Babiš pro PL: Koněv? Je to jinak. Rusko zpět do hry. Nový úder neziskovkám. Bakalova sekta. Vzkaz Petříčkovi

Pane premiére, čekají nás oslavy 30 let od pádu komunistického režimu. Zúčastníte se nějakých veřejných akcí?

My ty akce hlavně organizujeme. Přijdou sem premiéři, přijde sem můj přítel, předseda německého parlamentu Wolfgang Schäuble; zveme státníky tak, jak to bylo na 100 let výročí Československa, i tohle výročí si připomeneme za účasti evropských leaderů.

Na jednom z minulých 17. listopadů tu byli další středoevropští prezidenti a během společné akce na našeho prezidenta na Albertově demonstranti házeli vejce a další věci. Jste připraven, že se vám letos může stát něco podobného?

Máme oficiální část, ta není veřejná a jako vláda jsme rozdali na granty a soutěže 30 milionů korun pro neziskové organizace v rámci připomenutí 30 let od pádu komunismu. Nebylo to dokonce ani vyčerpáno. Já osobně jsem například pomáhal paní Zuzaně Brikcius zachraňovat výstavu Charty 77. Lobboval jsem u pana ministra Staňka a teď jsme také přispěli k výstavě Nezlomní. Pozvala mě tam dvě hodiny před začátkem akce. Byl jsem tam s dcerou. Ale pro některé to byl stejně problém. Asi že jsem si dovolil vůbec přijít. Myslím ale, že kdybychom se v tom neangažovali, žádná taková výstava není. No a pak si přesně říkáte, pro dobrotu na žebrotu.

Pokud jde o listopad 89, každoročně slýcháme kritiku toho, jak se naše země, především v 90. letech, vyvíjela. Sám to také kritizujete. Je podle vás reálné, aby byly největší polistopadové průšvihy někdy skutečně objektivně zmapovány a vyšetřeny?

Myslím, že ne. Jedním z největších takových zločinů je privatizace OKD. Pan Bakala, který tu vlastní média, a ta samozřejmě podle toho píšou, čistý antibabiš od rána do večera, připravil lidi o byty a vytáhl z OKD desítky miliard, zničil celý region, a to byl jeden z největších tunelů a zatím to vyšetřování nijak konkrétně nedopadlo. Jenže ti, kteří byli u toho, to zařídili tak, aby například na Ministerstvu financí nezůstal k této věci ani jeden papír. Takže je dobře, že se podají další trestní oznámení, ale pochybuji, že to bude mít reálný efekt. Ony si to ty tradiční zkorumpované politické demokratické strany prostě nějak pohlídaly, aby se jim nic nestalo.

Teď je potřeba se dívat do budoucnosti. Já se tam dívám a vidím slibnou perspektivu naší země. Daří se nám, máme výsledky, je tu bezpečno, bohatneme, lidi mají stále větší příjmy, a to včetně důchodců a zaměstnanců. Stavíme a investujeme.

Bude ten pozitivní vývoj podle vás trvat i nadále? Ekonomové poslední dobou varují před další krizí. Prý může hrozit, že přijde z Německa, na kterém je naše ekonomika dost závislá. Prezident řekl, že „mejdan skončil“. Připravuje se vláda na možné černé scénáře?

Máme na stole rozpočet na příští rok, kde navyšujeme meziročně příjmy i výdaje včetně evropských peněz asi o 119 miliard korun. Takže je otázka, jaký mejdan máte, jaké občerstvení na tom mejdanu je, tedy obrazně řečeno. Z tohoto hlediska je to absolutně v pohodě, protože rosteme, důchodci zase dostanou navýšené důchody, jdeme na těch slibovaných průměrných 15 tisíc důchodu v roce 2021. Navyšujeme hlavně platy učitelů, navyšujeme platy hasičů, policistů, vojáků a dalších státních zaměstnanců a táhneme tím platy v soukromé sféře nahoru. Je ale fakt, že firmy začínají mít problémy, protože nemají lidi.

Ano, německá ekonomika ochlazuje, ale na obzoru žádnou vážnou krizi nevidím. Světová ekonomika byla přepálená a teď nastává určitá konsolidace.

