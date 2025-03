Jaká je vlastně teď situace na frontě? Zrychluje postup ruských vojsk, zpomaluje nebo je to na každé frontě jiné? Kde to Ukrajině nejvíc „hoří“?

Víte, co se říká? Situace na frontě se mění každým okamžikem.

Hlavní boje se vedou v Kurské oblasti, kde se jednotkám RF podařil husarský kousek. Celou ofenzívu a její úspěch postavili na „vylodění“ vlastních jednotek v týlu VSU skrze plynové potrubí, toho času prázdné díky Zelenskému, který dal pokyn zastavit tranzit plynu přes Ukrajinu. Představte si – přivést rourou více než 800 mužů (dva prapory). Mít pro ně zorganizované „v rouře“ zásobování a hromadění materiálu. Představte si tu hygienu. Představte si, jaké to je zůstat čtyři dny v rouře (kterou se ještě nedávno čerpal zemní plyn), čekat na povel k akci a nevědět, co vás čeká venku. 12 km se protahujete potrubím o průměru 1,4 m. Kdyby se to nepovedlo, celá operace by se vyvíjela mnohem méně úspěšně. V Kurské oblasti je jen otázkou času, kdy budou jednotky VSU vytlačeny na území Ukrajiny.

Na ostatních úsecích jednotky RF postupují stále ve stejném schématu neustále vpřed. Vykusují stylem dva kroky vpřed, jeden vzad.

V předešlých 14 dnech se vyzdvihovaly úspěchy VSU v oblasti města Toreck, kde VSU dosáhly částečných úspěchů a vytlačily z některých částí města jednotky RF. Včera se jednotkám RF podařilo převzít iniciativu zpět a vytlačily VSU ze severní části města.

Další oblastí „úspěchů“ je oblast u města Pokrovsk, kde je však postup zatím zanedbatelný, a již týden se VSU s jednotkami RF přetlačují o vesnici Udachnoje.

Mluví se o „bezpečnostních garancích“ a „mírových sborech“ střežících příměří. Evropané by si představovali, že to budou oni. Například analytik Štěpán Kotrba tvrdí, že vojska NATO na Ukrajině Putin nestrpí a že ti „peacekeepers“ by měli být Číňané. Co se vlastně od takových jednotek čeká?

Vojska NATO na Ukrajině nebudou. Jestli budou na Ukrajině jednotky jiných, tzv. neutrálních zemí, to je otázka. Vše se bude odvíjet od toho, jak moc a jak dlouho bude západní společenství utvrzovat Ukrajinu v tom, že s jejich pomocí zvítězí. Je to ze strany západního společenství pouze módně pokrytecká poloha, o které jsem se zmiňoval už snad tisíckrát. Nezvítězí a RF bude silnější než před konfliktem. Díky naší neschopnosti jednat, vyjednávat, rychle rozhodovat…

Co se od takových jednotek čeká? Nic důležitého. Budou jen hlídat, aby nelétaly kulky.

Jak jsou na tom Rusové a Ukrajinci v oblasti mužstva, tj. počtů vojáků? A jak to ovlivňuje jejich schopnost vést válku?

Počet dezercí z řad VSU se zvyšuje a počet dezertérů z řad VSU za únor 2025 je již znám. Pro záchranu života se tímto způsobem rozhodlo 17 809 osob (tedy 636 osob denně, resp. 2 prapory denně).

V lednu to bylo 18 145 takových lidí a v prosinci 17 593 lidí. V těchto měsících je však v kalendáři 31 dní, nikoli 28 jako v únoru.

Přitom za dva měsíce letošního roku se jich do služby vrátilo (díky omilostnění) pouze 125. To je mizivé číslo. Trend je jasný.

Na straně RF žádné podobné problémy nemají. Stále stíhají pokrývat potřeby fronty díky náboru dobrovolníků, jejichž počet je měsíčně cca 20 000–30 000.

Očekáváte, že Rusové podniknou nějakou větší akci? Například že překročí Dněpr? Nebo že po „vyčistění“ Kurské oblasti budou pokračovat směrem na Sumy?

