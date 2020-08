Blanka Matragi z Bejrútu pro PL: Tlaková vlna nám vmetla stěnu rovnou do ateliéru. A že byly slyšet bombardéry před výbuchem...

reklama

Paní Matragi, Bejrút, který je už řadu let Vaším domovem, se potýká s následky nedávné ničivé exploze. Z Vašeho pohledu, jaká je ve městě nyní situace?

Situace je velmi těžká, smutná. Všichni lidé likvidují škody, které jsou až v okruhu dvaceti kilometrů od toho epicentra. Nám také tlaková vlna vmetla stěnu rovnou do ateliéru. Poškodilo to šaty, rozdělané věci. Takže všichni uklízejí. Na ulicích se stále uklízí hromady skla. Nálada je velmi pracovní, všichni se snaží zlikvidovat velké škody.



Dílna po výbuchu. (Foto: B. Matragi)

Jak zvládají nemocnice péči o velké množství zraněných?

Je to velmi svízelná situace. Sjely se sem sanitky z celého Libanonu. S kapacitou nemocnic je to ale horší. Z Bejrútu, kde jsou úplně plné, se pacienti rozvážejí do okolních měst. Operuje se na chodbách, na parkovištích…. Nemocnice byli zaplněné už kvůli koronaviru a teď se to samozřejmě ještě výrazně zhoršilo. Solidarita lidí je ale obrovská. Hodně pomáhá Červený kříž. Stále se hlásí různí dobrovolníci. Dárci krve stojí fronty.

A jsou v současné době v Bejrútu i nějací turisté?

Takže situace kolem koronaviru se v Libanonu nezlepšuje…

Zatím ne. Otevřelo se letiště a Libanonci žijící venku sem samozřejmě chtěli přijet. Byl také islámský svátek, lidé jsou zvyklí se v rodinách stýkat. A i přes přísná opatření se to tím stykem právě i při těch rodinných oslavách nebo třeba svatbách začalo strašně rozšiřovat. Takže teď je to hodně omezené.

A co říkáte na opatření proti koronaviru v Čechách? Přece jen sem často jezdíte….

No právě teď nejezdím. Já jsem se tam horko těžko dostávala před dvěma týdny. Bylo to velmi složité. Cestovala jsem přes Paříž. Jednak je teď poměrně problém sehnat letenky, navíc jsou ta letiště úplně mrtvá. Třeba v Paříži na letišti nebylo možné koupit ani kávu. Ztratil se mi tam kufr, bylo to velmi komplikované. Takže jaká jsou teď opatření v České republice nevím, ale také si myslím, že tam těch případů zrovna neubývá?

To je pravda…..

Tak vidíte a to je i vliv rozvolňování těch opatření. Četla jsem i na Blesku, že ten koronavirus ohrožuje i děti na táborech, což je hodně smutné.

Když se vrátíme k tragickému výbuchu v Bejrútu, podle některých místních lidí byli před výbuchem údajně slyšet bombardéry… Máte o tom nějaké informace?

O bombardérech jsem nic neslyšela. Došlo tam ke vznícení amoniaku a zatím není nic konkrétně potvrzeno, proč a jak se to stalo.

A co si myslíte o tom, že Donald Trump původně zmínil, že podle jeho generálů by mohlo jít o útok?

Já bych si ani tak nemyslela, že šlo o útok. Spíš mě zaujala další věc, co jejich generálové prý řekli. A sice, že by tam mohlo být úplně jiné skladiště než to, o čem všichni píší, že to je dusičnan amonný. Poté, co se po výbuchu objevil ten hřib, tak se začali vyjadřovat, že by tam mohla být munice mnohem většího kalibru…..prostě atomová munice. To bylo hodně ke zvážení. Ale teď se bude čekat na to, až se to dovyšetří, co tam opravdu bylo a co se stalo.

Libanon prý už před touto tragédií i před koronavirem prožíval silnou ekonomickou krizi…..

