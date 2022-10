Arogance vlády. Bartošova agentura a manažerská místa pro Piráty. Poslanec Rozvoral vyzývá k odstoupení

Koaliční strany slibovaly před volbami vyrovnané rozpočty, vláda je ale rozpočtově nezodpovědná, říká poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten diletanské hazardování s budoucností země, které tento kabinet předvádí, ostře odmítá. Vláda by podle něj měla odstoupit.

Premiér Fiala označil návrh rozpočtu na příští rok, který vláda předkládá Poslanecké sněmovně, jako „válečný“. Je podle vás důvod předkládat válečný rozpočet?

Je to samozřejmě nesmysl, jelikož Česká republika ve válečném stavu není a premiér Fiala a celá jeho vláda tím jen omlouvá nehorázný schodek návrhu státního rozpočtu, který prohlubuje již tak vysoké zadlužení našeho státu, přestože všechny koaliční politické strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti) slibovaly před volbami vyrovnané rozpočty. Vláda je rozpočtově nezodpovědná.

Zde stojí za to připomenout, že vláda ve svém čtyřletém rozpočtovém výhledu počítá s rekordním schodkem ve výši 1,2 bilionu korun, což je pro hnutí SPD nepřijatelné a takovýto rozpočtový diletantismus Fialovy vlády a její hazardování s veřejnými financemi a s budoucností České republiky ostře odmítáme.

Co říkáte na návrh, který ministr Stanjura Poslanecké sněmovně předložil?

V hnutí SPD se oprávněně domníváme, že hlavní vytýčený cíl vlády, spočívající v podpoře obyvatel v souvislosti s inflací a s energetickou krizí, vůbec tato vláda neplní a pro naše občany nenabízí žádná funkční opatření, která by jim pomohla v této nelehké době. Je zcela prokazatelné, že jsme jako hnutí SPD od začátku tohoto roku navrhovali konkrétní řešení, jak zamezit růstu inflace a rostoucím cenám energií, ale vláda na to nechtěla slyšet.

Tato probruselská vláda čekala na to, že Evropská unie tyto problémy společně vyřeší, ale jak v reálu vidíme, tak se prozatím nic zásadního nekoná.

Návrh státního rozpočtu na příští rok, který předložil ministr financí Stanjura, počítá s rozpočtovým deficitem ve výši 295 miliard korun, obsahuje mnoho nesrovnalostí a chyb, na které upozorňují nejen naší poslanci, ale i celá řada renomovaných ekonomů. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu na příští rok za vysoce spekulativní.

Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale realita je zcela opačná. Další zadlužování naší republiky přinese jen další zdražování, které může přivést naši zemi k bankrotu a kolapsu.

Na straně rozpočtových příjmů se největší debaty vedou o „dani z bezdůvodných zisků“, neboli „windfall tax“. Souhlasíte s parametry, které u ní vláda nastavila?

Podle našeho názoru, má „windfall tax“ více negativ než pozitiv a v hnutí SPD se domníváme, že výběr např. financí z bank bude v reálu třetinový, jelikož všechny přikročí k tzv. optimalizaci finančních prostředků. Speciální odvod by měl po hádkách koaličních partnerů platit zřejmě až od příštího roku.

Zatím ale nejsou známy ani konkrétní návrhy této speciální daně. Například hnutí ANO navrhuje, aby „windfall tax“ platila pouze jeden rok a aby část z těchto příjmů dostaly obce a kraje; poslanecký návrh ministra financí Stanjury počítá se třemi roky platnosti. Dále jsou v systému předloženy návrhy Pirátů a TOP 09, každý s jinými parametry, takže chaos nad chaos.

Pokud by se zastropovaly ceny energií přímo u výrobců, což jako hnutí SPD navrhujeme, tak žádná daň z mimořádných zisků není potřeba.

Současné vládě předkládáme řadu návrhů vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd.

Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Na to ale vláda neslyší.

Schvalování této nové daně mohutně zahýbalo i finančními trhy, když někteří koaliční politici vydávali investorsky důležitá prohlášení, která pak byla popírána a měněna. Překvapilo vás, že ve vládě v této otázce zavládla až taková neshoda a zmatek?

Výroky místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olgy Richterové a následně i předsedy KDU-ČSL a současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na sociálních sítích o účinnosti tzv. „windfall tax“ ještě v tomto roce způsobily pád akcií dotčených firem v minimální výši 31 miliard korun. Nejvíce na to doplatila společnost ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. Následující den ministr financí Stanjura uvedl, že tato daň bude platit až od roku 2023, ale to už bylo pozdě.

Představitelé vládní koalice svým diletantismem poškodili Českou republiku, její firmy i občany. Nyní je zajímavé, kdo tuto škodu zaplatí. Zde jenom připomenu návrh našeho zákona o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, který jsme předložili již v minulém volebním období.

