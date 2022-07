Až Rus stopne plyn. Co Fiala neříká. Petr Holec odhalil

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 17277 lidí

Premiér Petr Fiala pořád všechny ujišťuje, že když nám bude chybět ruský plyn, pomůžou nám prý solidárně Němci, s nimiž jsme nedávno uzavřeli dohodu. Samotnému Německu teď ale klesly zásoby plynu a je jen krok od přídělového systému.

Petr Fiala je poslední dobou plný hodně zábavných signálů a tohle je jeden z nich. Podepsali jsme jakousi dohodu o pomoci s Německem, které je na ruském plynu podobně závislé jako my. Takže si možná vzájemně solidárně pomůžeme tím, že případně budeme bez ruského plynu společně a v podobné bryndě. A jak víme, nikdy nic nehřeje tak jako společně sdílený průšvih, případně zima. Situaci realisticky popsal i deník Financial Times. Podle jeho komentáře teď sice některé státy EU, jimž nejvíc hrozí nedostatek ruského plynu, narychlo podepisují podobné „solidární“ dohody, jenže ty ruský plyn prostě nenahradí. Navíc země jako třeba Francie, Nizozemsko, Španělsko nebo Belgie, které mají dost neruského plynu, se zatím jakéhokoli „solidárního“ schématu EU odmítají účastnit. Řekněme, že jsou tradičně solidární samy se sebou.

Premiér Fiala teď lidi taky ujišťuje, že plyn nebude součástí dalších protiruských sankcí, což je ironie. Za prvé to ani nebude potřeba, pokud ho Rusové opravdu vypnou, čehož se všichni v Evropě děsí. A že to klidně udělají, protože na rozdíl od ropy není pro Rusy plyn tak důležitý, a příjmy z něj proto oželí, jde o výrazně méně peněz. Nejen v tom se EU zle přepočítala, když prostě počítala, že se s Ruskem vzájemně drží v rovnocenném energetickém šachu, takže nám energie nevypne. Navíc s klíčově důležitou ropou Rusko prokázalo nečekanou kreativitu v obcházení sankcí EU. A za druhé by člověk od premiéra čekal, že když svou zemi hrdě postaví do čela pomoci Ukrajině včetně té vojenské, která Rusům tolik vadí, bude to mít strategicky líp rozmyšlené. Primárně se přece nezodpovídá Ukrajincům, ale Čechům.

A s tím souvisí i další strategická hrozba, která se na Česko valí. Bývalý premiér Belgie a nyní europoslanec Guy Verhofstadt Fialu v europarlamentu zkritizoval za to, že v EU jako premiér předsednické země dostatečně razantně neprosazuje zrušení práva veta jednotlivých členských zemí i v klíčových otázkách bezpečnostní a zahraniční politiky. To v podstatě znamená definitivní konec suverénních států, jak je známe. Proto jen málokoho překvapí, že to dlouhodobě prosazují třeba Piráti, kteří chtějí Česko rozpustit v „lepším“ a progresivnějším Bruselu, kde podle nich nevládnou „bílí páprdové inklinující k fašismu“. Teď to vytáhl i německý kancléř Olaf Scholz a hned ho podpořil nejen poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. Na rozdíl od Pirátů, bez nichž se premiér ve Strakovce obejde, ale není TOP 09 pouze součástí Fialovy vlády, ale i jeho trojkoalice SPOLU. Tlak velkých a mocných zemí EU, jako jsou Francie, Itálie nebo Německo, kterého se naše vláda tak bojí, na zrušení práva veta výrazně sílí. Jsem proto zvědavý, jak to Fiala vyřeší ve vlastní vládě i EU. Tady už si totiž se svými neviditelnými signály nevystačí.

Psali jsme: Místo silné ODS zajatec „polomrtvých“ parťáků TOP 09 a lidovců? Holcova temná vize Kdo diktuje, koho se vláda bojí. Jména. Holec a temné kořeny Nebezpečná fáze, požerou se navzájem, půjde o přežití. Petr Holec tuší malér Tohle viděli na ministerstvu. Občan zíral a fotil. Petr Holec ví víc

S dalším týdnem máme i další kauzu vládního hnutí STAN. Jeho šéf Vít Rakušan vyzval starostu Poděbrad Jaroslava Červinku, ať kvůli výroku o Romech odstoupí z volební kandidátky, nebo ho z ní sám vyškrtne. Červinka nakonec odstoupil i s celou kandidátkou a s ostatními kandidáty bude kandidovat pod vlastním jménem. Dojde vůbec STAN pohromadě ke svému mimořádnému sjezdu, který se koná o víkendu?

Těžko říct, nejen z vedení STAN teď mizí lidi stejně nápadně jako nejen mlíkaři v Menzelově filmu Skřivánci na niti. Ještě chvíli a zbude jen Rakušan. Mně se každopádně líbí, jakou šéfovskou razanci teď najednou chytil! Celou dobu nám vypráví, jak chudák nevěděl vůbec nic o tom, jak funguje jeho vlastní hnutí, které od začátku ovládal jeho dlouholetý šéf Petr Gazdík a nesmrtelný místopředseda Stanislav Polčák s jejich mecenášem, lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem, který sedí ve vazbě. A najednou teď jako nejvyšší kápo z kandidátky odvolává neznámého starostu, aby ukázal, jak STAN už řídí. No a zrovna zmíněný starosta ho převeze tím, že radši odejde i s celou kandidátkou. Tomu říkám manažerský talent! Rakušan odmítl výzvy k přejmenování STAN, když teď ale sleduji tu nekonečnou šňůru jejich průšvihů, která se brzy natáhne na celý rok, doporučil bych to jako hlavní téma sjezdu. Proč se třeba nepřejmenovat na Nejsme žádný STAN?

Bývalá ministryně spravedlnosti nominovaná ODS, advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zkritizovala vládu a řekla, že naštvaní lidé by měli případně vyjít i do ulic. Myslíte, že vyjdou? Lidí nespokojených s vládou totiž přibývá.

Ano, to přibývá, jak poslední dobou ukazují dvě věci. Za prvé v průzkumech posilují opoziční ANO i SPD, zatímco padá většina vládních stran. A za druhé v průzkumech veřejného mínění přibývá kritiků vládní nečinnosti. O lidi v ulicích se ale po prázdninách úplně nebojím. Přinejmenším je tam vytáhne šéf odborů Josef Středula, který na začátek září už ohlásil protivládní manifestace. Středula současně oznámil i kandidaturu na prezidenta a tohle je spíš eufemismus pro tradiční protivládní demonstrace, které proti vládě umí zaplnit i celý Václavák, jak jsme viděli před deseti lety. A které mimochodem případně použije i pro svou prezidentskou kampaň, takže si jistě dá záležet!

Psali jsme: „Tohle smrdí obrovským průs*rem.“ V ODS mají strach o budoucnost. A Fiala? Hezká slova jsme neslyšeli Delegace z Kyjeva a Moskvy se mají setkat k jednání. V Rusku i Bělorusku se bouří lidé proti válce Návrat totality?! Mrazivá slova. Policista popsal, co se za koronakrize děje u záchranných složek Ministerstvo zemědělství projedná s nevládními organizacemi změny v zemědělských dotacích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.