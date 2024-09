Babiš: Vláda se na povodně dívala z Prahy. Odložení voleb by pomohlo

Pane předsedo, s jakými pocity očekáváte výsledky voleb do krajských zastupitelstev? Není pochyb o tom, že do rozhodnutí voličů se může promítnout poslední týden, kdy vlivem povodní prakticky skončila kampaň a média byla plná vládních představitelů…

Chceme v krajských volbách zvítězit, ale rozhodně to nebude jednoduché. Máte pravdu, že v posledních dnech kvůli povodním byli zástupci vlády všude. My jsme naopak přerušili kontaktní kampaň a omezili jsme sociální sítě. Nechtěli jsme dělat politiku, nechtěli jsme vládu za každou cenu kritizovat, ale ukázalo se, že toho pětikoalice zneužila k útokům na naše hejtmany a starosty.

Doufám, že lidé si uvědomí, co tady tři roky Fialova vláda dělala. O tom by měly být ty volby. Jak navyšovala daně, osekávala důchody, zadlužila zemi, způsobila rekordní drahotu, obrovskou inflaci a propad životní úrovně. Vláda tři roky kašle na lidi, a když jsou povodně, tak se najednou může před kamerami přetrhnout. Po tornádu jsme lidem vypláceli peníze po pěti dnech a nedělali z toho mediální humbuk.

Hnutí ANO každopádně chce v krajích vrátit lidem to, co jim Fialova vláda vzala. Kraje mají velké rozpočty a mají spoustu nástrojů, jak pomoci. Mohou zvyšovat platy ve školství nebo sociálních službách, zlepšit zdravotní péči. Mohou zavést slevy na jízdném, zlevnit veřejnou dopravu, podporovat sport a kroužky pro děti. Těch možností je spousta a v případě, že kandidáti hnutí ANO uspějí, tak lidem ve svých krajích pomůžou.

Fialova vláda odmítla volby odložit, přestože se ozývá řada obcí, která kvůli ničivým následkům velké vody možná nedokáže podle regulí průběh voleb zajistit. Lze uvažovat o tom, že vláda chtěla využít situace a nechat běžet volby v době, kdy se veřejně chválí za úspěšné zvládnutí povodňové krize?

Je naprosto přirozené, že lidé v zasažených oblastech mají teď úplně jiné starosti než řešit politiku a volby. Někteří starostové a primátoři vládě jasně řekli, že by se volby měly odložit, protože pro ně bude nesmírně obtížné je zajistit. Odložení o týden by situaci jistě pomohlo a nikomu by to neublížilo, vláda se ale i přesto volby rozhodla uspořádat. Je to její odpovědnost, že volby proběhnou řádně. Nakolik je v tom kalkul? Také mě to několikrát napadlo, protože v těch nejzasaženějších oblastech má hnutí ANO velkou podporu a o úmyslech pětikoalice si nedělám velké iluze. Vláda každopádně na sebe vzala plnou odpovědnost a veškeré případné problémy s volbami jdou za ní.

Jak vůbec podle vás vláda povodňovou situaci zvládla? Podle některých kritiků v tom nechala hejtmany namočené a neiniciovala například výraznější zapojení armády. Přitom v minulosti bývalo zapojeno deset i dvacet tisíc vojáků.

Myslím, že to hlavně zvládli dobře lidé v první linii, tedy hejtmani, primátoři, starostové a samozřejmě složky IZSi dobrovolní hasiči. Jim všem patří obrovské poděkování, naše úcta a respekt. To jsou lidé, kteří povodeň zvládli. Vláda se do značné míry vezla a na situaci se dívala z Prahy. Máte pravdu, že vláda mohla povolat armádu, ale zřejmě si vyhodnotila, že větší zapojení vojáků není třeba. Je to její právo, ale i její odpovědnost.

Kdyby nakonec povodně přes svou tragédii pomohly stranám vládní koalice, které by získaly početně víc krajských mandátů, než se čekalo, bude to důvodem pro Petra Fialu, aby jásal, že podpora vládních stran roste?

Pan Fiala jásá, že podpora vládních stran roste, i když třeba na plné čáře projel evropské volby. Nebo jásá, že klesá cena potravin, protože lidé už nemají peníze na to, aby o třicet procent předražené potraviny kupovali, a řetězce jsou tak nuceny jít s cenou dolů. Nebo jásá, jak zařídil skvělé portfolio pro ČR v Evropské komisi, přitom s panem premiérem Ursula von der Leyenová vytřela podlahu atd. Pan Fiala je už naprosto mimo realitu, takže od něj lze čekat vždycky reakci, jak se něčím chlubí.

Hovoříme spolu v době, kdy se volební místnosti otvírají. Co byste sdělil občanům, kteří se na poslední chvíli rozhodují, zda vůbec jít volit? Takový poslední apel…

Aby lidé nezapomněli, jak Fialova asociální vláda už tři roky škodí naší zemi. Že pětikoalici záleží jen na funkcích a jejich korytech a že Česká republika a její občané jsou pro ně až na posledním místě. Nemají problém dát miliardy na zbrojení a Ukrajinu, ale najít peníze pro české seniory, rodiny s dětmi, zaměstnance, samoživitelky, zdravotně postižené, živnostníky, učitele, zdravotníky, ale i hasiče a policisty nechtějí.

Vládní strany prostě dělají jen PR, pro lidi žádnou práci neodvedly a neodvedou. Třeba v Jihomoravském kraji hejtman Grolich dal z peněz daňových poplatníků přes tři miliony za fotografa, o nemocnice v kraji se vůbec nestaral a stejně tak o zdravotní péči. Celou dobu jen podporoval vládu, jinak nic.

Takže bych lidem chtěl říct, aby se nenechali oklamat posledními dny, přišli k volbám a volili kandidáty hnutí ANO, protože my chceme lidem reálně pomoct, ne jen o tom mluvit před kamerami. Každý hlas se počítá. A ještě bych dodal, že se volí také do Senátu. Potřebujeme Senát, který bude skutečně hlídat vládu, ne jen schvalovat její nesmysly.

