Babiš o žádnou spolupráci nestojí, je to predátor. Pokud říká že ano, je to postoj hada. Bývalý člen ANO dává lekce z předsedova uvažování

ROZHOVOR „Je třeba vědět, že Andrej Babiš nechce s nikým spolupracovat, protože to prostě není jeho styl. Je to predátor, a pokud se tváří, že o spolupráci stojí, je to jen vyčkávací postoj hada, předtím než zaútočí na svoji důvěřivou kořist. V podnikání se chová stejně bezohledně,“ tvrdí podnikatel a bývalý člen hnutí ANO Petr Havlíček. Podle něj se do ruda vybarvuje i prezident Miloš Zeman a červené trenýrky už se nezdají tak nevhodné. Rovněž řekl, že by se lidem možná rozsvítilo, kdyby se podívali, kolik bývalých komunistů, estébáků a milicionářů spojuje Babiše a Zemana dohromady.

Pravděpodobná varianta vlády: kabinet ANO, ČSSD s podporou komunistů. Co na to říkáte? Co si myslíte o dosavadním vládním vyjednávání?

Jak ČSSD, tak komunisté ve volbách dostali od voličů pořádnou nakládačku a zřejmě jim to nestačilo. Nikdo z nich si neuvědomuje, že jejich voliči odešli k ANO. Pokud se zaměřím na ČSSD, jejich koaliční vláda byla polibkem smrti, který se jim zřejmě zamlouval natolik, že si ho chtějí zopakovat. Jejich obrovská touha po moci a plném korytě zaslepuje nové vedení do té míry, že jim je lhostejné, kolik lidí z ČSSD do hnutí ANO nalezlo a zřejmě ještě naleze. Moc by mě zajímalo, jak to chtějí udělat, když se jejich celostátní sjezd usnesl, že trestně stíhaný člověk by ve vládě sedět neměl. Ledaže by spoléhali na prezidenta, který udělí Babišovi milost, ale s podmínkou, že si za poradce na Hrad vezme Kajínka. No a problém by byl rázem vyřešen.

Nezdá se mi ani to, že by Babiš za sebe nechal do premiérského křesla usednout třeba Karlu Šlechtovou, jak spekuluje Kmenta – neboť ta zvládne všechno, na to je příliš samolibý. Spíše to vypadá, že Babišovi i prezidentovi vyhovuje současný stav a že v něm setrvají co možná nejdéle, aby mohli ovládnout co nejvíce stěžejních úřednických pozic. Co se týká komunistů, to je skutečná ostuda, ale musíme si na rovinu přiznat, že roli přitakávačů hrají v Parlamentu od samého začátku. Nic jiného jim totiž nezbývá. Stačí si připomenout skutečnost, že i Havel, tedy jejich třídní nepřítel, by se nestal prezidentem nebýt komunistických hlasů. Pokud se Babišovi přece jen podaří získat důvěru pro menšinovou vládu, protože jak je vidět, o nic jiného nestojí, bude to za hodně velké trafiky jak pro sociální demokraty, tak pro komunisty. No a je vidět, že při volbě mlátičky Ondráčka to zřejmě už začalo fungovat. Naštěstí si to národ, jak je z masivních protestních akcí vidět, nenechal líbit.

Jak vnímáte situaci v Čechách s ohledem na to, že si připomínáme kulaté výročí „Vítězného února“, co ještě říci k tomu, že se u nás počítá s nějakým podílem komunistů na vládě?

Pro moji rodinu byl komunistický režim značně nepřátelský. Mého otce dokonce komunisti zavřeli. Táta nikdy nevstoupil se svým malým hospodářstvím do JZD, a tak se komunističtí předáci mstili, jak to šlo. Například nedovolili mojí sestře studovat. Také nám znárodnili kino, zavřeli obchod a pekařství. Nejsem si rovněž jist úspěchem takzvané sametové revoluce, spíš se mně s odstupem času zdá, že se načas zhaslo, aby se značný majetek státu přesunul do vlastnictví těch, kteří náš stát socialismem a komunismem čtyřicet let plundrovali. To, že Parlament v těchto dnech zvolil do čela kontrolního sněmovního orgánu GIPS komunistu Ondráčka, který mlátil v roce 1989 pendrekem protestující studenty, je odporná realita rostoucí komunistické zlomoci, kterou podpořilo poslušné ANO, neboť to stíhaný premiér bez důvěry, bývalý komunista a estébák obviněný z podvodu při čerpání evropských dotací a možná i korunových dluhopisů nařídil. Vše se děje ve stínu nedávného výročí „Vítězného února“. Je to doslova skandál.

