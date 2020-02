Analytik Kotrba nabízí detailní souvislosti: Vsaďte stovku na znovuzvolení Trumpa! A Putin? Jeho nejďábelštější vměšování do voleb v USA nyní je...

reklama

V pořadí třetí demokratické primárky, konané v americkém státě Nevada, vyhrál s přehledem socialista Bernie Sanders. K triumfu mu pomohly hlasy mladých a Hispánců. Jak na drtivou výhru s takřka 50 procenty voličů nahlížet? Chtějí levicoví Američané socialistu?

Tak předně je třeba říct, že příklon mladých k radikální romantické levici je překvapením posledních let. Do té doby byla Demokratická strana uměřeným levým středem. Podporovali ji lidé žijící v městských oblastech, ženy, absolventi vysokých škol, sexuální menšiny, mileniálové a černí, Latinos, Židé, muslimové a asijští Američané. Střední třída. Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 7137 lidí

Od doby Franklina D. Roosevelta ve 30. letech hlásala „moderní“ liberalismus jako protiklad k laissez-faire. Pouze pokud je veřejné blaho považováno za harmonické se svobodou jednotlivce.

Dnes ale obhajuje sociální a ekonomickou rovnost a sociální stát spolu se smíšenou tržní ekonomikou daleko nad rámec politiky New Deal, která definovala americký liberalismus pro střední třetinu 20. století. Usiluje o zajištění vládní regulace v ekonomice na podporu veřejného zájmu – čili mění se v klasickou socialistickou stranu. Utekla tak z pasti splněného programu, ve které před deseti lety jak v bažině uvízly sociální demokracie v Evropě, včetně ČSSD. Dnes už nikdo nebije černochy, nestřílí do odborářů a nezatýká demonstranty za práva LGBT.

Levice v USA si musí najít jiná témata, i když bude nadále slavit May Day. Třeba demokracii 4.0 a sociální stát 4.0 – bude třeba říci, jakou roli budou ve společnosti trvale nezaměstnaných 70 % občanů hrát peníze. Nikdo to neví. A jakou roli budou hrát politické strany, jestliže nebude třeba parlamentní zastupitelství, protože elektronicky zprostředkovaná přímá demokracie dá možnost opravdové vlády lidu.

Bohužel Česko má o Americe představy dané krvavou „jižanskou“ romantikou Divokého západu a vytěsňování Indiánů, namísto reality May Day, New Deal a babylonu národů, které připluly z Evropy na západní pobřeží, aby stvořily novou Ameriku.

Ano, mladí Američané chtějí socialismus. Chtějí kus bohatství, které pomáhají vytvářet a tak „dělat Ameriku velkou“. Většina Američanů stráví alespoň jeden rok pod hranicí chudoby v nějakém určitém bodě života mezi jejich 25 až 75 lety. Před pěti lety 13,5 % Američanů (43,1 milionu lidí) žilo v chudobě. Dnes se označuje za chudé polovina populace. 16,7 milionu dětí žije v domácnostech, které nemají jistotu jídla. To je skoro o 35 % více než čísla v roce 2007. Přesto mají Spojené státy jedenáct letadlových lodí na jaderný pohon.

Tragédie „tradičního“ kapitalismu v USA začala za starého Reagana, který ve snaze se přiblížit Margaret Thatcherové se posunul značně doprava i na americké poměry. Namísto nápravy zavedl střídající Bill Clinton politiku „nové demokracie“ – centristickou pro zbrojní, pro válečnickou podobu třetí cesty – podporoval kulturní liberalismus, ekonomický liberalismus, fiskální konservativismus a sociální liberalismus. Usměvavá verze neoliberální pravicové ideologie. Odpovědí mladé generace je cesta levice. Beat generation počátku šedesátých let a hippies z roku 1968 prozradily svým dětem a vnoučatům kontrakulturní ideály jejich mládí.

