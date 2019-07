Analytik Štefec: Lžeme sami sobě. Rusko nás ohrožuje? Jak? Ano, je tu luxusní zboží, ale většina se na něj může jen dívat

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Žijeme ve společnosti, která lže. Zcela otevřeně. Sama sobě – to je na tom to nejhorší,“ říká vojenský analytik Jaroslav Štefec. Tvrzením o ruské propagandě podle něj popíráme prohlášení, jak se máme dobře a jakou jsme nejbezpečnější zemí. „Putin je grázl, Čína všechny sleduje… není to podobné, jako se za minulého režimu říkávalo, že dělníci za dráty si nemají zboží za co koupit? Ukazuje se, že tak je tomu u nás. Pro většinu lidí je televizor za třicet tisíc nedostižný luxus,“ vysvětlil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. O vztazích mocností prohlásil, že Spojené státy ustupují z pozice světového lídra, protože ani ekonomická síla států není schopná dále udržovat svět rovnováhou strachu ve své podřízenosti.

V minulém rozhovoru jste mi řekl, že nás ve vztazích kolem mocností čekají zajímavé věci: „Často se mluví o novém světovém řádu, který každopádně přichází, ale jaký ten světový řád bude, jestli se podaří zachovat alespoň část toho, co dnes existuje, to je otázka. Protože ten chaos kolem nás se prohlubuje, dnes se v podstatě už víceméně kašle na mezinárodní smlouvy včetně Severoatlantické smlouvy, kdy se Spojené státy se svými spojenci, mezi něž patříme i my, dnes chovají, jako kdyby ta smlouva neexistovala.“ Jak to s posledními událostmi vidíte včetně toho, co se děje kolem amerického prezidenta Donalda Trumpa? A jak naopak z pohledu naší české země ve vztahu k mocnostem, kdy například prezident Miloš Zeman, přijal pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války?

Trochu jinak to vypadá z pohledu naší malé české kotlinky, z pohledu normálního občana, a trochu jinak ta situace vypadá z pohledu politiků, kteří jsou na úrovni. Malým českým občanem míním i malého českého politika, protože tu malost, do které jsme se dostali, je vyrýsována především na pozadí schopnosti naší politické scény, která je velmi malá. A já tvrdím a stojím si za tím, že Česká republika není samostatnou zemí, protože v podstatě nemáme vlastní armádu a zahraniční politiku. Nedávno jsem četl na ParlamentníchListech.cz článek o semináři sinologa, který mluvil o Číně a v podstatě ten obraz vykresloval s tím, jaká je Čína strašlivá země, jak je všechno řízeno komunistickou stranou a jaké jsou tam šílené věci, lidé jsou sledováni v podstatě od narození do smrti a na každém kroku... to je samozřejmě blbost.

My vlastně vnímáme svět prizmatem toho, jak se u nás lže. To je to nejhorší, co může nastat. Já jsem zatím neodpověděl na otázku mezinárodních vztahů. Jde o to, že skutečně velká politika, respektive politika, která určuje běh světa, jde dost mimo nás, ale bohužel my se tomu nepřizpůsobujeme. Když se podíváte na to, co se děje: Donald Trump se znovu sešel s Kim Čong-unem. Celkem nečekaně. Došlo k jejich setkání, kde se vyřizovala konkrétní agenda a šlo o velké překvapení zejména v tom, čemu se říká deep state, protože ona agenda byla původně připravena někde jinde. V tomto směru vlastně Trump sleduje stále svoji linii, o které jsme se minule bavili: America First.

