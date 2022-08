Bojí se oprávněného výprasku, pozoruje poslankyně Maříková vládu. Zakrývají neschopnost a média jim jdou na ruku

reklama

V souvislosti s vládním plánem na úsporu energií v zimě se začalo mluvit o situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách. Jak reálné podle vašich zkušeností je například v domovech seniorů dodržet teploty stanovené v navrhované vyhlášce MPO?

Hlavně je takové nařízení absolutní drzost, musíme si uvědomit, že v těchto zařízeních jsou nemocní a staří lidé a měli by mít maximální komfort, jelikož ovlivňuje jejich zdravotní stav. Tato vyhláška je absolutní neschopnost vlády zajistit lidem normální životní podmínky, tedy mj. teplo.

Nemá s tím nic společného ani Ukrajina ani Putin – je to neschopnost vlády Petra Fialy (ODS), která raději obětuje vlastní občany, než aby navázala dialog, aby byla schopna se přenést nad svoji nenávist vůči Rusku a aby začala normálně obchodovat.

Rady předsedkyně Pekarové (TOP 09), že si máme vzít dva svetry jsou rady absolutně nezralé osoby, která si asi neuvědomuje, že čím více oblečení si na sebe vezmete, tím více budete prát a tím více spotřebujete energie, a navíc se budete cítit diskomfortně.

Česká republika není v žádné válce, jak se nám tato vláda snaží namluvit, tak není důvod neobchodovat s Ruskem, obzvláště pokud jde o strategické suroviny, jako je plyn a ropa. Sankce poškodí celou Evropu a také občany jednotlivých zemí. České republice nikdo válku nevyhlásil.

V nemocnicích mají tato omezení platit rovněž. Jaké na to máte, coby místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, ohlasy z terénu?

Personál to vnímá velmi negativně. Jak jsem se už zmínila, v nemocnicích leží nemocní lidé a nízká teplota může negativně přispět k zhoršení jejich zdravotnímu stavu. V nemocničních pokojích má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů a v ordinacích z 24 také na 20 stupňů. V čekárnách má být podle návrhu vyhlášky 18 stupňů a na operačních sálech 20 stupňů místo současných 25. Pětistupňový pokles na operačních sálech je špatný vtip. To si mají vzít lékaři na operační sál dva svetry podle předsedkyně Pekarové (TOP 09)? Operatér se musí cítit komfortně, a samozřejmě i pacient.

Celá řada právníků upozorňuje na to, že tato vyhláška není v souladu s Listinou základních práv a svobod a je protiústavní. Připomíná mi to období, kdy minulá vláda Andreje Babiše vyhlašovala v rámci covidu-19 jedno nezákonné nařízení za druhým a zkoušela, co si lidé nechají líbit, a čekala, než nezákonná opatření někdo napadne u Nejvyššího správního soudu, a po verdiktu vydala další nezákonné opatření.

Média vstřícná k vládě, třeba Česká televize, v posledních dnech propagují „studený odchov“ z pozic ochrany zdraví, případně se dozvídáme, že 25 stupňů v pokoji je výdobytek moderních časů, který byl pro naše předky nepředstavitelný. Co říci na to, že se tu v mediálním „narativu“ z průšvihu politiků dělá osvěta a zájem o veřejné zdraví?

Všechno, i to nejhorší zlo, které vláda bude potřebovat prosadit, bude prezentováno, že je ku prospěchu nám všem, třeba i návrat do jeskyň. Vždyť jsme to zažili už za covidu, kdy minulá vláda nakoupila plno vakcín, a jen aby se udaly, tak z neočkovaných udělali občany druhé kategorie. Teď je to akorát zase s nedostatkem energií. Vláda Petra Fialy musí zakrýt svou neschopnost a některá média ji jdou na ruku.

Je na lidech, aby z předchozí zkušenosti si zachovali zdravý úsudek a nevolili stále ty stejné politické subjekty. Když lidi naštve současná vláda, tak utíkají zpět k té minulé, ale zapomínají na to špatné, co udělala a co proti nim zavedla. Někdy je třeba udělat opravdovou změnu, a to už od komunální úrovně.

Vláda ujišťuje, že „podzim zvládneme“, že máme plné zásobníky na plyn a uzavřené dohody, a že opatření nastanou pouze v případě nečekané krize. Věříte vládnímu ujišťování, že vše je zabezpečeno?

Pokud by toto tvrzení bylo až tak pravdivé, pak MPO nemuselo připravovat vyhlášku o pravidlech pro vytápění. Evidentně nebude vše tak zalité sluncem, jak se nám snaží namluvit.

Vždyť nám ty zásobníky na plyn ani nepatří. Premiér Petr Fiala sice tvrdí, že Česká republika má naplněny zásobníky plynu na 80 procent. Odborníci však upozorňují, že se nejedná o plyn ve vlastnictví České republiky, ale v zásobnících zahraničních firem. Podle vyjádření společnosti RWE stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil jen 240 miliónů kubíků plynu, což je množství, která by v případě vysokých mrazů vystačilo odhadem maximálně na jeden týden!