Opozice stále častěji hovoří o chaosu, který provází úřadování Fialovy vlády. Jak se na to díváte vy coby poslanec, který už něco pamatuje?

Po tom, co vidíme každý den, jak vláda plní (spíše neplní) své poslání a stará (spíše nestará) se o blaho našich občanů, tak mně osobně je především velmi líto našich slušných pracujících lidí, našich mladých rodin vychovávajících v této složité době děti, a hlavně těch nejzranitelnějších – zdravotně postižených osob, samoživitelů a seniorů. Ti všichni si takovou nečinnou, neschopnou a nekompetentní vládu nezaslouží. Naši občané potřebují vládu, která bude především hájit jejich zájmy a zájmy České republiky.

Zatímco je vláda kritizována, že nezvládá sociální agendu a pomoc občanům v tíživé situaci, ministr práce a sociálních věcí Jurečka si pod sebe přibírá ještě ministerstvo životního prostředí, ze kterého odchází ministryně Hubáčková. Co na to říci?

Ministr Jurečka nezvládá agendu, kterou zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí, a pomoc občanům v tíživé situaci. Ve věci předkládání novel zákonů se hodně inspiruje návrhy novel zákonů z dílny našeho hnutí (viz např. novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve věci výše příspěvku na mobilitu). Naše hnutí SPD odmítá i jeho úvahu o navyšování odchodu věku do důchodu.

Ministr Jurečka by měl spíše tvrdě pracovat na důchodové reformě a hledat společně i s opozicí a ostatními subjekty co nejpřijatelnější návrh ku prospěchu našich občanů. On má ale evidentně jiné plány a velmi mě překvapuje, že se cítí být kompetentní na výkon ministra životního prostředí.

Důvodem těchto přesunů je aféra, které v Brně čelí vyhlédnutý ministerský adept lidovců Petr Hladík. Co říkáte na jeho kauzu kolem městských bytů? Měl by se politik po tomto škraloupu ucházet o ministerské křeslo?

Tato kauza se potáhne ještě několik měsíců, a i proto by se měl sám Petr Hladík vzdát kandidatury na post ministra. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl v této souvislosti dle informací MF Dnes mimo jiné vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politikům KDU-ČSL to však nevadí a dále trvají na jmenování Petra Hladíka ministrem.

Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do další vládní strany, KDU-ČSL, tentokrát v Brně.

Domnívám se, že existuje celá řada opravdových kompetentních manažerů, odborníků, kteří by tuto funkci zvládli, přitom by zároveň nepřitakávali na nesmyslné příkazy z Bruselu a byli by zároveň důvěryhodnými osobami.

V Poslanecké sněmovně se aktuálně řešily změny v soustavě stavebních úřadů, kdy jsou změny provedené Babišovou vládou zase rušeny. Má to podle vás smysl?

Nová vláda si už od svého zvolení dala za cíl, aby se pomstila „Babišovi“, a to i v oblasti novely stavebního zákona. Prosazení změn ve stavebním zákoně si stanovila Fialova vláda i ve svém programovém prohlášení.

Hnutí SPD v minulém volebním období podpořilo nový návrh stavebního zákona předložený předešlou vládou, neboť jsme v něm spatřovali více pozitiv, oproti v té době platnému zákonu, a to hlavně urychlení stavebního řízení a méně byrokracie.

Nejvíce novou změnu stavebního zákona propaguje ministr za Piráty Ivan Bartoš, který je dle našeho mínění zcela nekompetentní pro výkon funkce ministra pro místní rozvoj ČR, pod které stavební úřady spadají.

Jiný úřad naopak vzniká – Digitální agentura, DIA, projekt ministra Bartoše. Zaznívají stížnosti, že se jedná o totálně nepřipravený projekt, sepsaný během léta a nereflektující námitky od úředníků ani od IT komunity. Je správné, aby právě teď, když se šetří, kde se dá, vznikal takto pochybný projekt, jehož cena se může blížit miliardě?

Rozhodně to správné není. Místopředseda vlády Ivan Bartoš si za svoji loajálnost ze strany Pirátů k Fialově vládě prosazuje vytvoření nového státního úřadu za téměř jednu miliardu korun, kde budou za slušné peníze zaměstnány stovky nových úředníků.

Úřad se má jmenovat Digitální a informační agentura (DIA) a má se zabývat digitalizací, a to i přesto, že na všech ministerstvech již útvary pro digitalizaci existují. Celkový počet úředníků má být dvojnásobný oproti stávajícímu počtu úředníků, kteří se na ministerstvech touto agendou zabývají.

Je zcela jisté, že manažerské pozice budou zastávat ve velké míře politici z Pirátské strany, která propadla ve volbách. Je to další důkaz arogance této vlády, která hájí pouze své vlastní zájmy a neřeší, co slibovala svým voličům před volbami. Tato vláda by měla odstoupit.

