Babiš se nás bojí, tak útočí, říká Gazdík. Kvóty na migranty nechceme, premiér téma zneužívá proti Pirátům

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Míra útoků premiéra a jeho okolí ukazuje na míru jejich zoufalství,“ říká místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík s tím, že Andrej Babiš nemá ani program. Sám se do politických šarvátek před volbami pouštět odmítá. Téma migrace je podle něj zneužíváno, přitom koalice Pirátů a STAN se jasně staví například proti kvótám. Odmítá také, že by v průzkumech ztráceli tempo, kampaň se teprve rozjíždí.

reklama

Podle politických výměn nejen v Poslanecké sněmovně je jasné, že předvolební kampaň i rétorika začala. Premiér Andrej Babiš (ANO) slovně útočí především na Piráty skrze migraci nebo sdílenou ekonomiku, Piráti a opozice zase přičítá premiérovi na svědomí počty mrtvých obětí koronavirové pandemie. Co vám v předvolebních půtkách chybí, a co naopak přebývá?

Tak především útoky na naši koalici ukazují, že se premiér, jeho okolí i další kruhy prostě bojí našeho případného vítězství. Jinak by neútočili. A míra těchto útoků jen ukazuje na míru jejich zoufalství. Ostatně teď se vůbec zdá, že Andrej Babiš nemá program a jeho jediným takzvaným programem je antiPirSTAN.

Co je ale podstatné: my se do větších šarvátek nepouštíme. Ano, tu a tam něco vysvětlíme, nebo uvedeme premiérovy lži, kterých si je, myslím, dobře vědom, na pravou míru. Ale podstatné přece je, co nabízíme lidem této země: kvalitní správu veřejných záležitostí, konec privatizace státu, konec lží a konec rýžování z veřejných peněz. Není podstatné, co o nás říká oligarcha. Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7532 lidí

Může Andrej Babiš podle vás za 30 tisíc mrtvých kvůli covidu-19 tak, jak Piráti tvrdí? Nakolik nese vinu?

Určitě ji nenese sám a určitě nechtěl, aby se to stalo. Ale jeho chaotické řízení vlády, absence jakékoliv koncepce, vládnutí stylem: kdo poslední přijde, ten má pravdu – prostě objektivně zapříčinilo, že jsme se co do počtu mrtvých na 100 tisíc obyvatel stali nejhorší zemí. A nemusíme pochybovat o tom, zda za to může Andrej Babiš: vždyť on sám se k té odpovědnosti vloni přihlásil, když řekl, že za všechna opatření nese politickou odpovědnost. Jenže to bylo v době, kdy to vypadalo, že jsme šampiony Evropy. Pak začal tvrdit opak. Ale za mě tu ta odpovědnost jednoznačně je.

A je téma migrace proti Pirátům zneužíváno?

Tak určitě. Uvidíme, jak mezi voliči zarezonuje. Zvláště voliči země, kde žádná masa migrantů není a kam nikdo migranty masivně nezve. Pokud si přečtete náš společný program, jsou tam jasné věci: jsme proti kvótám, jsme pro účinnou pomoc přímo v místech vzniku konfliktů. A pokud kdokoliv tahá názory jednotlivých členů Pirátů z webu – pokud byste se zeptala členů jakékoliv strany včetně Babišova hnutí ANO, našla byste širokou škálu názorů. Podstatné je, co je ve společném programu.

Starostové a nezávislí mají v koalici s Piráty zatím v průzkumech první příčku. Podle některých názorů však ztrácí tempo. Souhlasíte? Čím to případně může být?

Tak tam byl výkyv směrem nahoru, tempo určitě neztrácíme, kampaň se teprve rozjíždí. A drtivá většina voličů se rozhoduje až mnohem blíže k volbám. Z průzkumů si velkou hlavu nedělám, jediným skutečným politickým průzkumem jsou volby samé.

Bývalý prezident Václav Klaus slaví 80. narozeniny. Co byste mu jako politik politikovi popřál?

Klidný odpočinek a více pokoje v duši.

Čísla nově nakažených koronavirem klesají, přišlo postupné rozvolňování. Právě za jeho příliš velkou rychlost byla česká vláda kritizována loni v létě i před Vánoci. Je z vašeho pohledu nyní přiměřené?

To je otázka spíše pro experty. Ale zase: skupina expertů musí být pestřejší než jen epidemiologové a virologové. Už teď se ukazuje, že na jedné straně je omezení šíření viru, na straně druhé jsme si zadělali na jiné problémy, například v otázce vývoje dětí, omezení preventivní péče a podobně. Zkrátka ta opatření musíme posoudit z více stran. Dám příklad: proč nedat více pravomocí ředitelům škol, aby spolu s obcemi a kraji rozhodli, zda v tom konkrétním regionu školy zavřít, či ne. Zavřít je plošně je nejjednodušší z hlediska státu, ale jde o trochu tupé opatření. Zatímco v Karlovarském kraji epidemie zuřila, ve Zlínském školy otevřené být mohly. A takových příkladů je mnoho.