To America First dnes neznamená, že Amerika bude největším ranařem světa, ale v první řadě to znamená, že Amerika se stane menší, stane se zemí, která nemá pocit, že musí hlídat, respektive nebude ani moci hlídat vše, co se ve světě šustne, ale stane se tak řízeně. Nestane se tak na základě obrovských interních nepokojů, nestane se tak na základě občanské války a podobně. Je zřejmé, že Spojené státy ustupují z pozice světového lídra. Celkem logicky, protože ani jejich ekonomická síla jejich států není schopná táhnout to, co dělala dosud. To znamená, aby udržovala svět rovnováhou strachu ve své podřízenosti. Doslova a do písmene. Prakticky se ve světě nedělo nic, aniž by v tom neměly prsty Spojené státy, a to včetně rozpadu Sovětského svazu.

Spojené státy ztratily jednu základní schopnost, kterou donedávna měly, a to je prakticky vykrádání celého světa – a nikoliv třeba pouze surovin a podobně, ale především intelektuální vykrádání. Dochází k tomu, že se Čína zapouzdřila. Bylo období, kdy se čínští vědci a podobní lidé vraceli do Číny. Mimo jiné lidé, kteří působili ve Spojených státech, vrátili se do Číny a velká část z nich stála za čínskou jadernou pumou. Čína se zapouzdřila a už není jen dodavatelem technologií, ale stává se lídrem v mnoha technologických směrech.

Asi před čtyřmi lety jsem viděl ukázku v Číně, kdy několik tisíc dronů ve vzduchu vytvářelo konkrétní obrazce, čísla, písmena... V ten moment, kdy jsem se díval na záběry z konkrétní prezentace, říkal jsem si: Jsme vyřízení, na tohle nemáme. To je technologicky tak neskutečně složitá záležitost. Ukazuje se to ve všem. Kauza Huawei – obrovský předstih takzvaných 5G technologií. Pokud dnes chcete skutečně telefon, do něhož se nedá vlámat zvenčí, nedostanou se do něj odposlechy a neumí to ani Američané, jsou to telefony Huawei. To je jeden z hlavních důvodů – kromě samozřejmě tvrdého konkurenčního boje nejen ve Spojených státech, ale celosvětový boj, kdy dochází k technologické válce mezi Čínou a dalšími zeměmi. A Čína je lídr v této oblasti.

Takže pokud někdo chce telefon, který se nedá takzvaně nabourat…

... pořiďte si Huawei. Jeho kódy nezná nikdo kromě firmy Huawei. Američané jsou celkem zvyklí, že naprosto běžně odposlouchávají telefony a podobná zařízení, a také u nás existují firmy, které to umí. Ale tvrdí, že Huawei, to je prostě černá skříňka. Do toho se nedokážou dostat a prolomit kódy. Dokážou se do něj dostat přes konkrétní software, ale v momentě, kdy přikročíte ke konkrétním krokům zakrývajícím některé věci, tak Huawei se standardně nedá prolomit. To je jen ukázka technologického předstihu v určitých oblastech a ukázka, že Spojené státy nemají vliv na všechno, jako mívaly dříve.

A Čína se dostává do popředí.

Ano. Samozřejmě je tu Čína za zády se zbrojním vývojem, které umí perfektně Rusko.

A jaký máme tedy význam z pohledu české země – malé a pro mocnosti téměř bezvýznamné, nebo jakou roli můžeme hrát pro Vladimira Putina například v tom, že si pozve českého prezidenta na ruskou půdu? Ukazuje tím Putin něco? Je to v něčem dobré pro Putina?

Ta otázka se takhle nedá položit. Zda je to dobré, nebo není dobré pro Putina.

Tak jinak. Může toho Putin využít? Je pro něj návštěva prezidenta Miloše Zemana nějakým způsobem využitelná?

Abych pravdu řekl, netuším v čem, protože Rusko samo o sobě ukázalo svoji sílu. Samozřejmě ono udržuje politické styky. Když to vezmete do detailu, naopak by pro Putina nebylo výhodné, kdyby zde měly být zájmy, o nichž mluví někteří skutečně hlupáci, že prezident Zeman je ruský špión, že dělá ve prospěch Ruska konkrétní kroky a vede Českou republiku do náruče Ruska. To je úplně nesmyslná vize a řeč hlupáka, protože Česká republika je de facto exploatovanou kolonií. My jsme prakticky čistá kolonie.

