Babiš a spol. nadělali více škody než užitku, říká šéfka Trikolóry

V neděli po dlouhých měsících skončil nouzový stav. Máme důvod k radosti či úlevě?

Nemáme. Můžeme pouze sčítat škody, které přehnaná, nelogická, nesystémová, často nesmyslná, necílená a časově přepálená opatření napáchala.

Dnes začal v naší zemi reálně platit pandemický zákon. Většina parlamentní opozice jej chválí jako správný nástroj v boji s pandemií. Jak to vidíte vy?

Ještě zdaleka nejsme venku. Optimismus opoziční „bruselské pětky“ nesdílím. Pandemický zákon je jen jiný právní rámec pro pokračování mnoha z těch přehnaných, nelogických, nesystémových, často nesmyslných, necílených a časově přepálených opatření, včetně pokut a šikany. Bohužel.

Přestože epidemická situace v České republice stále není růžová, zdá se, že nedávná vládní opatření zabrala a že se podařilo obrátit křivku denních nárůstů i zatíženosti nemocnic dolů. Byla tedy kritika vládních opatření oprávněná?

Samozřejmě, že kritika byla a je oprávněná. Vedlejší škody „boje“ proti pandemii jsou nesmírné a astronomické zadlužení, které napáchala vláda ANO a ČSSD, budou splácet ještě naši vnuci. Pokud před tím úplně nezkrachujeme.

Pokud by byla dnes Trikolóra součástí vlády, na jakých principech byste postavili boj s pandemií? Vláda se totiž hájí tím, že postupuje velmi podobně, jako většina zemí v Evropě.

To není pravda. Některé země, kupříkladu ty severské, postupovaly mnohem obezřetněji. Dopady pandemie jsou tam sice podobné, ale přehnanými restrikcemi si nezničili celá odvětví své ekonomiky. Jsou opatření měkká a opatření tvrdá. Ta první přinášejí jistý užitek a zároveň nepůsobí vedlejší škody. Ta druhá samozřejmě nějaký užitek také přinášejí, ale jejich vedlejší účinky jsou pro společnost zničující. Trikolóra preferuje opatření měkká. Připustili jsme, že tu vládnou fachidioti. To slovo nepoužívám jako nadávku, nýbrž jako terminus technicus, který označuje hluboce specializované experty zahleděné pouze do svého oboru, leč postrádající schopnost vnímat problematiku v širších souvislostech. Pandemie covidu totiž už dávno není pouze medicínský či epidemický problém, nýbrž také problém ekonomický, společenský, kulturní, politický či právní. Už dávno nejde jen o naše životy, ale také o jejich kvalitu.

Po dlouhé době se dnes také vrací část žáků do mateřských a základních škol. Je to podle vás správné rozhodnutí, když máme v nemocnicích stále přibližně 6 tisíc pacientů?

Zdraví lidé patří do práce, děti do škol, nemocní do nemocnic. Tohle je poprvé v historii, co společnost „léčíme“ izolací zdravých. Postrádá to logiku.

Návrat dětí do školy podmínila vláda povinným antigenním testováním dětí, a to dvakrát týdně. Co vy na to?

Celé to na mě dělá dojem, že někdo nakoupil spoustu testů, aby vydělal, a potřebuje se jich za každou cenu zbavit. A osobně jsem proti jakémukoli testování dětí! Právo na vzdělání je a musí být bezpodmínečné. Vždy!

Vláda argumentuje tím, že mimo jiné právě plošné a povinné antigenní testování ve firmách pomohlo zvrátit velmi kritickou epidemickou situaci v ČR. Proč je tedy špatně preventivně bránit opětovnému nárůstu počtu nakažených testováním dětí, které mají prezenční výuku?

Existují k tomu nějaká tvrdá data, že právě testování covid zbrzdilo? A zvláště pak, když zdejší trasování moc nefunguje? Nechci se přít, třeba trochu ano. Ale zrovna tak platí, že každá epidemie, i kdybychom nedělali vůbec nic, časem zpomalí a nakonec zmizí. Otázkou pak je, jestli sekundární škody, které jsme si sami napáchali přehnanými opatřeními, nepřevyšují škody způsobené samotnou nemocí. A já jsem přesvědčena, že ano.

S testováním souvisí také časté obavy rodičů ze situace, kdy kvůli pozitivnímu antigennímu testu skončí z hodiny na hodinu celá třída v karanténě, což pro rodiče bude představovat často velmi těžce řešitelné problémy především v souvislosti s jejich zaměstnáním apod. Je vůbec tento systém zvládnutelný?

