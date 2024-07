Biden? „Čekají nás nebezpečnější věci.“ Zdeněk Zbořil tuší širší pozadí

Pane doktore, zdá se, že když se o něčem týdny píše v novinách s tím, že se to nakonec stane, stane se to. Hlavně, když je to tisk „spřátelený“. Sdělovací prostředky v USA, které jsou tradičně blízké demokratům, psaly už dlouho, že Joe Biden položí kandidaturu. A on ji včera opravdu položil. Co na to říci?

Nechce se mi věřit, že by americký mediální prostor byl tak snadno manipulovatelný jako v České republice, kde stratégové komunikace dokážou během jednoho dvou dnů změnit černé za bílé nebo naopak. A když je třeba, přidat ještě trochu červené. To, že je americký prezident tvrdohlavý stařec, řekl o sobě sám Joe Biden, když vzpomínal, že to byl on, kdo v roce 1999 přesvědčil amerického prezidenta, že je třeba bombardovat tehdejší Jugoslávii a dát do pohybu se svými spojenci vojenskou akci, o které se někteří středoevropští politici domnívali, že důvody k ní jsou „humanitární“. Ale je také pravda, že někdy jsou lidé i ve Spojených státech přesvědčováni, že někdo je sice nemohoucí, mluví z cesty a vypadá jako mumie, ale je to jeden z nás nejlepší, nejmoudřejší a může velet armádám na moři, na zemi a ve vzduchu. Navíc ví, že Amerika musí být first!, Fight! také nejmocnější. I když si celý svět myslí, že je to jinak, umíme mu to vysvětlit buď silou zbraní, nebo mocí peněz.

Včera tedy pan prezident „položil“ svou kandidaturu, ale zůstal ve funkci, i když jej vysoký představitel Kongresu upozornil, že když nemůže kandidovat, nemůže ani být prezidentem, i kdyby se jednalo jen o půl roku. Podle vysílání americké CNN jsou Spojené státy otřeseny, „v šoku“ a málokdy jsem slyšel z této strany tak burcující slova. Předpokládám, že na věci „šokující“ se musíme teprve připravit, protože nás čekají věci mnohem nebezpečnější, než byl tvrdohlavý stařec, který s pomocí své rodiny chtěl být vzorem vládnutí celému světu. Zdá se, že opakování pravého amerického „vrtěti psem“ není příběh, který odešel do dějin.

Biden podpořil coby kandidátku na prezidenta svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Z ní si Trump, ale i pravicoví publicisté dělají legraci, že ... jak to říct slušně o dámě... není moc bystrá. Překryje to tím, že je žena a navíc s „imigračními kořeny“?

Někdy ve Spojených státech hrají větší roli věci, o jejichž důležitosti pro občany toho moc nevíme. Miliony migrujících Latinos, ale i dalších „barevných“ z nejrůznějších zemí, kteří stojí na jižní hranici Spojených států, jsou možná větším nebezpečím, než všechny možné vojenské konflikty, které my v Evropě vidíme jako začátek třetí světové války. Problém jak „vodit“ Kamalu Harrisovou, kterou kdysi Bílý dům posílal na zbytečnou cestu po Asii a Tichomoří, jistě by nemuselo být příliš obtížné, ale mohl by to být začátek překrývání se různých „sítí“, u nás už spíše struktur, které mohou uvést do pohybu ekonomické a politické síly, o kterých ani ti významní a Nobelovými cenami cenění reprezentanti akademického personálu na amerických univerzitách ještě nic netuší. O Kamalu Harrisovou nemusíme mít obavy, bude-li třeba, on tu její práci někdo udělá a my to ani nebudeme vědět.

Atentát na Donalda Trumpa jste s kolegy probral výborně minulý týden. Nicméně sledoval jsem nominační projev Donalda Trumpa na republikánském sjezdu, kde exprezident podrobně popisoval, jak k věci došlo. Sám byl ticho a ženy plakaly. Pamatujete takto pojatý politický „kult hrdiny a mučedníka“, který nasazuje život za své následovníky a s tím jde do voleb?

Ano, viděl a slyšel jsem to také. Byl to projev histriona, vystupujícího na velké divadelní jeviště a nepostrádající téměř nic z rejstříků velkých tragédů. Exprezident Trump byl spontánně přesvědčivý, a také dojetí jeho diváků a posluchačů se nezdálo být inscenované. Mne zaujala druhá, kratší část jeho vystoupení, ve které byly shrnuty jednoduše formulované a opakující se body Trumpova politického programu s jednou výjimkou. Bylo to několik vět, kterými americký exprezident vychválil maďarského předsedu vlády Viktora Orbána za jeho „mírovou misi“, kterou o dva dny dříve odsoudila ve svém nástupním projevu před Evropským parlamentem nově zvolená komisařka Ursula von der Layenová, které se dostalo ovací ve stoje. Následující polibky a obětí à la dvojitý Chruščov a trojitý Brežněv byly sice také pozoruhodné, ale neměly podobnou sílu okamžiku. Vůbec se nemůžeme divit, že kromě jednoho podívání se, ČT už tuto část neopakovala a její mnohomluvní komentátoři se okolo této věci pohybovali s velkou opatrností. Ale i toto, podle mého názoru, bylo součástí celého představení a předpokládám, že koordinátoři naší obranné komunikace toto faux pas nepřehlédnou. Abychom jim usnadnili práci, dovolíme si upozornit, že Donald Trump se o Andreji Babišovi a Robertu Ficovi nezmínil ani jednou.