Vše se bude odvíjet od toho, jak budou probíhat vyjednávání. Jsou signály, že na některých místech řeky Dněpr již jednotky RF vytvořily malá předmostí a zachytily se tam, ale pořád je to zatím naprosto bezvýznamná epizoda. K žádné větší konsolidaci vojáků, techniky zatím nikde nedochází. Nemáme o tom žádné informace.

Na druhou stranu musíme počítat s tím, že co nevidět začne jarní kampaň jednotek RF a pohnou se výrazněji dopředu. Letos to nejspíše přijde dříve vzhledem k teplému počasí.

Ze Sumské oblasti mohou jednotky RF vytvořit další nárazníkové pásmo a v případě neúspěchu při mírových jednáních nástupní plochu pro další operace. Jak jsem již uvedl, vše ukáže čas.

Generál ve výslužbě Mičánek tvrdí, že Ukrajinci vydrží bez americké pomoci tři měsíce a pak my, Evropané, musíme dorovnat to, co dávaly USA. Je to relevantní odhad?

Dva, tři měsíce bych odhadoval zhruba v půlce konfliktu. Dnes je situace trošku jiná. Ukrajina určitě myslela na zadní vrátka. Zvýšila a rozšířila výrobu všeho, od dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, 152 mm až po drony, což vidíme např. na množství použitých UAV, které stoupá v čase.

Intenzita bude určitě klesat v čase, ale bude to více roztaženo do delšího časového úseku. Tipoval bych cca 6 měsíců.

Na druhou stranu informace zpravodajské, jejichž předávaní Ukrajině zastavilo USA se projeví okamžitě.

Von der Leyenová už plánuje, že když budou evropské státy zvyšovat vojenské výdaje o 650 miliard euro v průběhu příštích čtyř let, bude vše v pořádku. Jak vnímáte tyto odhady?

Na dluh. Ať s tím jdou do zádele. Vytvářejí v občanech pocit bezprostředního ohrožení, jen aby si na tom určitá skupina mohla namastit kapsu. Jediní, kdo si žmoulá radostí ruce, jsou zbrojařské firmy. Občan bude pouze poslouchat, jak nejsou na nic peníze a má smůlu.

Zatímco Trump chce mír na Ukrajině, signalizuje chuť ekonomicky spolupracovat s Ruskem a dokonce jeho ministr Rubio mluví o partnerství Ruska proti Číně, v Evropě je jen jeden myšlenkový pochod: Rusko je zlo, ať si Trump říká cokoliv, a bez ohledu na to, jak to dopadne na Ukrajině. Je to skutečně jediná možnost?

Víte, každý rozumný státník jedná rozumně. Bohužel ne o každém politikovi můžeme říci, že je státník, natož rozumný. Vždy je více možností a překvapuje mě ta zatvrzelost unijních politiků, která hraničí s vrozenou hloupostí. Stále budou opakovat ty samé prázdné fráze, kdy se jednou odkazují na r. 1968, podruhé na r. 1938, že se s Ruskem nesmí vyjednávat a je potřeba ho porazit. Jinak se totiž nalodí v Normandii a zastaví se až v Londýně.

Je to také hloupé a absurdní.

Samozřejmě je zde otázka, jak vztahy s Evropou vnímá samo Rusko. Zda bude mít chuť komunikovat alespoň s Orbánem, Ficem či třeba s naší budoucí vládou. Můžeme doufat v nějaké zlepšení vzájemných vztahů?

Rusko a Čína mají v dnešní době asi nejlepší diplomacii. Diplomacie je o tom, vést rozhovory, s každým. Takže časem se na nás určitě dostane. Vzhledem k amatérismu „diplomata“ Bc. Lipavského, antiruské hysterii, ve které jsme vynikali, v té řadě budeme poslední. Budeme se koukat, jak ostatní jednají, vedou rozhovory, uzavírají kontrakty, podepisují smlouvy a my mezitím přemýšlíme, jestli už náhodou nepřišel čas na to, přejmenovat Tradiční zmrzlinu od Mrazíka na Ruskou zmrzlinu.