Obávám se, že není. A že přehnaná opatření opět, už tradičně, způsobí více škody než užitku. A všichni před tím zavírají oči. Máme nejdéle zavřené školy na světě. A ve všech zemích, kde žádný lockdown nikdy nebyl a děti chodí do škol, je situace daleko lepší...

Iniciativa Zdravé fórum, ale také někteří přední advokáti, jako např. Jana Zwyrtek Hamplová, zveřejnili právní stanoviska, na základě kterých by se měli rodiče i školy vzepřít proti povinnému testování dětí. Co vy na to? Mohou si školy vůbec dovolit vzdorovat pokynům MŠMT?

Pokud žijeme ve svobodné zemi, tak je určitě správné, že každý má právo vyjádřit svůj názor. Rovněž ono vzepření je plným právem svobodných občanů, zvláště pak týká-li se toho, jak bude nakládáno s našimi těly. Přímo zločin pak je, když jsou některé názory svévolně potlačovány, mazány a cenzurovány. Myslím tím kupříkladu fakt, že prezentace lékařů ze Zdravého fóra byla na YouTube obratem novodobými cenzory smazána. Proč nesmíme slyšet jiné názory? Takový postup je protiprávní i protiústavní.

Vláda však kromě testování také trvá na povinném nošení roušek ve školách. Je to podle vás správně?

Není. Lidské tělo potřebuje kyslík, ne hodiny a hodiny dýchat vlastní zplodiny. Omezovat zdravé lidi, a zvláště pak děti, povinným nošením roušek či respirátorů nadělá v konečném důsledku více škod než užitku. A představa, že děti budou všechna nařízení dodržovat také na záchodech, na chodbách, na hřišti nebo cestou do a ze školy, je naprosto naivní a jen dokládá, jak jsou pohlaváři z ministerstev odtržení od reality.

Se školstvím máte mnohaleté zkušenosti, jaký jiný způsob návratu dětí do škol byste volila vy?

Okamžitý a bezpodmínečný. Není na co čekat. Nejnovější studie, například studie z Velké Británie publikovaná na www.thelancet.com , jasně prokazují, že otevřené školy v podstatě nijak nepřispívají k šíření viru SARS-CoV-2. Jejich uzavření tedy bylo naprosto zbytečné. Stejně tak je nyní zbytečné děti stresovat testováním a ničit jejich zdraví jejich zarouškováním. Samotná Česká lékárnická komora zveřejnila k rouškám informační materiál, že neodborné nošení roušek či nošení roušek po dobu delší než 2 hodiny přináší jednoznačně víc negativ než pozitiv. A to zejména u dětí. Povinné testování a nošení roušek u nejmenších dětí vůbec ničemu nepomáhají. Učitele nijak nechrání a dětem škodí. Ve skutečnosti jen maskují naprostou neschopnost naší vlády v boji s touto epidemií.

Víte, ve všech totalitních režimech se lidé páchající špatné věci následně obhajovali tím, že jen plnili příkazy shora a že s tím nemohli nic dělat. Historie je nakonec ale vždy odsoudila a postavila se na stranu těch, kteří v sobě i přes značné problémy, které jim to přineslo, nalezli odvahu se vzbouřit. Nejinak tomu bude i tentokrát. Stále tvrdíme, že děti jsou v našem životě to nejdůležitější a že jsme ochotni pro ně udělat vše. Nyní je čas to i dokázat. Já pevně věřím, že většina lidí v sobě tuhle sílu najde a svoje děti všanc tomuto nezodpovědnému experimentu prostě nedá.

Dětem kromě školy a kamarádů také chybí sport. Od pondělí dochází sice k mírnému rozvolnění pravidel, ale většina sportovišť je i nadále uzavřená. Co si o tom myslíte a jak najít cestu z tohoto bludného kruhu?

To se mělo stát už dávno, respektive k totálnímu uzavření sportovišť, a především těch venkovních, vůbec nikdy nemělo dojít. Není nic zdravějšího než pohyb na čerstvém vzduchu. To, co vláda provedla kupříkladu lyžařským areálům i nám lyžařům, je naprostý zločin. Všichni postižení musí pociťovat dvojnásobný vztek vzhledem k tomu, jak skvělá sněhová sezóna letos byla. Omlouvám se, budu se opakovat, ale i v tomto případě platí, že vláda opět nadělala více škody než užitku.

