Babiš pro PL: Herci chtějí vzdělávat Česko ,,pražskou pravdou". Šlachta? Věci mi začínají zapadat

ROZHOVOR S PREMIÉREM Známí herci či sportovci často využívají přístupu do médií a chtějí vzdělávat “méně informované” lidi v regionech. PL to řekl premiér Andrej Babiš, který se v rozhovoru dotkl i slavného zásahu na Úřadu vlády, ale též plánu opozice na společný postup ve volbách a snahy odstavit ANO od moci.

reklama

Pane premiére, na domácí scéně se v posledních týdnech diskutuje hlavně o jednorázovém příspěvku pro seniory, který už schválila vláda a teď jde do Sněmovny. Vy jste odsoudil útoky ze strany některých politiků s tím, že hází na důchodce pocit viny ze stavu našich financí. Na druhou stranu ministryně Maláčová mluvila o tom, že diskuse o tom, kde na to stát vezme, jí připadá hloupá…

Samozřejmě je důležité, abychom mluvili o tom, kde na to stát vezme. Paní ministryně Maláčová při všech svých návrzích tento problém nikdy neřeší a mně ta otázka vůbec nepřipadá hloupá, ale naopak logická.

Na druhou stranu každý ví, že já důchodce podporuji od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky. Ještě za menšinové vlády hnutí ANO bez ČSSD jsme navrhli navýšení důchodů na rok 2019 o 900 Kč a rozhodli o slevě na jízdném pro důchodce a mladé.

Chceme prostě v tomto roce podpořit seniory jednorázově, protože nám to schválený rozpočet na tento rok umožní. Uvažovali jsme o další valorizaci na příští rok, ale v roce 2021 bude rozpočet velice napjatý, proto 5000 Kč, které by patřily do příštího roku, navrhujeme tento rok.

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 1828 lidí

Těch pět tisíc pro každého starobního, invalidního a vdovského důchodce, 15 miliard, to je slabá třetina třináctého důchodu, který v některých evropských zemích funguje, ale celý 13. důchod si nemůžeme rozpočtově dovolit.

Tím, že bylo před pár dny ohlášeno plnění rozpočtu k 31. 8., které je 230 miliard, tak myslím, že je v rámci rozpočtu prostor, abychom důchodcům zlepšili život. Název rouškovné je nesmysl. Senioři teď zkrátka mají zvýšené životní náklady a tímto příspěvkem jim to můžeme trochu kompenzovat. Ovoce, zelenina, všechno podražilo. Jak jsem už říkal, hlavně naši současní důchodci po druhé světové válce vybudovali naši zemi. K tomu všemu ještě mají v rámci EU devátý nejnižší důchod, proto vůbec nechápu tu nechutnou kampaň, kdy ODS, TOP 09 a STAN chtějí v seniorech vyvolat pocit viny. Měli by mít elementární úctu ke stáří.

Když jsme navyšovali rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc nebo když jsme rušili další daň z dílny ODS, daň z nabytí nemovitosti, nikdo nemluvil o korupci. To snad všechno, co děláme pro lidi, je korupce? Nesmysl. Řeči o tom, že se kvůli tomu zadlužíme, jsou nesmyslné a odmítám to. Naši zemi zadlužila ODS a Kalousek. Oni tu nasekali dluhy 690 miliard a nikdo neví, kde ty peníze skončily. My jsme od roku 2014 do konce roku 2019 dluh vůči HDP snížili z 41,5 % na 30 % a jsme jedna z nejméně zadlužených zemí EU. Za naší vlády všichni lidé vědí, kam peníze plynou. Musíme se bohužel kvůli koronaviru dočasně zadlužit, stejně jako ostatní země, abychom snížili dopady celé krize. Děláme pravý opak toho, co ODS s Kalouskem. Ti dali v roce 2010 důchodcům čistou nulu. Na rok 2014 jsme po nich zdědili navýšení o směšných 45 korun.

Za příspěvek pro seniory Vás kritizuje celá řada osobností, dokonce i bývalý gólman Dominik Hašek, který chtěl kandidovat na prezidenta, ale pak si to rozmyslel…

Těch kandidátů na prezidenta je stále víc a víc a jeho kandidaturu mi nepřísluší komentovat.

Hašek poslední dobou rád komentuje politiku, Vás za příspěvek pro seniory zkritizoval. Prý se koupit nedají, mají svou hrdost a nikdy nepodváděli a nekradli… Jak se k takovým komentářům obecně ze strany známých osobností stavíte?

Známé osobnosti, herci, sportovci mají přístup do médií a využívají toho. Někteří z nich některé politiky kritizují a jiné zas podporují, ale rozhodující je názor většiny občanů. Názor, který vyjadřují ve volbách. Vždycky mě překvapuje, jak část společenských elit chce tzv. vzdělávat zbytek společnosti. Jednou to ostatně jedna herečka řekla, že musí jezdit za méně informovanými lidmi z regionů a přesvědčovat je o své pražské pravdě.