Další téma. Jak vážným problémem podle vás je otázka změn klimatu? Situace je vykreslována často dost kriticky.

Samozřejmě, o tom musíme mluvit. Evropa jde sice příkladem, ale hlavně je potřeba řešit, aby nás následovaly i ostatní země. Evropa způsobuje jen devět procent emisí, musí nás následovat celý svět. Teď jsem znovu viděl, že Afrika sází na uhlí, a byl jsem v Turecku, kde je lignitový důl vedle té neslavné Adularye. Mimo Evropu se budují elektrárny s účinností 22 procent a my máme zavírat elektrárny s účinností 43 procent? Vidíte ten nepoměr?

Pak je tu téma elektromobility. Proč bychom měli preferovat pouze elektroauta? Bursík navrhuje pražský zákaz aut se spalovacím motorem. Podle mě to je ekologický fanatik, který tu sehrál velmi negativní roli. Kvůli němu nemáme ani dostavěný Temelín. Bursík dnes radí Pirátům v Praze a vymýšlí zcela nesmyslné zákazy. Asi budeme všichni jezdit na kole… Nebo já nevím. Nicméně já se v rámci V4 o klimatu snažím bavit, plníme Pařížskou dohodu, vytvořil jsem expertní skupinu v rámci Rady pro vědu a výzkum, radím se s různými klimatology, chystám se do New Yorku na konferenci a těším se na projev aktivistky Grety.

Musíme být ale rozumní. Byla tady biopaliva, někde v roce 2003 s tím přišla EU, to byl velký boom. Potom byly soláry, dotovali jsme to, všichni evropští výrobci zbankrotovali a teď to dělají jen Číňani. No a teď přišla elektroauta, tam se musí vyrábět baterie, ve kterých je lithium, výroba elektroaut je náročná i na produkci skleníkových plynů, baterie jsou těžké atd. Prostě už nechceme jen slepě následovat nějaký trend. Fanatismus některých jde tak daleko, že třeba princ Harry říká, že už nebude mít děti, a některé fanatičky říkají: „Nebudeme mít děti, protože mají emise.“ Byl jsem v Budapešti na třetí Demografické konferenci, protože náš hlavní problém je, že máme málo dětí a vymíráme. Vystupoval tam Tony Abbott, bývalý premiér Austrálie, který řekl skvělé heslo, že nejlepší migranti jsou naše děti. Také řekl, abychom se soustředili na rodinnou politiku a motivovali mladé lidi a naše rodiny, aby měli děti, nejlépe tři. To je hlavní téma.

Někteří politici se samozřejmě přizpůsobují situaci. Ještě v březnu paní Merkelová říkala, že je absurdní být v roce 2050 uhlíkově neutrální, protože bychom nemohli chovat žádný skot. Třeba Irsko má kvůli chovu skotu poměrně vysoké emise. Vlivem Zelených v Německu, kteří mají preference skoro jako CDU, se k tomu Němci přidávají. Pro mě je ale důležitější, abychom měli svoji energetickou strategii, do které nám nebudou zasahovat fanatikové. Chceme jádro, protože jde o čistý zdroj bez emisí. Energetická soběstačnost je jednoznačně naším národním zájmem.

Takže sázet na jadernou energetiku místo jiných zdrojů?

Nejdřív jádro musíme vybudovat. Kvůli Bursíkovi nemáme dostavěný Temelín. Pak tu byl druhý pokus, který také nedopadl, protože ČEZ se z toho vymluvil. Byla to vláda pana Sobotky, kde někteří politici byli totálně zlobbovaní různými firmami a kvůli tomu se s tím nic neudělalo. Teď je situace jiná. Víte, třeba naše dvě uhelné elektrárny mají stejné emise za rok jako všechny naše auta. Evropský parlament, kde také sedí zelení fanatici, což jsou i naši promigrantští Piráti, nastavil takové požadavky pro automobilový průmysl, že spotřeba má být dva litry, což není možné. Nemůžeme přece všem lidem říct, že si mají všichni pořídit nová eletroauta. Vždyť jsou strašně drahá. Já říkám, ať si prostě si každý vybere. Bavme se o tom racionálně. Nový šéf BMW konečně řekl, že výroba elektroaut je ztrátová. Pokud to nebudeme řešit rozumně, bude to mít velice negativní dopad na náš průmysl i zaměstnanost a ve finále na lidi. Je potřeba rozumná diskuse, bez hysterie a zbytečně zbrklých kroků.