Vše se děje mimo jiné i proto, že Babišovi teče do bot a potřebuje ovládnout všechny složky policie, které mu následně umožní ovládnout a zvrátit jeho možné budoucí odsouzení, vězení. Stejný cíl sleduje Babiš i v případě pokusů o zbavení se Michala Murína z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů. Protože mu stojí v cestě. Pokud se mu to povede, má otevřenou cestu k dalším čistkám, což by mohlo zvrátit jeho odsouzení. To, že stíhaný Babiš, respektive jeho věrná ministryně financí, na GIPS vzápětí posílá finanční kontrolu, je už hodně za hranou a svědčí to o dalším zneužití postavení. Jednání Babiše i Faltýnka se začíná podobat jako vejce vejci komunistickým praktikám, kterými se dostali k moci. Vždyť oni už bez jakékoli bázně a ostychu dopředu veřejně avizují, co udělají s těmi, kdo mají vliv na jejich vyšetřování. To jsou, vážení občané, prvky totality. Ještě chybí prosadit v Parlamentu ozbrojené milice, nejlépe z řad ANOfertu, a bude zase na desítky let vymalováno.

Prezident Miloš Zeman pojede na sjezd komunistů. O čem to svědčí?

Pan prezident se nám také hezky vybarvuje do ruda. Trenýrky vyvěšené na Hradě se mně v první chvíli zdály poněkud nevhodným nástrojem nevole Zemanovy opozice, ale dnes se ta legrace s odstupem času ukazuje jako opodstatněná. Prognostický ústav byl velmi dobře připravenou líhní komunistických kádrů, kteří bez násilí a se sametovým praporem v ruce uchopili a zmanipulovali křehkou porevoluční demokratickou moc tak dokonale, že jim to vydrželo až doteď. A jak je vidět, dnes se svojí trojčlennou údernou mocí – tedy Babiš, komunisti a prezident – už ani moc netají. Ono se stačí podívat, kolik bývalých komunistů, estébáků a milicionářů spojuje Babiše a Zemana dohromady, a lidem by se možná rozsvítilo.

„To, co se odehrává na politické scéně, lze definovat jako ochromení Poslanecké sněmovny, která je řízena bezcharakterními vůdci politických stran, u nichž se stává pravidlem, že jsou vyšetřováni policií,“ řekl jste mi před půl rokem. Změnilo se něco? A jakým směrem?

Ano, změnilo, ale bohužel k horšímu. Z obviněného a odvolaného ministra financí z důvodu dotačního podvodu se stal premiér s cejchem estébáka. Premiér bez důvěry, který svým nacvičeným obrazem hodného strýce přesvědčil ve volbách voliče tak dokonale, že mu hodili hlas. Je to zvláštní, že z člověka, který křičí Všetci kradnú se nakonec vyklube ještě větší gauner, jenž nemá dost soudnosti odstoupit a stáhnout se z politického života i přes to, že prohrává soudy v kauze StB a je v hledáčku policie za padesátimilionový podvod.

Obrušují se hrany vážnosti trestních oznámení a nekalých praktik politiků? Stokrát omílaná účelovost kauz z úst Andreje Babiše funguje?

Babišovi, ale i všem dalším obviněným osobám nezbývá nic jiného, než do nekonečna lhát a vykrucovat se. Zatím jim to voliči ještě stále baští, ale až padne konečný verdikt soudu, tak spadne klec. Jediné, z čeho mám obavu, je to, že se za pomoci komunistů a ČSSD podaří vyházet všechny policisty, soudce a státní zástupce, kteří Babišovi nepůjdou na ruku. Úderné kladivo v rukou ministryně financí Aleny Schillerové si důvod k finanční kontrole do jakéhokoli úřadu vždy najde. A pak už je jen otázka, kde úřad pochybil, aby se jeho šéfové poroučeli. Pokud se naplní tento scénář, další volby budou o voličské podpoře opozice a národ bude zase marně doufat, že se objeví toužebně očekávaný stranický spasitel. Neobjeví.

Koncepce politických stran je ze své podstaty chybný a lehce zneužitelný nástroj takzvané zastupitelské demokracie, která není schopná naplnit prostou spravedlnost, vzájemnou lidskou rovnost v harmonickém soužití. Lídři, a je zcela jedno, ze kterého politického spektra pocházejí, dříve či později svoji nabytou moc zneužijí ve svůj stranický prospěch. Dlouhá neutěšená historie lidstva je toho důkazem. To, co může zastavit tento stále se opakující negativní trend, je odklon od zastupitelského systému politických stran a přistoupení k harmonickému řízení země přímo volenými zástupci plně odpovědnými za svá rozhodnutí národu, které by bylo možné kdykoli při porušení daného slibu odvolat příslušným referendem ve chvíli, kdy by jejich jednání nebylo v souladu s potřebným rozvojem země. Systém jakýchkoli stran, hnutí, spolků či lobbistů je třeba změnit, neboť vždy vede ke klientelismu a stranickému boji o moc, který společnosti nepřinesl nic dobrého v minulosti, nepřináší nic v současnosti a už vůbec nic nepřinese v budoucnosti.

