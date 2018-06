Babiš si raději do drůbežárny doveze Mongoly, než aby slušně zaplatil Čechy. Uměle nás udržují v chudobě, že je to prý výhoda. Pirát Šmída nechápe

ROZHOVOR „Nyní máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale platy se zvedají jen velmi pomalu. Dvě třetiny lidí mají nižší než průměrnou mzdu. Babiš si raději doveze do svých drůbežáren Mongoly, než aby zaplatil slušnou mzdu Čechům. Pak se divíme, že mladí utíkají z vesnic do měst a z Česka na Západ. Pak sháníme lékaře a sestry z Ukrajiny, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz člen republikového výboru Pirátů Martin Šmída.

Andreje Babiše už sice prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem podruhé, ale na vládu s důvěrou čeká národ osm měsíců. Bude premiér při druhém pokusu úspěšný, nebo se v tomto státě máme připravit na předčasné volby, nejspíše v květnu současně s volbami do Evropského parlamentu?

Kolem Andreje Babiše je systematicky rozšiřována aura schopného lídra a manažera. Že se nakonec ukázal jako absolutně neschopný sestavit vládu s důvěrou, a to i přes poměrně velký volební zisk, překvapilo nejen mě. Naštěstí ekonomika funguje i navzdory Babišovým zoufalým snahám o funkční vládu. Dokonce mám pocit, že i on sám na tyto snahy už rezignoval. Udělal nějaké personální čistky a jede kampaň po krajích, kde každému slibuje kdeco. Teď, po referendu ČSSD, kdy už to vypadalo, že vláda vznikne, vyvstal další problém s panem Pochem.

Samotný Poche není žádná kladná postava, je to součást pražské kliky ČSSD a má na svém kontě několik škraloupů, na které poukazovali i Piráti, nicméně v téhle situaci je to jen zástupný problém. Pravděpodobně je hlavním důvodem jeho nepřijatelnosti pro prezidenta Pocheho podpora Zemanovu protikandidátovi v prezidentské volbě. A to mi jako relevantní důvod pro udržování politické a vládní krize nepřijde. Zeman sám tvrdí, že předčasné volby by bral jako selhání, ale faktem je, že s nimi musíme počítat. Piráti se jich nijak nebojí. Zadlužení nejsme a podpora u voličů nám stoupá. Jenom by byla škoda těch vyhozených peněz.

Jaký je náš vztah k právu? Zhruba třetina voličů volí Andreje Babiše navzdory jeho trestnímu stíhání. Je to známka toho, že Babiš oslovil voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus? Přestali Češi věřit v právo i morálku?



To je těžké, Babiš tvrdí, že kdyby nešel do politiky, tak by se na podvody s dotacemi na Čapím hnízdě nikdy nepřišlo. A to je asi pravda, ale přesto jeho údajné podvody nejdou zamáznout tím, že je to „kampaň a účelovka“. Ideálem jsou nezávislá policie a spravedlivé a rychlé soudy. A i lidi vidí, že současná realita je tomu velmi vzdálená.

Viktor Kožený, Radovan Krejčíř, František Mrázek, Tomáš Pitr, Zdeněk Bakala. Jména, která jsou považována za symboly velké ekonomické kriminality v ČR. Co tato jména značí? Dávají důvody k pochybám o tom, že jsme právním státem?

To souvisí s předchozí otázkou. Lidé už si zvykli nevěřit, že by někoho policie mohla dostihnout a soudy odsoudit. Vlastně se to zatím podařilo jen s Davidem Rathem a i tam to celkem skřípe. A teď, když ze všech těchto šíbrů popotahují jenom Babiše, může se jim to zdát nespravedlivé. Jsem rád, že Piráti nenaskočili na jednoduchý antibabišismus a iniciovali třeba vytvoření parlamentní vyšetřovací komise k OKD. My měříme všem stejným metrem, Krejčířovi, Bakalovi i Babišovi. A dokud se vedení tohoto státu neodřízne od vlivu těchto devadesátkových kmotrů, překabátěných komunistů a estébáků, kteří tady už od Klausovy a Zemanovy divoké privatizace rozkrádají tento stát a ožebračují jeho lidi, tak bohužel „líp nebude“.

Podle makroekonomů už předstihujeme některé západní země, ty jižanské, Praha je jeden z nejbohatších regionů EU. Ale řada lidí nemá nashromážděny rezervy k přežití ani na jeden měsíc. Jak se vlastně máme?

