Bohbot: Dali jsme už Ukrajincům naše zbraně a naše peníze. Chceme jim dát i naši zemi?

Co říkáte na to, že ukrajinští vojáci už začali cvičit na Libavé?

Bylo velmi překvapivé slyšet od šéfa americké armády, generála Marka Milleyho, že nevěří ve vojenské vítězství Ukrajiny a že tuto válku může ukončit pouze diplomacie. Zároveň slyšíme, že Evropa a USA začínají mít potíže s dodávkami dalších zbraní na Ukrajinu, která ztrácí schopnost pokračovat v boji. Zdá se, že jste měl v této věci pravdu.

Všechno, co říkám, je logické a věřím, že všechny mé předpovědi se naplní. V jednom jsem se mýlil, a nebyl jsem sám. Domníval jsem se, že to bude krátký boj. Počítal jsem s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, ne mezi Ruskem a celým západním blokem. Nikdo nečekal, že USA budou ochotny obětovat Ukrajinu pro svůj zisk a oslabení Ruska.

Hovoříte o vašich předpovědích. Můžete říci, které máte na mysli? A jak vidíte budoucnost dnes?

Nejprve o předpovědích, které se již naplnily. Válka na Ukrajině skutečně začala, a začala v termínu, který jsem předpověděl. Předvídal jsem ztrátu území Ukrajiny a tvrdé ekonomické dopady na Evropu, včetně vysokých cen plynu a elektřiny, mluvil jsem o vlivu války na africké země z důvodu propadu dodávek obilí a o zahájení nových závodů ve zbrojení. To vše se již stalo. Co bude dál? Čína vnímá oslabení USA a chystá se zaútočit na Tchaj-wan. Očekávám postupný rozpad západní koalice. Evropská část NATO postupně ztratí vojenskou sílu díky tomu, že na Ukrajině přichází o spoustu zbraní a munice, aniž by z toho cokoliv měla. V Německu začnou nepokoje, které se rychle stanou obrovským rizikem pro celou Evropu. Ukrajina ztratí definitivně podstatně větší území, než byl původní ruský plán a předpokládám také, že Rusko zanedlouho nasadí na Ukrajině daleko efektivnější zbraně než dosud.

ČR se díky soustavnému ignorování reality stane pouhým bezmocným trpaslíkem mezi obry. Nejde jen o Ukrajinu, které navíc v rozporu s vlastními zájmy pomáháme budovat obrovskou a zkušenou armádu, nebo o Německo, o němž jsem již mluvil. Je tu i další potenciální hrozba – Polsko, které se nijak netají územními nároky třeba i vůči nám. Už dnes má 150 000 bojeschopných vojáků, kteří jsou podle mého hodnocení lepší, než oněch 170 000 mužů ve zbrani, kterými disponují Němci. Poláci navíc mají i jednu z nejmodernějších armád v Evropě díky tomu, že ji budují zcela nově a otevřeně se odmítají spoléhat na ochranu NATO. Nakupují nejnovější západní zbraně, zároveň ale také rozvíjejí a vydatně podporují vlastní zbrojní průmysl. Vedle amerických a německých tanků tak hodlají nakoupit 1000 kusů špičkových tanků K-2 z Jižní Koreje a částečně je vyrábět doma. V dělostřelectvu jsou nejsilnější v Evropě, a Ukrajina ukázala, jak je dobré dělostřelectvo důležité.

Ačkoliv Polsko může v budoucnu představovat podobný bezpečnostní problém jako Německo, přece jen se liší. Mají odlišný počet obyvatel, schopných sloužit v armádě. Je zde tedy faktor menších lidských rezerv. Polsko nemá oproti nám tak velkou převahu v počtech, beru do úvahy i fakt, že v nouzové situaci se můžeme spolehnout na naše přirozené spojence, Sováky. K eliminaci Polska jako potenciálního vojenského rizika proto musíme rozvíjet silnou vojenskou spolupráci na bázi dvoustranných dohod. Není to sice stoprocentní garance, ale má svou logiku. Udržovat spojenecké svazky, ale být připraven na útok rozhodně nestačí k eliminaci rizika vojenské konfrontace s Německem. Logickým důvodem je nesrovnatelně vyšší počet obyvatel, a tedy i vojenský potenciál. Můžeme pracovat na vojenských vztazích, ale musíme být sami dost silní a připravení.