Je nám umožněno – jak to funguje u takzvané exploatované kolonizace – mít jakousi vlastní politiku pro lidi, mít jakési formální instituce, a zahraniční instituce pro lidi. Ale v reálu vše, co se u nás děje, musí povinně podporovat tu zemi, která kolonizuje kolonizátora. Česká republika dělá veškeré kroky pro to, aby kolonizátora podpořila, a tím sama sebe demaskuje. Vlastně pro Vladimira Putina nemá pozvání Miloše Zemana do Ruska v tomto smyslu žádný význam. Nic to nepřináší ani Putinovi, a nic to nepřináší ani České republice. Podle mého názoru je to jako s vyznamenáním písničkáře Jarka Nohavici.

Proč to tedy Zeman či Putin dělají? Proč Putin pozve Zemana do Ruska, když to ani pro jednoho nemá význam?

Velmi jednoduše. Putin si váží kroků Miloše Zemana a váží si toho, že se Zeman snaží dělat samostatnou politiku. To je jedna věc. A druhá věc: Zeman udělal hodně pro porozumění mezi Ruskem a Českou republikou. Prosazuje konkrétní věci pro usmíření a veřejně to vyhlašuje, že je nutné usmíření a spolupráce mezi Ruskem a Evropou.

Jednoznačně to má svoji logiku. To je uznání člověka člověkem. Putin ve svých téměř sedmdesáti letech nemá potřebu nějakým způsobem prezentovat Rusko a kout nějaké pikle. On to nepotřebuje. De facto dělá přesně to, co Zeman. Příště už nebude prezidentem. Kdo to bude, nevím, ale Putin jistě ne. On z politiky odejde. Rusko se na to už dnes připravuje a Putin se vlastně setkává s lidmi, kteří v určitém momentě v jeho životě ukázali dobrou vůli s Ruskem vyjít, ukázali určitou podporu, ukázali samostatné myšlení. Ukázali, že jsou nějakým způsobem schopni přemýšlet o evropské politice stejně, jako on.

Když se podíváme několik let zpět, tak po ukrajinské krizi v letech 2013 a 2014 jsme se stali obětí útoků ruské propagandy, nebo se spíše jen ukázalo, že výrazná část veřejnosti nestojí o prozápadní politiku? Když se v roce 2015 rozjela migrační krize, bránila se naše společnost svým odmítavým postojem legitimnímu nebezpečí, nebo se propadla do nenávisti podpořené dezinformacemi? Kde v obou případech najít správné proporce?

Správné proporce jsou zcela jednoznačně dané. Když se podíváte na to, kolik peněz vydává Západ na propagandu, na konkrétní televizní kanály, na konkrétní mediální toky, na způsob jak a kolik se investuje do neziskovek, na informační toky a tak dále. A jaké má obrovské, dnes prakticky celosvětové možnosti Rusko a kolik dokáže investovat Rusko… Tak se ptám, kdo tady v tomto zápase vede? A kdo lže, a kdo mluví pravdu? Samozřejmě je to vždy o velikosti zdrojů. Všichni skloňují Sputnik, Sputnik… ale kdo skloňuje obrovské mediální kolosy Spojených států, Británie, BBC a dalších, které se chovají podobně, jako Česká televize – kdy jeden z radních jednoznačně řekl, že Česká televize musí propagovat Evropskou unii, jinak nedostane peníze z Evropské unie. Nebo dojde k výměně jejího vedení.