Je představitelkou rozumné diskuse o klimatických tématech i aktivistka Greta Thunbergová?

To neumím posoudit. Rád se podívám na její projev, ale některé její názory mi připadají extrémní, že nemáme lítat letadly nebo nejíst hovězí maso. Změny klimatu existují, my je v České republice řešíme. Jde hlavně o vodu, musíme zadržovat vodu v krajině. Chceme vysázet 10 milionů stromů, starat se o naši přírodu, lesy, likvidovat kůrovce, to všechno s ministry Brabcem a Tomanem děláme. Tady je naše podpora a starost o přírodu. Znovu opakuji, že Evropa tohle nemůže zvládnout sama, musí nás následovat i ostatní.

Takže nebudete na Úřadě vlády vyhlašovat klimatickou stávku jako na zahraničí pan Petříček?

Klimatickou stávku? O tom ani nevím. Chceme sázet stromy.

Ministr zahraničí mluvil o tom, že se jeho úřad připojí ke klimatické stávce a vyhlásil na MZV klimatickou nouzi s tím, že zaměstnanci prý budou v zahradě Černínu chovat čmeláky a debatovat o problémech klimatu.

Osobně si myslím, že voliči nás zvolili, abychom pracovali v jejich prospěch, a ne proto, abychom tu dělali nějaká gesta, které ve finále nic neřeší. Já na stávku nemám čas. Když má těch lidí Petříček tolik, tak může stav zaměstnanců snížit, pokud nemají co dělat. Chce stále navyšovat počet zaměstnanců kvůli českému předsednictví, tak pokud má rezervy, může na ně sáhnout.

Mluvil jste o Turecku, kde jste byl. Prezident Ergodan vyhrožuje, že vypustí do Evropy milion uprchlíků, pokud nedojde k vytvoření bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýrie. Mluvil jste s ním na toto téma?

Ano, bavili. Je to pro mě velice důležité. Bavil jsem se o tom s každým, s guvernérem Istanbulu, kde jsou dva miliony uprchlíků. Na to, abychom to celé úspěšně vyřešili, je třeba skoncovat s konfliktem v Sýrii a k tomu musí sedět za jedním stolem USA, Rusko, EU, Turecko, Saúdská Arábie, Írán, Egypt a možná také Izrael. Jediné řešení je návrat uprchlíků do jejich vlasti. Nápad prezidenta Erdogana je pozitivní. Řekl mi, že se musí vybudovat třicetikilometrové pásmo, kde budou byty, nemocnice, školy, domy i zahrádky, kde by si lidé pěstovali zeleninu a ovoce a mohli tam uprchlíci normálně bydlet. V Evropě jich máme také plno, nedostali tady azyl. Takže kdyby se světovým velmocím tohle povedlo vyřešit, možná by se rádi domů vrátili i uprchlíci z Evropy. Bylo by to nejlepší řešení jak pro ně, tak i pro nás.

Je ale správná Erdoganova rétorika, který říká, že pokud to nevyřešíme, tak nám sem ty miliony Syřanů vypustí?

Prezident Erdogan a Turci všeobecně jsou frustrování z toho, že mají obrovské množství běženců na svém území už několik let. Mnohokrát jednal s evropskými politiky, dlouhodobě se to řeší a podle mého názoru by si Evropa měla nejdříve uspořádat vztahy s Ruskem. Teď je na stole iniciativa prezidenta Macrona, který by rád dal dohromady prezidenta Ukrajiny, Ruska, německou kancléřku, aby se vyřešil konflikt na Ukrajině. Je potřeba uspořádat tyto vztahy a začít komunikovat. Dnes bez Ruska konflikt na Blízkém východě nevyřešíme. Kdyby byla funkční OSN a Rada bezpečnosti, jakože funkční nejsou, něco by s tím udělat šlo. Turecko není daleko a Evropy se to bytostně týká. Doufejme, že nová Evropská komise a Rada bude aktivní a bude se snažit tenhle problém vyřešit.