Politikou Sanderse je opozice vůči ekonomické nerovnosti a neoliberalismu. Podporuje pracovní právo, všeobecnou a placenou zdravotní péči, placenou rodičovskou dovolenou, terciární vzdělávání a ambiciózní Green New Deal k vytváření pracovních míst zaměřených na změnu klimatu. Chtěl dát 11 miliard dolarů do komunitních zdravotních středisek, zejména ve venkovských oblastech. Hlasoval pro zrušení a nahrazení zákona o cenově dostupné péči zákonem „Berniecare“ o všeobecně dostupné zdravotní péči. Prosazuje podpory seniorům. Sanders zavedl právní předpisy, které zvýší federální minimální mzdu na 15 USD za hodinu. Trumpův rozpočet na rok 2018 nazval „rozpočtem pro třídu miliardářů, pro Wall Street, pro firemní ředitele a pro nejbohatší lidi v této zemi. Nic menšího než masivní převod bohatství od pracujících rodin, starších lidí, dětí, nemocných a chudých až po 1 %“. To je chytlavé… Nesouměřitelnost bohatství, jak o ní mluví Keller, neurotizuje a nabádá k agresivitě. Jmenoval profesorku veřejné politiky a ekonomiky na Stony Brook University Stephanie Kelton, moderní monetární teoretičku a zastánkyni návrhu záruky práce, jako hlavní ekonomickou poradkyni pro demokratickou menšinu Senátu. Ta předložila návrhy na zvýšení minimální mzdy, zvýšení výdajů na infrastrukturu a zvýšení plateb sociálního zabezpečení. Cílem její politiky záruky práce je vytvořit plnou zaměstnanost a cenovou stabilitu slibem státu zaměstnávat nezaměstnané pracovníky jako zaměstnavatel poslední instance. Myšlenka tak radikální, že v Česku se to neodvážila předložit ani komunistická strana.

V oblasti zahraniční politiky Bernie obecně podporuje snižování vojenských výdajů, diplomacii a mezinárodní spolupráci před konfrontací. Klade větší důraz na pracovní právo a otázky životního prostředí při sjednávání mezinárodních obchodních dohod, což je ale tradiční intervencionistická politika demokratů.

Demokraty čeká 3. března tzv. „super úterý“, kdy se mezi uchazeče rozdělí celá třetina z celkového počtu delegátů. Je tedy možné, že se vše rozhodne již v tento den. Vzhledem k posledním výsledkům to vypadá, že je Sanders v nejlepší pozici. Myslíte, že může zvítězit?

V lednu 2020 získal Sanders více peněz než kterýkoli jiný demokratický kandidát a pouze hotovostní miliardáři Tom Steyer a Michael Bloomberg měli po ruce více peněz. Anketa Pro koho byste hlasovali, kdybyste byli Američané? Donald Trump 88% Bernie Sanders 12% hlasovalo: 5288 lidí

Sanders získal během prvních 24 hodin od svého oznámení prezidentské kampaně 6 milionů dolarů a 10 milionů dolarů v prvním týdnu. Sandersova kampaň získala za každé čtvrtletí roku 2019 18,2 milionu dolarů, 18 milionů dolarů, 25,3 milionu dolarů a 34,5 milionu dolarů. 19. září 2019 Sandersova kampaň oznámila, že dosáhla 1 milionu individuálních dárců. V březnu 2019 oznámil alianci s odboráři UFCW Local 400, čímž se stal prvním kandidátem s odborovou podporou. To je impozantní.

Je vidět, že socialismus hýbe demokratickou Amerikou. A chtě nechtě musí tato agenda hýbat i republikánskými stratégy. Trump bude na Sandersovu agendu muset odpovědět.

Pojďme, prosím, zhodnotit ekonomické implikace případné Sandersovy výhry na budoucnost USA. Sanders navrhuje například plošné zdravotní pojištění pro všechny, jak to má většina evropských zemí. Minimální mzdu by pak chtěl zvýšit na 15 dolarů za hodinu a chtěl by se také podívat na zoubek Wall Streetu…

Super. Komparativní výhoda amerického laissez-faire kapitalismu před západoevropským socialismem se ztrácí. Práce bude v USA drahá. Zboží tudíž včetně převozu přes oceán neprodejné. Stejně jako je neprodejný americký zkapalněný frakovaný plyn. Stejně jako ve výrobě se ztratí dominantní role dolaru ve světě. V ropných a plynových obchodech už mnohé země přešly na koš měn, rubl či renminbi. Doba amerického triumfalismu, Projektu pro nové americké století, nenastala. A už nenastane.

Sanders by chtěl také anulovat studentské dluhy, které se většinou pohybují od desítek do stovek tisíc dolarů a kterými je zatíženo skoro 50 milionů Američanů. Jak se k takovým návrhům stavět? Vždyť ti lidé si takové peníze dobrovolně půjčili.