Uchazeči o vedoucí funkce ve vedení státu by měli podstoupit test pozitivní osobnosti, který by je svlékl do naha, aby volič měl skutečně možnost budoucího zástupce lidu, tedy vrcholového zaměstnance státu, poznat podrobně. Jedině tak lze oddělit zrno od plev. Současný systém neumožňuje občanovi skutečné poznání charakteru a schopnosti kandidáta. Většinou se volič rozhoduje podle stranické příslušnosti, a ne podle schopností, názorů a hlavně povahových vlastností uchazeče. No a pak se diví, co se to v té politice děje.

Všem poslancům jsem nedávno předložil k vyplnění test pozitivní osobnosti, který by odhalil jejich povahové vlastnosti a schopnosti, s tím, že výsledek bude dán k dispozici prostřednictvím informačních serverů veřejnosti. Hádejte, kolik poslanců tento pravdu odhalující test jejich skutečných schopností vyplnilo. No přece nikdo. A o tom to je. Tímto postojem se stávají pro veřejnost zcela netransparentní, nedůvěryhodní, a tím pádem i nekompetentní, neboť před veřejností tají, co jsou ve skutečnosti zač.

Sám jste právě tvrdil, že se nedivíte lidem, když vidí, co jsou politici zač, že nevěří policii ani justici. Jak vnímáte výroky politiků směrem k policii, GIBS a dalším orgánům. Snaží se je zdiskreditovat a ukázat, že se jim nedá věřit? Nebo se jen klasicky brání?

Jak se má občan orientovat v neustálé masáži médií v tom, co je pravda a co lež? Z trvalého, nikdy nekončícího boje jednotlivých stran o moc a svůj ekonomický prospěch se zcela vytratilo vzájemné slušné pozitivní jednání. Politici si lámou navzájem vaz a do práva, kterým se sami neřídí, záměrně vkládají chyby, které následně chytře zneužívají. Politikům se postupně daří degradovat harmonický systém a ničit křehkou rovnováhu společenského soužití. A přitom stačí jen přistoupit k využívání moderních technologií v oblasti policie a justice. Dnes již existují vyspělé technologie, které dokážou detekovat s jistotou na 95 procent, jestli někdo lže nebo mluví pravdu. Otázka zní, proč už tyto technologie orgány v trestním řízení nevyužívají? Je třeba se politiků ptát. Ať národu vysvětlí, proč zmíněná technologie nebyla doposud zavedena.

Tvrdil jste mi rovněž: „Když procházejí lumpárny nejvyšším elitám, nedivme se, že se společnost stává apatickou – nechodí k volbám a že se rapidně zvedá kriminalita.“ Došlo k vraždě novináře na Slovensku. Josef Klíma k tomu řekl, že jim a jeho kolegům se nic nestalo za celou kariéru, protože naše elity a politici si zvykli, že ať odhalí cokoliv, jim to stejně projde, a tak není třeba ztrácet čas a peníze likvidací novinářů. Je to pravda?

Pokud se ohlédneme nazpět, lze spatřovat v závěrech pana Klímy mnoho pravdy, neboť to tak v mnoha kauzách, na které novináři upozornili, opravdu skončilo. Kauzy takzvaně vyšuměly do ztracena. To je ale skandál, který má pozadí v politické a ekonomické neomezené moci politických stran, jež si tento systém takto sami nastavily, aby ho mohly ovládat. Jedná se o zneužití politického systému v takové míře, že se společnost, ač by chtěla, nemůže účinně bránit. Proč? Mocné stranické aparáty jim to prostě nedovolí. Potřebná náprava pokřiveného nefunkčního systému neprojde přes horní a dolní komoru Parlamentu.

Vraždy se u nás opravdu zatím nekonají, ale personální vraždy nepohodlných vysokých úředníků a policistů jsou na denním pořádku. Dělají to v podstatě všechny strany. Ta, která je v tuto chvíli u moci, to provádí s razancí sobě vlastní a s nebývalým rozsahem. Cesta z tohoto marasmu vede zrušením politických stran a zavedením podstatně pečlivějšího výběru těch, kteří nám chtějí za naše peníze vládnout a rozhodovat. Pokud si kladete otázku, co by to společnosti přineslo, odpovím. Odřízli byste od moci lobbisty, oligarchy, bossy a mocné korporace, které přes předsedy politických stran a jejich stranické klientelistické nohsledy prosadí to, co si přejí oni, a nikoli přání lidí. To, co politické strany nazývají demokratickou soutěží politických stran a hnutí, nemá již s demokracií nic společného, neboť se jedná o ryzí kleptokracii, tedy zprofanovanou klientelistickou zlodějnu.

