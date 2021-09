Babiš: Fiala z vás dělá blbce, dluh teď klesne. Zdražení? Pomůžeme. Na důchody bude

reklama

Pane premiére, jako jedno z největších předvolebních témat se objevuje inflace a zdražování. Opozice dokonce říká, že za to může vláda svým rozhazováním. Co s tím vláda může dělat?

To, co říká opozice, je samozřejmě nesmysl, jen pokračuje ve své taktice, že za všechno může Babiš. Je to celosvětový problém. Všichni dohánějí výrobu, která byla pandemií přerušena, což skokově zvýšilo cenu surovin a také dopravy. To všechno se pak projevuje v růstu cen i u nás. Naštěstí stále máme svoji měnu, takže můžeme dopady zmírňovat. Naše inflace je stále pod průměrem EU. Kdybychom měli euro, byla by inflace možná ještě vyšší. Například v Německu mají nejvyšší inflaci od roku 1993. To vám Pirátostán a TOP 09, kteří chtějí euro, samozřejmě neřeknou.



A to, že nás opozice kritizuje, že jsme nalili peníze do ekonomiky, je naprosto mimo. Ještě před pár měsíci nás kritizovali, že jsme do ekonomiky nalili málo peněz. Teď zas říkají, že jich bylo moc. Vždyť už jen na tom je vidět ta ohromná manipulace. Pan Fiala si na tom dělá kampaň, ale ukazuje se jako ekonomický analfabet, co nikdy neřídil žádný podnik. A co vláda měla dělat? Měla nechat všechny firmy a živnostníky ve štychu? Měla koukat, jak lidé přicházejí o práci a pak sanovat celé regiony a poté platit podporu v nezaměstnanosti? To asi Fiala pokládá za zodpovědnou politiku, pomoc lidem označuje za populismus. Pomohli jsme všem, ke krachu firem nedošlo jen díky podpoře státu. Stejně tak u živnostníků. Nezaměstnanost máme stále nejnižší v EU. To je důkaz toho, že vládní kroky byly účinné. Nehorázné je to, když teď čtu, jak inflaci komentuje ten šíbr Kalousek, který naši zemi v dobrých časech brutálně zadlužil, inflace za jeho ministrování byla 6% a měli jsme tady 600 tisíc nezaměstnaných lidí.

A tedy jaké konkrétní kroky vláda udělá, aby omezila zdražování?



Problémem jsou hlavně ceny energií. Cena povolenek totiž vystřelila a vysoké ceny elektřiny se pak promítají do všeho, od jídla po dopravu. Naše vláda se chystá kompenzovat vyšší ceny za energie domácnostem, které s tím mohou mít problém. To se týká asi 800 000 domácností. V tuhle chvíli to bude jednorázový šek, který má lidem pomoci překonat tyto abnormální ceny energií. Dělají to ve Španělsku, Francii nebo Řecku, a my našim lidem pomůžeme taky.



V dlouhodobém horizontu samozřejmě musíme řešit zdroje elektřiny. Vláda chce dostavit Dukovany, v plánu je Temelín, jelikož jádro prostě je bezemisní zdroj, který poskytuje stabilní výkon. Bez jádra se neobejdeme a každé zdržení jen víc a víc ohrožuje naši energetickou bezpečnost. Trochu se obávám toho, že jestli se do vlády dostanou Piráti, což jsou naši Zelení, tak se nové zdroje nepostaví, zruší jádro, jako to udělali v Německu, a naši občané budou platit za elektřinu čím dál víc.

Opozice v předvolební kampani kritizuje tempo zadlužování. Do tří let můžeme narazit na dluhovou brzdu.



Úroveň zadlužení musíte řešit vůči HDP a můžu tady říct, že úroveň zadlužení bude i po covidové pandemii nižší k 31. prosinci 2021 než jaké nám tady zanechala vláda Petra Nečase k 31. prosinci 2012, ve které pan Fiala seděl. Všechny světové ratingové agentury potvrzují náš rating jako stabilní. A to je důležité. Ne nějaké výkřiky před volbami. Dokonce nás za naši strategii chválí Financial Times, které jinak Babiše moc nemusí. Opozice se tváří, jak ušetří, ale půjde to zase z kapes lidí, sníží důchody a platy, zvednou daně. My tímto směrem opravdu nepůjdeme. Ano, zadlužili jsme se kvůli covidu, ale jak jsem ukázal, dluhy státu snižovat umíme a uděláme to znovu. Ale bez toho, abychom zabrzdili ekonomický růst a prodloužili krizi jako vláda pravice v letech 2010 až 2013.

Dalším tématem, které v kampani hodně rezonuje, je migrace. Všechny strany najednou ujišťují, že jsou proti migraci. Vnímáte téma migrace jako rozhodující pro tyto volby?