Víte, já oceňuji židovskou a křesťanskou tradici evropské kultury. A k ní patří odpuštění nesplatitelných dluhů i hříchů. Katolický papež František, znalý reality v prostředí chudých favel, navrhl, aby sousloví „neuveď nás v pokušení“ z modlitby Otčenáš bylo nahrazeno – „nedopusť, abych upadl v pokušení“. Pokušení půjčit si, zvlášť na kvalitní vzdělání, je pro chudého lákavé. Splácet dluh s vysokými úroky se v některých případech rovná otroctví. Hebrejská bible, Tóra, jak říkáme prvním pěti knihám Mojžíšovým, už od přijetí Desatera na hoře Sinaj zahrnuje nařízení, která omezují otroctví na sedm let (Šemot – Ex 21,2; Devarim – Dt 15,12). Po sedmi sedmiletých obdobích pak přichází Milostivé léto (Va-jikra – Lv 25, 8–17), kdy mají být otroci izraelského původu propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli. Stačí vám to jako odpověď?

Jaké by byly zahraničněpolitické dopady Sandersova zvolení?

Obrovské. Byl by to první autentický socialista, který je v ostré opozici vůči americkému bipartijnímu deep state, reprezentovanému ať už rockefellerskými organizacemi Council on Foreign Relations a Trilateral Commission, o kterých mluví tak kriticky Noam Chomsky v publikaci Krize demokracie, či atlanticismus podporující Bilderberg Group či private equity společností Carlyle Group.

Vermontského senátora podle The Washington Post chce podpořit Rusko, sám Sanders ale něco takového rázně odmítl a Vladimira Putina označil za autokratického kriminálníka.

Já se jeho nelíčenému zděšení nedivím. Také jsem na svém facebooku vtipkoval, že Putin nalezl ďábelský způsob, jak podpořit Trumpa, aby v druhém volebním období definitivně rozložil politický i ekonomický systém USA – podpořit nyní Sanderse. To je jako proti Zemanovi podporovat Drahoše… Ale ono to, myslím, ani není potřeba. Nejďábelštější Putinovo vměšování do volebního procesu v USA je nyní nedělat vůbec, ale vůbec nic. Mlčky čekat a významně se usmívat. Paranoia nepotřebuje realitu. Ať vyhraje volby jeden, nebo druhý, pro silnou sebevědomou supervelmoc USA je to tragédie. Oba polarizují společnost na hranici rozkladu. Podívejte se na USA po jednom volebním období, kdy musel deep state ustoupit alt right bílému lidu.

Sanders se na druhou stranu vyjádřil pochvalně například o tom, jak čínský autoritářský režim bojuje s extrémní chudobou.

Víte, on má pravdu. Boj s chudobou v Číně JE ohromující. A je mi fuk, jestli ho Čína provádí pod řízením Čínské komunistické strany, nebo pod řízením nějaké čínské kapitalistické strany. Důležité je, že neexportuje zisky ekonomiky do daňových rájů ve prospěch několika miliardářů, ale vrací je zpět do infrastruktury, výroby, vzdělávacího, sociálního a zdravotního systému země. Permanentní dlouhodobý ekonomický růst okolo 9 %, dnes už pozice nejsilnější ekonomiky světa a 1,350 miliardy občanů najezených, s existující zdravotní péčí: to je manažerský zázrak. Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 14200 lidí

Podle cíle ústřední vlády se do roku 2020 vymaní všichni obyvatelé z chudoby podle současného standardu. V září roku 2017 vydala Čína „Implementační stanoviska k podpoře zmírnění chudoby v oblastech s výraznou chudobou“ a přijala zvláštní opatření; od roku 2018 do roku 2020 investice ústřední vlády v oblastech s výraznou chudobou dosáhly 214 miliard yuanů. Víte, země, kde je možné postavit v rámci boje proti koronaviru pohotovostní nemocnici včetně vybavení za 9 dní, nemá limity v realizaci své politiky. Podle čínských vládních statistik se počet chudých obyvatel venkova snížil z 85 milionů v roce 1990 na 35,9 milionu v roce 2009. Čínská vláda slíbila mezi roky 2010 a 2020 zdvojnásobit velikost ekonomiky. Číně se podařilo výrazně snížit počet chudých a hladovějících obyvatel, redukovat dětskou úmrtnost a poskytnout základní vzdělání velké většině obyvatel. Jako první země na světě splnila v roce 2015 plán OSN pro boj s chudobou tím, že ji snížila na polovinu a splnila tři základní rozvojové cíle milénia. Koordinátorka OSN Renata Dessallienová na tiskové konferenci v Pekingu označila čínský pokrok v tomto ohledu za „bezprecedentní“. V témže roce slíbila vláda během pěti let osvobodit z pasti chudoby dalších 70 milionů lidí. Hranici chudoby představuje pro čínskou vládu příjem 2 300 juanů (cca 300 eur; 7 600 Kč) ročně. O rok později už žilo v Číně jen 43,35 milionů lidí pod touto úrovní.