Musím zopakovat otázku z dřívějška. V jednom z našich dřívějších rozhovorů jste řekl, že u Andreje Babiše „jde o obraz bezohledného, brutálního napadení podnikatelské sféry, která se mu ve volbách vrátí jak bumerang“. Kdy se ten bumerang vrátí?

Doufal jsem, že se to stane u podzimních voleb, ale občané si snahu stáhnout kůži i z těch nejmenších živnostníků, kteří se tak tak sami uživí, vyhodnotili jako pozitivní krok. Bohužel přínos do státní kasy byl mizivý. O skutečný nárůst výběru daní se postarala rostoucí ekonomika, nikoliv EET. Další byrokratická administrativní zátěž je na světě a národ za to Babišovi ještě zatleskal. Místo slibů, kterými Babiš hřímal, že zamete s korporacemi, které vyvádějí peníze do daňových rájů, si troufl jen na živnostníky, kterými z podstaty svého velkokapitálu pohrdá. Holt pes psa nekousne, naopak se ukázalo, že výt se svou smečkou korporátního velkoprůmyslu dovede Babiš bravurně. Pevně věřím a doufám, že lidé časem pochopí, kdo je, co dělá a jak to dělá, aby voliče přiměl k jeho volbě. Na to, aby voliče dostal na svoji stranu, má celé týmy poradců a odborníků. Nedělá to pro prosperitu národa, především sleduje svou vlastní prosperitu.

Prohlásil jste: Bude to on, kdo sám sebe odstřelí z politické scény, a jak je vidět podle vyhazovu z vlády, zbavení imunity a hrozby pěti velmi nepříjemných kauz podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele pracuje na svém sebezničení velmi intenzivně. Tečku za jeho politickou kariérou podle mého názoru učiní spravedlnost.“ Učiní tedy? Ještě neztrácíte naději?

Jak se říká, naděje umírá poslední, tu ve mně v poslední době posilují další skutečnosti, jako je jeho prohra se slovenskou justicí, která potvrdila, že Babiš byl komunistický estébák Bureš, a to velmi uvědomělý a pracovitý. To samo osobě je dostatečný argument k jeho rezignaci. S tím souvisí akce na sběr milionu podpisů pod petici pro jeho odstoupení, nazvaná Milion chvilek https://milionchvilek.cz/. Držím palce odvážným organizátorům, aby se jim to povedlo. Na tomto příkladu je patrné, že společnost není zase tak lhostejná a brání se. Lidem není jedno, že máme estébáka premiérem v demisi a ještě je jednou nohou v kriminále za podvody s dotacemi.

Máte nějaké zprávy či novinky z vnitřku hnutí ANO? Vládne Babiš stále pevnou rukou?

Novinkou je, že na základě posledních negativních událostí kolem předsedy hnutí začíná členská základna stagnovat, což může být první signál, že despotická vláda se začíná řadovým členům zajídat. Kraje požadují větší svobodu vlastního financování, a to byl vždycky dost velký problém, protože největší část příjmů ze státních příspěvků šla vždy za Babišem, respektive za Agrofertem. Vláda nekompromisního vůdce je ve hnutí patrná na jednání poslanců za ANO. Nikdo ze 76 poslanců si nedovolil zvednout ruku pro vydání Babiše policii, i když on sám i Faltýnek hlasovali pro svoje vydání. Je to velká ostuda, že jim strach o pozici v hnutí nedovolil nechat přirozený průchod spravedlnosti. Přesně takhle to vypadalo při hlasování za komunistického diktátorského režimu. Dá se jen pogratulovat hnutí ANO ke skvělým zítřkům.

Jak vnímáte volbu nového předsedy ČSSD a jejich ochotu spolupracovat znovu s hnutím ANO? Pomůže Jan Hamáček ČSSD?

Jan Hamáček vypadá důvěryhodně, ale nesdílím jeho přesvědčení a touhu zopakovat stejnou chybu, kterou ČSSD už jednou udělala. Stálo ji to razantní ztrátu voličů, a pokud nepochopil, proč se tak stalo, se vší pravděpodobností to bude to poslední, co ve své nově nabyté kariéře předsedy udělá. Asi si nestačil všimnout, že mu Babiš z jeho strany vyluxoval atraktivní volební program i s jeho experty. Tím, že sociální demokrati donutili Babiše převést svůj majetek do svěřeneckého fondu, mu prokázali medvědí službu. Zahodili si svůj vlastní královský trumf, kterým mohli Babiše držet pod krkem. Dnes můžou tak leda houby, a Babiš je tím pádem v klidu a může říkat: Já nic, já muzikant. Hlavní Babišův problém, tedy střet zájmů, díky ČSSD zmizel. Nezbývá, než pogratulovat k bravurní hlouposti.



autor: Zuzana Koulová