Vláda proto předpokládá, že kdyby došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska, uskladněný plyn zabaví soukromým vlastníkům a nastolí krizové scénáře, dle kterých by občané a domácnosti dostali pouze vládou určený objem plynu a nic více. To je zcela nepředstavitelné! Vláda nemá jasný plán, jak zajistit dostatek plynu pro ČR.

Vláda opět selhává v komunikaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém twitteru avizovalo kontroly teploty v domácnostech, premiér Fiala na tiskové konferenci jakékoliv kontroly popřel. Čím si tyto zmatky vysvětlujete?

Vláda se zalekla negativních reakcí občanů a stanovisek právníků, kteří se shodují, že taková nařízení jsou protiústavní a nevymahatelná. De facto dělá vláda Petra Fialy stejné kroky jako dělala ta Babišova v době covidu, za což ji kritizovala současná vláda, která byla tehdy v opozici. Dalším důvodem jsou blížící se komunální a senátní volby, kde se vláda bojí oprávněného výprasku. Po kauze Dozimetr by toto mohl být pro pětikoalici ve zmíněných volbách poslední hřebíček do rakve.

Vláda zatím nechce prozradit podobu „sociálního tarifu“, který by měl domácnostem kompenzovat zvýšené náklady. Opozice přitom varuje, že se blíží krize a že už není čas. Věříte, že vláda stihne občanům pomoci včas?

Zatím to, co vláda ukázala, nemá s pomocí nic společného. Deštník proti drahotě je proklikávačka, kde když by chtěl třeba podnikatel pomoc v souvislosti s nárůstem pohonných hmot, tak je odkázán na Národní rozvojovou banku, kde si může vzít úvěr.

Nemohu souhlasit s pomocí v podobě žebračenek a různých balíčků. S nekontrolovatelným nárůstem cen PHM a energií se skupina osob, která se začne propadat do krize, začne zvětšovat. Vláda mohla dočasně snížit DPH na PHM a energie, jako to udělaly jiné státy, a lidé by nemuseli chodit žádat o různé příspěvky.

Co říkáte na parametry podpory, které vláda naznačuje?

Vláda zatím naznačuje pouze to, že lidé zaplatí za bydlení maximálně 30 % z příjmů, v Praze maximálně 35 %, a to včetně poplatků za energie a vodu. Nad to je stát prý připraven náklady uhradit prostřednictvím příspěvku na bydlení. Řada občanů má však už nyní větší náklady. Přijde mi, že členové vlády nežijí reálným životem. To lidé budou chodit žádat pořád o nějaké příspěvky? Vždyť to zahltí úřady a lidé si budou připadat jak žebráci.

Vláda nepřišla s ničím novým, co by situaci řešilo – příspěvek na bydlení, který k tomu chce využít, tu už byl. Řešením je snížit DPH na energie a PHM, tak aby byl zajištěn standard pro všechny občany v České republice.

Váš poslanecký obvod je v jednom z nejchudších krajů; pociťujete už v rámci zpětné vazby od občanů výrazné zhoršení jejich sociální situace?

Stačí jít do obchodu a kouknout se, co lidé nakupují. Zvláště je to vidět u osamělých seniorů, kdy vidíte, že přemýšlejí, jestli si koupí rohlík a jogurt... A to celý život pracovali, ale nyní z důchodu se nemůžou pořádně ani najíst. Nebo matky samoživitelky, které musejí dítěti vysvětlovat, že mu nemohou koupit ani sušenku.

Povinností vlády je zajistit, aby pracující člověk nebo senior nebyl žebrákem. Vláda má povinnost zajistit, aby se životní úroveň v zemi nesnižovala, ale naopak aby rostla. Vláda Petra Fialy se svou nenávistnou politikou přivede tuto zemi ke krachu. Když se jednalo o pomoc Ukrajině, to se našlo řešení hned. Peníze českých daňových poplatníků se rozdávaly nekontrolovatelně i lidem, kteří to nepotřebovali.

Karlovy Vary, krajské město vašeho obvodu, bylo krizí postiženo docela výrazně. Prodává se tam množství nemovitostí, někteří trousí knížecí rady, že se „neměly zaprodat Rusákům“. Co říkáte na tento pohled?

Žádná vláda nám nikdy nepomohla. Nebýt Rusů, tak Karlovy Vary by byly skanzen. A byli to podnikatelé z Ruska, kteří nemovitosti opravili, lidem dali práci v lázeňství a přivezli sem ruskou solventní klientelu. A ti co dnes kritizují, tak ať se podívají, za čí vlády se pod cenou nemovitosti Rusům prodávaly. Byli to ti, co dnes Rusko nejvíc nenávidí – město bylo tehdy pod vládu ODS.

Nemovitosti jsou na prodej, ale kdo je koupí? „Díky“ fanatismu naší vlády budou neobydlené chátrat, lidé nebudou mít práci, jejich životní úroveň bude klesat a kraj se bude ještě rychleji vylidňovat – ale my posílat zbraně a finanční prostředky na Ukrajinu. Na to „mít budeme“...