Donald Trump vyslovil přání, aby se Rusko vrátilo do formátu zemí G8, ze kterého bylo před časem vyloučeno. Je to dobrý nápad?

Rusko by tam mělo být. Za rok bude 10 let od setkání Obamy s Medveděvem na Pražském hradě. Je potřeba najít řešení, aby Rusko dodržovalo minské dohody. Tomu může napomoci nový ukrajinský prezident a Evropa musí intenzivně pracovat, aby se situace odblokovala. A prezident Macron naznačil směr řešení. Doufejme, že to dopadne.

Mluvil jste o společné porážce nacismu. Jak vnímáte spor o sochu maršála Koněva v pražských Dejvicích, kde sochu chtějí odstranit?

Je to celé příliš vyhrocené, všichni by měli ubrat na vášních a zapojit více rozumu. Ta socha tam je skoro čtyřicet let a ukazuje složitost dějin 20. století. Pozitivní a negativní role různých historických postav jsou prostě fakt. U maršála Koněva byla jasně pozitivní jeho zásluha na osvobození a negativní při invazi do Maďarska. Zúčastnil jsem se oslav 75. výročí Slovenského národního povstání, kde předseda slovenského parlamentu mluvil o Gustávu Husákovi, který byl za 2. světové války pozitivní postavou. Až později normalizátor a negativní postava. Dějiny se musí přijímat v celé šíři, nikoliv si vybírat jen to, co se nám hodí. O tomhle by měli diskutovat především historici.

Věra Jourová bude mít vedle místopředsenického postu v Evropské komisi za úkol dohled nad dodržováním hodnot EU a právního státu. Nebude tak paradoxně peskovat státy jako Polsko nebo Maďarsko, s nimiž budujete nejbližší vztahy?

Můžete si najít pohled, jaký chcete. Stejně tak lze říct: no jo, Jourová je od Babiše, který je kámoš Morawieckého a Orbána, tak jak to bude hlídat? Všechno se dá pomluvit a poplivat. Mě kritizují stále, ať udělám to či ono. Bakalova sekta Respekt má kritiku mých kroků určitě napsanou dopředu (směje se). Pro Českou republiku je to velké vyznamenání, když Evropa řekne české komisařce, že se má podílet na hlídání právního státu v celé Evropě. Proč pražská kavárna nebouchá šampus?

Zisk postu viceprezidentky Komise je velký úspěch. Podstatné je to, že Česká republika dnes funguje v bloku V4, funguje v Evropě a funguje úspěšně. Zabránili jsme spitzenkandidátovi, paní Von der Leyen drží slib, jela do Paříže, do Varšavy, já u ní byl z celé EU třetí. Mluvili jsme spolu třikrát, komunikujeme a myslím, že bude úplně jiná předsedkyně Evropské komise, než jsme byli zvyklí doposud.

Poslední téma. Neziskovka Česká ženská lobby si stěžuje, že získala od Úřadu vlády podstatně méně peněz na řešení feministických témat…

Já samozřejmě ženy podporuji, v té radě je teď profesorka Helena Válková a mě nikdo nemůže obviňovat, já mám kolem sebe samé ženy. Hejtmanky, ministryně, komisařky, primátorky. Na jednu budou Pražané ještě se slzou v oku vzpomínat, když vidíme, co se děje v metropoli. Rád pracuji se ženami.

Šlo mi o platby neziskovkám jako takové. Jak vypadá ta revize plateb pro neziskové organizace? A jak dopadla analýza, kterou si paní Schillerová dříve zadávala?

Dal jsem to za úkol paní profesorce Válkové. Ta by se tomu měla věnovat a měla by projít všechny platby pro neziskový sektor a zkoumat jejich účelnost. Je potřeba myslet na to, že není neziskovka jako neziskovka. Jsou ty, které plní roli státu, kde na to stát nestačí, v sociální oblasti a tam mají pozitivní roli. Ale do jiných oblastí by zasahovat neměly. Někdy jsou neziskové organizace zbytečně aktivistické a hrají roli, která bytostně patří politickým hnutím a stranám. No a já na tyhle nikým nevolené, ale vyvolené organizace začínám být alergický.