Víte, my žijeme ve společnosti, která lže. Zcela otevřeně. Sama sobě – to je na tom to nejhorší. Jestliže vykládáme, že na nás Rusko útočí a ohrožuje nás, musím se v tom případě zeptat: v čem nás ohrožuje? Když jsme na tom tak dobře, všechno funguje, máme se nejlépe za dobu historie. Jak nás Rusko může ohrožovat propagandou, když tvrdíme, jak se tam hrozně žije, jak ten Putin je grázl, jak všechny sleduje, jak Čína je strašná, jak se tam sledují lidé, jak je to příšerné... Není to trochu podobné, jako když se za minulého režimu říkalo, že za těmi dráty lidé na západě, dělníci si nemají tu spoustu zboží za co koupit? A dnes zjišťujeme, že je to skoro pravda, protože tady máme spoustu lidí, kteří se na drahé zboží skutečně mohou jen dívat. Pro spoustu lidí je televize za třicet tisíc korun nedostupný luxus. I dnes. Nemají si ho za co koupit. A nejedná se pouze o samoživitelky, matky se dvěma dětmi.

Takže někde je asi chyba. Mele se o hybridních válkách, aniž lidé, kteří o nich mluví, tuší, o čem mluví. Ale kdo tady vlastně vede proti komu hybridní válku? Protože ono to spíše vypadá, že ta válka je vedená proti nám a námi samými. Existuje určitá propagační mašinérie, respektive možná přímo propagandistická, která nám nalévá cosi do hlavy a spousta lidí na to slyší, protože nesledují nic než televizi a rádio.

Tlačí nám do hlavy, v uvozovkách, nesmysly o tom, že na nás působí ruská propaganda. Kdybychom se měli tak skvěle, jak se nám to prezentuje, kdybychom žili v demokratické, svobodné a právní společnosti a neměli bychom milion lidí v exekucích, neměli bychom odsuzování lidí na jedné straně za naprostý nesmysl a na stranu druhou absolutní beztrestnost některých lidí za konkrétní věci. Nepostižitelné lidi, jako je pan Kalousek, který zcela jednoznačně nechal zablokovat osobním příkazem odjíždějící ruský letoun, když odváželi do Ruska Torubarova (ruský podnikatel Alexej Torubarov, pozn. red.), a to s plnou cisternou paliva... Za to by normální člověk šel do basy a už by z ní nevylezl. Jednalo se o skutečné obecné ohrožení. A nic.

Když někdo přimaluje tykadla na plakáty politiků, jde za to sedět. Taková společnost asi není úplně v pořádku, takže si musíme sami sobě lhát, jak jsme perfektní a jak jsme šestá nejbezpečnější země na světě, aby naši politici mohli poukazovat na bezpečí a udržovat nás v jakémsi napětí, nebo v něčem, co by se dalo později prohlašovat za nějaký sociální směr, který v reálu neexistuje. A musí se najít někdo, kdo za to může. A to je Putin a Rusko a Čína.

Obloukem k migraci, tentýž problém. Máme v České republice půl milionu migrantů. Vietnamci, Ukrajinci, Poláci, Rusové. Tady je obrovské kvantum lidí, kteří zde žijí, pracují a my jsme se s tím sžili, vyrovnali. Ale samozřejmě se jedná o lidi, kteří jsou nekonfliktní, lidé, kteří nějakým způsobem odpovídají našemu kulturnímu schématu a jsou schopni se s námi sžít. Ale pak zde existuje obrovská skupina migrantů ze zemí, které jsou nám kulturně absolutně cizí, světelná léta od nás, a oni se nesžijí s námi. My s nimi možná ano, pokud by byli schopni respektovat naše pravidla a nesnažili se nás zlikvidovat. To je přesně problém západní Evropy, kdy tichou cestou získávají navrch.

My se tomu ještě dokážeme bránit, ale je otázka, jak dlouho, protože politická situace je nějaká a my, jako kolonie, jsme zneschopňováni se tomu bránit. Ať už nálepkováním nebo čímkoliv jiným ze strany takzvaných hlídačů morálky a tak dále, sluníčkářů a podobně.