Makroekonomická čísla neříkají mnoho o kvalitě života lidí. Člověk, který si pěstuje zeleninu na své zahrádce a čas věnuje péči o svou rodinu nebo svým koníčkům, tak se do HDP moc nepromítne, a přitom může žít spokojený a naplněný život. Naopak když si někdo půjčí u lichváře nějakou rychlopůjčku a roztočí ji hned někde na automatech a z toho člověka pak ještě komerční exekutor sedře kůži, tak ekonomická čísla se tváří, že se kola ekonomiky vesele točí, ale fakticky je ten člověk úplně na dně. Na jednu stranu můžeme říct, že si za to ten člověk může sám, na druhou stranu, pokud je tady v exekuci takřka milion lidí, už je to symptomatické pro celou společnost.

Nyní máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale platy se zvedají jen velmi pomalu. Dvě třetiny lidí mají nižší než průměrnou mzdu. Babiš si raději doveze do svých drůbežáren Mongoly, než aby zaplatil slušnou mzdu Čechům. Pak se divíme, že mladí utíkají z vesnic do měst a z Česka na Západ. Pak sháníme lékaře a sestry z Ukrajiny. Nic z toho by se nemuselo dít, kdybychom se i my stali tím kýženým „Západem“, jak nám bylo slibováno. Ale při jakémkoli posílení koruny začne ČNB panikařit, hlavně abychom nedej bože nezbohatli. Jsme přece daleko vyspělejší než třeba Chorvatsko, tak jak to že je tam pro nás pořád dráž než tady? Jsme uměle udržováni v chudobě – prý abychom si udrželi konkurenční výhodu. Mně to jako výhoda nepřipadá. Ale abych zase nebyl tak negativistický, věřím, že současnou situaci využijeme správně a průmysl se bude modernizovat, robotizovat a zefektivňovat. Nebudeme stále vyvážet jen suroviny a nebudeme jen montovat díly. Klíčem je vzdělání, a to by měla být naše hlavní priorita pro budoucnost.

Dokáže se náš stát dostatečně starat o sociálně slabé, důchodce, postižené a samoživitelky? Mají mladé rodiny šanci na slušný život?

Myslím, že náš sociální systém celkem funguje. Je sice často kritizován, že je přebujelý, nepřehledný a že dávky jsou mnohdy tak vysoké, že nemotivují k práci, ale na druhou stranu, lidé tu nežijí hromadně v přívěsech, maringotkách nebo nedej bože v nějakých slumech. V podstatě každému, kdo o pomoc požádá, je pomoženo. Se zaujetím sleduji současné debaty o nepodmíněném základním příjmu, jenž by každému zajišťoval aspoň nějaký základní důstojný život. A ti, kdo pracují, by svou mzdu měli k tomuto základnímu příjmu navíc, takže by nebyli znevýhodněni oproti „pobíračům dávek“ jako dnes. V souvislosti s tím vnímám nesmyslnost zdanění lidské práce, jako by to bylo něco nežádoucího a škodlivého. Takový robot žádnou daň z práce neplatí. Ale to jsou všechno debaty na delší časový horizont. Každopádně jsem rád, že se vedou. Nová doba si žádá nové přístupy, měli bychom být připraveni.

Podle expertů na vzdělávání neučíme děti, co je potřeba. Jaká je budoucnost našich dětí? Co pro ni musíme udělat?

To je absolutně zásadní! Dnešní školy připravují děti na svět, který už dávno neexistuje. Nemusejí si všechny informace pamatovat, musejí ale umět informace vyhledávat, porovnávat a zpracovávat. S tím souvisí i mediální gramotnost. Informací je přehršel, mnohdy si vzájemně protiřečí a člověk pak prostě neví, kde je pravda. Možná z lenosti, ale rozhodně i z neschopnosti si informace ověřit a podrobit kritickému myšlení tady pak máme generaci, která čte jenom nadpisy, sdílí hoaxy a nakonec přijímá jen informace, které souzní s jejich názorem.

Další je finanční gramotnost, IT gramotnost, bezpečnost na sítích apod. Je toho mnoho, co by dnešní děti umět měly, ale neumějí. Je snadné říkat, že více peněz ve školství automaticky vzdělání zlepší, ale obávám se, že to není celá pravda. Je to jako začarovaný kruh, a kdybychom ho měli nějak rozetnout, tak bych řekl, že začít by se mělo u učitelů, kteří učí učitele, tedy pedagogické školy. Jedině kvalitní učitelé s pomocí kvalitních metod vychovají kvalitní učitele, kteří pak kvalitně vzdělají naše děti. Je to běh na dlouhou trať a je pravděpodobné, že mé dcerky, která jde v září do první třídy, se toto nijak nedotkne, ale i kdyby se to mělo týkat i třeba až mých vnoučat, tak prostě tyto snahy nesmíme nikdy vzdát, protože vzdělání je to nejdůležitější, co nás jako lidstvo žene kupředu.

