak se Andrej Babiš ani nepokusil o nápravu justice, a tím zajištění spravedlnosti, kterou občané potřebují pro pocit spravedlivého společenského prostředí, neboť „spravedlnost je základem státu“. „Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony.“

Andrej Babiš ví, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman mimo jiné zfalšoval důkazy pro Nejvyšší soud, že jeho ministr spravedlnosti Robert Pelikán porušil zákon, že státní zástupci bydlí v bytech za nájemné pro chudé, že v nemocnicích léči lékaři bez aprobací, že soudí těžce nemocní soudci – Alzheimerova nemoc, že stát vyplácí za škody způsobené justicí stovky miliónu korun ročně, že jsou zničeny životy desítek tisíc občanů ročně za chyby způsobené justicí a Andrej Babiš nekonal a nekoná nic k nápravě. Sám veřejně uvedl, že se dá u nás objednat trestní stíhání, že vás mohou zavřít na objednávku. Co udělal k nápravě? Nic!

V demokratickém státě musí být vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany bez rozdílů. A to v České republice není.

Právo na spravedlnost je základem demokracie. Andrej Babiš je zahleděn do sebe, svých zájmů a problémů. Takový člověk nemůže být dobrým premiérem občanů.



Není však na závadu protestů a demonstrací, že na nich promlouvají převážně herci, kteří nemusejí vzhledem ke své profesi i životu v Praze představovat názor většiny lidí žijících v České republice, kteří ve volbách před rokem a půl nějak rozhodli?

Určitě to je na závadu. Ale jak jinak byste dnes přilákali lidi do ulic? Jdou se podívat na herce, nebo sportovce. Anebo dostanou pětistovku a nějaké mávátko. Většina politiků se totiž stala pro občany proradnou svoločí, a není se čemu divit. To, co na protestech těchto dnů slyšíme, není rozhodně „Hlas lidu“. Hlas lidu nechce zakonzervovat nefunkční systém, naopak chce vymahatelnost práva a spravedlnosti a to chce zásah do justice.

Jestli to nová ministryně Benešová dokáže, tak smekám.

autor: Jiří Hroník