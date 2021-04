Benešík: Buď jsme suverénní stát, nebo gubernie SSSR! Rosatom není normální firma

reklama

Bylo pro vás oznámení premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka, že za výbuchem ve Vrběticích stojí ruští agenti, překvapivé?

Určitě mě to překvapilo. Bylo to překvapení i pro lidi, kteří se nepohybují v úplně nejtajnějších koutech zpravodajských služeb, a překvapilo by to každého, mě samozřejmě také. Jednak mě překvapilo načasování, jak si vše od soboty znovu mapuji a řadím si to do nějaké časové doby, tak i obsah zprávy, jak k tomu mělo dojít. Pro člověka, kterého se to týká o něco více než řady jiných poslanců, protože jsem z regionu, kde se to odehrálo, bylo překvapení o to větší. Událost je ze Zlínského kraje, takže se týká lidí, které osobně znám včetně starosty Vrbětice.

Za jak závažné samotné zjištění bezpečnostních složek považujete? A byla reakce České republiky dostatečně adekvátní – tedy vyhoštění osmnácti diplomatů Ruska?

To zjištění, pokud je pravdivé. A já nemám důvod věřit, že není pravdivé i vzhledem k tomu, že českou reakci podpořil také prezident republiky Miloš Zeman, který se rozhodně netají svými sympatiemi k Ruské federaci, a někdy spíše působí jako agent Ruské federace než prezident České republiky. Je to velmi závažné. A jestli byla reakce adekvátní? Já si myslím, a my jako KDU-ČSL dlouhodobě navrhujeme, abychom vyvážili diplomatický sbor k velikosti a významu jednotlivých zemí, což dlouhodobě nemáme.

Každého asi zarazí, že země, která má 150 milionů obyvatel, je to jaderná velmoc, je to regionální velmoc, má u nás na ambasádě zhruba 120 diplomatů, zatímco Česká republika jako desetimilionová země má v tak obrovské zemi, o níž tvrdíme, že má obrovský ekonomický potenciál, zhruba polovinu lidí. Evidentně je na první pohled něco nevyvážené. Spekulace, že ambasáda Ruské federace sloužila jako jakási enkláva, základna pro Ruskou federaci, se zdá být potvrzována. Proč mají Rusové v České republice takové množství diplomatů a zaměstnanců ambasády?

Rusko na vyhoštění svých diplomatů z České republiky reagovalo vyhoštěním poloviny našich diplomatů z Ruska. Domníváte se tedy, že by mělo dojít k poměru jeden ku jednomu, nebo například nechat vyloučit polovinu ruských diplomatů?

Právě. Mělo by dojít k adekvátní reakci a adekvátnímu srovnání našich lidí a ambasád, a nejenom diplomatů, ale i zaměstnanců. Není úplně normální, aby země, která je tak obrovská a zásadní i z pohledu vlivu, měla v tak relativně malé zemi v Evropě tolik diplomatů. A většina z nich samozřejmě má, což nikdo nezastírá, jsou to zpravodajci, takže mají diplomatické krytí. Tak kolik jich tedy je?

Premiér Andrej Babiš chtěl nejdříve nechat odtajnit zprávu českých bezpečnostních složek. Včera to odmítl s tím, že Rusové se nesmějí dozvědět všechno a zveřejnit informace není možné. Avšak objevují se spekulace, jak to všechno bylo. Existují lidé, kteří vysvětlení s ruskými agenty nevěří. Měla by alespoň část zprávy být zveřejněna, aby mohly být vyvráceny pochybnosti?

To je samozřejmě záležitost toho, co si můžeme dovolit s ohledem na další prověřování a ověřování. A také co chce politik, který podle mého názoru byl v daleko větším šoku než kdokoliv jiný poté, co se v České republice odehrálo. Je pochopitelné, že v této fázi nemůžeme odkrýt úplně všechno, protože nějaké další prověřování asi probíhá. A chápu, že část voličů Andreje Babiše je v šoku, nechápou, co se děje, ale on byl pod takovým tlakem… Babiš nemůže jako premiér konat jinak. Byl by nezodpovědný, takže se chová jinak, než se chová jako premiér z videa Čau lidi.