Tradiční politické strany, ČSSD či liberální proevropská pravice, zaznamenávají velký úbytek voličů. Mohou si za to sami? Proč tomu tak je? Drží se témat, která jsou vyčichlá?

Já jsem patřil taky dlouho ke kritikům tradičních politických stran. Jak ODS, tak ČSSD mi přišly, a v mnohém stále přijdou, zpátečnické, prorostlé korupcí a klientelismem, odřízlé od svých voličů a naopak přisáté na sponzory a lobbisty. Jejich úpadek mi nijak nevadil a nevadí. Jenže je postupně nahrazují podnikatelsko-politické projekty, jako jsou ANO nebo SPD, což je možná ještě horší. Proto jsem tak rád za Piráty, kteří nesou naději skutečně demokratické strany budované odspoda lidmi a idejemi s aplikovanou přímou demokracií, odvolatelností politiků, transparentním hospodařením a otevřenou politikou. Dostal se ke mně nejnovější průzkum SANEP a Piráti jsou už na druhém místě hned za ANO, které je neporovnatelně bohatší a marketingově profesionálnější. A přisuzuju to právě tomu, že Piráti jsou nejvíce spjati se svými voliči, jsou otevření, a mají tak rychlou zpětnou vazbu a opravdu svým voličům naslouchají.

Takové hnutí ANO se snaží být všechno, ale kvůli tomu není nic. Je to jen navoněný marketing. Dívají se na voliče jako na trh s různými segmenty a oni jsou schopni jedné skupině voličů tvrdit, že jsou protiimigrační a lidoví, a druhé skupině ukazují fotky Merkelové s Babišem, kterého popisují jako státníka evropského formátu a silně proevropského politika. Pokud to moc nesledujete, dostane se k vám jenom to, co Babišovi markeťáci chtějí, aby se k vám dostalo. Pokud to sledujete víc, je to směšné a těch jeho voličů vám musí být líto, protože víte, že jsou obelháváni.

Jak je to se změnou klimatu a hrozbou sucha? Mají pravdu mnozí vědci, když varují před zatopením pobřeží, šířením sucha a poušti, povodněmi apod.? Máme proti tomu vůbec něco dělat, nebo jsou to všechno přírodní cykly?

A to vlastně taky úzce souvisí s tím novým přístupem ke vzdělání, protože jen pokud budeme schopni dohlédnout na důsledky svých činů, pak můžeme být dobrými hospodáři v této krajině, potažmo na této planetě. A těch globálních problémů je spousta, počínaje obrovským množstvím nerozložitelných plastů, mikroplastů v potravním řetězci, znečištěným ovzduším nebo ozónovou dírou. Tyhle problémy vypadají vzdáleně, ale začínají u každého z nás. Co si kupujeme, jak ten odpad likvidujeme, jak se všeobecně chováme k přírodě a krajině.

Komunisti tady nechali rozorat remízky, nechali vzniknout monokulturám a my ani po tolika letech nejsme schopni to napravit. Dokonce je to ještě horší. Ve velkém se pěstují kukuřice a řepka, které se ani nepěstují jako potraviny, ale jen jako plnivo do bioplynek a biobaliv, na nichž není „bio “skutečně vůbec nic. A nejsmutnější je na tom to, že těmto pochybným dotovaným bioopatřením dal vzniknout právě dogmatický boj proti CO2. Jenže nedělat nic taky nelze. Půda je zasažena erozí, v Ostravě se nedá dýchat, vody jsou znečištěné, počasí je jako na houpačce. Myslím, že toto nevidí už jen naprostý ignorant. Možná bychom se měli méně snažit poroučet větru dešti a víc skutečně chránit přírodu, vodu, vzduch, krajinu, její rostliny a živočichy. Jenže Babiš si na dotace sáhnout nenechá, tomu jde jen o zisky. A takových je celá řada. Budu se opakovat, ale vnáším veškeré naděje do vzdělání a inovací a věřím, že Piráti budou moct přispět k tomu, aby byl můj optimismus naplněn.

autor: Oldřich Szaban