Vždycky mě překvapuje, jak o mně dokáže mluvit někdo, kdo mě vůbec nezná. Já jsem pracoval fyzicky od dětství až do konce mých studií a tvrdě pracuji celý život. Některé osobnosti se vyjadřují vůči mé osobě pod vlivem opakovaných lží, které antibabišovská media pravidelně zveřejňují a opakují.

Nepřehlédněte: Babiš pro PL: Vystrčil na Tchaj-wanu? Volební kampaň. Propagační cesta za státní peníze. Ani neumí anglicky. A Pavel Novotný...

Když stále opakujete nějakou lež, třeba tu, že jsem estébák, což je prostě lež, protože jsem 3x vyhrál soud a byl jsem v evidenci bez mého vědomí, lidé se s tím časem ztotožní a jejich nenávist vůči mě je nekonečná. Takoví lidé pak nejsou schopni argumentovat. Jsou často agresivní, nenechají si takový názor vyvrátit. Nic s tím nenadělám, už jsem si na to zvykl. Kritizují mě na základě stále opakovaných nesmyslů a lží. Na základě kampaní a webů, které sponzorují mí političtí konkurenti. Lidé, kterým jsem v politice šlápl na kuří oko.

Když jsem byl ve Slovinsku, v Bledu na konferenci, byl tam britský novinář Nik Gowing, který nás tam hodinu zkoušel z V4 a vlády práva. Byli jsme tam jako ve škole, 6 premiérů z EU. Kolegové z Polska a Maďarska a další byli politicky korektní, ale já jsem mu to řekl hezky od plic, že je mimo, nezná skutečnosti a jenom přebírá lži Guardianu a Spiegelu. Toto moje vystoupení bylo velice populární na sociálních sítích hlavně v Maďarsku. Vícero lidí mi k tomu gratulovalo. Na Západě často některá média neustále píší negativně o V4 a opakují o mně lži vybraných antibabišovských medií.

Za rok budou volby do Poslanecké sněmovny a opozice stále mluví o možnosti vzájemného spojení, vytvoření jakési antibabišovské koalice, která vás porazí a odstaví od moci. Petr Fiala už se vidí tady ve Strakově akademii jako premiér. Bojíte se, že Vás tzv. demoblok porazí?

(Směje se) Pan Bartoš se tam také vidí. Jestli se obávám, neobávám… Šel jsem do politiky kvůli zkorumpované ODS, která historicky nejvíc poškodila naši zemi. Seděli bychom tady minimálně týden, kdybychom si měli říct o všem, co mají za sebou. Nebýt takové korupce a klientelismu, co tady tehdy panoval, nikdy bych do politiky nešel. Teď mají jediný program antibabiš a veškeré úsilí věnují tomu. Jejich jediný program je, jak se zbavit Babiše. Lidi ani důchodci je nezajímají.

A co říkáte na snahu sjednotit se pod hlavičkou jedné nebo dvou společných koalic?

Nenávist vůči mně tyto strany spojuje. Přestalo to být o levici a pravici. My v podstatě plníme program levicových i pravicových stran. Ale ten skutečný program. Když oni byli u moci, jejich jediným společným programem byly peníze a moc. O to našemu hnutí, a hlavně mně, fakt nejde. Když byla ODS ve vládě, dělala všechno opačně, než slibovala před volbami. Navyšovali daně, brali lidem peníze. V tom je hlavní rozdíl mezi nimi a námi. My co říkáme i děláme. A skládáme lidem pravidelně účty. Pracuji od rána do večera a máme jasné výsledky. I když stát bohužel není firma. Kdyby to tak bylo, byly by výsledky diametrálně lepší a hlavně rychlejší.

Fotogalerie: - Průvodci volají S.O.S.

Mluvil jste o ODS, která vás dostala do politiky, jak říkáte…

Zplodila mě!

V každém případě, nedávno soud osvobodil expremiéra Petra Nečase v další větvi známé kauzy rozpoutané zásahem na Úřadě vlády. Někteří komentátoři mluvili o tom, že Vašemu úspěchu tento zásah, po němž padla Nečasova vláda, výrazně pomohl, ale z celé kauzy nakonec skoro nic není. Co na to říkáte?