Psali jsme: Ondráček (KSČM): Já si o vaší snaze o národní bezpečnost myslím svoje Jiří Paroubek: Krok pražské ČSSD správným směrem Český rozhlas: Šéfredaktorem Rádia Junior bude Adam Kebrt Klaudiánova nemocnice akutně hledá dárce krve

Jak jako pedagog tedy hodnotíte přístup vlády ke školství a dětem v celém roce pandemie? Jak to podle vás pro české děti a studenty dopadlo?

Učitelé osvědčili schopnost vyrovnat se s distanční výukou i bez větší podpory státu. Žáci a studenti určitě tratili – nejen na výuce, ale i na sociálních kontaktech. Ale o tom jsme tady spolu mluvili už několikrát. Zhodnotit, jaké dopady to celé má, budeme moci ale až s větším odstupem.

Jaký je váš recept na co nejrychlejší nápravu důsledků? Na co je třeba se zaměřit?

Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4434 lidí

A z hlediska nápravy vidím recept v nakopnutí ekonomiky, aby ten náraz do zdi nebyl velký. Tím myslím investice do rozvoje infrastruktury, což nejsou jen silnice a železnice, ale dnes i dálnice pro 21. století, tedy vysokorychlostní internet. Práce i výuka z domova ukázaly, jak moc nám toto chybí. A za naši koalici můžu říct, že ekonomické plány máme vypracované velmi dobře.

Na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany by se neměly nijak podílet Rusko a Čína. Nově to bude ošetřeno zákonem, jak jste sám na tiskové konferenci oznámil nalezenou shodu s koalicí. Nakolik zásadní to podle vás pro Českou republiku je?

Ve chvíli, kdy Rusko zařadilo Českou republiku na seznam nepřátel, kde jsou mimochodem kromě nás už jen Spojené státy, tak si moc neumím představit nechat Rusko dostavovat strategicky významnou energetickou stavbu – pokud jsme pro Rusko nepřátelé!

U Číny s jejím zřízením je to přece podobné. Ani ta se nechová přátelsky.

Měla by přijít i nějaká další opatření podobného typu, případně na jiné investice?

Na strategické určitě. Obranné, ale samozřejmě i na investice do energetické bezpečnosti.

Také oba summity – tedy jednak skupiny G7 a pak Severoatlantické aliance – se věnovaly čínskému a ruskému vlivu, který je podle závěrů třeba omezit. Čína reagovala s tím, že „dny, kdy globální rozhodnutí diktovala malá skupinka států, jsou dávno pryč“ a že všechny státy jsou si rovny, proto by se světová politika měla domlouvat mezi všemi. Nakolik lze omezovat Čínu a zároveň s ní obchodovat? Brání obchody v tomto smyslu prosazování negativních kroků vůči Číně?

Dobrou vůli přece musejí ukázat obě strany. Diktát nepomůže nikomu. Já se jen obávám, že Rusko a Čína mají představu o v uvozovkách spravedlivém uspořádání tehdy, když rozšiřují svůj vliv na úkor jiných.

A platí to i o Ruské federaci? Brání ekonomické styky funkčnosti sankcí? Například hotový plynovod Nord Stream 2, na kterém se Rusko s Německem dohodlo a Joe Biden ho akceptuje?

Ekonomika bude vždy vítězit. Je jen otázkou, jak moc a jak vyvážit, aby obchod netorpédoval principy, na kterých stojí demokratický – a tedy i náš – svět.

Měla by nějaké kroky učinit i Česká republika?

Tak ona je například směrem k Rusku nedávno učinila – vypovězením ruských diplomatů po aféře Vrbětice. Je to ostatně jeden z mála kroků, za které bych současnou vládu díky jejímu postoji pochválil. Můžeme se jen bavit, nakolik k tomu byla dotlačena okolnostmi. Ale je třeba dát Rusku najevo, že už rozhodně nepatříme do sféry jeho vlivu.

Psali jsme: Třešňák (Piráti): Chceme dostupnou, čistou a levnou energii pro občany Biden a Putin. Ještě nic neřekli. Ale v Česku je jasno, kdo vyhrál ODS: Vyřešte financování dětských skupin a nedělejte z nich jesle „Odpustit to nesmíme.“ 57 tisíc pro ČT. Od zavřeného hotelu. Co majitel zažil, je k nevíře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.