Ano. Tady už i před koronou byla velmi špatná ekonomická situace. Lidé jsou nespokojeni se současnou vládou. Konaly se manifestace na svržení vlády, která je zkorumpovaná. Lidi bojují o demokracii, chtějí, aby tady byl klid. A tato tragédie, co se stala, ekonomice ještě více ublíží. Libanon teď ocení pomoc z ostatních států, které by ho mohly zachránit. Je úžasné, jak všichni teď pomáhají - arabské státy, Amerika….. Ve čtvrtek sem přiletěl i francouzský prezident Macron, který nechal dopravit několika letadly humanitární pomoc. Chodil tady mezi lidmi, po zničených ulicích. To bylo tak dojímavé, jak na něj lidi mluvili, jak ho prosili o pomoc a děkují za ni.

Také bych chtěla zmínit, že jsem strašně ráda, jak rychle zareagovala Česká republika. Ministr zahraničí pan Petříček s ministrem vnitra panem Hamáčkem ihned reagovali na výzvu EU, kterou Libanon požádal o pomoc. A ČR byla první, která sem poslala speciál s vyškolenou skupinou záchranářů. To je úžasný počin. Všichni se mě na to ptají, volají mi. Jsem velmi překvapená. A jsem také velmi příjemně překvapená, jak mi lidi píší a nabízí pomoc. Nabízí, že by poslali léky, šaty, nejnutnější věci, protože někteří tady ztratili domov. Spojil se se mnou i lékař, který nabízel, že okamžitě přiletí. To je přece krásné. Jsem ve spojení s naší velvyslankyní, která je teď náhodou v Čechách. Lidé se ptají i na konta, kam by mohli posílat peníze. To teď všechno řešíme.

Ta solidarita, soudržnost lidí, ty dobrovolníci, to je úplně enormní. Ten národ to skutečně stmelilo. A jsme opravdu odkázáni na pomoc z venku. Už během korony hodně firem zkrachovalo a teď přišlo tohle. Takže někteří lidí jsou úplně bez prostředků.

Vy žijete v Libanonu přes 40 let. Četla jsem, že jste tam už zažila řadu válečných konflitků, teroristických útoků. Jaký je v tomto smyslu běžný život v Bejrútu? A nikdy Vás nenapadlo vrátit se natrvalo do Prahy?

Nastálo jsem o návratu neuvažovala, přestože jsme tady zažili hodně bojových situací, hodně politických zvratů, atentátů. Nemám ale ve zvyku utíkat. Libanon je úžasná země. V řadě věcí je výjimečný. Například mezi arabskými státy je jediný, který má křesťanského prezidenta. Libanonci jsou velmi vstřícní všem novotám, všem etnikům. A hodně konfliktů tady bylo řízeno právě zvenčí. Libanon je výjimečný i svou polohou. Už historicky právě tady byla křižovatka mezi východem a západem. Už Římané zde postavili největší palác. Chtěli dokázat své velikášství právě tady v této zajímavé křižovatce. Poloha Libanonu je zkrátka velmi strategická. A ty zájmy, ty vlivy ze zahraniční politiky, tady ovlivňují ty nepokoje.

Jak říkáte, vrátit se nastálo do Prahy jste neuvažovala, pracovní povinnosti Vás ale do České republiky přivádí poměrně často. Plánujete tedy, i přes ta úskalí, o kterých jsme mluvili, teď v nejbližší době cestu do Prahy?

Ano, mám koupené letenky na 20. srpna. Poletím přes Frankfurt. V Praze budu až do 5. září. Mám v Obecním domě komentované prohlídky s autorským výkladem vždy v pátek a v sobotu tři týdny po sobě. Začínáme 21. srpna a poslední máme právě 5. září. Návštěvníci, na které by se nedostalo, se mohou přijít podívat na moji výstavu tamtéž. Srdečně vás všechny zvu.