Pokud je část těch informací zveřejnitelná a neohrozí další vyšetřování, tak určitě ano. Ale z toho, co vím, a netvrdím, že mám nadměrné penzum informací než běžný občan, ale jako poslanec jich trochu více mám, tak pro mě je to naprosto zásadní. Nevyvozoval bych z toho, že se minimálně v tuto chvíli jedná o nějakou blamáž.

Jaký je váš názor na krycí manévr cesty do Moskvy ministra vnitra Jana Hamáčka?

To si rád nechám vysvětlit a budeme to řešit ve Sněmovně. Podle mého názoru politici, kteří k tomu mají oprávnění a kteří opravdu rozhodují, měli o celém pozadí informace dříve, než to zaznělo na tiskových konferencích. Jestli Hamáček cestu použil jako zastírací manévr, nebo to z jeho strany bylo upřímné, k tomu nemám dostatek informací.

Je logickým krokem, že Česko vyřadilo ruskou firmu ROSATOM z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany?

Je to firma, ale co je firma? ROSATOM není úplně ruská firma, to je státní podnik, je to konsorcium, a když se člověk podívá do veřejných zdrojů, tak má nějaké úkoly. Rozhodně se nejedná o firmu ve smyslu, že má generovat zisk. Jde o státní firmu, která sleduje určité zájmy a která má jaderný arzenál Ruské federace.

Je známo, že ve vedení firmy jsou lidé z okolí Vladimira Putina. Takže je tedy podle vás logické vyřadit ROSATOM z tendru?

Ale to bylo zřejmé už dávno před nějakými zjištěními o Vrběticích. ROSATOM není firma, která má v první řadě stavět jaderné elektrárny, které mají generovat zisk, a která by byla klasickým hráčem na komerčním poli. Ta firma je tady úplně z jiných důvodů. Sice se tváří, že působí na mezinárodním poli jako komerční firma, ale když se člověk podívá do otevřených zdrojů, tak tomu tak není.

Vidíte reakci Evropské unie na to, co se v České republice odehrává, jako dostatečnou?

Myslím, že Evropská unie reagovala stylem akce budí reakci. Jaké informace Česká republika poskytla, tak reagovali. Očekával bych, že česká vláda bude daleko otevřenější, prostě řekne, o co jde, a bude po našich partnerech požadovat adekvátní reakci. Pokud se naše vláda tváří, že se jedná o běžnou diplomatickou roztržku, pak nemůžeme očekávat, že reakce bude silnější, což je špatně.

Našim partnerům máme poskytnout vše, co můžeme poskytnout stejně, jako to udělali Britové, když se jednalo o kauzu Skripal (Sergej, otrava agenta v Salisbury, pozn. red.). Nás se mají naši partneři v Evropské unii a Severoatlantické alianci dožadovat? My to pro vás uděláme, když nám dáte informace? My jim máme informace poskytnout a jasně chtít, aby dostáli spojeneckým závazkům, a ne očekávat, že oni to udělají, aniž bychom jim řekli, co se tady odehrálo. Míč je na naší straně a mrzí mě, že jsme v tomto ohledu málo razantní a nevyžadujeme od našich spojenců reakci dostatečně adekvátní.

Jsme opravdu nějaká gubernie Sovětského svazu? Anebo jsme suverénní země, která ví, co ji ohrožuje, a občané České republiky jsou občané České republiky, nikoliv Moskvy nebo Petrohradu? Je k tomu nutné dostat informace. Ono je to sice hrozné, jak slyším od Babiše a dalších, ale stále si nechávat zadní vrátka, abychom je nenaštvali? Buď jsme Česká republika, která je suverénní a má své partnery, nebo jsme gubernie Sovětského svazu, a to já rozhodně nechci.