Když hovoříte o efektivnějších zbraních, myslíte tím jaderné? Domníváte se, že Putin je natolik iracionální, aby je skutečně použil, přestože hovoří o tom, že jejich nasazení neplánuje?

Ano, věřím, že se prezident Putin už rozhodl skutečně použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Vše záleží na výsledcích zimních bojů, výrazná konvenční vítězství to mohou změnit. A domnívat se, že je kvůli tomu iracionální? Myslím si, že je daleko racionálnější a dokáže se daleko více kontrolovat než jiní evropští vůdci. Vím, že můj názor hodně lidí rozzlobí, ale vysvětlím, proč jsem si jistý svou pravdou. A znovu opakuji, že se nestavím na žádnou stranu. Jen logicky analyzuji fakta. Od počátku války Evropa a USA posílají na Ukrajinu zbraně, cvičí ukrajinské vojáky, poskytují jí munici, informace a plánují ukrajinské útoky proti Rusku, i když Rusko na ně nezaútočilo. Putin neútočí na Západ, a to ani přímo, ani nepřímo. Když al-Káida plánuje útoky, vybírá jejich čas a místo, shromažďuje informace, trénuje a vyzbrojuje sebevražedné atentátníky, obviňujeme tuto organizaci z terorismu a máme pravdu.

Jenže v této válce dělá totéž Západ. Co mě znepokojuje asi nejvíce je fakt, je, že my, jako ČR, děláme vše, co je v našich silách, abychom Rusko naštvali a dali mu důvod se nám pomstít. Mojí poslední předpovědí proto je, že budeme někdy v příštích pěti letech nějakým způsobem napadeni. Ne snad vojensky, ale může to mít formu ekonomickou nebo sociální. Úplná změna chování naší vlády to může zastavit, ale nevidím zde žádnou vůli tuto změnu provést. Česká vláda dál podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. Snad se to časem změní.

V těchto dnech jste se stal místopředsedou pražské Trikolory? Je to vaše první politická pozice?

Ano, to je pravda. Jsem tím poctěn a děkuji vedení Trikolory za důvěru. V době, kdy se hodně lidí obrací proti mně a mým odborným názorům, nacházím v Trikoloře podporu a klid, který potřebuji k práci na vylepšení mého programu zvýšení bezpečnost ČR. Být místopředsedou znamená také zodpovědnost. Musím najít způsob, jak dát Pražanům najevo, že máme nejlepší bezpečnostní program a přivést je k nám.

Víte, jak na to? Jak zvýšit popularitu Trikolory?

Brzy začneme Pražanům nabízet nový bezplatný otevřený seminář s názvem Bezpečnost za všech okolností. Bude založen na izraelských bezpečnostních metodách a zkušenostech, s vysvětlením, jak jednat v každodenním životě a jak reagovat v kritických a nebezpečných situacích. Bude zahrnovat témata počínaje domácí a počítačovou bezpečnosti, přes první pomoc až po zásady opatrnosti a připravenosti na krizové situace. Využiji svůj tým a oslovím další odborníky, aby se k nám připojili. Může se připojit každý, komu záleží na bezpečnosti v Praze a má co nabídnout. Nezáleží na tom, zda je z naší strany, nebo zda se vůbec zajímá o politiku. Klíčová je odbornost a ochota pracovat. Budu organizovat i semináře, přednášky a prezentace za účasti nejlepších protiteroristických, bezpečnostních a vojenských expertů z Izraele, včetně ukázek praktického použití bojové techniky Krav Maga. Uděláme to informativní, ale také zajímavé. Je čas začít uvádět můj program do života. Už se na to těším. Reálná situace skutečně vyžaduje účinné kroky ke zlepšení naší bezpečnosti.

Kdy s tím začnete?

Jsem místopředsedou, což znamená, že všechny technické věci konzultuji s naším předsedou, panem Musílkem, a s pražským vedením. Věřím, že začneme během několika měsíců. Takový program musí být špičkový a profesionální. Na přednáškách se nebudou řešit žádné politické názory, ani na seminářích se nebude mluvit o politice. Jejich cílem je jednak pomoci připravit Pražany na možné krizové situace, jednak ukázat, jaké jsou možnosti bezpečnostní sekce Trikolory.

