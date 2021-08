Bruselská pětka a vydíratelný Babiš. Paní Venezuelo, peníze nerostou na stromech, vzkazuje Majerová

reklama

Na pozadí volební kampaně finišuje příprava státního rozpočtu na příští rok. Prezident Zeman ministryni Schillerové vytkl, že je příliš schodkový a málo investiční, a to do té míry, že bude uvažovat o jeho vetování. Co říkáte letošnímu rozpočtu a celkově rozpočtové politice této vlády vy?

Ona zřejmě nestačí ta bilionová sekera z loňska a letoška, a tak Babišova vláda zatíná další sekeru i pro příští rok. Jenže on někdo taky bude muset tyhle dluhy a předvolební úplatky Babišovy vlády v budoucnu zaplatit. Hospodařit s dluhem umí i cvičený šimpanz a možná ani on nežije v představě jako Venezuela Maláčová, že peníze k rozdávání všem a všude rostou na stromech. Ale teď vážně. Takhle to dělat prostě nelze.

Investice, to je pro mnohé magické slovo, kterým se zaštiťují. Co říkáte na představu Miloše Zemana, ale i Andreje Babiše a dalších, že bychom se měli „proinvestovat z krize“?

O proinvestování se z krize hovoří zmínění pánové už řadu let, ale skutek nějak utek. Obávám se, že od stejných politiků lze jen těžko očekávat jiné výsledky. Realita je taková, že zatímco naše domácí podnikatele bere tahle vládní garnitura u huby, investiční pobídky obvykle shrábnou zahraniční, respektive nadnárodní giganti, a když pobídky dojdou, přesunují se dál na východ.

Přesto je zřejmé, že nás po volbách nečekají zrovna ekonomicky růžové časy. Co je podle vás to nejdůležitější pro lepší budoucnost hospodářství, co by prosazovala vaše koalice ve sněmovně, případně ve vládě?

Chceme omezit moc státu nad podnikáním a odstranit zbytečné regulace, které škrtí a brzdí české podnikání. Nutné je rovné postavení podnikatelů a živnostníků vůči státu a státní správě. Chce to změnu systému státních kontrol tak, aby podnikatelům radil a ne je buzeroval.

Chceme zrušit zákony, které znevýhodňují podnikání a podnikatele a zastavit omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti. Chceme narovnat podnikatelské prostředí ve prospěch malých a středních firem a živnostníků a zjednodušit život začínajícím podnikatelům. Chceme rovněž zrušit investiční pobídky, neboť vytvoříme daňově přívětivé prostředí, v němž nebudou nutné.

V souvislosti s rozpočtem a penězi běží i vaše předvolební akce v podobě petice za zachování české koruny. Máte pocit, že je v ohrožení, že tlak na přijetí eura stoupá?

Kdybychom ten pocit neměli, nedělali bychom to. Podívejte se, s čím jde do voleb koalice Spolu, nebo PirátoStan, tedy zdejší slavná „Bruselská pětka“. Stejně tak nevěříme, že Evropskou komisí snadno vydíratelný Babiš, jehož podnikání stojí a padá s dotacemi, je snad odhodlaným zastáncem českých zájmů.

Tihle lidé někdy své skutečné úmysly ukrývají za šikovnou rétoriku, ale že jsou připraveni sklapnout před Bruselem kufry, na to vemte jed..

Mezi ČSSD, ANO a v poslední době i Piráty se rozběhla soutěž o to, kdo slíbí důchodcům a dalším skupinám vypláceným z veřejných rozpočtů nejvíce. Jak se k těmto závodům ve slibování staví vaše hnutí?

Téhle „soutěže“ se neúčastníme. Zmiňovaní politici dost připomínají drogové dealery. Ti se také snaží navyknout své klienty na pravidelné dávky.

Fotogalerie: - Okolo spodku Slavkovského lesa

Co v této souvislosti říkáte na obvyklé výtky levičáků o asociální pravici?

To je nesmysl. Sociální systém nemá být svitem slabého sluníčka, jehož paprsky pouze zlehka dopadají na všechny, aby pak levice mohla vykřikovat, podívejte se, jak se o vás o všechny zodpovědně staráme, ale silný reflektor, který dopadá především na ty opravdu potřebné, kteří se ať už z jakéhokoli důvodu nejsou sto se o sebe postarat sami. Pravice je pro ten reflektor, ne uplácet bez rozmyslu kdekoho a všechny.

