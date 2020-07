Bílí se ponižují, nechci Romům líbat nohy. Liana Janáčková velmi otevřeně

ROZHOVOR Do vedení měst a univerzit se dostávají blázni, svět zešílel. ParlamentnímListům.cz to v reakci na vlnu Black Lives Matter řekla komunální politička a kandidátka do Senátu Liana Janáčková. Situace ve světě podle ní míří k celosvětovému konfliktu a lidé se bojí otevřeně říkat své názory. “Nechci černochům nebo Romům líbat nohy. Bílí se ponižují, bolí mě z toho u srdce,” říká Janáčková.

Nejhorší období koronavirové pandemie jsme snad překonali, země se postupně vzpamatovává, nicméně se to příliš netýká Moravskoslezského kraje a jiných menších ohnisek. Čím to je? Došlo k nějakému selhání?

Neviděla bych vinu jen na jedné straně, že by horníci byli neposlušní a nedbali pokynů. To si nemyslím a zároveň si nemyslím ani to, že by se kraj nesnažil něco udělat tak, jak by měl. Jak to bývá, pravda bude někde uprostřed. Každopádně se nás to jako Moravskoslezského kraje strašně moc dotýká. Nejde jen o Karvinou a okolí dolů, ale i Ostravsko, kdy se to začíná přenášet stále dál. Nevíme zatím jak to dopadne, těžko říct.

A pokud jde o celorepublikovou situaci, jak byste to zhodnotila?

Zdálo se zpočátku, že veškeré restrikce jsou v pořádku, ale jak plynul čas, bylo to hodně přitažené za vlasy. Jestliže se teď vláda chlubí, jak jsme byli nejlepší a nejrychlejší, tak dopady do ekonomiky jsou příšerné. Bude daleko více “obětí” z těchto ekonomických dopadů, než z covidu jako takového.

Pojďme dál. Ve Spojených státech v posledním zhruba měsíci zuřila silná kampaň Black Lives Matter a nešlo zdaleka jen o poklidné protesty požadující rovnoprávnost. Viděli jsme rabování, zapalování, tzv. autonomní zóny bez policie. Co na to celé říkáte?

Každý člověk má právo na život, ale na druhou stranu, pokud se něčím proviní, musí být potrestaný. Ten pan Floyd se určitě proviňoval různými způsoby, ale zřejmě to zakleknutí správné nebylo. Ale aby to celé vyvolalo takovou vlnu šílenství po celém světě, z toho mi zůstává rozum stát a ve svém věku se podivuji, co všechno svět ještě zvládne, než se celý totálně zblázní.

Součástí této vlny je poměrně masivní strhávání soch údajně kontroverzních historických osobností, přejmenovávání fakult a kolejí univerzit, mazání filmů ze streamovacích služeb. Jak si tohle vysvětlujete?

Nerozumím tomu. Hlavně bych nechtěla, aby se to dotklo naší republiky, protože mi připadá, že se do vedení měst, univerzit a všeho dostávají blázni. Ti pak prosazují naprosto povrchní postupy. Nevím ani jak to vyjádřit. Není přece možné, aby taková jedna záležitost ovlivnila světové dění. Sama se nad tím pozastavuji a nemám pro to vysvětlení. V politice jsem 30 let, pořád mě něco překvapuje, ale toto je opravdu vrchol. Nechci se muset přetvařovat, chci říkat, co si myslím, nechci líbat boty černochům, Romům a kohokoli. Každý ať má svoj práva a neuzurpuje ostatní. Bílí, černí, žlutí, všichni jsou stejní lidé a mají mít stejná práva. Tak proč se sakra bílí takovým způsobem ponižují?! Až mě z toho bolí u srdce.

České republice se to úplně nevyhnulo, nedávno nějaké levicové aktivistky posprejovaly sochu Winstona Churchilla v Praze s tím, že byl prý rasista. Do toho jedna historička tvrdila, že i Češi ve své době nepřímo profitovali z obchodu s otroky a měli bychom se také stydět a omlouvat. Je na tom něco? Kam se dostáváme?

To bych také ráda věděla. Čím dál víc si myslím, že lidé a svět začínají totálně bláznit a vymykat se normálním a osvědčeným pravidlům. A čím to je? Protože se lidé mají dobře, tak si vymýšlí. Někde vznikne zárodek občanské války, který vznikne z různorodosti názorů. Mé občanské svobody mi jsou nade všechno. Nechci podléhat panice a davům, které někdo ovládá. Kdo za vším stojí, to těžko říct. Světové elity se zřejmě snaží rozdmýchat vzájemnou nenávist mezi různými etniky či rasami. Obávám se, že to směřuje k nějakému celosvětovému konfliktu.

A pokud se zamyslíme sami nad sebou jako Češi, jsme rasisté, jak občas leckdo říká?

Víte co? Ti, kdo obviňují Čechy z rasismu, ať se přijedou podívat! Ať navštíví ta ghetta a vyloučené lokality, kde se dějí strašné věci. Celé roky jsem byla prohlašována za rasistku. Přitom jsem jen označovala věci pravými jmény. Všichni to vědí, ale mají strach o tom mluvit. Během 30 let jsme se dostali do takové situace, že otevřeně dovedeme mluvit pouze za zavřenými dveřmi a to mi opravdu nedělá dobře. Přála bych si, aby lidé začali být odvážní. Nemůžeme si dovolit mlčet. Za těchto okolností je nutné pojmenovat to, co se kolem nás děje a nebát se. Musíme říkat, jaká je kde situace, kdo co zneužívá apod. Celé je to postavené na hlavu. Stačí, když někdo místo Rom řekne Cikán a je oheň na střeše. Byli to po staletí Cikáni a konec, teď najednou jim musíme říkat jinak?

Ať si nestěžují a dělají co mohou. Ať chodí pracovat a pokud práci neseženou, ať se chovají slušně. Lidé je nebudou hanět, když nemohou sehnat práci, ale musí se umět chovat a nějaká solidarita by fungovat měla. Není ale možné, aby 90 procent tohoto etnika nepracovalo, žili na dávkách a dělali bordel. Na radnici se s tím setkávám pořád. Chodí sem pro dávky, mají několik dětí ve dvaceti letech, je to hrozné. Jasně ale říkám, že takoví nejsou všichni. Jenže s tím zbytkem prostě nikdo nic neudělá, protože má strach, že něco řekne a bude se na něj plivat. Já se ale nebojím a budu tyto věci říkat i nadále a pokud mě občané zvolí do Senátu, mohu slíbit, že můj hlas tam bude slyšet.