Víte, já slovo autoritářský v souvislosti se systémem soudruha Si nemám rád. Myslíte, že český bezdomovec si váží parlamentní demokracie pro českou střední třídu? Že je vděčný, že může cestovat do sousedního Německa a nemusí stát frontu na banány? Nebo je český důchodce rád za pluralitní parlamentní demokracii v situaci, kdy má důchod 13 tisíc a 10 tisíc měsíčně dá za bydlení v nájemním bytě?

To, že si nenechá Čína rozbíjet americkými rozesíračskými lidskoprávními organizacemi svůj politický systém, považuji za správné. Stejně jako považuji za správné zadržování jakéhokoliv amerického vlivu v Rusku. Nemám rád intervencionismus. Nemám rád vševládnost světového četníka.

Co obrovská americká vojenská přítomnost v zahraničí? Sanders by se pravděpodobně snažil o stažení vojáků z Afghánistánu, Iráku a Sýrie, jednotky na jiných místech světa by ale nejspíše ponechal.

Kecáte. Z neznalosti. Sanders je latentní intervencionista, který ve jménu levičácké morálky bude vnucovat pravidla každému, se kterým by obchodoval. Ať už to budou pravidla „spravedlivé mzdy“, „ekologické udržitelnosti“ či jiná „lidskoprávní“, je to pořád intervencionismus vedoucí k preemptivním válkám „na obranu demokracie“. Co jiného pohání americkou ekonomiku? Nebo mi chcete říct, že stažené desítky tisíc Američanů lze nakrmit a dát jim práci v USA?

Jaké by to mělo dopady na velmocenské postavení USA, otevřelo by to prostor k zisku dalšího vlivu například Rusům, nebo někomu dalšímu?

Vliv Ruska nepřeceňujte, neboť Rusko postrádá dostatek lidí na zvládnutí exploatace přírodního bohatství vlastní země. Nevýhoda tajícího permafrostu. 21. století bude čínské. Ať si to USA přejí, nebo ne. A ať si to přejeme my, nebo ne.

Zlé jazyky tvrdí, že Sanders měl získat demokratickou nominaci již před čtyřmi roky, kdy ho, zčásti i díky hlasům nikým nevolených tzv. superdelegátů, porazila Hillary Clintonová.

Deep state…

Jeho letošní případná výhra by prý v Demokratické straně mohla způsobit zemětřesení, neboť čelné figury partaje se obávají, že Sanders jakožto příliš levicově vyhraněný politik nemá šanci porazit Trumpa. Co by se tedy mohlo stát?

Způsobí. Být Trumpem, přispěju mu nenápadně na kampaň. Je to nejlepší investice do vlastního sebezvolení. Uvidíte. USA nejsou demokratickým systémem. Kdyby byly, většina chudých Američanů by volila socialismus. A to je většina. USA jsou státem několika soukromých superbohatých rodin a zbylých milionů chudých. Vládnou bankéři FEDu a ne lid. Takže… stovku vsaďte na Trumpa.

Sandersův hlavní rival Pete Buttigieg si vede velmi špatně u černošské komunity. Ta je přitom jedním z pilířů demokratů. Spekuluje se, že černoši odmítají otevřeně homosexuálního kandidáta.

Nemusíte spekulovat.

Pokud to tak je, proč se o této „homofobii“ více nediskutuje?

Protože je součástí machistické černošské subkultury. A tu může kritizovat pouze „černý bratr“ – Afroameričan, ale ne bílej tlustoprd. Buttigieg se mimochodem stal prvním otevřeně homosexuálním člověkem, který zahájil prezidentskou kampaň. Problém vidím jinde. Jeho jméno neumí vyslovit správně ani lidé z jeho volebního štábu. Je to „člověk-kterému-nemůžete-přijít-na-jméno“. No a jeho témata? Opatření na zklidnění automobilového provozu, přidání jízdních pruhů pro kola, rozšíření chodníků, zkrášlení ulic výsadbou zeleně, zavedení kruhových objezdů, program „inteligentní kanalizace“. Prostě typicky pražský teploušský program. Zkrášlení města chtěl docílit výstavbou golfového hřiště za obecní peníze. Buttigieg je kandidátem navoněnejch tetek, ne příjemců sociálních dávek a poukázek na jídlo z potravinových bank.

Demokratická strana má krizi identity. Chce být socialistickou, některé její elity chtějí být téměř komunisty. Ale voliči jsou stále většinově uvízlí v pasti neujasněného postavení střední třídy. Trump manévruje hlasy nábožensky orientovaného heterosexuálního bílého muže a pořád mu ten populismus vychází. I proti vlastním straníkům, kteří už ho mají plné zuby.