Rozhodující asi ne, ale je opravdu úsměvné, že Bartoš, který tu v roce 2016 demonstroval za přijetí uprchlíků ve velkém, nyní prohlašuje, že je proti nelegální migraci. Dělá z lidí hlupáky. Obě koalice jsou samozřejmě plné vítačů. O Pirátech se ani bavit nemusíme, ti kdyby mohli, tak jsou tu desetitisíce uprchlíků. I SPOLU je fakticky pro migranty, jelikož europoslanci za TOP 09 aktivně hlasovali pro kvóty. I předsedkyně Pekarová Adamová říká, že bychom měli uprchlíky přijímat. Každému by mělo dojít, že kdo volí SPOLU, tak volí i Piráty a celou tuhle promigrační partu.



Jediný, kdo kvóty opravdu zarazil, jsem byl já s Viktorem Orbánem na Evropské radě v červnu 2018. Bylo to náročné, západní státy na nás hodně tlačily, ale mně bylo jasné, že kdybychom kývli jednou, tak potom bychom museli už přijímat stále. Nikdo z opozice nehnul ani prstem a jestli se dostanou do vlády, můžeme se těšit na jejich novou promigrační politiku. A to bych nikomu nepřál.

Ale vždyť vaše vláda také přijala více než 100 Afghánců, které přivezla evakuačními lety z Kábulu.



To jsou lidé, kteří pracovali pro naši ambasádu, a které prověřily naše tajné služby. Ti lidé také pomáhali našim vojákům. Kdybychom jim nepomohli, tak je Tálibán do jednoho popraví. Ti lidé ale u nás nezůstanou. Většinou chtějí do západních zemí, jako je Francie nebo Německo, kde mají kontakty, příbuzné nebo kde jsou komunity Afghánců. Je to pseudoproblém, který zneužil předseda SPD Okamura, který dělal s Afghánci kšefty a teď to nekorektně a pokrytecky zneužívá.



My spíš musíme zajistit, abychom měli neprostupnou vnější hranici Schengenu. Maďarsko postavilo plot, všichni ho za to kritizovali, ale jen tento rok zachytili 77 000 běženců. To je skoro jeden Zlín plný lidí, kteří jsou z naprosto jiného civilizačního prostředí, kteří mají úplně jiné hodnoty. To jsou obrovská čísla. Jen malé Maďarsko. A pak vám budou opoziční politici vyprávět, že to není téma. Že strašíme lidi. Tady se ale bavíme o problému, který může Evropu změnit k nepoznání. Viktor Orbán mě poprosil o pomoc se střežením hranice, policisty máme už třeba v Srbsku, Albánii, Slovinsku nebo Severní Makedonii, nyní poskytneme asi 50 policistů právě Maďarsku, což už vláda z mé iniciativy schválila. Musíme s tím bojovat a udělám pro to všechno.

Poslední věc jsou důchody a důchodová reforma. Co je hlavním cílem hnutí ANO do roku 2025?



My máme po volbách jasný plán. Důchodcům musíme zvyšovat životní úroveň. Cíl je průměrný měsíční důchod 20 000 Kč v roce 2025. To je věc, kterou jsem si předsevzal a že své sliby plním, lidé vědí. Před minulými volbami jsem slíbil průměrný důchod 15 tisíc a letos jsme se už dostali přes tuto hranici. Taky všichni víme, že když pravice řekne důchodová reforma, tak to znamená, že všechno sníží. Že nebude důchodcům přidávat nic. Tak jako za Kalouska, kdy důchodci dostali přidáno směšných 45 korun. ODS dala v roce 2010 důchodcům nulu. Za naší vlády důchody opravdu rostly. V roce 2017 byl průměrný důchod 11 745 korun, letos na konci března už 15 351 korun. Průměrně jsme valorizovali důchody téměř o tisícovku každý rok a budeme v tom pokračovat.



Prostředky na důchody jsou, a když pravice říká, že dnešní třicátníci nebudou mít důchod žádný, tak je to jen strašení. A další ukázka toho, že ekonomice vůbec nerozumí. Důchody se vyplácejí přece na základě srážek z platu nás všech. Takže pokud budou lidé dostávat plat nebo mzdu, tak bude stát vybírat peníze na důchody a vypomáhat si zdroji z rozpočtu. Pamatujete, jak strašili Řeckem v roce 2010, Kalousek všem naposílal složenky, aby se lidi lekli, a pak tradiční strany po volbách ve vládě republiku zadlužily ještě víc. Tohle je skutečná vláda pravice. Všechno zprivatizují, rozkradou, co ještě zbylo, a účet zaplatí lidé ze svých kapes.

