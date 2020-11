Boj o rozvolňování. Kdo udolal váhajícího Babiše? Havlíček se porval za podnikatele. Co na to Blatný?

reklama

Bylo těžké na nedělním zasedání vlády prosadit to, aby se od 3. prosince otevřely obchody, restaurace a služby?



Bylo to jedno z nejnáročnějších rozhodnutí této vlády za celou dobu své existence. O to více si cením, že to bylo jednohlasné. Jsem rád, že to je rozumný kompromis a že jsme se drželi striktně systému PES, kterému lidé věří. Nenechali jsme se vyprovokovat žádnou zájmovou skupinou a rozhodovali jsme na základě faktů a podložené prognózy. Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 2361 lidí



Před rychlým přechodem do 3. stupně PES varovali někteří epidemiologové, kteří se obávají předvánoční „nákupní horečky“ českého národa. Nehrozí, že lidé teď vezmou obchody útokem?



Právě proto jsme rozvolnění podmínili jasnými pravidly. Od množství lidí v obchodech a restauracích, až po dodržování pravidel odstupů, povinnost roušek ad. Není to ale jen o příkazech. Je to o každém z nás, bez solidarity a ohleduplnosti vůči ostatním to nedáme. Věřím jak provozovatelům obchodů, tak zákazníkům, třetí vlnu máme ve svých rukou, vláda udělala maximum možného.



Nepřipadáte si jako ministr průmyslu a obchodu na vládě trochu osamocen, když tak vytrvale hájíte podnikatelský sektor před opatrností epidemiologů i vlády jako celku?



To je moje práce, navíc nejsem sám. Zejména paní ministryně Schillerová, Dostálová nebo ministr Toman mě v ekonomických argumentech podporují, jak to jde. Snažíme se vysvětlit, že hrajeme jak o zdraví, které je prioritou, tak o přežití desítek tisíc malých firem, živnostníků, rodinných podniků. Ti všichni prožívají kritické období a hrají o střechu nad hlavou. A já je musím zastupovat.

Jaké zastání mají vlastně podnikatelé mezi ministry? Často to působí tak, že je vláda při boji s covidem postavila na vedlejší kolej, což mnoho z nich kritizuje.



Je jasné, že právo veta mají zdravotníci, ale jsem přesvědčen, že jim dokážeme udělat silnou oponenturu. Pracuji vždy s fakty, proto je vyžaduji i od zdravotníků. Ministr Blatný je naštěstí konstruktivní člověk a nenechá se dotlačit od epidemiologů úplně do rohu, bere i naše názory. Díky tomu dnes mimo jiné můžeme rozvolňovat.



Oproti jarní vlně epidemie si živnostníci také často stěžují na to, že vláda již není tak „štědrá“ v rámci kompenzací. Souhlasíte s touto kritikou?



Ne, jen to není tak vidět. Jasně jsme řekli, že na podzim už nebude helikoptérové rozdávání peněz, ale že se zaměříme na postižené segmenty a ty dostanou více. Zavřené provozovny tak mají nejen kompenzované nájemné, ale i 100 % mezd a odvodů za zaměstnance. Jede ošetřovné, spustili jsme programy pro kritické obory – kultura, sport, dopravci… A velmi slušně se rozjíždí záruky.



Přestože se teď rozvolňuje, tak protiepidemický systém PES říká, že v případě, že se rizikové skóre opět zhorší a přijde další vlna, vláda opět přistoupí k uzavření obchodů a restaurací. Pokud se tak stane, nehrozí živnostníkům, že díky prázdné státní kase již na žádné vládní kompenzace nezůstanou peníze?



Nehrozí. Díky tomu, že jsme před krizí hospodařili dobře, máme zdroje na to, abychom nenechali ekonomiku padnout. Konečně, dali jsme do ní již 250 miliard. Kdybychom nestáhli v posledních letech náš dluh, nemohli jsme si to dovolit. A navíc chystáme zrušení superhrubé mzdy spojené s patnáctiprocentní daní z příjmu. To dostane do ekonomiky a spotřeby desítky miliard, což pomůže obchodníkům, živnostníkům i průmyslu.



Dnes začíná advent, mnoho lidí ale i živnostníků zajímá, jak to bude s vánočními jarmarky? Bude se moci prodávat a popíjet na náměstí svařák či punč?



Vánoční trhy budou na rozhodnutí obcí, budou v podobném režimu jako farmářské trhy, tedy rozestupy, méně stánků, a pokud budeme v úrovni 3, pak bez konzumace jídla a alkoholu na místě.