Tak to úplně není. Začalo to v září 2011, dělal jsem rozhovor pro HN a řekl jsem tam nahlas naplno všechno to, o čem všichni, hlavně podnikatelé mezi sebou, potichu mluvili. Tehdy jsem chtěl ještě udělat jakési občanské fórum pro veřejnost, ukazoval jsem to tehdy u Jana Krause, hledal jsem lídra, nikoho nenašel a nakonec jsem sám založil antikorupční hnutí a musel jsem se postavit do čela. Nějaký zásah na Úřadu vlády s tím nemá nic společného. Vláda Petra Nečase byla řízena kmotry přes jeho stávající manželku. Všichni to věděli, tak to bylo a nějaké spekulace, že mi takhle Robert Šlachta pomohl, jsou nesmysly. Šlachta účelově obvinil moji bývalou firmu, ale když čtu rozhovory pana Nečase, musím říct, že mi různé věci do sebe lépe zapadly.

Jak vnímáte výsledky té kauzy, kdy z toho po sedmi letech není vlastně nic? Mluví se také o tom, že by měli hlavní aktéři, tedy pánové Šlachta a Ištvan, čelit odpovědnosti…

Neumím posoudit, nakolik by měli něčemu čelit. Ale když si vzpomenu na ty tiskovky, jak se vlamovali do nějakého bytu, a přitom klidně mohli těm lidem zavolat a normálně si je předvolat… Neumím posoudit, kdy to byla či nebyla pravda. Samozřejmě to ale člověk s odstupem času vnímá negativně. Mohlo to proběhnout normálním způsobem a nedělat takové představení.

Je ale pravda, že tehdy jsme měli 1,5 procenta a měli jsme velké štěstí, že jsme měli nachystané první kolo předvolební kampaně i s billboardy a volby měly být původně v květnu 2014 a do toho přišel pád vlády. Nikdo netušil, že budou předčasné volby. Když přišla ta razie a konec vlády, jistou výhodu jsme měli a pravděpodobně to voliče ovlivnilo. Bylo to krizové řízení a já jsem krizový manažer, takže jsme se rychle uměli přeorientovat a udělat mimořádnou kampaň.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 6548 lidí

Takže Vám to ale pomohlo.

Ano, hnutí to k výsledku pomohlo, ten byl pro nás velké překvapení a to jsem stále netušil, do čeho jdu. Zásadně mi to změnilo život k horšímu.

Sám jste to přece chtěl. A po tom zásahu a pádu vlády vám velice narostly preference…

Narostly až později, nevidím v tom ale přímou souvislost. Lidé už měli plné zuby korupce a klientelismu ODS.

Poslední téma, koronavirus. Hranice zavřelo Maďarsko, při cestě do Británie je nutná karanténa. Opět se tu za mnoha místech zavádí roušky. Lidi ta omezení už spíš otravují. Nehrozí opět podobný vývoj jako na jaře?

Rozumím, že to lidi otravuje, na začátku jsme byli nejpřísnější v Evropě, ale nyní jsme jedni z nejliberálnějších. Mě to také otravuje, ale musíme udělat maximum pro to, abychom ochránili lidi. Ten covid jsme si nevymysleli. Při první vlně všichni drželi spolu, byli jednotní a teď mají někteří pocit, že je to za námi a nemůže se nám nic stát. To je velká chyba. Řekli jsme, že nebudeme dělat celoplošná opatření ekonomického charakteru. Jde o složitou situaci. Počty nakažených v Evropě i u nás stoupají. Společnost se rozdělila na lidi, kteří roušky chtějí a na ty, kteří je odmítají. Osobně jsem proto víckrát apeloval na všechny, aby roušky nosili a doporučuji to hlavně všem nad 60 let, a u nemocných, s cukrovkou, vysokým tlakem atd. už nad 50 let, aby nosili respirátor nebo nanoroušku a chránili sami sebe i ostatní. Prosím, fakt prosím všechny lidi, aby se chovali odpovědně. A ohleduplně vůči svému okolí.

Ekonomická omezení nebude dělat, ani když se rozšiřování nákazy raketově rozjede?

Počet nakažených významně roste, ale je to hlavně ve věkové struktuře 20 – 60 let a nejdůležitější parametr je počet hospitalizovaných a disponibilní kapacita lůžek v nemocnicích. Ekonomická omezení si už nemůžeme dovolit. Neumím si představit, že bychom měli dělat plošná opatření omezující ekonomiku. Musíme se ale ochránit a nejlepším prostředkem k tomu jsou respirátory a roušky, protože pokud budeme mít velký nárůst, tak okolní země budou omezovat návštěvnost naší země, což může mít negativní dopady na naši ekonomiku a na cestovní ruch.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dost, Pavle Novotný! Jsem lékař! Mocný muž ODS povstal Premiér Babiš: Zásilku s respirátorem a pěti rouškami pošleme neprodleně, určitě budeme spěchat Němcová překvapila. První krok, kdyby na Hradě vystřídala Zemana? Chvilkařka Filipová jde do boje. Vlakem objede „národ debilů“. Můžete ji potkat i vy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.