Naši koaliční politici velebí „státnické rozhodnutí“ Bidena a naopak zaznívají obavy ze slov Trumpova kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance. Ten dal najevo, že tak jako Trump chce významně omezit aktivity USA v Evropě. A už tady zní: „To potěší Putina!“ Dává vám to smysl?

Bohužel ano. Pan premiér se snažil držet dekorum, ale možná by byli mnozí jeho kolegové ještě více populární, kdyby si vzali z Joea Bidena příklad a také se včas rozhodli a učinili něco podobného, dokud je čas. Nevím, zda by to také „potěšilo Putina“, ale možná by to oddálilo jejich další rozhodnutí, jak se chovat v nastávajících letech, kdy se bude dělat audit ukrajinského dobrodružství, rozdělovat v rámci solidarity migranty podle vůle EU do ne vždy přátelsky se chovajících zemí a zkoumat evropskými státy co to znamená to trochu infantilní „ty, ty to budeš platiti!“

Je to vlastně jako vždy – ještě se nic nestalo, ale štěkající nebo tlachající kazatelé v TV už vědí, jak to bude. O předpokládaném viceprezidentovi víme jenom to, že napsal svou knihu, pár dat z jeho CV a jak vypadá. Ale už víme, že bude „pracovat pro Putina“. Ještě sice nevíme kdy, jak a proč, ale hlavně, že se vedou řeči a vyrábějí příběhy.

Je pravda, že český politický establishment, zejména část podporující současnou vládu, se mocensky opírala o „dobré vztahy s USA“. Máme v jejich strachu z Trumpa a Vance hledat jakési analogie na Husáka, Jakeše, Biľaka a jiné, kteří neměli radost z dění v SSSR po nástupu Gorbačova?

To snad ani ne, ale je pravda, že před rokem 1989, a i mnohem dřív, měli politici „dobré vztahy“ s představiteli stranických kruhů v Sovětském svazu a někteří s těmito často jen tajemnými kontakty uměli pracovat ve prospěch své kariéry v nejrůznějších oborech politiky. V tomto smyslu bychom snad mohli tvrdit, že i ti dnešní „prověření“ a absolventi různých školení dělají totéž. Příběh pana Farského, který se chtěl vzdělávat někde na severozápadu Spojených států byl jen jedním z mnoha.

Technologie politické přilnavosti je stále stejná, nebo alespoň si hodně podobná, a proto je takový zájem o to, kdo z nových kmotrů a kmotřiček se na scéně objeví. A zdá se, že pravidla „vlezlosti“ by se ani nemusela moc měnit. Myslím si ale, že takový strach je zbytečný, i za starého režimu bylo důležité, podle Josefa Svatopluka Machara, kdo je tovaryšem tovaryše, stejně jako dnes, kdo dnes umí založit lepší „neziskovsku“.

Veselo kolem světové politiky bylo i u nás. Lídr ANO Andrej Babiš řekl PL: „Fialova vláda sní o válce s Ruskem, nejspíš s F-35, které mají dorazit až někdy za 11 let.“ Evropský list Politico z toho udělal alarmistický článek, jak je to zlý výrok. A pak se ukázalo, že článek psala bývalá zaměstnankyně Rakušanova Ministerstva vnitra. Tak co si z toho celého vzít?

Sice jsem takový článek nečetl, ani jsem neznal tento výrok Andreje Babiše. Ale umím si představit odkud je Politico placené, kontrolované a kam chodí pro své nápady. To je možná více alarmující, než článek nějaké subalterní úřednice nebo nezávislé autorky z Ministerstva vnitra ČR. Proto bych si dovolil upozornit, komu se v některých zemích hlásících se k evropským hodnotám dodržování lidských práv říká státní zástupce Mříž a jak to bylo v té písni V+W o králi, katu a bláznu.

Abychom se drželi i témat, která jsou překryta, ale jsou důležitá: Francouzské parlamentní volby vyplodily „plichtu“, to už víme. Macron zvládl s pomocí pravice protlačit „svou“ předsedkyni parlamentu a naštval vítěznou levici. Co tedy ve Francii bude dál? A nelitují Francouzi své volby?

Myslím, že jsme v žertu psali o francouzské bramboračce „ve středu“, která se pak rozšířila napravo i nalevo. Ale není to nic zvláštního. Francouzi rádi mluví nebo se hádají o politice, zaujímají extrémní stanoviska a jsou přesvědčení, že tak se dělá politika. Kdybyste hledal ve slovníku, jak se francouzsky řekne politika, nebo politická věda, našel byste tam také výrazy – jeu politique, politická hra, nebo slovní spojení jeu politique et rationalité.

Budou se, a o tom nepochybuji, vytvářet nově vznikající a nesrozumitelné koalice, hledat nové participace na v podstatě neměnícím se státním systému, politici, šarmantní i ti odporní budou intrikovat ve vlastním i obecném zájmu a občas si někdo vzpomene, kdo to byl Jean Bodien a čemu se říkalo svrchovanost nebo suverenita.